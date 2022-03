–

Vivimos en un mundo de guerra permanente. Este conflicto tiene un impacto global en los precios de los alimentos y los combustibles, en las relaciones comerciales, en la integraci贸n regional y en la manera en que la izquierda entiende la guerra, el imperialismo y la solidaridad.

El movimiento antiguerra internacional se ha mostrado menos activo en los 煤ltimos a帽os, a pesar de los conflictos en Yemen, Congo, Etiop铆a y, por supuesto, m谩s de una vez en Ucrania. Ahora nos enfrentamos al desaf铆o urgente de reconstruir nuestra solidaridad internacional y los movimientos por la paz. La reconstrucci贸n o el refuerzo de los movimientos antiguerra comporta distintos retos para los y las socialistas en un pa铆s que es o no imperialista, en un pa铆s miembro de la OTAN con bases y misiles estadounidenses (como el Estado espa帽ol) o sin ellas (como Francia), en un pa铆s amenazado militarmente por Rusia (Georgia) o que depende de una garant铆a de seguridad rusa (Armenia).

Aqu铆 en Europa hemos de hacer todo lo posible por reforzar los lazos entre la resistencia contra la guerra en el este y el oeste de nuestro subcontinente, en ambos bandos en conflicto. Hemos de comprender las especificidades de cada lado y hallar la manera de actuar conjuntamente en el plano continental y global en torno a ejes de movilizaci贸n comunes (v茅ase m谩s abajo).

En el oeste de Europa podr铆amos empezar por plantearnos esta pregunta: 驴por qu茅 no vimos llegar antes esta guerra? Grupos aliados y de izquierda de Ucrania, Rusia y otros pa铆ses de la regi贸n llevan varios a帽os haciendo sonar las alarmas. Sin embargo, muchos sectores de la izquierda occidental consideraban que el aumento de las tensiones militares en la frontera de Ucrania supon铆a sobre todo una forma de presi贸n ejercida por Mosc煤 sobre los pa铆ses miembros de la OTAN. Solo tuvimos en cuenta el factor OTAN, nuestra propia lucha contra nuestra propia clase dominante.

Ahora vemos las cosas m谩s claramente. Los discursos de Putin poco antes de la invasi贸n y durante la misma ponen de manifiesto el proyecto imperial ruso en sus dimensiones militar, econ贸mica, pol铆tica y cultural. Este conflicto ha estallado en un momento de profunda crisis de la OTAN tras el desastre en Afganist谩n y las tensiones durante la presidencia de Trump. Afloraban las divisiones internas, con algunos pa铆ses europeos de la Alianza proponiendo una coordinaci贸n militar m谩s estrecha en Europa Occidental en detrimento de la coordinaci贸n con EE UU. El presidente Biden eligi贸 otras palancas para reforzar el control de EE UU en la zona de Asia-Pac铆fico, con una redefinici贸n del papel del Quad y la creaci贸n de la AUKUS (en detrimento de las relaciones entre EE UU y el Reino Unido por un lado y Francia por otro).

Los activos militares de EE UU y la OTAN eran (y siguen siendo) escasos en Europa en comparaci贸n con el periodo de la guerra fr铆a. Esta debilidad se puso de manifiesto en la respuesta inmediata de Biden a la invasi贸n rusa, cuando se apresur贸 a anunciar que EE UU no intervendr铆a militarmente. Varios pa铆ses europeos miembros de la OTAN, en particular aquellos que mantienen la memoria hist贸rica de la invasi贸n y ocupaci贸n rusa y sovi茅tica, esperaban una postura muy distinta.

La intenci贸n de Putin era ganar r谩pidamente y colocar a las potencias occidentales ante un hecho consumado, como hab铆a hecho ya otras veces, en Chechenia, Siria, Donb谩s, Crimea y Kazajist谩n. Esta vez, los estrategas de Putin subestimaron la resistencia del ej茅rcito y la poblaci贸n de Ucrania, tanto ucrainohablante como rusoparlante. Sin embargo, la demostraci贸n de fuerza de Putin puso en evidencia y acentu贸 las divisiones en el seno de la OTAN. Casi todos los d铆as, l铆deres de pa铆ses miembros de la OTAN emiten declaraciones contradictorias sobre la estrategia de la alianza, particularmente con respecto al apoyo a Ucrania.

El conflicto tambi茅n ha evidenciado una triple divisi贸n en la izquierda europea. La socialdemocracia y les Verdes se han convertido en los principales ac贸litos de la OTAN, como en anteriores conflictos. Parte de la izquierda anticapitalista ha sido incapaz de ubicarse en un conflicto impuesto con un imperialismo no occidental. Estas compa帽eras y compa帽eros est谩n confusos. Se niegan a ir m谩s all谩 de la cr铆tica m谩s ben茅vola a la invasi贸n rusa, son reacios a extender la solidaridad a Ucrania e insisten, contra toda evidencia, en que la OTAN es la 煤nica o la principal responsable, en que Ucrania es una marioneta de Occidente o un Estado protofascista y Rusia la v铆ctima real. Su postura es campista: apoyan autom谩ticamente a quienes van en contra de la clase dominante occidental. Desde Ucrania, al igual que desde Siria, se ha intentado durante a帽os advertir a la izquierda occidental de que esta pol铆tica lleva a un callej贸n sin salida. Esperemos que ahora algunas personas de esta corriente abran los ojos ante el hecho de que estamos ante la segunda guerra imperialista rusa.

El problema del campismo no es 煤nicamente la dimensi贸n militar y geopol铆tica. El punto de partida de la solidaridad es sin duda la defensa de las poblaciones que son v铆ctimas de una guerra. La corriente campista es incapaz de actuar en solidaridad con la poblaci贸n ucraniana en virtud de sus ideas geopol铆ticas sesgadas. Discrimina fr铆amente el sufrimiento humano cuando reconoce a las v铆ctimas del imperialismo estadounidense y margina, ningunea o niega la existencia de v铆ctimas de otros imperialismos (en Siria, las v铆ctimas de Bachar al Asad y sus padrinos rusos, en Eurasia la poblaci贸n chechena, georgiana y ucraniana y en China el pueblo uigur y el tibetano). Rechazamos este planteamiento. Entendemos que la empat铆a con las poblaciones afectadas por la guerra, la represi贸n y el exilio es una fuerza motriz fundamental del internacionalismo y de la 茅tica militante.

鈥淪i te estremeces de indignaci贸n ante cualquier injusticia, entonces eres compa帽ero m铆o.鈥

Ernesto Che Guevara

Presentamos a continuaci贸n nuestro punto de vista sobre las tareas que debe abordar, en particular, la izquierda occidental. Esperamos contribuir al debate y a la construcci贸n del movimiento por la paz, la solidaridad con la izquierda y los movimientos sociales de Ucrania, por el apoyo a la gente refugiada y al antirracismo y por el refuerzo de las alternativas al imperialismo en el oeste y el este del subcontinente europeo.

Tesis sobre el movimiento por la paz

Esta es una guerra injustificada del imperialismo ruso contra el pa铆s m谩s pobre del continente europeo. Rusia debe poner fin de inmediato a todas las formas de interferencia en Ucrania y retirar todas sus tropas y grupos mercenarios, dejando de financiar de inmediato a las milicias prorrusas en el Donb谩s. Es preciso desplegar tropas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el territorio de las llamadas Rep煤blicas Populares de Donetsk y Lugansk y en Crimea hasta que pueda decidirse pac铆ficamente el estatuto de estos territorios sobre la base de la voluntad de la poblaci贸n, incluidas las personas que resid铆an en ellos y que han huido a ra铆z de los conflictos de los 煤ltimos a帽os.

Apoyamos la resistencia armada ucraniana; deseamos la liberaci贸n de Ucrania de sus ocupantes extranjeros con cualquier medio leg铆timo. Por consiguiente, estamos a favor del suministro de armas defensivas a las autoridades y al pueblo de Ucrania. Reconocemos el derecho de la poblaci贸n ucraniana a obtener armas de cualquier procedencia, incluidos los pa铆ses de la OTAN.

En particular, apoyamos la entrega de armas m谩s id贸neas para cubrir las necesidades de la resistencia popular, como armas antitanque y sistemas de defensa antia茅rea. Rechazamos las exigencias inviables y las excusas de quienes se oponen a una victoria ucraniana y reclaman que Ucrania garantice antes que tales armas no ir谩n a parar a manos de elementos de extrema derecha o criminales (lo cual es imposible de cumplir) o que Ucrania solo deber铆a comprar armas a pa铆ses no alineados aunque los pa铆ses de la OTAN se las suministren gratis.

Frente a una agresi贸n militar, la solidaridad implica reconocer el derecho de la poblaci贸n ucraniana a defenderse. El hecho de que el gobierno ucraniano sea capitalista no cambia la situaci贸n, como tampoco la existencia de la extrema derecha, en Ucrania como en cualquier otro pa铆s, de hecho en menor medida que en muchos de ellos, como Rusia en particular.

No nos incumbe decidir por el pueblo ucraniano c贸mo organizar su resistencia. Hasta ahora ha optado por una lucha armada de m煤ltiples formas. El pacifismo y la resistencia pasiva no habr铆an sido suficientes para evitar las tragedias y el coste humano de esta guerra, de lo que todo el mundo es consciente. Una victoria rel谩mpago de Putin le habr铆a animado a ir todav铆a m谩s lejos.

La industria armament铆stica ucraniana no puede satisfacer las necesidades inmediatas del pa铆s y ha resultado gravemente da帽ada durante el conflicto. No produce las armas espec铆ficas m谩s necesarias, o no en cantidades suficientes.

Ante el riesgo de escalada a una guerra continental y el uso de armas nucleares, hemos de oponernos a toda iniciativa que apunte al enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia.

El enfrentamiento directo entre pa铆ses imperialistas comportar铆a un sufrimiento mucho mayor, con efectos nefastos potencialmente globales. El conflicto de Ucrania es el m谩s reciente de una larga serie de enfrentamientos indirectos entre los pa铆ses de la OTAN y Rusia, antes la Uni贸n Sovi茅tica, que se remonta hasta el periodo de guerra fr铆a. Las acciones que podr铆an provocar el estallido de un enfrentamiento directo interimperalista incluyen el uso de peque帽as bombas nucleares t谩cticas o de armas qu铆micas en el interior de Ucrania, la imposici贸n por parte de la OTAN de una zona de exclusi贸n a茅rea sobre parte del territorio ucraniano y la presencia de tropas de la OTAN en el interior de Ucrania.

El apoyo de Occidente a Ucrania en este conflicto, incluido el suministro de armas defensivas y ayuda no militar, no lo convierte en una guerra directa interimperialista, del mismo modo que los numerosos conflictos durante la guerra fr铆a no fueron guerras interimperialistas, por mucho que tanto Occidente como la URSS prestaran apoyo normalmente a los bandos contendientes.

Frente a la invasi贸n rusa, reclamamos boicot, desinversi贸n y sanciones (BDS).

Apoyamos las sanciones estatales contra las propiedades personales de la elite rusa y las sanciones comerciales y financieras que reducen los ingresos del Estado ruso y su capacidad para mantener la invasi贸n y ocupaci贸n de Ucrania. Tambi茅n apoyamos las iniciativas de la sociedad civil a favor del boicot y las presiones a las empresas para que desinviertan de Rusia, siempre que su finalidad sea el apoyo directo a la invasi贸n y la ocupaci贸n de Ucrania.

No es la primera vez que abogamos por la aplicaci贸n de sanciones internacionales. En su d铆a reclamamos sanciones contra el r茅gimen de apartheid en Sud谩frica. Actualmente lo hacemos en el marco de la campa帽a BDS en defensa del pueblo palestino y en relaci贸n con Birmania (Myanmar) desde el golpe de Estado militar del a帽o pasado.

Evidentemente, el tipo de sanciones es una cuesti贸n fundamental. No debemos alinearnos en este terreno con Washington o Bruselas, sino que debemos tener en cuenta la opini贸n de las corrientes progresistas ucranianas con respecto a la naturaleza de las sanciones que sean defendibles y la de las que deben condenarse en la actual situaci贸n concreta. Desde la invasi贸n, la poblaci贸n ucraniana ha sido en su gran mayor铆a favorable a las sanciones propuestas por los gobiernos occidentales. La izquierda ucraniana no se ha opuesto hasta ahora a ninguna sanci贸n en concreto. La izquierda radical rusa no se opone hasta ahora a las medidas BDS, aunque tampoco las reclama.

Las sanciones se han centrado en limitar el acceso de Rusia a los mercados financieros y servicios bancarios, junto con una lista cada vez m谩s amplia de productos cuya importaci贸n o exportaci贸n est谩 prohibida. Algunos de los Estados miembros de la UE del este reclaman una prohibici贸n total del comercio con Rusia. Las mayores econom铆as occidentales prefieren de momento prohibiciones selectivas y aranceles prohibitivos sobre los productos rusos importados. Sin duda, estas sanciones provocar谩n una grave recesi贸n en Rusia, por mucho que China y otros Estados de Europa Occidental hayan evitado la sanci贸n m谩s eficaz: la reducci贸n de sus compras de petr贸leo y gas rusos1. Sin embargo, empresas occidentales han comenzado a reducir sus compras de Rusia, lo que permite a compradores asi谩ticos, particularmente indios y chinos, obtener grandes descuentos en la compra de petr贸leo.

El boicot por parte de la sociedad civil y la presi贸n sobre las instituciones para que retiren sus inversiones de Rusia se han extendido y diversificado mucho en las pocas semanas desde que comenz贸 la invasi贸n. Anticip谩ndose a exigencias de la sociedad civil y de gobiernos occidentales, un n煤mero creciente de empresas multinacionales y menos grandes suspenden o clausuran sus actividades en Rusia. Tambi茅n hay una tendencia por parte de los y las consumidoras a rechazar los productos y servicios rusos, lo que repercute negativamente en la econom铆a de este pa铆s, si bien el impacto principal recae en la poblaci贸n en general y no tanto en las autoridades.

Tambi茅n existe un movimiento en gran medida espont谩neo de boicots culturales y deportivos. Esto ha dejado clara la condena occidental de la pol铆tica y las acciones de Rusia y la solidaridad con Ucrania. Algunas medidas de boicot expresan una hostilidad hacia la cultura rusa o personas de nacionalidad rusa como tales. Esto provoca discriminaciones injustificadas, enemista a personas rusas bienintencionadas y refuerza la agresiva campa帽a occidental de demonizaci贸n del otro ruso.

Todas las personas refugiadas de Ucrania deben ser acogidas. Por primera vez, la Uni贸n Europea ha activado su directiva de protecci贸n temporal a favor de estas personas refugiadas, lo que les permitir谩 trabajar, estudiar y gozar de protecci贸n social. Este precedente debe utilizarse ahora en beneficio de otras gentes que buscan refugio (sirias y otras). Bajo la presi贸n de la sociedad civil, varios Estados europeos ya han extendido la protecci贸n temporal y otras medidas espec铆ficas de cada pa铆s (transporte gratuito, etc.) a todas las personas refugiadas ucranianas, tanto sin son de esa nacionalidad como si se trata de extranjeras que resid铆an en Ucrania.

Debemos mantener la presi贸n, tambi茅n en solidaridad con quienes huyen de otros pa铆ses. Denunciamos el racismo institucional y extendido que ha evidenciado la respuesta humanitaria occidental al sufrimiento del pueblo ucraniano, mucho m谩s generosa que la que se ha ido ofreciendo a personas refugiadas no blancas, procedentes de otros conflictos o cat谩strofes.

La mayor铆a de personas refugiadas de Ucrania se concentran en los pa铆ses vecinos, todos ellos miembros de la Uni贸n Europea salvo Moldavia. Estos figuran entre los pa铆ses m谩s pobres de Europa. La mayor铆a de servicios de apoyo a las personas refugiadas en estos pa铆ses los presta la sociedad civil. El Estado se muestra incapaz de ofrecer alojamiento y protecci贸n social a las personas refugiadas que vayan a quedarse. El Estado debe hacer m谩s.

Todos los pa铆ses miembros de la UE deben compartir la carga financiera de las crisis de refugiadas.

El flujo de personas que huyen refleja la extrema violencia de esta guerra. No se ve a menudo un 茅xodo como este en tan poco tiempo. Sugiere una pr谩ctica genocida, de limpieza y eliminaci贸n de elementos ucranianos y desleales en el territorio previsto de las colonias de la Nueva Rusia.

El movimiento antiguerra internacional debe ser independiente de las grandes potencias. Esto implica que no debe alinearse con las potencias occidentales (EE UU, Uni贸n Europea, Reino Unido), como han hecho los partidos liberales, socialdem贸cratas y verdes occidentales. Tambi茅n implica que no debe alinearse con Rusia o China desde una posici贸n campista (de apoyo a cualquier campo que est谩 en contra del imperialismo occidental).

Un posicionamiento campista, prorruso, en el seno del movimiento por la paz supondr铆a evitar toda cr铆tica a la expansi贸n imperialista regional de Rusia, aceptar acr铆ticamente las acusaciones rusas de genocidio contra la poblaci贸n ucraniana rusoparlante, legitimando los peque帽os Estados t铆tere, controlados por Rusia, en el Donb谩s, y reclamando el derecho de autodeterminaci贸n (separaci贸n de Ucrania e integraci贸n en Rusia) de territorios bajo el control militar ruso en un proceso controlado por Rusia. Tambi茅n significar铆a la falsa representaci贸n del gobierno burgu茅s de Ucrania como un gobierno t铆tere o ileg铆timo controlado por Occidente y una exageraci贸n de la magnitud y la influencia de la extrema derecha nacionalista ucraniana, minimizando o negando el car谩cter cada vez m谩s autoritario y reaccionario del propio r茅gimen de Mosc煤.

Alinearse con Occidente implicar铆a evitar toda cr铆tica al militarismo de la OTAN y a la expansi贸n econ贸mica neocolonial de la Uni贸n Europea hacia el este del continente. Comportar铆a la legitimaci贸n de las iniciativas antidemocr谩ticas de la elite pol铆tica y econ贸mica ucraniana. Llevar铆a a justificar las crecientes restricciones de las libertades civiles en los pa铆ses occidentales y a criminalizar las opiniones y la actividad pol铆tica de oposici贸n en Occidente.

* Nos oponemos a la expansi贸n y las agresiones de la OTAN.

Nos oponemos a todo incremento del gasto militar por parte de los pa铆ses de la OTAN. En efecto, exigimos la reducci贸n del gasto militar a favor del gasto social, la sanidad y la educaci贸n en particular. Nos oponemos a toda expansi贸n futura de las ya extensas bases de la OTAN en Europa y proponemos una reducci贸n de las fuerzas de la OTAN como elemento fundamental de la desmilitarizaci贸n del espacio europeo oriental. Nos oponemos a todo despliegue de la OTAN m谩s all谩 de sus pa铆ses miembros. Nos oponemos al ingreso de cualquier pa铆s en la OTAN. Apoyamos a cualquier pa铆s que quiera abandonar la OTAN y estamos a favor de la disoluci贸n de la alianza. La seguridad futura de los pa铆ses europeos, particularmente lo m谩s pobres, debe basarse en un amplio marco de ausencia de confrontaci贸n.

Se prev茅n aumentos de los presupuestos militares de todos los pa铆ses de Europa Occidental. Alemania en particular ha dado un giro hist贸rico en sus compromisos militares. Los pa铆ses europeos miembros de la OTAN siguen vacilando entre la cl谩sica integraci贸n capitaneada por EE UU y una integraci贸n europea m谩s aut贸noma (Alemania y los Pa铆ses Bajos ya han integrado sus batallones acorazados y cuerpos de marines, planeando un aumento de las unidades conjuntas, as铆 como las compras conjuntas y el apoyo log铆stico conjunto). Ambas opciones responden a ambiciones imperialistas; la opci贸n por una mayor autonom铆a europea probablemente no supondr铆a m谩s que una limitaci贸n al entorno pr贸ximo y una menor participaci贸n en las fuerzas expedicionarias globales dirigidas por EE UU.

No vemos ninguna contradicci贸n entre la exigencia de reducir el gasto militar en los pa铆ses de la OTAN y el suministro de armas a Ucrania. De hecho, la entrega de armas a Ucrania sin incrementar los presupuestos militares en los pa铆ses miembros de la OTAN contribuir铆a a la reducci贸n del arsenal de la OTAN. Por supuesto, esto solo tendr铆a un efecto limitado, ya que los pa铆ses de la OTAN est谩n suministrando a Ucrania sobre todo armas m谩s antiguas, en particular las de la 茅poca sovi茅tica que todav铆a est谩n en uso o almacenadas en los pa铆ses de la OTAN del este de la UE2.

En los pa铆ses europeos de la OTAN tambi茅n crece el apoyo popular al refuerzo y la construcci贸n de bases militares y la instalaci贸n de las tecnolog铆as de guerra m谩s avanzadas de EE UU. Algunos Estados miembros de la OTAN en el este de la UE proponen donar sus propios arsenales de la 茅poca sovi茅tica a Ucrania, a cambio de que se les entreguen armas m谩s modernas de los miembros m谩s ricos de la OTAN de la parte occidental del continente. Las tres antiguas rep煤blicas sovi茅ticas b谩lticas y todos los antiguos pa铆ses sat茅lites de la URSS son ahora miembros de la OTAN. Muchos de estos pa铆ses tienen frontera com煤n con Rusia, Ucrania y/o Bielorrusia, y una memoria relativamente reciente de agresi贸n y ocupaci贸n sovi茅tica/rusa. El conflicto actual ha provocado sentimientos de inseguridad comprensibles, que las autoridades y los principales medios, por supuesto, est谩n azuzando.

Es probable que los gobiernos de algunos pa铆ses europeos, que actualmente son neutrales, solicitar谩n el ingreso en la Alianza Atl谩ntica, y el apoyo del p煤blico a esta iniciativa va en aumento. Los pa铆ses neutrales de Europa Occidental probablemente ser铆an bienvenidos en la OTAN, al igual que los pa铆ses anta帽o socialistas del sudeste de Europa (la antigua Yugoslavia, Albania), donde Rusia no tiene reivindicaciones territoriales. Se presionar谩 continuamente a los miembros neutrales de la UE (Suecia, Finlandia, Irlanda, Austria y Malta) para que participen en misiones de mantenimiento de la paz, prevenci贸n de conflictos y otras iniciativas de cooperaci贸n civiles y militares con pa铆ses miembros de la UE y la OTAN en el marco de la Pol铆tica Com煤n de Seguridad y Defensa (PCSD). Es probable que se ampl铆e el 谩mbito de actuaci贸n de la PCSD, arrastrando a los pa铆ses neutrales cada vez m谩s a una alianza de hecho dominada por miembros de la OTAN.

Las 煤nicas rep煤blicas exsovi茅ticas y pa铆ses sat茅lites de la URSS en Europa que no se han integrado en la OTAN son Bielorrusia, un aliado (m谩s bien dependiente) de Rusia, as铆 como Moldavia y Ucrania. La OTAN puede seguir haciendo falsas promesas de futura incorporaci贸n a estos dos pa铆ses, pero el conflicto actual ha confirmado el rechazo de la Alianza a seguir expandi茅ndose al espacio de la antigua URSS. No obstante, probablemente se incrementar谩 el apoyo militar de la OTAN a estos pa铆ses y otros aliados de Occidente que hab铆an pertenecido a la URSS, en particular Georgia, que no hace mucho tambi茅n fue invadida y ocupada por tropas de Rusia y aliados locales. Es probable que poblaciones locales prefieran la perspectiva de ingreso en la OTAN en ausencia de un marco acordado de seguridad alternativo y cre铆ble.

* Nos oponemos al despliegue de tropas rusas fuera de las fronteras de Rusia.

Nos oponemos a todo despliegue internacional de fuerzas de polic铆a entre los pa铆ses miembros de la Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Estamos a favor de la disoluci贸n de la OTSC.

Si Rusia sale parcial o ampliamente victoriosa de esta guerra, es cada vez m谩s probable que Mosc煤 amenace o haga uso de la fuerza en sus relaciones con Bielorrusia y las antiguas rep煤blicas sovi茅ticas del sur del C谩ucaso y Asia Central. La Organizaci贸n del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se centra en la polic铆a, pero podr铆a ampliar su 谩mbito de actuaci贸n. Sin embargo, tan solo Bielorrusia y Armenia dependen militar y econ贸micamente de Rusia; otros Estados miembros de la OTSC pueden verse tentados a diversificar sus alianzas, especialmente con China. Una derrota de Rusia probablemente acelerar铆a este proceso. Mientras que los mercados rusos de productos y trabajo siguen siendo importantes para estos pa铆ses, productores de petr贸leo y gas como Azerbaiy谩n, Kazajist谩n, Uzbekist谩n y Turkmenist谩n tienen m谩s opciones para su desarrollo econ贸mico.

* La eliminaci贸n de las armas nucleares, biol贸gicas y qu铆micas es m谩s importante que nunca.

Rusia, EE UU, Francia y el Reino Unido deben reiterar su compromiso de no ser los primeros en utilizar armas nucleares. Ante el punto muerto a que se ha llegado en el terreno militar, Putin ha doblado repetidamente la apuesta estrat茅gica llegando a blandir la amenaza nuclear y despu茅s lanzando un misil hipers贸nico de medio alcance a un objetivo situado cerca de la frontera polaca. Ambos bandos se han acusado mutuamente de planear ataques qu铆micos o biol贸gicos.

Vemos c贸mo, lejos de imposibilitar la guerra (la doctrina del equilibrio de fuerzas y la preocupaci贸n por la destrucci贸n mutua asegurada), la posesi贸n del arma nuclear se emplea en realidad para permitir lanzar una guerra convencional en el coraz贸n de Europa al amparo del paraguas at贸mico del agresor. El movimiento por la paz viene afirmando desde hace tiempo que 煤nicamente un desarme nuclear podr铆a librarnos de esta amenaza. Putin nos ha dado la raz贸n. Pero cuidado: todas las potencias que disponen de armas nucleares tratan de conseguir que sean pol铆ticamente aceptables y una y otra vez lanzan la idea de un uso t谩ctico de armas nucleares m谩s peque帽as y aceptables.

Tesis sobre la solidaridad con Ucrania

* 隆Por la liberaci贸n nacional! 隆El pueblo ucraniano tiene derecho a vivir en paz!

Todo el mundo ha visto las pancartas que portaban emigrantes de Ucrania en las manifestaciones por la paz: 鈥淪i los rusos dejan de luchar, no habr谩 guerra; si los ucranianos dejan de luchar, no habr谩 Ucrania鈥. Cuanto mayor sea la resistencia ucraniana y la capacidad de los sectores progresistas de la sociedad de participar en esta lucha y modelarla, tanto mejor ser谩n despu茅s la paz y la sociedad ucraniana.

Desde el exterior no debemos llamar a la paz a cualquier precio mientras la poblaci贸n ucraniana apoya masivamente la continuaci贸n de la resistencia militar. En este contexto, la paz a cualquier precio significa magnificar las ganancias de Rusia a expensas de Ucrania.

Ucrania ofrecer谩 probablemente un compromiso constitucional de mantener la neutralidad y reiterar su rechazo vigente de toda base extranjera permanente (la 煤nica potencia extranjera que mantiene tropas de forma permanente en Ucrania es Rusia, que cuenta con fuerzas estacionadas en partes del Donb谩s y en Crimea desde hace ya varios a帽os). Rusia ha exigido que Ucrania no disponga de determinadas categor铆as de armamento pesado u ofensivo. La cuesti贸n, entonces, es 驴qu茅 garant铆as de seguridad tendr谩 Ucrania en la nueva paz?

Rusia y Occidente prometieron respetar las fronteras de Ucrania cuando este pa铆s renunci贸 a todas sus armas nucleares (el 煤nico pa铆s que lo ha hecho jam谩s). El valor de tales promesas ha quedado ahora claro, tristemente, para todo el mundo. Es de suponer que Ucrania tratar谩 de que se establezca alguna clase de mandato de Naciones Unidas o de la organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (OSCE). El principal obst谩culo en esta v铆a ser谩 la oposici贸n de Rusia y la constante amenaza de una intervenci贸n rusa, sobre todo si Rusia conserva sus colonias de hecho en el Donb谩s.

* Denunciamos los cr铆menes de guerra cometidos por el ej茅rcito ruso en Ucrania.

Adem谩s de la invasi贸n injustificada, Rusia ha atacado a personas civiles e infraestructuras civiles como hospitales. Rusia ha impedido a personas civiles salir de ciudades sitiadas y amenazando asimismo a personas civiles con llevarlas ante tribunales militares si no se van. El hecho de que l铆deres occidentales denuncien cr铆menes de guerra rusos no significa que debamos guardar silencio. Denunciamos todos los cr铆menes de guerra y cr铆menes contra la humanidad, independientemente de qui茅n sea el responsable. Denunciamos la hipocres铆a de las potencias occidentales que denuncian a Mosc煤 invocando la legalidad internacional y grandes principios humanitarios que ellas mismas han violado repetidamente.

Es probable que los vencedores de esta guerra establezcan alg煤n tipo de tribunal. Preferimos que sean tribunales independientes en una Ucrania democr谩tica, con una perspectiva de restituci贸n y reconciliaci贸n entre ucranianos y entre los pueblos de Ucrania y Rusia.

* Deben reconocerse los derechos de las minor铆as en Ucrania. La defensa de este derecho, sin embargo, no debe nutrir el discurso de Putin, quien alega que interviene para defender a la poblaci贸n rusoparlante de Ucrania amenazada de genocidio.

La cuesti贸n de la recuperaci贸n de la igualdad ling眉铆stica legal y del uso de las diversas lenguas del pa铆s en la educaci贸n, la administraci贸n y los medios, inclusive en el Donb谩s y en Crimea, no puede resolverse bajo ocupaci贸n rusa. La preocupaci贸n genuina por las minor铆as en Ucrania tambi茅n debe incorporar medidas para proteger a las minor铆as ucraniana y t谩rtara de Crimea, que constituyen m谩s de una cuarta parte de la poblaci贸n y que pr谩cticamente han perdido todos los derechos ling眉铆sticos y culturales desde la invasi贸n rusa y la incorporaci贸n unilateral de esta pen铆nsula a la Federaci贸n Rusa.

Rusia ha difundido con 茅xito su visi贸n propagand铆stica de la situaci贸n de la poblaci贸n rusoparlante en la regi贸n del Donb谩s, causando confusi贸n en sectores de la izquierda occidental, que en algunos casos apoyan demandas rusas. Debemos dejar claro que las autoproclamadas rep煤blicas populares del Donb谩s son entidades apoyadas por Rusia, gobernadas por una alianza de enviados rusos, la mafia local y aventureros de extrema derecha. Impera all铆 una masiva represi贸n social, pol铆tica y cultural, peor que en cualquier otro lugar del continente europeo y peor que en cualquier lugar de la parte asi谩tica de Rusia. Rusia ha reconocido a estos Estados sin delimitar sus fronteras.

Cabe suponer que las tropas rusas impondr谩n referendos ama帽ados en regiones aleda帽as y las integrar谩n paulatinamente en el proyecto colonial de la Nueva Rusia. En este contexto, reclamar la inmediata autodeterminaci贸n de la poblaci贸n rusoparlante en estas regiones equivale a apoyar efectivamente la colonizaci贸n rusa de Ucrania y la consolidaci贸n de administraciones coloniales sumamente reaccionarias.

La izquierda ucraniana, que incluye a muchos y muchas activistas del Donb谩s, llama a reforzar los derechos de la poblaci贸n rusoparlante ucraniana en el marco de un nuevo r茅gimen democr谩tico tras la expulsi贸n de las fuerzas invasoras. Como se帽alan nuestras amigas y amigos del Movimiento Social Ucraniano, el discurso de Putin se confunde perversamente con el de los ultranacionalistas ucranioparlantes, que siempre han considerado a la poblaci贸n rusoparlante ucraniana de gente de dudosa lealtad.

隆Rechacemos el veneno del choque de civilizaciones!

La vasta mayor铆a de la poblaci贸n rusoparlante de Ucrania lucha contra los invasores. Incluso en las ciudades ocupadas recientemente por el ej茅rcito ruso, civiles desarmados manifiestan su rechazo de la ocupaci贸n en amplias manifestaciones pac铆ficas. Personas ucranianas rusoparlantes siguen cayendo v铆ctimas de la guerra de Rusia, sufren bombardeos o se van camino del exilio. Al reconocer la lealtad mayoritaria de la poblaci贸n rusoparlante, el gobierno ucraniano levant贸 recientemente el bloqueo de las redes sociales rusas y anim贸 a la ciudadan铆a a ponerse directamente en contacto con sus familiares y amistades en Rusia. Una victoria parcial o total de Ucrania puede sentar las bases para la reintroducci贸n de la lengua rusa en la administraci贸n p煤blica, la educaci贸n y los medios de comunicaci贸n p煤blicos. En cambio, una humillaci贸n de Ucrania puede impulsar a la extrema derecha a atacar de nuevo a la poblaci贸n rusoparlante ucraniana como un elementos desleal e indigno de confianza.

En el interior de Rusia, y entre la gente rusoparlante en otros pa铆ses, el imperialismo ruso tambi茅n se promueve a modo de cruzada cultural y pol铆tica con el prop贸sito de restablecer la dominaci贸n 茅tnico/ling眉铆stico/cultural en las regiones que hab铆an formado parte de los imperios ruso o sovi茅tico. Un elemento de ello es la negaci贸n de la identidad ucraniana (Ucrania no tiene una historia significativa separada de la de Rusia, la lengua ucraniana es un dialecto del ruso, la cultura ucraniana es una variante popular de la cultura rusa, etc.).

Partes de la izquierda occidental han sido vulnerables a esta propaganda granrusa, tal vez porque su conocimiento de la regi贸n se limita al estudio del componente ruso de la revoluci贸n en el imperio ruso y del componente ruso de la resistencia antiestalinista en la URSS. Tal vez tambi茅n debido al escaso conocimiento de la cultura ucraniana en Occidente como reflejo de su marginalidad como el pa铆s m谩s pobre del continente y la concentraci贸n de la emigraci贸n ucraniana en los sectores m谩s inestables y peor pagados de la econom铆a europea occidental. Cualquiera que sea la explicaci贸n, el hecho de que la mayor parte de la izquierda occidental no haya dialogado con intelectuales y activistas de Ucrania es motivo de sorpresa y consternaci贸n para nosotros.

Tambi茅n se observa un resurgimiento de las pretensiones de una superioridad civilizacional de Occidente en contraste con el orientalismo ruso y y su car谩cter b谩rbaro. En este discurso occidental, que tiene profundas ra铆ces reaccionarias, Europa es sin贸nimo de civilizaci贸n y progreso, y todo lo que hay al este y al sur solo se admite como civilizaci贸n y progreso en la medida en que demuestra lealtad de los valores occidentales.

* Apoyamos la solidaridad pol铆tica, financiera y material con las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales independientes en Ucrania.

Al aportar nuestra solidaridad de izquierda a la resistencia del pueblo ucraniano ayudamos a la izquierda ucraniana, en la medida de lo posible, a salir reforzada, en lugar de dejar el espacio despejado para los neoliberales y la extrema derecha. Estamos por una solidaridad pr谩ctica y concreta de pueblo a pueblo. No podemos contentarnos con un mero posicionamiento pol铆tico o con declaraciones de principios, ni con la cr铆tica a nuestro gobierno.

La solidaridad es necesaria a ambos lados de la l铆nea del frente. No imponemos la solidaridad, sino que la ofrecemos. Nos dejamos guiar por la resistencia ucraniana y los movimientos antiguerra en el pa铆s agresor. Esto significa, ante todo, escuchar, y despu茅s pensar, para finalmente actuar. No debemos asociarnos con los numerosos llamamientos de sectores de la izquierda occidental a favor de la paz a expensas del pueblo ucraniano. Algunas de estas iniciativas son bienintencionadas, pero no dejan de ser propuestas arrogantes, concebidas y promovidas por gentes de Occidente para el pueblo ucraniano y sin el pueblo ucraniano.

Las fuerzas de izquierda en Ucrania participan en todos los 谩mbitos de la lucha de liberaci贸n. Los y las militantes de algunos grupos se han unido a las mismas fuerzas militares o de defensa civil, aunque el alcance de estas iniciativas todav铆a es limitado. La izquierda ha lanzado varias iniciativas de asistencia humanitaria que merecen nuestro apoyo. Las gentes progresistas ucranianas siguen organiz谩ndose, presionando y publicando materiales a favor de demandas civiles y pol铆ticas y se oponen a los intentos de imponer reformas reaccionarias utilizando la guerra como pretexto. Tambi茅n hay activistas de izquierda en el exilio, donde desempe帽an un papel importante en el movimiento por la paz y en iniciativas de ayuda a las personas refugiadas.

La izquierda rusa y los movimientos feminista y por la paz se enfrentan a una represi贸n creciente, pero no cejan en sus esfuerzos. Cuentan con el apoyo de una creciente movilizaci贸n de la di谩spora de gentes rusas progresistas. En anteriores guerras, las familias de soldados muertos desempe帽aron un papel importante en la concienciaci贸n de la poblaci贸n y la protesta contra el militarismo, junto con estudiantes y otras comunidades activistas.

La izquierda bielorrusa es num茅ricamente d茅bil, pero prosigue con sus esfuerzos a favor de la democratizaci贸n y la justicia social. Existen all铆 redes clandestinas que promueven y facilitan la deserci贸n y emigraci贸n de hombres j贸venes llamados a filas, divulgando asimismo informes no confirmados sobre el sabotaje de instalaciones log铆sticas.

Cada vez m谩s partidos de izquierda de Centroeuropa (antiguos pa铆ses sat茅lite de la URSS, ahora miembros de la Uni贸n Europea) se solidarizan pol铆ticamente con el Movimiento Social de Ucrania (SR), transmitiendo sus propuestas e incluso abandonando foros de izquierda como la Internacional Progresista, que evita posicionarse sobre la liberaci贸n de Ucrania.

Varios grupos progresistas de Ucrania han organizado recolectas de fondos. Asociaciones progresistas de los Pa铆ses Bajos, Alemania y otros pa铆ses organizan recolectas para ayudar a iniciativas progresistas y humanitarias en Ucrania. En cuanto al apoyo material, sindicatos franceses, por ejemplo, preparan el env铆o de un convoy obrero para mostrar su solidaridad y entregar material de ayuda.

* Rechazamos los planes imperialistas de Rusia y de Occidente para Ucrania. 隆Fuera las tropas rusas! Los productos y servicios y los trabajadores y trabajadoras de Ucrania deben tener acceso a los mercados occidentales sin que Ucrania est茅 obligada a abrir sus propios mercados. Hay que cancelar la deuda de Ucrania y los fondos de cualquier sanci贸n occidental deben transferirse a las autoridades ucranianas.

Los esfuerzos de Mosc煤 por la integraci贸n econ贸mica capitalista de los pa铆ses de la antigua URSS bajo predominio ruso se han estancado en los 煤ltimos a帽os. En respuesta a anteriores sanciones occidentales, Putin ha impuesto un cambio de estrategia a largo plazo de Rusia, abandonando los circuitos econ贸micos occidentales y las instituciones dominadas por Occidente, incrementando la capacidad agr铆cola e industrial nacional mediante la sustituci贸n de importaciones y la intensificaci贸n de la inversi贸n en sectores estrat茅gicos.

Putin pretende dar marcha atr谩s a la integraci贸n econ贸mica de Ucrania en la Uni贸n Europea como territorio perif茅rico y la prevista privatizaci贸n de tierras ucranianas a favor de empresas occidentales. Ha decidido que la reintegraci贸n forzada de Ucrania, la segunda econom铆a m谩s fuerte de la antigura URSS, pero ahora el pa铆s m谩s pobre de Europa, cimentar谩 la dominaci贸n imperial rusa sobre la periferia cercana durante otra generaci贸n.

Su ambici贸n pasa por integrar las f茅rtiles llanuras y los centros industriales del este de Ucrania en el espacio econ贸mico ruso, reforzando el papel dominante de Mosc煤 en la producci贸n de una amplia gama de productos agr铆colas y mineros, as铆 como su capacidad industrial y su competitividad. Tras la anexi贸n de Crimea, esta invasi贸n est谩 destinada a ampliar el acceso de Rusia al mar Negro, el 煤nico mar navegable durante todo el a帽o al que puede acceder Rusia en su costado europeo.

Para este proyecto, la Rusia de Putin solamente necesita el este y el sur de Ucrania. Sin sus f茅rtiles tierras negras y su industria oriental y sin su costa, cualquier Estado ucraniano amputado quedar谩 empobrecido, privado de recursos y a merced de todos sus vecinos. Estrategas conservadores en Mosc煤 ya han lanzado la idea de ofrecer a Polonia, Hungr铆a y Ruman铆a territorios del oeste de Ucrania, reabriendo as铆 una caja de Pandora de tensiones entre los diversos pa铆ses y naciones de Europa.

Es probable que tras este conflicto Ucrania est茅 en quiebra y su econom铆a descompuesta y degradada, especialmente si Rusia mantiene el control de territorios del este y del sur del pa铆s. El imperialismo occidental intentar谩 controlar cualquier territorio ucraniano que no ocupe Rusia sobre la base de los acuerdos de asociaci贸n neoliberales y desiguales que mantiene la UE con pa铆ses vecinos.

Art铆culo inicialmente publicado en Europe Solidaire Sans Fronti猫res

Foto de Andre Dalmau

