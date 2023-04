–

De parte de Indymedia Argentina April 14, 2023 72 puntos de vista

鈥淧ero en la historia los callejones sin salida no existen. Existen solo los intervalos鈥.

Iuri Tinianov

Por Mat铆as Feito.

Los procesos que constituyen un intervalo nos remiten a una serie de agotamientos entre valores, a lo marchito en infinita fragmentaci贸n, a lo desgastado efectivamente por una pol铆tica. El intervalo est谩 ah铆, un espaciamiento en que las acciones pol铆ticas desde lo dominante producen detenimientos pol铆ticos y sociales. El 鈥渘o s茅 qu茅 hacer鈥 contracara de 鈥渘o s茅 puede hacer鈥 interpela a aquellos que sienten la opresi贸n social, y aumenta la indiferencia en aquellos que no la perciben ni sienten.

Y el interregno, 驴de qu茅 hablamos cu谩ndo hablamos de interregno? 驴Entre dos o m谩s valores? 驴Ambig眉edad? 驴Inter-reinos? 驴L贸gica interregna? Emprendemos esta exploraci贸n a la b煤squeda de palabras y coyunturas vertiginosas que no debe confundirse con aquello del derrumbe fatalista del capitalismo. Cuantas veces se ha dicho que el capitalismo se derrumba y el sistema no hace m谩s que revolucionarse a s铆 mismo.

El momento Stenterrelo: la indiferencia amigo enemigo

Stenterello, una de las m谩scaras de la Comedia Humana, personaje de la farsa Fiorentina, que Gramsci contrapone a Maquiavelo en su visi贸n entre peque帽a pol铆tica y gran pol铆tica. Los Stenterellos 鈥渘o hacen nada, no trabajan, no son productores de ideas, de un hecho鈥.

Nuestra ocurrencia gira en pensar un 鈥渕omento stenterello鈥 en el campo pol铆tico que se moldea a aquello que produce lo dominante. El momento stenterello podemos definirlo como indiferencia al enemigo amigo, no hay guion que divida. El enemigo indiferenciado, del amigo, del aliado. Todo compa帽ero es enemigo en el mismo presente, porque ser谩 quien quiera ocupar en un futuro el lugar que 茅l desea. Es el 鈥渆nemigo mediato鈥, y no el 鈥渋nmediato鈥 quien demanda toda su energ铆a.

Gramsci nos sugiere vincular a Stenterello con la tendencia a la desvalorizaci贸n del adversario que desemboca en el autoenga帽o. Entre ambos elementos nos interesa contornear un momento pol铆tico que permanece atado a lo dominante y reproduce una relaci贸n de fuerza de un pantano a otro para aquellos que intenten pugnar en un sentido progresivo.

La 鈥渃ola del diablo鈥 debe estar de nuestra parte en las confrontaciones. Y eso es producto de aumentar la capacidad de reflexi贸n colectiva en las organizaciones del campo del pueblo. No podemos s贸lo prometer mini-cesarismos en las organizaciones sindicales y pol铆ticas. Prometer una creatividad mayor en las formas de organizaciones y liderazgo es un paso m谩s all谩 del momento stenterello que alimenta las mismas pr谩cticas que criticamos en otros, pero no dejamos entrar en crisis en el propio campo. Lo nuevo nace viejo, la cola del diablo est谩 y no est谩 de nuestra parte. Podemos permanecer en las posiciones institucionales al precio de reproducir la l贸gica dominante que criticamos.

El momento stenterello hay que atravesarlo en busca de modos de resolver diferencias y contradicciones principales, sino la grilla burocr谩tica y liberal se llena sin llegar a resultados distintos. La indiferencia y ensimismamiento de la peque帽a pol铆tica producen el presente, conden谩ndonos a repetirlo.

Ansia y coyuntura

El ansia comienza, un a帽o electoral comienza en Argentina. 驴El intervalo entre un gobierno y otro? Las confrontaciones electorales ti帽en los comportamientos pol铆ticos de las organizaciones de un pa铆s, ti帽en los alineamientos sindicales y de las organizaciones del campo del pueblo hasta el interrogante de qui茅n capitaliza un hecho cualquiera.

Los dirigentes desti帽en, las situaciones de hegemon铆as rotas desti帽en, los alineamientos pol铆ticos desti帽en tras el resultado electoral. La defensa de pol铆ticas de 鈥渂omberos鈥 a una coyuntura critica, de 鈥渁tar con alambre鈥, no puede ser el movimiento de un horizonte progresivo. Se necesitan propuestas de pol铆ticas estructurales en lo pol铆tico y lo econ贸mico.

Las alianzas sociales en el gobierno suceden en una permanente construcci贸n y destrucci贸n. Cuando el fracaso hegem贸nico sucedi贸 y sus efectos no son dimensionados todav铆a, es tiempo de no quedarse atada a la coyuntura que fracas贸, aunque los efectos desencadenados son una de las materias de la pugna.

鈥溌sto es pol铆tica!鈥, suena a sentencia que cierra la discusi贸n en una alianza, un 鈥渘o te metas鈥 que deja afuera del proceso de decisi贸n mucho m谩s que a dirigidos y seguidores. Los fracasos pueden derrocar dirigentes, pero no l贸gicas. Se requiere mucha reflexi贸n colectiva para el derrumbe de l贸gicas dominantes, y la decisi贸n tras 鈥渆sto es pol铆tica鈥 parece m谩s del orden de las cosas. El ansia por transitar una coyuntura critica, por momentos nos hace perder la direccionalidad, dejar de pugnar por ella.

Interregno e interrogante

Tras el intento de operacionalizar la noci贸n de crisis de Gramsci nos topamos con dos puntos verticales que nos producen m谩s interrogantes 鈥: en este interregno se verifican los fen贸menos morbosos m谩s variados鈥.

Las nociones de intervalo e interregno exceden esta coyuntura y dejan huella. De una coyuntura a otra, de una situaci贸n a otra, las fuerzas dominantes tienen mayor capacidad de reinstalaci贸n en el pasaje a la relaci贸n de fuerza que abre. La realidad se impone, las justificaciones demoran en llegar.

La espacializaci贸n y la temporalizaci贸n de un intervalo est谩 bajo el control de las luchas de pelotones del capital financiero por aumentar su viabilidad en negocios econ贸micos y pol铆ticos. 驴Cu谩l es la infra y la supra (estructurales) de un interregno? El interregno podemos hacerlo observable en la disgregaci贸n de relaciones sociales que nos forman. Lo m谩s complejo es percibirnos en las formas de acci贸n donde portamos al sistema que decimos oponernos, ah铆 donde hacemos de fuerza auxiliar del sistema.

El eslab贸n m谩s d茅bil es el m谩s lejano al amo, el nudo mejor atado es el que funciona sin amo. La fuerza auxiliar a la que nos convoca el sistema permanentemente, 驴con qu茅 parte de nosotros lo reproducimos? De una coyuntura a otra arrastramos, guardamos, lo dominante en lo m谩s 铆ntimo de nuestro marco te贸rico.

La trinchera parece una imagen correcta cuando avanzamos, pero un espacio de incertidumbre cuando no se escucha al enemigo y nuestro tiempo se vuelve a lo inmediato, al presentismo de los que pierden la iniciativa. El momento stenterrello hace de las suyas.

Pl谩stica pol铆tica: qu茅 no tiene gobierno ni nunca tendr谩

驴Qu茅 s铆ntoma de nuestra contemporaneidad aun escribi茅ndolo y teni茅ndolo a mano, no podemos percibirlo? 驴Cu谩ndo no estamos en interregno? 驴Interregnantes e interregnados? 驴Qu茅 crisis, qu茅 intervalo, qu茅 interregno, qu茅 transici贸n?

La apariencia de callejones sin salida se vuelve una imagen en nuestra contra encerr谩ndonos m谩s que estimulando la construcci贸n de una pol铆tica de salida. El intervalo, el interregno, oscuramente presentido es un espaciamiento donde el campo del r茅gimen intenta controlar y resolver la transici贸n de cada crisis.

Entre una coyuntura y otra hay desplazamientos en la posici贸n de lo interrogado. La coyuntura se escapa de nuestras formulaciones pol铆ticas en las posiciones de los problemas del poder por transformaciones, correspondencias y detenimientos de las luchas pol铆ticas y sociales. Sin encontrar las junturas, los encajamientos, corremos el riesgo de mantenernos atados a una coyuntura que sucedi贸 sin asumir ni tomar conciencia del desencadenante de lo que sucede. Aun cuando protagonizamos aquello desencadenado. Al quedar desapercibida la juntura corre con mayor capacidad de reinstalarse lo dominante entre coyunturas.

La plasticidad como esquema motor, que nos plantea Catherine Malabou, puede ayudarnos en comprender los procesos de formaci贸n y dar respuesta positiva a una salida cuando no hay salida. La autora plantea tres implicaciones de la plasticidad: 1) 鈥渃apacidad de recibir forma鈥, 2) 鈥渃apacidad de dar forma鈥, y 3) 鈥渆l poder de aniquilar la forma鈥. En este sentido, no somos flexibles, el谩sticos, porque en el material pl谩stico lo formado no vuelve a cero, lo modificado deja la forma original. Resistencia y apertura, transformaci贸n y umbral.

Ah铆 donde la noci贸n de correlaci贸n de fuerza nos mantiene en una medici贸n pasiva. Ah铆 donde las teorizaciones al margen de las confrontaciones nos dejan desarmados intelectualmente. Es donde una plasticidad nos plantea futuro asumiendo fragmento y contracci贸n. La vida est谩 en otro lado. Una dentro de otra, lo nuevo que nace no es m谩gico, antes hay que gestarlo y recomenzar una vez m谩s y otra vez.

La plasticidad de dar y recibir forma en las confrontaciones, pero tambi茅n la promesa de su explosi贸n. Hay un umbral de formaci贸n en las fuerzas sociales y nos remiten a c贸mo nos transforman las confrontaciones.

En este sentido, Gramsci nos hereda una pregunta que debe saltar por los c铆rculos de fuego de lo pl谩stico pol铆tico: 鈥溌縮e quiere que haya siempre gobernados y gobernantes o bien se quieren crear las condiciones en las que la necesidad de existencia de esta divisi贸n desaparezca?鈥. Un horizonte en la construcci贸n de territorialidades que Chico Buarque tambi茅n imagin贸: 鈥渜ue no tiene gobierno ni nunca tendr谩鈥.

Mat铆as Feito es Investigador del Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO, www.cicso.org), Argentina, invitado por el Centro Latinoamericano de An谩lisis Estrat茅gico (www.estrategia.la)

Fuente: https://estrategia.la/2023/03/17/en-este-intervalo-en-este-interregno-oscuramente-presentido/