De parte de Red Nacional De Medios Alternativos May 17, 2022 210 puntos de vista

Enredando Las Mañanas conversó con Mercedes Sosa, docente de la corriente Sindical Marina Vilte, sobre la preocupante situación en educación en la provincia de Jujuy.

Frente a la toma de cargos Sosa indicó que “la situación es lamentable, en este momento hay muchos reclamos ante la falta de designación de docentes. Estamos a mitad de mayo y hay escuelas secundarias que no tienen el plantel funcional completo”.

En cuanto a nivel superior sostuvo que la situación es similar: “Hubo una protesta porque las nuevas carreras no tienen docentes, en Tilcara por ejemplo se crearon carreras como hotelería que no tienen docentes”. Además, Mercedes refirió que la junta de evaluación no tiene representación docente y no se sabe con qué criterio manejan los puntajes.

La baja de salarios y las malas condiciones edilicias de los establecimientos educativos son problemáticas similares a aquellas de CABA. Mercedes expresó que en paralelo con la represión en Buenos Aires, la modificación del estatuto a espalda de lxs docentes, fue muy similar lo que sucedió en Jujuy: “El maltrato también es exactamente lo mismo”.

Además, cabe resaltar que lxs docentes han recibido un aumento del 10% entre marzo hasta ahora, lo que representa 30 pesos, una cifra crítica frente a los niveles de inflación. Sosa señaló: “En este momento lxs docentes de la provincia de Jujuy estamos bajo la línea de pobreza, además no podemos hacer paro porque nos descuentan el día”.

Por último, también informó que la comisión directiva del gremio tiene mandato vencido, por lo cual el gobierno recibe a las personas con un sello falso. En los últimos días se enteraron que uno de los edificios tiene peligro de desalojo por la irregularidad del pago.