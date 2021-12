–

De parte de Pozol December 22, 2021 65 puntos de vista

芦Hoy nos encontramos en esta Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal, para seguir denunciando el crimen de Estado cometido aqu铆 hace 24 a帽os; e insistimos a la CIDH, que emita ya el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel S谩ntiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) sobre la responsabilidad del Estado mexicano禄.

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de diciembre de 2021

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicaci贸n Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy se cumplen 24 a帽os de impunidad de la Masacre de Acteal, crimen de Estado cometido a los pueblos ind铆genas y organizados de Chiapas, en donde 15 ni帽as y ni帽os, 9 hombres adultos, 21 mujeres -4 de ellas embarazadas, las cuales les abrieron con machetes sus vientres y despedazados sus beb茅s; son 45 personas m谩s 4 beb茅s no nacidos, que fueron asesinados cruelmente con alevos铆a, premeditaci贸n y ventaja por paramilitares priistas del municipio de Chenalh贸, creados y financiados por el gobierno mexicano y armados y entrenados por el Ej茅rcito mexicano, en el marco de la implementaci贸n del Plan de Campa帽a Chiapas 94.

Hoy nos encontramos en esta Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las v铆ctimas de la Masacre de Acteal en conjunto con las mujeres, hombres, ni帽as y ni帽os de los municipios de Chenalh贸, Pantelh贸 y Simojovel Chiapas, quienes conformamos la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, para seguir denunciando el crimen de Estado cometido aqu铆 hace 24 a帽os; reafirmamos nuestra persistencia en la lucha por la Verdad, la Justicia, el No Olvido; e insistimos a la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que emita ya, el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel S谩ntiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) sobre la responsabilidad del Estado mexicano.

Han transcurrido 24 a帽os de dolor y de no olvido frente a la indolencia del gobierno mexicano en la Masacre de Acteal, hasta el d铆a de hoy ning煤n presidente de M茅xico desde Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n principal autor intelectual de la Masacre, Vicente Fox, Felipe Calder贸n, Enr铆que Pe帽a Nieto y hasta el actual presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador no han tenido la voluntad pol铆tica para investigar y enjuiciar verdaderamente a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

La Masacre de Acteal nunca la vamos a olvidar:

Porque cada a帽o de conmemoraci贸n se renueva y fortalece nuestra memoria, frente al terrible y vergonzoso hecho cometido por el Estado mexicano.

Porque, el dolor de las mujeres, hombres, ni帽as y ni帽os que fueron masacrados tambi茅n es nuestro dolor, ellas y ellos les arrebataron la vida sin saber por qu茅, no le hab铆an causado da帽o a nadie, ni a sus asesinos los paramilitares; 4 beb茅s no vieron la luz del d铆a, su nacimiento fue abortado por las armas y la pol铆tica contrainsurgente del Estado mexicano.

A 24 a帽os de la Masacre, nada ha cambiado; van 5 sexenios y la pol铆tica es mantener la violencia y la impunidad, causando conflictos en los pueblos organizados para justificar la militarizaci贸n de las comunidades que resisten y se organizan contra los megaproyectos de muerte que despojan de la tierra y el territorio

A 24 a帽os de la Masacre, se mantiene como estrategia o铆dos sordos por los gobiernos cuando se denuncia una inminente agresi贸n, sus respuestas son pretextos, es decir estupideces ante los medios de comunicaci贸n para desviar la atenci贸n del p煤blico. As铆 sucedi贸 con la Masacre de Acteal, se denunci贸 ante los reporteros y periodistas comprometidos de informar la verdad, y ninguna instancia gubernamental hizo nada para detener la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, m谩s los 4 beb茅s no nacidos.

Y curiosamente, en este gobierno de 4ta Transformaci贸n se repite esos mismos patrones de los o铆dos sordos, por ejemplo: el asesinato de nuestro compa帽ero y hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez que bien se pudo evitar, porque ya hab铆amos denunciado que en los Altos de Chiapas, en concreto en el municipio de Pantelh贸, se comet铆a una serie de agresiones y violencia generalizada de grupos armados coordinados por autoridades municipales y, le exigimos a L贸pez Obrador detener dicha violencia y seguridad por la vida de nuestras compa帽eras y compa帽eros miembros de Las Abejas de Acteal en ese municipio, y el de Simojovel, municipio de donde viv铆a Sim贸n Pedro, sin embargo no hizo nada, tom贸 una postura ante una violencia generalizada como lo hizo el entonces presidente de M茅xico, Ernesto Zedillo en el a帽o de 1997.

El gobierno en turno no va a traer la justicia, porque s贸lo est谩 ocupado en c贸mo entrega las riquezas de nuestras tierras y territorios a los ricos y poderosos.

No es posible que, a 24 a帽os de la Masacre de Acteal, sigan libres los autores intelectuales de dicho crimen, 驴A caso son intocables? 驴O los han dejado libres para seguir pensando en qui茅n matar?

En esta conmemoraci贸n de 24 a帽os de Acteal, seguimos se帽alando y pidiendo castigo a los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, como: Ernesto Zedillo Ponce de Le贸n, Emilio Chuayffet Chemor, Julio C茅sar Ruiz Ferro, Gral. Enr铆que Cervantes Aguirre, Gral. Mario Ren谩n Castillo+, Uriel Jarquin G谩lvez, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Enr铆que Hern谩ndez Aguilar, David G贸mez Hern谩ndez, Antonio P茅rez Hern谩ndez entre otros, estas personas siguen impunes, y merecen ser castigados, por propiciar la Masacre de Acteal.

Por eso, insistimos a la CIDH, emita ya el informe de fondo, para que todas esas personas se帽aladas arriba, pronto sean investigadas y castigadas en vez de gozar una libertad que no la merecen.

Pero, mientras siga la impunidad 驴Qu茅 debemos de hacer como sociedad civil nacional e internacional? 驴Cu谩ntos miles de muertos m谩s se necesita para que en M茅xico se haga justicia y podamos vivir en paz y libres en nuestras propias tierras?

Hermanas y hermanos, en este largo recuento de la situaci贸n que guarda la Masacre de Acteal a 24 a帽os, de parte de los gobiernos solo se puede ver m谩s impunidad, injusticias y m谩s violencias, pero, no por eso vamos a retroceder en la b煤squeda de la justicia, de por s铆 hay varios caminos que tomar, uno de ellos es la organizaci贸n de nosotros los pueblos y las v铆ctimas de las masacres y represiones del estado; est谩 tambi茅n el camino de la Construcci贸n de la Otra Justicia y Verdadera, nacida desde nosotras y nosotros los pueblos organizados.

Nosotros las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, no vamos a descansar, a pesar de todo, seguimos caminando, aunque haya cansancio, no nos desanimamos, no retrocedemos, no traicionamos la sangre de nuestros m谩rtires. Y si nosotros los padres y madres de familia dejamos de existir en este mundo, estamos seguros que nuestros hijos e hijas seguir谩n nuestra lucha y caminar.

Pedimos a nuestras hermanas y hermanos de otras organizaciones, de otros pueblos, y a los hombres y mujeres de M茅xico y del mundo, sigan apoyando nuestras demandas de justicia y sigan caminando con nosotras y nosotros como lo han hecho en estos 24 a帽os.

Desde Acteal, tambi茅n enviamos nuestras palabras de solidaridad y abrazamos a las miles de sobrevivientes y familiares de v铆ctimas de desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, que sufren y lloran, sepan que no est谩n solas y solos.

Y aprovechamos volver a exigir justicia por el asesinato de nuestro hermano y compa帽ero Sim贸n Pedro, al igual que como el Caso Acteal no dejaremos de luchar y exigir justicia.

Y finalmente, agradecemos al Coraz贸n del Cielo y Coraz贸n de la Tierra y a Dios Padre-Madre que, en estos 24 a帽os de impunidad, siempre nos han sostenido y guiado.

Gracias a la Tierra Sagrada de Acteal. Gracias al esp铆ritu y memoria de nuestras hermanas y hermanos y hermanitos y por la dignidad de su sangre no nos hemos vendido, no cambiamos por proyectos e infraestructuras la justicia.

Desde Acteal, Casa de la Memoria: 24 veces vivan la memoria y la dignidad de nuestros 45 hermanos y m谩s los 4 beb茅s no nacidos.

隆Justicia para la Masacre de Acteal!

隆Castigo para los autores intelectuales!

隆Exigimos a la CIDH que ya dicte el informe de fondo!

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Crist贸bal Ruiz Arias

Presidente

Gerardo P茅rez P茅rez

Secretario

Manuel Ortiz Guti茅rrez Tesorero

Pedro P茅rez P茅rez

sub Presidente

Sebasti谩n Guzm谩n S谩ntiz

subTesorero

Por el Representante de las y los sobrevivientes y familiares de las v铆ctimas de la Masacre de Acteal:

Jos茅 Jim茅nez Luna

https://acteal.blogspot.com/2021/12/hoy-nos-encontramos-en-esta-tierra.html?m=1