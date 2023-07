–

En julio nos la jugamos

El miedo y la urgencia son las estrategias de gobierno por excelencia de estos tiempos. Una vez m谩s la izquierda recurre al comod铆n de 鈥hay que parar a la extrema derecha鈥 para rascar un pu帽ado de votos m谩s en las elecciones del 23J. Parece que nos la jugamos mucho, que vamos a perder los fant谩sticos avances sociales concedidos por el gobierno m谩s progresista de la historia. Y es cierto, si los partidos m谩s conservadores y reaccionarios llegan al poder, es probable que se acent煤e la ofensiva antifeminista en curso. Aunque hay motivos para tener miedo, pensamos que no necesitamos concesiones de gobiernos izquierdosos; todo aquello que queramos lo podemos conquistar en las calles. Porque fueron las masivas manifestaciones del 8M de los 煤ltimos a帽os las que impulsaron la actual conciencia feminista. La historia nos muestra que todas las conquistas sociales vienen de abajo, aunque los de arriba se pongan medallas. A nivel econ贸mico, estamos en una encrucijada, con Europa exigiendo recortes de cara a los pr贸ximos a帽os: vuelve el fantasma de la austeridad, que no distingue izquierdas de derechas. Nos la jugamos, entonces; si no salimos a la calle, si no nos organizamos desde la base, si dejamos que los fascistas campen a sus anchas, si seguimos cegades por el espejismo de la pol铆tica parlamentaria.

Nos la jugamos, porque cada d铆a est谩n en juego los hogares de muchas personas y familias amenazadas con ser desahuciadas, por muchas leyes de vivienda que se aprueben. Por ello, este mes nos ponemos al d铆a sobre las luchas de la vivienda en el Estado espa帽ol y m谩s concretamente en Cantabria (p谩gina 2). Pero nosotres preferimos no jug谩rnosla y contrarrestar su pol铆tica del miedo con el satisfactorio acto de jugar. Y lo hacemos con un art铆culo dedicado a los juegos de mesa, un asunto no tan trivial y m谩s pol铆tico de lo que podr铆a aparentar a primera vista (p谩gina 4). Y como, adem谩s de jugar, nos gusta solidarizar, hemos reproducido el texto de la reci茅n creada colectiva MIRERA -Migrantes, Refugiadas, Racializadas- (p谩gina 6). As铆 que, como dijo aquel tipo que dio nombre a este mes, la suerte est谩 echada. Pero recordemos que en esta partida los de arriba juegan con las cartas marcadas, por lo que solo nos queda redefinir nuestras propias reglas del juego.