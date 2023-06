–

Las urnas otorgan el gobierno a los conservadores, que se apoyar谩n previsible en una extrema derecha en auge. Fuera de la campa帽a qued贸 el ingreso de la OTAN o la reforzada alianza con EE.UU.

Los conservadores de 鈥淐oalici贸n Nacional鈥 (CN) consiguieron ser la fuerza m谩s votada -20,8% y 48 esca帽os-, a pocas d茅cimas el ultraderechista 鈥淧artido de los Finlandeses鈥 obtuvo la segunda posici贸n con su mejor resultado hist贸rico -20,1% y 46 asientos-. Los socialdem贸cratas, con la medi谩tica primera ministra Sanna Marin al frente, mejoraron levemente sus resultados de 2019 pero solo alcanzaron la tercera posici贸n -19,9% y 43 diputados- y sus aliados sufrieron un retroceso generalizado.

El escenario deja al veterano Petteri Orpo, l铆der de CN y varias veces exministro, como favorito para conformar gobierno. Pero antes, debe alcanzar acuerdos con otros partidos que le garantice una mayor铆a durante la legislatura. Una tarea ardua en un parlamento tan fragmentado como en el finland茅s. Y aunque todos los escenarios est谩n abiertos, la f贸rmula m谩s factible es la alianza entre CN y el Partido de los Finlandeses, una coalici贸n que ya sirvi贸 para formar gobierno entre 2015 y 2017.

Desde 2011 la pol铆tica finlandesa se ha convertido en una suerte de 鈥渢ripartidismo鈥 donde conservadores, socialdem贸cratas y extrema derecha se disputan la primera posici贸n por unas decenas de miles de votos. Hace cuatro a帽os, los socialdem贸cratas se hicieron con la pole position por apenas 7.000 votos; un ajustado escenario que oblig贸 a formar una coalici贸n de gobierno con cinco partidos -centristas, Liga Verde, Alianza de la Izquierda y el Partido Popular Sueco de Finlandia- llegados desde distintas partes del espectro pol铆tico.

Al frente se situ贸 el por entonces l铆der socialdem贸crata Antti Juhani Rinne, que se vio obligado a dimitir para evitar una moci贸n de censura. As铆 fue como salt贸 a la palestra la joven Sanna Marin, que con 34 a帽os ostent贸 la jefatura de gobierno. No obstante, las desavenencias a la interna de esta coalici贸n quintapartita dificultaba repetir f贸rmula y obligaba a los de Marin a mejorar sustancialmente sus resultados si quer铆an mantenerse en el poder a sabiendas de que parte de sus socios no estaban dispuestos a repetir compa帽eros de viaje.

Todos los socios menores del ejecutivo han sufrido un retroceso electoral, especialmente grave en el caso de verdes y centristas, lo que hace pr谩cticamente inviable la permanencia de los socialdem贸cratas en el ejecutivo. La 煤nica opci贸n para los de Marin ser铆a una gran coalici贸n con los conservadores del CN, un escenario que no es descartable pero s铆 poco probable teniendo en cuenta la bronca oposici贸n practicada por los conservadores estos 煤ltimos cuatro a帽os.

La Alianza de Izquierda (Vasemmistoliitto), cosech贸 su peor resultado electoral desde su creaci贸n en 1991. Sexta fuerza con un 7,1% de los votos, lo que se tradujo en 11 esca帽os, cinco menos que la legislatura pasada. Desde la coalici贸n se帽alaron los llamados al voto 煤til y a la ley electoral como principales responsables del retroceso.

La campa帽a, ciertamente se desarroll贸 en t茅rminos eminentemente internos; ni la guerra de Ucrania, ni el ingreso en la OTAN -donde existe un alto consenso entre las fuerzas pol铆ticas finesas- opacaron a la inflaci贸n o la deuda externa, verdaderos ejes del debate p煤blico.

Ruptura de la neutralidad exterior y reubicaci贸n geopol铆tica

La presidenta de la formaci贸n izquierdista, Li Andersson, defendi贸 tras la noche electoral el papel de la formaci贸n en el gobierno central, incluyendo la entrada de Finlandia en la OTAN, aprobada con el voto a favor del 95% de los diputados, incluyendo los de La Alianza de Izquierdas. De hecho, la adhesi贸n del ya miembro 31 de la alianza militar se hizo efectiva el martes 4 de abril, dos d铆as despu茅s de los comicios, y fue celebrada por todo el arco pol铆tico.

Este ingreso representa a la perfecci贸n los cambios geopol铆ticos que experimenta Finlandia y que en buena medida son un reflejo de din谩micas globales. La invasi贸n rusa de Ucrania sirvi贸 a EEUU para revitalizar su liderazgo entre los pa铆ses occidentales y sacar a la OTAN de su 鈥渕uerte cerebral鈥.

En un contexto de creciente estr茅s geopol铆tico y con sus principales aliados econ贸micos y pol铆ticos elevando el tono frente a Rusia, Finlandia opt贸 por mimetizarse en el recompuesto 鈥渂loque occidental鈥 y romper su hist贸rica neutralidad exterior al solicitar la entrada en la OTAN ante la 鈥渁menaza de posible invasi贸n rusa鈥. Un ingreso completado en tiempo r茅cord, el m谩s r谩pido desde que se fund贸 la organizaci贸n militar, pese a las trabas turcas -solo saciadas con el fin de la pol铆tica de asilo y acogida de kurdos por parte de Finlandia- y las dudas de Hungr铆a -el socio m谩s esc茅ptico en la estrategia de confrontaci贸n con Rusia-.

El ingreso de Helsinki en la OTAN duplica la frontera de la alianza militar con Mosc煤, que pasa de 900 km a m谩s de 2.000, y termina de enterrar la doctrina Paasikivi-Kekkonen, bautizada as铆 por los dos primeros ministros fineses que tras el fin de la Segunda Guerra Mundial optaron por adoptar una pol铆tica exterior sensible a los intereses sovi茅ticos pese a que el modelo pol铆tico y econ贸mico del pa铆s era asimilable al bloque occidental. Se trataba b谩sicamente de buscar unas relaciones estables y previsibles con su todopoderoso vecino, lo que implic贸 la no entrada en la OTAN o la no adhesi贸n al Plan Marshall y a la Comunidad Econ贸mica Europea.

El colapso del campo socialista deshizo buena parte de este enfoque; Finlandia dio por acabado el Tratado de Amistad, Cooperaci贸n y Asistencia en 1992 y se incorpor贸 a la UE en 1995. Pese a ello, todos los gobiernos de Helsinki hab铆an evitado ingresar en la OTAN por considerarse una afrenta demasiado grande para Mosc煤; la propia Sanna Marin afirm贸 en una entrevista a El Pa铆s en enero del 2022 que 鈥渓a adhesi贸n a la OTAN no est谩 en la agenda, pero es una posibilidad futura鈥. Pero la invasi贸n ucraniana empuj贸 en direcci贸n contraria e hizo que Finlandia y Suecia rompieran su neutralidad militar.

Los propios estudios de opini贸n confirmar铆an un cambio de percepci贸n entre la sociedad finesa, que hace tan solo dos a帽os era mayoritariamente contraria al ingreso en la OTAN. En 2017, en la encuesta peri贸dica que realiza la cadena p煤blica Yle, solo un 19% de la poblaci贸n estaba a favor del ingreso en la OTAN, frente a un 53% que se manifestaban en contra. A finales de febrero de 2022, tras la invasi贸n de Ucrania, el porcentaje favorable se dispar贸 hasta el 53% y hoy parec铆a superar el 70%.

El Ministerio de Exteriores ruso asegur贸 desde el primer momento en el que se iniciaron los tr谩mites de ingreso que 鈥渟e ver谩 obligado a adoptar medidas de respuesta de car谩cter t茅cnico-militar, y de otro tipo, con el objetivo de detener las amenazas a su seguridad nacional鈥, asegurando que se trataba de 鈥渦n giro radical鈥 ante el cual 鈥淗elsinki debe ser consciente de la responsabilidad y de las consecuencias de esta medida鈥. Rusia anunci贸 que reforzar铆a su despliegue en la frontera noroeste y que el tipo de material presente en la frontera depender铆a en buena medida del enfoque de la OTAN, que por el momento ha descartado desplegar tropas extranjeras en el pa铆s.

Escandinavia, nuevo foco de fricci贸n internacional

Esta reorientaci贸n geopol铆tica terminar谩 de completarse con la adhesi贸n de Suecia a la organizaci贸n militar. El caso sueco repite patr贸n y l贸gica geopol铆tica, ruptura de una pol铆tica hist贸rica de neutralidad tras la invasi贸n rusa, pero tiene elementos propios que han hecho que ambos procesos se hayan desacoplado.

El apoyo decidido de Estocolmo a los kurdos, donde reside una nutrida di谩spora, hace que Erdogan no contemple en el corto plazo desbloquear su ingreso en la OTAN. En todo caso, no parece asumible para EEUU que este escenario se prolongue sine die, y seguramente tras las elecciones presidenciales turcas veamos avances en las negociaciones. En un plano interno, el ingreso a la organizaci贸n ha suscitado cr铆ticas ausentes en Finlandia, y en el parlamento sueco La Izquierda y el Partido Verde mantuvieron hasta el final su oposici贸n.

Sea como fuere parece cuesti贸n de tiempo que Suecia se convierta en el miembro 32 de la OTAN. As铆 las cosas, la hasta ahora tranquila pen铆nsula escandinava y su Mar del B谩ltico pasan de ocupar un lugar secundario en los equilibrios internacionales a volverse una zona de fricci贸n entre Rusia y el bloque occidental. La geograf铆a, que es tozuda, as铆 lo ratifica; desde un punto de vista terrestre, el ingreso fin茅s hace que Rusia pase a tener el doble de frontera con la OTAN, con el despliegue militar que ello exige; en cuanto a la dimensi贸n mar铆tima, las aguas territoriales suecas y la eventual militarizaci贸n de sus costas -y especialmente de la Isla de Gotland- restringir谩n sustancialmente la capacidad de movimiento de la armada rusa en el B谩ltico.

Mosc煤 se ve obligado a responder y remilitarizar una regi贸n hasta ahora 鈥渘eutral鈥, lo que hab铆a permitido que sus esfuerzos estrat茅gicos castrenses se centrasen en el siempre inestable C谩ucaso, en la frontera ucraniana o en el 脕rtico.