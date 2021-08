–

De parte de La Haine August 26, 2021

Desde su casa en el sur de Guatemala, Thelma Cabrera convers贸 con nosotrxs sobre la situaci贸n actual de 鈥淕uateMaya鈥, como ella misma le llama tras el paro plurinacional. Un nombre que, m谩s que un juego de palabras, da cuenta de la composici贸n de una sociedad en que un alto porcentaje de la poblaci贸n se identifica como Mayas, Gar铆funas, Xincas y Croeles o afrodescendientes.

Thelma es defensora de los derechos humanos y de la Madre Tierra, e integra la Direcci贸n Pol铆tica del Comit茅 de Desarrollo Campesino (CODECA). En 2019, fue candidata presidencial por el Movimiento para la Liberaci贸n de los Pueblos (MLP), en donde qued贸 cuarta en primera vuelta.

Entre demandas hist贸ricas; la lucha contra el racismo estructural; una corrupci贸n sist茅mica y las consecuencias de un a帽o y medio de pandemia, llevaron a los pueblos de Guatemala nuevamente a las calles.

驴Qu茅 hay m谩s all谩 del pedido de renuncia del presidente Alejandro Giammattei? La organizaci贸n y el llamado a una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional ponen en el centro el debate urgente hacia un estado Plurinacional y una democracia de y para los pueblos.

鈥斅緾贸mo se lee el actual contexto y cu谩l es el lugar que ocupan las comunidades y los pueblos ind铆genas en esta coyuntura?

鈥擥uatemala siempre ha estado en crisis, siempre ha sido cooptada por el poder econ贸mico. Por eso, los pueblos originarios siempre alzamos nuestras voces y tenemos nuestra propuesta. Creemos que hay un problema estructural, un problema de ra铆z, donde los impactos son la corrupci贸n. Entonces, como pueblo, nos organizamos para poder construir el poder del pueblo, para poder levantar al pueblo en la defensa de sus derechos.

Como pueblo, hemos sido excluidos, discriminados, explotados, empobrecidos. A ra铆z de eso, nuestras luchas son diarias en la organizaci贸n comunitaria. Asambleariamente, tomamos la decisi贸n de autoconvocarnos a este Paro Plurinacional que se dio el 9 de agosto. Pero tambi茅n para conmemorar el D铆a Internacional de los Pueblos Ind铆genas ten铆amos que pronunciarnos. Nuestras acciones las planificamos en este contexto, no podemos quedarnos en exigir la renuncia del gobierno y la investigaci贸n de la fiscal. Nuestra propuesta va m谩s encaminada hacia el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y tambi茅n exigir un gobierno transitorio para que convoque a este proceso. Esa es la mirada que los pueblos originarios estamos teniendo en Guatemala.

鈥斅縋or qu茅 se est谩 pidiendo la renuncia del presidente Alejandro Giammattei?

鈥擡n el 2019, fueron las elecciones en Guatemala. Como lo evidenciamos en su momento, es un gobierno fruto del fraude. Es un gobierno de los criollos. Es un Estado fallido, donde no se atienden las demandas de la poblaci贸n. Por esta raz贸n es que los pueblos, y no solo CODECA, porque tambi茅n hay otros movimientos que se sumaron al paro y que tambi茅n luchan, solo que como CODECA tenemos claro el camino, que no podemos quedarnos solo en la renuncia. Planteamos un proceso de Asamblea Constituyente, que los pueblos seamos representados a trav茅s de un Estado Plurinacional, con autonom铆a y representaci贸n de todos los pueblos que habitamos Guatemala.

鈥擜ctualmente, en Chile y Per煤, hay un proceso constituyente plurinacional. 驴C贸mo podemos leer la demanda en Guatemala a partir de este contexto regional?

鈥擫a problem谩tica del sistema capitalista neoliberal es a nivel de nuestros pueblos. No desconocemos lo que est谩 pasando en el sur de Latinoam茅rica, algo que tambi茅n se est谩 dando en Guatemala. Por eso, los pueblos nos levantamos frente a un sistema que nos oprime y que nos excluye, nos explota, asesina y encarcela. Entonces, el contexto a nivel internacional, la demanda de los pueblos originarios que plantean sus demandas, construyen sus propios procesos y direccionan sus propios caminos para liberarnos de este monstruo que tanto da帽o nos hace como pueblo.

鈥斅縌u茅 significa para usted haberse presentado como candidata presidencial?

鈥擡s un ejemplo de lo que pasa en los pueblos del Abya Yala, de que tenemos que asumir ese reto. No es que sea nuestro gusto estar en esos espacios, pero si los pueblos no levantamos la cabeza, si no vamos a mantenernos en la opresi贸n, en la humillaci贸n. Cuando participamos, tenemos que despertar de nuestra realidad, asumir esos retos, porque los pueblos nos est谩n delegando en esa trinchera de lucha. Felicito a la hermana que ahora est谩 ante el pueblo como una representaci贸n (por Francia M谩rquez). Animo a las dem谩s defensoras y defensores: hay un enemigo, que es el sistema capitalista que nos oprime.

Somos los pueblos quienes estamos sufriendo esa esclavitud, hombres, mujeres, la juventud, que es nuestra fuerza combativa. Ese reto, esa representaci贸n en las elecciones pasadas, demuestra que son los pueblos los que van a decidir qu茅 camino seguir. Pero mi tarea es seguir empujando ese proceso como defensora de los derechos humanos, de la Madre Tierra, de la tierra, del agua, del territorio, de la vida. Es nuestra responsabilidad defenderla cuando estamos en los diferentes espacios y por eso asumimos ese reto. Los pueblos tenemos que romper esos cercos medi谩ticos que nos ha puesto el patr贸n y por eso tenemos que asumir.

鈥擠urante la elecci贸n de 2019, la juventud se sum贸 a hacer campa帽a. Hoy, 驴c贸mo ve la organizaci贸n y el estado de ese proyecto pol铆tico para el que particip贸?

鈥擯ara los pueblos en Guatemaya, fue una gran experiencia. No es un partido m谩s, es un Instrumento Pol铆tico que nace desde los pueblos, a ra铆z de la exclusi贸n que enfrentamos. Asumimos construir para plantear nuestra agenda, un proceso de Asamblea Constituyente Plurinacional y Popular, que desglosamos en 14 ejes tem谩ticos y que ahora, en el caminar, ha sumado m谩s propuestas desde el sentir de la resistencia de nuestros pueblos y llegamos a alcanzar ya 20 temas en este contexto en que planteamos que hay un Estado pa铆s corrompido. No queremos parches, tenemos que construir nuestra propia casa entre todas, para todas y con todas. Planteamos, dentro del coraz贸n de estos ejes tem谩ticos, cuestiones como bienes comunes; principios 茅ticos; derechos colectivos de los pueblos; sistema de seguridad y de justicia; comunicaci贸n; y tierra, agua y territorio.

En la Constituci贸n Pol铆tica de Guatemala, los pueblos no existimos; solo en algunos art铆culos, pero eso no es la participaci贸n originaria. Tambi茅n, en este sistema de los criollos, el funcionario est谩 saqueando el dinero del pueblo, dice que es un salario, pero es un robo, una estafa a la poblaci贸n. Por eso, planteamos la rebaja del salario: no m谩s de cinco salarios m铆nimos, seg煤n lo que establece el C贸digo del Trabajo. Tambi茅n planteamos lo que es la revocatoria de mandato para que un funcionario pueda demostrar su lealtad, su capacidad de conciencia; renunciar a esos privilegios, quitar ese escudo que tienen los que ahora est谩n robando con la corbata puesta y no van a la c谩rcel, aunque est茅n denunciados por corrupci贸n; al contrario, a quienes encarcelan es a los defensores y defensoras de la Madre Tierra. Dentro del sistema pol铆tico, hay mucho que profundizar.

En Guatemala, hay una revuelta. Los asesinatos de defensores y defensoras han quedado en la impunidad; el sistema de justicia est谩 cooptado, est谩 corrompido; entonces, dentro de nuestra propuesta, est谩 que los jueces sean electos por voto popular, porque esa es la raz贸n de que estemos en una convulsi贸n social. Como movimiento, tenemos en claro que no podemos quedarnos en la renuncia (de Giammattei), sino que queremos plantear un proceso de Asamblea Constituyente para escribir un nuevo contrato social, donde los pueblos originarios existamos. Por eso, hicimos un Paro Plurinacional en 52 puntos del pa铆s; esa es la fuerza de los pueblos cuando nos autoconvocamos ante este sistema.

鈥斅緾u谩l es la situaci贸n de las defensoras y los defensores de los territorios?

鈥擡n mi caso, la persecuci贸n se manifiesta a partir de la estigmatizaci贸n de las luchas, de la criminalizaci贸n. Por ejemplo, los medios corporativos de la oligarqu铆a venden mentiras a la poblaci贸n, tild谩ndonos como terroristas, como criminales. Aparte, hay tambi茅n defensores y defensoras que han sido encarcelados sin pruebas y por eso han salido; tambi茅n hay otros que han sido ligados bajo procesos, negando sus derechos, y otros que est谩n en las c谩rceles.

Pero tambi茅n hay defensores que est谩n siendo citados en los tribunales, en la defensa y recuperaci贸n de los bienes y servicios que han sido privatizados; como la energ铆a el茅ctrica que las empresas transnacionales est谩n saqueando en nuestro territorio.

Tambi茅n puedo hablar de los 21 asesinatos, solo en 2018, que sufri贸 CODECA; por ejemplo, el de Luis Marroqu铆n, que ha quedado en la impunidad, o el de Dominga Ramos (2020). Hay una gran persecuci贸n como defensores y defensoras, y tambi茅n hacia mi persona. Tenemos claro nuestras luchas, que somos perseguidos porque estamos tocando intereses del poder econ贸mico. Como pueblos, exigimos y estamos del lado de la justicia, y no nos rendimos. Aqu铆 el gobierno y sus instituciones mandan a la polic铆a a incitar la violencia en las comunidades en resistencia y recuperaci贸n, y all铆 violentan los derechos de los ni帽os y las ni帽as, de las mujeres. Esa violencia ha violado los derechos de salud en los hospitales, dejando a comunidades enteras en la oscuridad durante muchos a帽os, meses y d铆as.

鈥擠esde CODECA y desde el MLP: 驴cu谩l es el camino a seguir?

鈥擲eguir organizando y formando al pueblo en Guatemala, que como pueblo sigamos despertando al pueblo y comunicar de forma intercultural, crear nuestras propias cuentas en redes sociales, estar en los medios alternativos de los pueblos; nos queda formaci贸n, organizaci贸n, movilizaci贸n y plantear la propuesta de Asamblea Constituyente. Escribir una nueva Constituci贸n Pol铆tica de Guatemala con los pueblos originarios: esa ser铆a la medicina para este mal; la articulaci贸n que se puede hacer desde la lucha y las resistencias, y no desde la que plantea el patr贸n. Nuestra propuesta es un cambio estructural para la construcci贸n del Estado Plurinacional en Guatemala.

