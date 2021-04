–

De parte de La Haine April 9, 2021 72 puntos de vista

T铆tulo en frase detonante de Federico Garc铆a Lorca, poeta y dramaturgo fusilado, canto de vida y libertad contra la reconciliaci贸n en nombre del capital, fascismo que le asesin贸 y oligarqu铆a, cord贸n umbilical, de monstruos y grotescos.

Es por todo lo que seguimos padeciendo v谩lidos los principios de clase d` Marx:

鈥淣o se trata de reformar la propiedad privada, sino de abolirla; no se trata de paliar los antagonismos de clase, sino de abolir las clases; no se trata de mejorar la sociedad existente, sino de establecer una nueva鈥. Sistema m谩s que fraudulento el capitalista, donde pagar pagan los pueblos sus cat谩strofes internacionales inalterables sus arcas, no se involucran, sino el paria m谩s paria, incluyo el que llaman ‘primer mundo’ deprimente de la solidaridad interclasista de matanzas. Es por ello que mi canto venga del puro llanto entre remolinos en flor de viento proletario, por la misma raz贸n es que me levanto, contra el punto cardinal que sea en carpa espacial ambulante en alta alcurnia dominante, media, y, hasta baja burgues铆a, si su misi贸n es misericordia de intereses lavando cara a la destrucci贸n en derroque de culturas. Reafirmo a Marx entre lineas, me identifico cuando dice que la unidad de la burgues铆a puede ser sacudida, solamente, por la unidad del proletariado. Es mentira, que la clase obrera como tal no exista; pese haber abolido las grandes f谩bricas en el primer mundo las clases no est谩n abolidas, ninguna revoluci贸n as铆 lo acredita. El proletariado existe, y existir谩, le vistan de buzo pasarela entre eventos o de traje con bozal al servicio de la banca, disfracen y camuflen como azafatxs uniformadas, o de robot en galaxia espacial y no como lo que toda la vida a sido camarero -o barman- donde la limpieza del centro laboral han de hacerla ellos mismos, tras haber cumplido la jornada, ya sea currela de bar, cafeter铆a, o cualquier avi贸n en misma mano de obra por muy de lujo que sea el cliente, la mierda, siempre hay que limpiarla. En fin, encubran al obrero de la construcci贸n como dicten sus incondicionales serviles con o sin buzo azul tradicional o fosforito, con y sin casco en pantal贸n y chaquetilla blanca o tipo astronauta uniformando contenidos en escuadr贸n interclasista seguir谩 siendo un paria, un explotado, a tiempo parcial cada vez m谩s inseguro su puesto de trabajo donde seg煤n Marx 鈥渟in la presencia de la lucha de clases, ser铆a dif铆cil de justificar la existencia de los sindicatos鈥. He aprendido de los grandes maestros su magistral filosof铆a, pues es mi resistencia activa son de revoluci贸n y no de reconciliaci贸n, s铆, he aprendido, de la clase que pisan y destruyen entre mazmorras, matanzas selectivas, ofensivas econ贸micas, guerras, hambrunas y m谩s sentencias y esencias de la vida; d贸nde pues quedar铆a sino Lenin, esa fase revolucionaria de toma del poder y esa afirmaci贸n de Marx, dando sentido a la filosof铆a marxista-leninista en la que seg煤n 茅l, podr铆a resumirse, en la abolici贸n de toda propiedad privada?.

Todo intento de abolici贸n sin revoluci贸n, de nuestra clase, est谩 condenado en la historia al fracaso; todo intento de adular, desde el capitalismo, nuestro concepto de clase es para esclavizarla a煤n m谩s si cabe, como opresor, agarrarla m谩s a sus riendas para quitarle todo car谩cter e identidad. Para el capital, solo somos masa 煤til, la opresi贸n sobre ella ejercida se encuentre, fuera, dentro de la casa, en c铆rculo social que sea o partido pol铆tico por muy de izquierdas que su teor铆a encubra, hay que erradicarla, fulminarla, destruirla, nunca contemplarla. Insisto contra la farsa humanista, solidaria, venga de donde vega, pues ni todos los d铆as del a帽o son fiesta ni obedecen a sentido alguno, y menos, a nuestra realidad econ贸mica ni siquiera a inversi贸n alguna cient铆fica, sino a su propia ambici贸n capitalista, haciendo creer al mundo en su nombre, su dominio como pueblo solidario, al que nada representan: VERGUENZA. Pues solo ellos y nadie m谩s que ellos fomentan todo tipo de c谩nceres, pandemias y dependencia farmac茅utica. Envenenan el agua, la tierra, el aire y el conjunto del planeta destruyendo colmenas y glaciales, invadiendo con plagas de destrucci贸n activa todo contenido de vida. Sus intereses no son los nuestros, al menos los m铆os; tratan de cambiar nuestra vida al rev茅s, darla el sentido contrario en oposici贸n a lo que fundament贸 el 8 de marzo como clase esclavizada en clave de liberaci贸n e independencia de la mujer; de lo que el 27 del mismo mes dio luz rompiendo con el arte pueril decadente del fascismo y burgues铆a dominante, brotando efervescencia los aut茅nticos actores y actrices enmarcando p谩gina dando sentido un D铆a de lucha reivindicativa Internacional del Teatro, en creatividad y ejemplo de historia, en empe帽o de una cultura propia de cada pa铆s cimentada sobre el d铆a a d铆a, abarcando otro mundo no capitalista ni fascista al servicio del imperialismo sea alem谩n, yanqui, o ambos en fusi贸n con el siniestro sionismo de Israel. Sigue su empe帽o desde el poder absoluto formando monstruos y grotescos personajes contra lo que resalt贸 en sufragio universal revolucionario, el 14 de abril, en Rep煤blica de emancipaci贸n e independencia y Frente Popular, frente a los ej茅rcitos imperiales de la muerte aliment谩ndose desp贸ticos de terror fuera de todo sentido humano; siguen restando inquietudes y derechos en intento de decadencia contra el emblem谩tico 1潞 de mayo internacional, que lo fue sin fariseos ni arribistas en marcha triunfal de clase, y 26 de julio antimperialista, contra colonos explotadores ensalzando a Mart铆 vencedor del monstruo unido a la revoluci贸n; desvirt煤a su hipocres铆a democr谩tica, todo contenido en libros y documentales la autenticidad de la revoluci贸n de octubre que dio rotundidad de car谩cter al paria, filtrando personajes grotescos de todo tipo y condici贸n, haciendo ver el monstruo donde el l铆der revolucionario ensalza bandera de clase enarbolando el poder de los oprimidos.

D铆a Internacional del Teatro, el que hemos pasado, despersonalizado, como la gran mayor铆a de espect谩culos y cine de este siglo, lleno, muy lleno de contenido, quietud y profesionalidad no hace tantos a帽os: 27 de marzo del 2021, ya naufrago, perdido en el abismo del siglo lleno de ambig眉edad y palabrer铆a en decadente ocio, hu茅rfano de interpretaci贸n como fen贸meno art铆stico que aliment贸 todos los elencos de escena incluido el cine desde sus inicios. Aprovecho en memoria de un d铆a tan laico como representativo, que lo fue de las tarimas m谩s cercanas a los establos activos que a los templos -m谩s dados a la contemplaci贸n en carga ostentosa que a la meditaci贸n- para recordar al escritor dramaturgo galego que hoy estar铆a sin duda alguna en la c谩rcel, por escribir lo que los gobiernos de las democracias no les interesa que escribas ni escuches ni leas, ya que lo dram谩tico en su 鈥淓spa帽a鈥 tiene tinte de comedia y, es que ser, es una deformaci贸n grotesca -lo que ellos han creado de civilizaci贸n europea- como dir铆a Valle-Incl谩n, o tragicomedia grotesca como suelo aludir. Hoy, el personaje Max Estrella, dir铆a -es un ejemplo- que Europa es una deformaci贸n grotesca presa de su propia civilizaci贸n, si es que alguna vez ha habido 鈥渃ivilizaci贸n europea鈥 como desga帽itan darnos a entender, pero que ni su propio Dios, entiende, por m谩s que su ej茅rcito de fieles medi谩ticos de la informaci贸n pretenda hacernos tragar. Es Max Estrella, a trav茅s del cr谩neo privilegiado del m谩gico dramaturgo, el que dice, al paria anarquista catal谩n con el que se encuentra encerrado en el mismo calabozo del Ministerio del Interior: 芦Yo (a Barcelona) le debo los 煤nicos goces en la lobreguez de mi ceguera. Todos los d铆as, un patrono muerto, algunas veces dos… Eso consuela禄.

Valle-Incl谩n escandaliz贸 a muchos cortos pusil谩nimes de la 茅poca, aquel giro radical de quien llevaba a una sociedad entera a pasear ante los espejos c贸ncavos del callej贸n del Gato, para que la imagen de los h茅roes se deformara en esperpento al proyectarse en ellos porque sab铆a que: 鈥渆l sentido tr谩gico de la vida espa帽ola s贸lo puede darse con una est茅tica sistem谩ticamente deformada鈥. As铆 es la vida -dir铆a Max Estrella, al bueno de Sancho que acompa帽贸 al loco que luchaba contra gigantes imaginarios. Y, hoy, estos dos mismos personajes, estar铆an juntos en un calabozo condenados por rebeld铆a revolucionaria que no por locos. Es imposible negar el fascismo (qui茅n niegue la crudeza de su bota genocida es un aliado) ni la creaci贸n de monstruos para su obra demoledora en reguero de sangre, muchos, muy deformes los han creado a imagen y semejanza, tantos como personajes grotescos. Entre estos 煤ltimos como 鈥渃ivilizaci贸n europea鈥 se encuentra Adolf Hitler: no fue exactamente un monstruo en su obra macabra sino una deformaci贸n grotesca de la sociedad alemana creado para gobernar Europa; el F眉hrer, surge en un momento y contexto hist贸rico que exigi贸 la magnitud conocida, nada es por casualidad todo obedece a una raz贸n de ser cuando de fascismo imperial se trata, no pierde el tiempo, ni tiene remordimientos humanistas; lo crea y aupa al poder la propia oligarqu铆a, el pueblo alem谩n lo asume mayoritariamente como carne de su mismo cuerpo e idealismo, y en esa fusi贸n, se fue creando y desarrollando un personaje grotesco, buf贸n, macabro en caricatura de la propia sociedad alemana enferma que se reflejaba como en un espejo c贸ncavo. El dictador Franco, alias ‘El Caudillo’, tampoco fue en la palabra estricta un monstruo sino una deformaci贸n grotesca creada por las propias reminiscencias burguesas de la II Rep煤blica, fundamentalmente la iglesia Cat贸lica en alianza con el fascismo internacional junto a banqueros, caciques y pol铆ticos cobardes.

En el Estado espa帽ol, ha habido y hay gran cantidad de monstruos, algunos ejemplos ser铆an el del archicofrade conocido Mill谩n-Astray en: 隆隆Muera la intelectualidad traidora Viva la muerte!! 隆隆Catalu帽a y Vascongadas, Vascongadas y Catalu帽a son dos c谩nceres en el cuerpo de la naci贸n!! 隆隆El fascismo, remedio de Espa帽a, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un fr铆o bistur铆!!. Otro monstruo similar fue Queipo de Llano: 隆隆Pasar por las armas inmediatamente a todas las personas que se pongan en huelga, advierto y resuelvo que toda persona que resista las 贸rdenes de la autoridad, o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados, o que en lo sucesivo se publiquen, ser谩 tambi茅n fusilada sin formaci贸n de causa!! (Un decreto del 28 de julio de la Junta de Defensa Nacional fascista extendi贸 el estado de guerra, a todo el Estado espa帽ol, estar铆a vigente hasta 1948; en el se establec铆a que incurrir铆a en delito de rebeli贸n militar, todo aquel que defendiera, activa o pasivamente el orden constitucional republicano). Otro de los monstruos lo fue General Mola: 隆隆Sembrar el terror eliminando sin escr煤pulos ni vacilaci贸n a todos los que no piensen como nosotros. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo!!. Nos encontramos frente a otro de ellos, el Coronel Yag眉e, siniestro como su propia hija M陋 Eugenia Yag眉e, la que se jactaba de las peores matanzas cometidas por su padre el que lleg贸 a general y ministro, y nunca, se arrepinti贸 de ello; tampoco su hija M陋 Eugenia, militante del PP durante 29 a帽os, negando, que su padre fuera uno de los mayores asesinos de la historia, defendiendo a` El carnicero de Badajoz, su padre, con estas macabras palabras: 鈥淢i padre defendi贸 芦a ultranza禄 la reconciliaci贸n de los espa帽oles鈥, padre que declara en medios internacionales sin pudor alguno: 隆隆Por supuesto que los matamos!! 驴Qu茅 esperaba usted? 驴Que iba a llevar 4.000 prisioneros, rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contrarreloj? 驴O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez?. Pilar Primo de Rivera, es otra de ellos, otro macabro monstruo verdaderamente monstruo que preconiz贸 que la familia y los ni帽os, constitu铆an, el 煤nico objetivo a conseguir en la vida para las mujeres, afirmando p煤blicamente un d铆a d` febrero de 1943: 隆隆La mujer nunca descubre nada; le falta el talento creador reservado por Dios, para inteligencias varoniles!!.

Monstruos lo fueron: Goebbels, G枚ring, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Menguele, el banquero Kurt von Schr枚der… y en general todos los empresarios de las grandes industrias alemanas tan conocidas hoy en d铆a, y, en tiempos d` democracia, esta que nos ha tocado vivir de reconciliaci贸n nacional con el fascismo nunca ha dejado de estar presente, acosando con sus monstruos y sus grotescos personajes, que alimenta como esos generales que dicen que hay que fusilar a 26 millones de rojos y votar a VOX para salvar Espa帽a. Ya ven, los militares siempre pensando en salvar su m铆tica Espa帽a, limpiarla y pulirla como virgen de cart贸n piedra.

PSOE nombre grotesco en perfil usurpado; testigo entregado a manos llenas por la propia oligarqu铆a, v铆a fascismo, tuvo y tiene sus monstruos y sus d铆as. Monstruo fue Javier Solana, que siendo Secretario General de la OTAN ordena bombardear y destruir Yugoslavia asesinando a decenas de miles de personas (鈥渟ocialista鈥 genocida en manos del imperio y la CIA). PSOE de nombre y personajes grotescos entre ellos se encuentra Felipe Gonz谩lez, el tan corrupto y maloliente como la propia met谩stasis invadiendo al ‘Rey’ (que aunque em茅rito sus leyes favorables le equilibran y adoran como al propio Franco, en actualidad de ley vitalizando la corrupci贸n a nivel de Estado, uno de los mayores corruptos del continente y familia propia en v铆a similar directa) Una de las caricaturas del fascismo, en escala de honor de los grotescos, que ser铆a capaz de fusilar a unos cuantos de miles de rojos y, 鈥渟eparatistas鈥, presuntamente lo hizo siendo Presidente del Gobierno, creando una organizaci贸n criminal nazifascista en dictablanda reactiva del terrorismo de Estado, vivido en la dictadura, una de las m谩s genocidas del mundo. Lo sigue haciendo, me refiero a Felipe, apoya organizaciones de terror fascista en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba… y gobiernos narcos-criminales como el de Colombia. PSOE tiene mas personajes grotescos dentro de 茅l; fascistas, muy fascistas, han sido y son Barrionuevo, Bono, Ibarra, Chaves, Alfonso Guerra, Garc铆a-Page, Fern谩ndez Vara, Susana D铆az鈥 Dentro del gobierno, por sus actos son conocidxs Arancha Gonz谩lez Calvi帽o, Margarita Robles, Marlaska… Y uno de los m谩s entre todos sus grotescos fue y es Josep Borrell, que se fue a la Uni贸n Europea representando a la CIA, en asuntos exteriores, cuyo objetivo en su misi贸n es sancionar con embargos a los pa铆ses progresistas.

Ruedo ib茅rico de maldad e hipocres铆a, es el poder fascista en manos de la oligarqu铆a, protagonista en espejo c贸ncavo de pudrici贸n estimulante en siembra del ultraje p煤blico a nivel internacional: VERGUENZA. No dejan de crear esperpentos, grotescos, quiz谩 el m谩s popular aunque no por nuevo sea el ex-presidente J. Mar铆a Aznar, del PP, otro modelo tan fascista como GAL-Gonz谩lez de la nefasta monarqu铆a en corte de Rey (m谩s que campechano, d` mayor nausea en pol铆tica del siglo veinte y veintiuno por su incultura, degradaci贸n f铆sica y ps铆quica de hedor nauseabundo hasta repugnar en imagen) y en la Rep煤blica del criminal Bush; el que seg煤n su corte fascista 鈥淓TA tiene la culpa de todo lo que pasa en su Espa帽a, y adem谩s, dispone de armas de destrucci贸n masiva鈥, eso dice, el maestro de la falacia cr谩pula que entiende mucho de destrucci贸n masiva en Iraq, pero no a deletrear el parvulario qued谩ndose al chute del biber贸n fascista, a falta de luces, adem谩s, aprender hablar le har铆a menos carism谩tico en la historia del crimen, por eso se regocija, de su ignorancia encubierta. Otro de los esperpentos es, Rajoy, que de tan inculto como Aznar, Bono, o… es un c贸mico-fascista, hasta se mont贸 su propia r茅plica 鈥淐ajaB鈥 (Cosa Nostra en calle G茅nova de Madrid). As铆 es como entre las cloacas del Estado, se encuentran banqueros y empresarios de la misma condici贸n en repugnante degradaci贸n, siguen sacando de la chistera nuevos personajes grotescos, el fascismo necesita renovarse, dar impulso a las nuevas generaciones de camisas pardas sin duda para crear contradicciones entre las capas marginadas menos instruidas, o instruidas por las cadenas de televisi贸n, cuyos due帽os son banqueros y empresarios.

De este ambiente y degradaci贸n p煤blica, sacan todo tipo de personajes grotescos hasta del propio lumpen, panorama decr茅pito el que vivimos, moquean y babean a destajo sin control ni medida los sobresueldos son su garant铆a, es lo que tiene la militancia entre fascistas y socialdem贸cratas, la formaci贸n 鈥渦niversitaria鈥 recibida les alimenta y orienta de esa manera; son los nuevos emprendedores. Cristina Cifuentes entra en pol铆tica rebosante de impulsos y pasi贸n ratera de supermercado hondeando bandera; con la intenci贸n de parar a los independentistas catalanes sacaron de la barita m谩gica a Albert Rivera, dando vueltas y m谩s vueltas al ruedo Ib茅rico, en baja graduaci贸n para tal misi贸n y luego relevar al PP, en fin, que de ser un personaje buf贸n de pocas luces, le auparon tanto hacia las estrellas que casi consigue llevar la cama a la sede de G茅nova y otra junto a Pedrito S谩nchez (Este es el panorama impuesto 鈥渄emocr谩ticamente鈥 驴re铆r para no llorar, o luchar hasta desbancar la f谩brica de monstruos y grotescos?). Entre el mentado caos del poder, a alg煤n iluminado de las cloacas empresariales, se le ocurri贸 que una muchacha sacada de alg煤n convento de las redentoras de Cristo Rey, podr铆a hacer cosas buenas y hasta jugar su papel pol铆tico a las canicas, para los habitantes de la Comunidad de Madrid. Y, hete ah铆, qui茅n lo iba imaginar que la propia virgen de F谩tima indicara con el 铆ndice a Isabelita Ayuso, a la que aparecer, se le apareci贸 la propia Pilar Primo de Rivera en noche inquieta de luna llena, y dijo, sobre la tumba llena de flores frescas: 鈥淟a 煤nica misi贸n que tienen asignada las mujeres en la tarea de la patria es el hogar鈥 (Y como fiel alumna dicen que contest贸 piadosa de esta manera): 鈥溌÷h, Do帽a Pilar, no se olvide, soy fascista, estoy en el lado bueno de la historia!!鈥.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)