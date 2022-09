–

De parte de ANRed September 19, 2022 217 puntos de vista

Este jueves 22 de septiembre a las 19 en el Cine Gaumont 鈥 Espacio INCAA se estrena 芦En la Cancha禄 (F煤tbol, Televisi贸n y Censura) de la realizadora Luc铆a Maccagno. El documental, de 55 minutos de duraci贸n, narra la historia del canal de televisi贸n comunitario PAREStv, de la ciudad de Luj谩n, que quiere transmitir gratuitamente a los clubes locales (Flandria y Lujan) pero es bloqueado y atacado judicialmente por la principal empresa de medios del pa铆s, Trisa, del Grupo Clar铆n. Por Ernestina Arias para ANRed

El documental 芦En la cancha禄 describe la historia del canal comunitario PAREStv de Luj谩n en su lucha por transmitir de manera gratuita los partidos de los clubes locales, Luj谩n y Flandria, en el f煤tbol de ascenso en Argentina. Esa intenci贸n se ver谩 obstaculizada ni m谩s ni menos que por la principal empresa de medios del pa铆s, Trisa, perteneciente al Grupo Clar铆n.

En sus 55 minutos de duraci贸n, el documental de la realizadora Luc铆a Maccagno describe por un lado el bloqueo y el ataque judicial a un medio comunitario presente en la Televisi贸n Digital Abierta (TDA) por parte de Tele Red Imagen SA, TRISA, empresa que pertenece en un 50% a Torneos y Competencias SA. Y por otro lado retrata la resistencia de la Cooperativa Pares, para que se cumpla con la ley vigente 26.522 de Servicios de Comunicaci贸n Audiovisual, m谩s conocida como Ley de Medios, que establece en sus art铆culos 77 a 80 que la cesi贸n de derechos en el f煤tbol no puede ser ilimitada y que todos los a帽os debe establecerse un listado de acontecimientos (no s贸lo deportivos) de inter茅s relevante que deben ser emitidos por televisi贸n abierta.

S铆, TYC Sports apegado al fabuloso negocio de los derechos exclusivos de televisi贸n en el f煤tbol arremete contra un canal comunitario que transmite v铆a streaming los partidos de los clubes de barrio. 鈥淓l caso de PAREStv es paradigm谩tico y expresa c贸mo funcionan las empresas concentradas en nuestro pa铆s. Se trata del derecho de las audiencias a acceder a ciertos contenidos. PAREStv no puede transmitir porque Trisa lo persigue judicialmente, pero Trisa tampoco transmite a esos clubes porque no les resulta rentable. El resultado es irracional: el f煤tbol local no se ve, ni gratis ni pagando. Esa injusticia desat贸 una lucha que es la que se narra en el documental鈥, explica la directora del documental.

Pares es una Cooperativa de Trabajo nacida a comienzos de 2008 y conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales en el partido de Luj谩n, provincia de Buenos Aires. Parten de la premisa de que el acceso a la informaci贸n es un derecho, por lo que entienden a la comunicaci贸n 鈥como una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad鈥, tal como lo plantean en sus redes sociales.

Maccagno es realizadora audiovisual e integrante del colectivo de direcci贸n del canal Barricada TV y elabor贸 este documental sobre una investigaci贸n previa que se realiz贸 en el marco de la carrera de Ciencias de la Comunicaci贸n de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En diciembre pasado, esta realizaci贸n se estren贸 en el marco del Festival Internacional DOCA 2021, en la Manzana de las Luces.

Ahora, el jueves 22 de septiembre desde las 19 ser谩 proyectada de manera oficial en el Cine Gaumont 鈥 Espacio INCAA, Rivadavia 1635 de la ciudad de Buenos Aires, con funciones al menos hasta el 28, todos los d铆as a las 19, en la sala 2. Habr谩 que asistir a ver este registro de una lucha desigual en torno a la concentraci贸n y la cesi贸n de derechos televisivos en la Argentina.

Ficha T茅cnica

G茅nero: documental.

Duraci贸n: 55 min. 28 seg.

Idioma original: espa帽ol

Realizaci贸n: Luc铆a Maccagno

C谩mara: Gianluigi Gurgigno | Luciana Lavila | Luc铆a Maccagno

Sonido directo: Luis Alberto Corti

Foto fija: Gianluigi Gurgigno

Con el apoyo de Barricada TV y DOCA (Documentalistas de Argentina)

TRAILER