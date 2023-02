–

De parte de Kurdistan America Latina February 19, 2023 71 puntos de vista

Sabri Ok nació en 1958 en Adiyaman. Es uno de los primeros cuadros fundadores del movimiento de liberación kurdo. Durante 23 años estuvo encarcelado en prisiones turcas, siendo responsable del colectivo de presos políticos. Entre 2008 y 2011 participó en las conversaciones, en Oslo, entre el Jefe de los servicios secretos turco, Hakan Fidan (en representación el Gobierno de Erdoğan), y lideres del movimiento kurdo. En estos momentos Sabri Ok es miembro del Consejo Ejecutivo del KCK (Unión de las Comunidades Kurdas).

En conversación con Berria, Sabri Ok, nos habla sobre la actitud del gobierno turco ante el problema kurdo, además de valorar el último atentado terrorista cometido en París, contra la comunidad kurda y la s próximas elecciones en Turquía. Sabri Ok se refiere también de manera muy concreta a la situación del líder kurdo, Abdullah Öcalan, detenido en la cárcel de máxima seguridad de Imrali, en régimen de aislamiento total e incomunicado desde el marzo de 2020.

-Empezamos por la situación actual en las montañas del Kurdistán iraquí, donde el ejercito turco está utilizando abiertamente armas químicas sin ninguna reacción de la llamada comunidad internacional.

-El gobierno turco pensaba neutralizar la guerrilla kurda en pocos meses, cuando lanzó su ofensiva -en abril de 2022 – en el Kurdistán iraquí. Pero así no ha sido. La guerrilla ha desarrollado nuevas tácticas para contrastar los ataques y defenderse. Ahora se mueve en unidades mas pequeñas y utiliza una series de túneles en unas montañas que conoce perfectamente. Cuando el gobierno se ha dado cuenta, no solo de que la guerra iba para largo, sino que también estaban sufriendo muchas perdidas, ha empezado ha atacado con gases y armas químicas prohibidas… Los guerrilleros han publicado vídeos y pruebas del uso de armas químicas. Hicimos llamamientos a la comunidad internacional, empezando por la OPECW, para que enviasen una comisión de investigación. Pero hasta el momento ha prevalecido el silencio. Un silencio cómplice porque lo que está pasando en Kurdistán son crimines de guerra y contra la humanidad.

-Este mismo silencio, cómplice, se puede aplicar al estricto aislamiento de Abdullah Öcalan en la isla-prisión de Imrali, cuando se le sigue negando, tanto a él como a sus otros tres compañeros presos (Ömer Hayri Konar, Veysi Aktaş y Hamili Yıldırım), visitas de abogados y familiares.

-Este 15 de febrero Öcalan comenzará su 25° año de cárcel. Los abogados de Öcalan no saben nada de él desde marzo de 2020. La administración penitenciaria impone a Öcalan sanciones disciplinarias arbitrarias. El CPT (el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa) ha visitado la prisión de Imrali, el pasado mes de septiembre, pero no ha compartido ninguna información sobre esta visita. Los abogados de Öcalan dicen que el CPT no lo vio ni a él ni a los otros presos, y esta información nos preocupa mucho. Nos preocupa la situación de salud de nuestro líder.

-¿Este aislamiento es la respuesta a la obstinada propuesta de Abdullah Öcalan de sentarse a una mesa de negociaciones y resolver la cuestión kurda mediante el dialogo?

-Efectivamente. Öcalan nunca ha renunciado a proponer una solución a la cuestión kurda a través del dialogo y la democratización la Turquía. Sin embargo la respuesta del gobierno del AKP-MHP ha sido la construcción e implementación de una nueva política de genocidio contra el pueblo kurdo. No debemos olvidar que el ejército turco es el segundo en tamaño de la OTAN y Ankara mantiene buenas relaciones políticas y económicas, tanto con los Estados Unidos como con Europa, y ambos están dispuestos a hacer muchas concesiones a Ankara para mantener lo que consideran importante para ellos, por ejemplo que Turquía haga de muro de contención contra los migrantes que intentan llegar a Europa. También hay que subrayar que la cuestión kurda no es solo de interés para los kurdos sino también para todos los pueblos que viven en Oriente Medio.

Si no hubiese sido para los intereses de las potencias europeas tras de la I Guerra Mundial hoy no habría en Oriente Medio tantos estados-naciones que se estrangulan entre ellos, ni los kurdos habrían quedado sin un estatus reconocido. Finalmente la que se está tejiendo contra el pueblo kurdo es una conspiración internacional, y por eso Europa tiene una gran responsabilidad en la solución de la cuestión kurda.

-¿Se podría decir que Europa no asumió su responsabilidad cuando, en 1998, Öcalan vino a Europa para poner en el centro de la mesa la cuestión kurda y su voluntad de llegar a una solución política negociada?

-Turquía es un país de la OTAN en una posición geopolítica estratégica y es también un gran mercado para Europa. Desgraciadamente, la codicia y el egoísmo del capital europeo está por encima de cualquier valor democrático. El pueblo de Kurdistán es un pueblo que ha ganado conciencia en cuarenta años de duras luchas. Sin el respaldo de la Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN, Turquía nunca habría podido resistir tanto y se habría abierto al diálogo y a las negociaciones por la paz. La Unión Europea debería dejar de tolerar las constantes violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra que Turquía sigue cometiendo. Europa y también los países de Oriente Medio y Estados Unidos deberían entender que una Turquía democrática, en la que se resuelva la cuestión kurda, es de interés para todos. El pueblo kurdo ha pagado un alto precio por su supervivencia y por reclamar y defender su propia existencia, la democracia y la libertad. Los kurdos ya han ganado el derecho a vivir libremente con su propia identidad. Europa debe respetar este derecho y garantizar que el Estado turco dé pasos hacia un acuerdo político y la paz. En 1998, Öcalan vino en Europa después de haber recibido mensajes directos y indirectos, por parte de algunos estados europeos, que se decían dispuestos a formar parte de una solución democrática de la cuestión kurda.

-En esa búsqueda de una solución política dialogada se producen los diálogos en Oslo, entre el 2013 y el 2015, que se llamó “proceso de Imrali” con una interlocución directa con Öcalan…

-Otra vez el arquitecto de este proceso fue Öcalan. Pero es un proceso que viene de lejos, no hay que olvidar que el PKK declaró varios cese al fuego en los años Noventa, y sobre todo Öcalan siempre ha trabajado para que la idea de una paz negociada fuera realmente compartida y aprobada por el pueblo kurdo. La tregua unilateral, del primero de septiembre de 1998, fue proclamada a pesar de las dudas que se tratara de una trampa porque Öcalan pensaba que siempre vale la pena tomar riesgos por la paz, aunque las posibilidades parezcan pequeñas. Mientras los guerrilleros respetaban el alto el fuego, las potencias internacionales completaban sus planes para capturar a Öcalan y acabar –pensaban ellos– con el PKK.

Estando ya Öcalan en Imrali, su primer paso fue el de llamar a dos “delegaciones de paz”, una desde las zonas guerrilleras y la otra desde Europa. Fue un movimiento que tomó al Gobierno turco por sorpresa. El sabia que era necesario preparar a la sociedad kurda y la turca para la posibilidad de resolver el conflicto por vías pacificas. Se trataba de poner en primer plano las opciones políticas, rompiendo el planteamiento del Estado que era guerra y más guerra. En realidad el gobierno turco no quería ninguna paz. De hecho utilizó el proceso de Imrali (dos años) para fortalecer su mentalidad guerrera y prepararse para dar el golpe final al PKK.

Es importante subrayar que nosotros nunca nos retiramos de la negociación. Erdoğan provocaba y argumentó su retirada de las negociaciones echándole la culpa al PKK de la muerte de dos policías, in embargo dos años después se comprobó que el PKK no tuvo nada que ver con aquella acción, pero ya no existía margen para negociar, así lo quiso el Estado turco.

-Terminamos con dos preguntas de actualidad. ¿Tu valoración sobre el reciente atentado terrorista contra la comunidad kurda en Paris?

-Hay que decir que la postura del Estado francés está muy lejos de la postura de un Estado independiente y soberano. Al encubrir la primera masacre de París [en 2013 cuando fueron asesinadas la fundadora del PKK Sakine Cansiz, Fidan Dogan y Leyla Saylemez] el Estado francés preparó el terreno para que el MIT [los servicios secretos turcos] llevarán a cabo esta segunda masacre en la cual fueron asesinados Evin Goyi, Mir Perwer and Abdurrahman Kızıl. Francia debería haber responsabilizado a Erdoğan, el MIT y sus colaboradores, de la masacre del 9 de enero de 2013. Callar o encubrir los ataques contra un pueblo que ha dado más de 10.000 mártires y más de 20.000 heridos en la lucha contra el Estado Islámico significa ser cómplice de la mentalidad y de la política del gobierno fascista del AKP-MHP, es decir del Gobierno turco.

-¿Y tu valoración sobre las próximas elecciones en Turquía?

-Los ex copresidentes del HDP, numerosos parlamentarios, co-alcaldes, concejales, activistas políticos, periodistas y cientos de otros políticos se encuentran actualmente bajo arresto. Las operaciones de policía son diarias. Sin embargo, hoy hay esperanza en Turquía. Las fuerzas de la democracia han comenzado a actuar, y la Alianza Trabajo y Libertad [una coalición de izquierda formada por el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP), Partido Laborista (EMEP), Partido del Movimiento Laborista (EHP), Partido de la Libertad Social (TÖP) y Federación de Consejos Socialistas (SMF)] es un paso concreto en esa dirección. Esa alianza puede cambiar los equilibrios en las elecciones, y determinarán el destino de la sociedad turca. Eso es lo que el estado turco quiere evitar. Pueden lograr algunos resultados ilegalizando el HDP, por eso la gente debe fortalecer no solo al HDP sino que también esta alianza, para contrarrestar esta política de destrucción.

FUENTE: Orsola Casagrande / Berria / Rebelion

<!–

–>