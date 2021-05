–

D茅jame que te explique lo que quiero que entiendas: aqu铆 ya estamos sangrando. Sangrando en silencio, constantemente. Independientemente de esta guerra o la otra.

[Este texto se public贸 el pasado 12 de mayo en +972 Magazine. Dos d铆as antes Israel hab铆a comenzado a bombardear la franja de Gaza, unos de los lugares con mayor densidad de poblaci贸n del planeta. Hasta el momento los ataques israel铆es han causado la muerte de 198 personas, entre ellos 58 menores, seg煤n el Ministerio de Salud gazat铆].

El lunes 10 de mayo, a eso de las 10 de la noche, me acerqu茅 al caf茅 de un amigo con cierta indecisi贸n. Se trata de una peque帽a tienda que ofrece algunos comestibles y que tiene 30 ordenadores disponibles para los usuarios. En varios de ellos hab铆a ni帽os jugando a un videojuego de disparos. Yo fui porque quer铆a comprar letras adhesivas para mi teclado. Por lo general, el lugar est谩 siempre lleno durante el Ramad谩n, y m谩s despu茅s del iftar, que es la comida nocturna que rompe el ayuno diario. Ese d铆a no era distinto y hab铆a bastantes ni帽os.

Otro amigo estaba arreglando la conexi贸n a internet, que se hab铆a ca铆do, y decid铆 ponerme a escuchar una conversaci贸n ajena que dos ni帽os de primaria estaban teniendo. Sus miradas estaban fijas en las pantallas del ordenador y jugaban al videojuego cuando uno le dijo al otro, en broma: 鈥淣o te preocupes, Israel nos despertar谩 a todos antes del suhur (la comida antes de que comience el ayuno)鈥, en referencia a las bombas que Israel lanza desde hace d铆as. Su amigo respondi贸, con cierto cinismo: 鈥淓l Ramad谩n casi ha terminado, creo que lo que quieren es mandar sus bendiciones antes del a铆d (la celebraci贸n del fin del Ramad谩n)鈥. Y luego siguieron mirando fijamente sus pantallas y jugando.

Una media hora m谩s tarde, un hombre entr贸 en la cafeter铆a, con la cara hinchada por la rabia. Comenz贸 a gritarle a su hijo, uno de los chicos de la conversaci贸n anterior: 鈥溌ete a casa ahora mismo! 驴C贸mo puedes estar jugando a tu jueguecito cuando la situaci贸n es tan peligrosa?鈥. Mi amigo, el due帽o, intent贸 calmar la cosa, pero el padre (se pod铆a apreciar el miedo en sus ojos) le insult贸: 鈥溌縔 t煤 qu茅 tienes en la cabeza, abriendo la tienda en estos momentos? Y para ni帽os, nada m谩s y nada menos. Tienes cero compasi贸n鈥. La contestaci贸n del due帽o fue: 鈥淭engo compasi贸n por mi familia. Tengo tres hijos que alimentar y tengo que vivir de algo. Este lugar es mi 煤nica fuente de ingresos. Si cierro, nos morimos. 驴Qu茅 quieres que haga?鈥.

Siguieron discutiendo durante un rato mientras el bombardeo segu铆a tronando fuera. Este di谩logo cuenta una historia m谩s profunda sobre la actual realidad de Gaza, y los dos tipos de muerte que existen: la inmediata y la lenta.

La situaci贸n est谩 empeorando y quiz谩 se encamine hacia una operaci贸n militar sin cuartel que no le interesa a nadie. Ya en casa, las notificaciones segu铆an llegando y el estruendo de las explosiones no parec铆a tener fin. Las noticias informaron de 25 v铆ctimas hasta ese momento, la mayor铆a civiles, entre las que hab铆a nueve ni帽os. 驴Qui茅n puede beneficiarse de eso? Nadie.

Como si no bastara con la lenta y silenciosa guerra que Israel lleva a帽os librando contra Gaza. As铆 es, una guerra lenta: o qu茅 es el actual bloqueo a茅reo, mar铆timo y terrestre de Gaza, y la apropiaci贸n constante de tierras por parte de los colonos, un dunam tras otro (una unidad de superficie que equivale a la cantidad de tierra que un hombre pod铆a arar en un d铆a), en Cisjordania y en Jerusal茅n.

Los palestinos de Gaza llevan semanas protestando furiosos por la inminente expulsi贸n de algunas familias del barrio Sheij Jarrah de Jerusal茅n. Todo el mundo est谩 hablando de eso y est谩n indignados. No s茅 si sois conscientes, israel铆es, de lo importante que es Jerusal茅n para los habitantes de Gaza y para todos los palestinos. No se trata solo de una conexi贸n religiosa. Los palestinos ven Jerusal茅n como un elemento inseparable de su identidad nacional y de su historia. En los 煤ltimos d铆as, los palestinos de Gaza han salido a las calles para entonar c谩nticos, protestar y quemar neum谩ticos con la intenci贸n de mostrar su profunda rabia por lo que est谩 sucediendo en Jerusal茅n y en Sheij Jarrah.

Hace algunos d铆as, durante una de las manifestaciones, me puse a hablar con una amiga, Alaf. Es una chica de 19 a帽os que estudia ingl茅s en la universidad de aqu铆. 鈥淛erusal茅n es importante para m铆鈥, me dijo, 鈥渆s el 煤nico lugar con el que siento una conexi贸n aut茅ntica y un verdadero sentido de pertenencia como ciudadana palestina鈥.

鈥淧ero Israel no me deja visitar Jerusal茅n鈥, sigui贸 cont谩ndome Alaf. 鈥淒e hecho, nunca he salido de Gaza y nunca he estado en Jaffa, la ciudad de la que expulsaron a mi familia y donde desear铆a vivir. Y, aun as铆, a pesar de todas estas dificultades, y quiz谩 a causa de ellas, siento una gran conexi贸n con Jerusal茅n鈥.

驴Y ahora qu茅?

No pod铆a parar de pensar en lo que Alaf me hab铆a contado. Para ser totalmente sincero, no me queda del todo clara esa conexi贸n tan fuerte con Jerusal茅n. No consigo entenderla del todo, pero soy consciente de que es muy profunda. Durante estas 煤ltimas semanas, mientras observaba a las fuerzas israel铆es en Jerusal茅n, las familias en Sheij Jarrah, las palizas, las granadas aturdidoras y los disparos reales, sent铆 verdadera impotencia. Como si hubieran disparado a uno de mis padres enfrente de m铆.

Pero eso es una sensaci贸n. Al fin y al cabo, nosotros los palestinos estamos fragmentados. Estamos repartidos por todo el mundo y la ocupaci贸n es el motivo de que exista esa divisi贸n y de nuestro exilio permanente. Nuestro pueblo tambi茅n est谩 dividido en el terreno pol铆tico, ideol贸gico y religioso, pero cuando se trata de Jerusal茅n, estamos todos de acuerdo. En una realidad de segregaci贸n absoluta entre diferentes comunidades palestinas, esta ciudad es el 煤nico fragmento de unidad que nos queda. Eso mismo, tambi茅n, es lo que alimenta la rabia de Gaza contra lo que est谩 sucediendo en Sheij Jarrah, en la Puerta de Damasco y en la mezquita de Al-Aqsa.

De regreso en casa me pongo a pensar: 驴Y ahora qu茅 pasar谩? No parece que la cosa vaya a terminar bien. Todo el mundo est谩 rabioso, y los palestinos de Gaza est谩n sufriendo una situaci贸n que nadie desear铆a para s铆 mismo. Cr茅eme que ninguno de los habitantes de aqu铆 desea que se produzca una guerra. Una guerra en la que Israel demostrar谩 su inmenso poder铆o militar, alardear谩 de poder y miles de personas resultar谩n heridas. No echo de menos en absoluto ver en nuestras calles escenas de horror y derramamientos de sangre. Nadie quiere ver eso.

Pero d茅jame que te explique lo que quiero que entiendas: aqu铆 ya estamos sangrando. Sangrando en silencio, constantemente. Independientemente de esta guerra o la otra. 驴Y qu茅 es lo que est谩 haciendo Israel? 驴Por qu茅 tengo yo, por qu茅 tenemos nosotros, que elegir entre una muerte r谩pida durante un per铆odo de guerra o una muerte lenta bajo una situaci贸n de bloqueo?

Muchos de mis amigos de Gaza se preguntan si no 鈥渟er铆a mejor morir que seguir viviendo de esta manera, totalmente asfixiados, 驴qu茅 tenemos que perder?鈥 Y aunque lo entiendo, no estoy para nada de acuerdo. S铆 que hay algo que podemos perder: nuestros padres, nuestros seres queridos y hasta nosotros mismos. Podr铆amos perderlos a todos en estos ataques.

Y los israel铆es tambi茅n tienen algo que perder. Frente a las c谩maras, frente al mundo, he escuchado decir a algunos representantes del gobierno israel铆 que quieren la paz, que quieren vivir, hombro con hombro, junto con los palestinos. Aunque en realidad, durante a帽os, han fomentado una pol铆tica que es todo lo opuesto a la paz. El bloqueo de Gaza aplasta cualquier oportunidad de que se logre la paz. Es f谩cil querer la paz cuando eres la parte m谩s poderosa. Es f谩cil hablar de paz cuando no te est谩s asfixiando todos los d铆as, cuando 鈥渓a paz鈥, para ti, es un lujo y no una necesidad vital.

Me preocupa mi familia. La gente a mi alrededor est谩 extremadamente preocupada en este momento. En casa, en las calles, en todas partes: todos tenemos miedo de que los bombardeos se intensifiquen y se conviertan en una guerra sin cuartel.

Mi hermano y su mujer, que viven en el extranjero, nos llaman cada cinco minutos para saber si seguimos bien. Todo lo que pueden hacer es rezar. Mi madre est谩 profundamente angustiada. Les ha pedido a mis hermanos menores que se queden en casa. 鈥淵 qu茅 crees, mam谩, 驴que Israel no puede bombardear nuestra casa?鈥, salt贸 mi hermano. 鈥淐laro que Israel puede hacerlo, pero si morimos quiero que al menos lo hagamos juntos鈥, fue su respuesta.

Yo no quiero que muera nadie. Dios m铆o, qu茅 desesperaci贸n tan grande siento ahora mismo, pero no s茅 qu茅 puedo hacer.

Este art铆culo se public贸 originalmente en ingl茅s en +972 Magazine, una revista independiente, en la que participan periodistas israel铆es y palestinos, comprometida con los derechos humanos, la democracia y la libertad de informaci贸n y opuesta a la ocupaci贸n israel铆

Traducci贸n de 脕lvaro San Jos茅.

Ismail es el pseud贸nimo de un periodista de Gaza que tiene 27 a帽os y que ha pedido permanecer en el anonimato por miedo a sufrir represalias.

* Una versi贸n de este art铆culo se public贸 primero en We Beyond the Fence, una p谩gina web de noticias independiente que informa sobre Gaza. Tambi茅n se public贸 en Local Call.

