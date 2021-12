–

LUIS S脕NCHEZ PAREJO

Pas贸 a la historia como el defensor de la vuelta a la vida natural. Pero el suyo no fue un viaje inocente. As铆 lo muestra Robert D.Richardson.

Hab铆a una vieja broma sobre el Parten贸n: todo el mundo que va a Atenas encuentra en la Acr贸polis lo que est谩 buscando. Los fascistas vieron fascismo; los liberales, democracia; y los nacionalistas griegos, Grecia. Los poetas rom谩nticos vieron ruinas y Le Corbusier, geometr铆a. Con Henry David Thoreau, el escritor que puso el marco intelectual y sentimental a la idea de Estados Unidos, pasa un poco lo mismo: igual le ha valido a los defensores del individualismo que a los partidarios de la insumisi贸n, a los escritores ecologistas; a los contraculturales o a los m铆sticos…

“Thoreau dijo eso mismo: s贸lo podemos ver aquello que estamos buscando, aquello que ya tenemos en nuestras mentes”, explica Robert D. Richardson, bi贸grafo del escritor estadounidense (Thoreau se llama su libro y est谩 reci茅n publicado por Errata Naturae, coincidiendo con el segundo centenario de su nacimiento). “La primera vez que le铆 a Thoreau ten铆a 19 a帽os y buscaba una direcci贸n para la vida. Teniendo en cuenta lo que le interesa de la vida a un muchacho de 19 a帽os, no me sirvi贸 de mucho, la verdad”.

Si un lector de la biograf铆a de Thoreau tambi茅n quiere ver su propia realidad de 2017, no lo tiene dif铆cil: la vida del escritor de Walden suena casi contempor谩nea, como si dialogara con todos los j贸venes prematuramente desencantados de nuestro tiempo.

Richardson empieza el relato el d铆a en el que el escritor termina la carrera en Harvard, que en la d茅cada de 1840 no era una universidad de 茅lite sino una especie de internado autoritario y chapucero. El reci茅n licenciado volvi贸 a su pueblo, Concord, en Massachusetts, y se encontr贸 con que la econom铆a de Estados Unidos estaba en crisis y que la realidad no estaba a la altura de sus expectativas.

No supo bien qu茅 hacer. Prob贸 con la ense帽anza pero no le fue bien. Quiso escribir pero hab铆a mucha competencia. Pens贸 en marcharse al otro lado del mundo a buscarse la vida, pero no encontr贸 el momento. Tuvo alg煤n trabajo deprimente en Nueva York y lo dej贸. Ley贸 mucho y se hizo amigo de su vecino Ralph Waldo Emerson. Muri贸 su hermano, tuvo angustia y, entonces, se hizo su famosa caba帽a en el bosque… Fue lo que en ingl茅s llaman huckleberry, un chaval un poco perdido, en busca de su rumbo. Como Thoreau sab铆a que ten铆a algo especial pero no era capaz de demostrarlo, desarroll贸 un car谩cter melanc贸lico, a veces caprichoso y soberbio. Nada que ver con la bondad machadiana del hombre del bosque en la que solemos pensar.

“Thoreau era dif铆cil al trato, pod铆a ser fr铆o y ensimismado, parec铆a desconectado de las personas. Darle la mano deb铆a de ser como darle la mano a un 谩rbol. Su vida rom谩ntica hab铆a sido un desencanto…”, explica Richardson, en alusi贸n a Ellen Sewall, el amor frustrado y eterno de Thoreau y de su hermano, que tambi茅n la cortej贸. Sewall se decantaba por Henry David pero su padre no dio su autorizaci贸n. “Entre sus 铆ntimos, sin embargo, Thoreau transmit铆a alegr铆a y belleza de vivir. Dej贸 escrito una vez: 鈥橮robablemente, la alegr铆a sea la condici贸n de la vida鈥”.

驴Qu茅 le铆a Thoreau en esos a帽os de artist as a young man? Mucha poes铆a alemana, cl谩sicos grecolatinos, algo de filosof铆a oriental… De Virgilio le gustaban m谩s las Ge贸rgicas que la Eneida… 驴Lecturas convencionales para un joven culto de 1847? “Bueno, hab铆a algo m谩s que las lecturas normales. Era capaz de leer en franc茅s, alem谩n, italiano y lat铆n y se defend铆a en espa帽ol y griego. Ley贸 toneladas de papel de literatura de viajes, de bot谩nica y qu铆mica, ley贸 a Humboldt, a Liebig y a Lyell y defendi贸 a Darwin muy pronto. Se interes贸 por el budismo, el hinduismo y el zoroastrismo y por la poes铆a persa. Sobre todo, se interes贸 por Sa鈥檇i”.

Entre todas esas amistades literarias, destacaban Goethe y la tradici贸n rom谩ntica alemana, que es de donde Thoreau toma la idea central de su obra: la individualidad como una responsabilidad, como una construcci贸n 茅tica muy exigente y solitaria. Por eso lo de la caba帽a en el bosque.

Noticia: el primer escritor que presagi贸 la contracultura desconfiaba de cualquier forma de colectivismo o socialismo, ut贸pico o no. “Thoreau desconfiaba de cualquiera que quisiera reformar el mundo antes que reformarse a s铆 mismo. Como los fil贸sofos estoicos de Roma, cre铆a en el autocontrol, en la autarqu铆a del individuo”, explica Richardson.

Y contin煤a: “Thoreau no era partidario del capitalismo pero tampoco era socialista. Todo su inter茅s por la econom铆a se dirig铆a a la manera en la que el individuo gobernaba su casa y su vida. Para 茅l, la cuesti贸n no era en qu茅 sistema deber铆amos vivir. La cuesti贸n era c贸mo sacar adelante nuestras peque帽as vidas”. Un ejemplo: “Thoreau dec铆a que el coste de las cosas deber铆a calcularse en funci贸n de la cantidad de vida que sacrificamos por ella”.

Emerson era el gu铆a en muchas de esas ideas y lecturas de Thoreau. Juntos construyeron en Concord una versi贸n americana de la Weimar de Goethe, una peque帽a Atenas americana. 驴Compitieron, en el fondo? “Deber铆amos superar la idea de que fueron amigos y, a la vez, rivales. Emerson era 15 a帽os mayor, era m谩s un hermano mayor que un igual. Sin Emerson no habr铆a habido Thoreau. Es verdad que, durante una 茅poca, se alejaron. Thoreau reprochaba a Emerson que no le hubiera advertido a tiempo de que su primer libro, A week on the Concord and Merrimack Rivers, no era muy bueno. Pero es que Emerson no se dio cuenta de que Thoreau era algo m谩s que el l铆der de una fiesta de huckleberries, que estaba construyendo algo importante”. Al final, los dos escritores se reconciliaron “y Emerson escribi贸 las l铆neas m谩s bonitas sobre Thoreau que se puedan leer”.

Thoreau era 煤nico, eso est谩 claro. Poeta, diarista, moralista, agricultor, fil贸sofo… Piensen en alg煤n escritor en lengua espa帽ola con quien pudiera ser comparado… Dif铆cil, 驴verdad? “Pues yo pienso en Thoreau como en Don Quijote; un poco loco, bastante enfrentado a la normalidad, a menudo divertido, siempre con altura de miras y, a la larga, m谩s cuerdo y m谩s verdadero que ninguno de nosotros. Su caba帽a era Baratatia y hasta tuvo una Dulcinea, Ellen Sewell… Ticknor, el profesor de espa帽ol de Thoreau, escribi贸 la primera gran historia de la literatura espa帽ola en ingl茅s”.

Al final de su vida, Thoreau encontr贸 por fin un trabajo: agrimensor, como el personaje de Kafka. No era un mal empleo, podr铆a pasar el d铆a en el campo. En una de esas excursiones, enferm贸 y el bacilo de la tuberculosis que hab铆a incubado en la adolescencia se lo llev贸 a los 44 a帽os, igual que el r铆o se llevaba la piragua de la canci贸n Moon river: “Mi amigo huckleberry / all谩 d贸nde vayas yo ir茅 tambi茅n”.

QU脡 Y CU脕NDO LEER DE THOREAU

芦驴Por d贸nde empezar con Thoreau? Hay un ensayo corto de Emerson, el Elogio de Thoreau, que puede ser un buen comienzo. Tambi茅n podr铆a servir su ensayo Walking [disponible en espa帽ol dentro del volumen Un paseo invernal]. Walden podr铆a esperar a un segundo momento porque lo veo m谩s como una estaci贸n de llegada禄. Robert D. Richardson propone un itinerario para los lectores que descubran a Thoreau a trav茅s de su trabajo. No tendr谩n que buscar muy lejos: Errata Naturae, el sello de Richardson, ha puesto al d铆a la obra de Thoreau durante los 煤ltimos a帽os. El colof贸n de ese trabajo ha sido la nueva edici贸n de Walden. Fuera de su cat谩logo, el Diario de Thoreau vuelve a estar disponible con el sello de Capitan Swing. A su escala, es un 茅xito: el primer volumen lleva tres ediciones y el segundo llega ahora a las librer铆as. Es, adem谩s, el n煤cleo duro de su obra y el complemento perfecto para la biograf铆a de Richardson. / LUIS ALEMANY

El Mundo