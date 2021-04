–

En lo que llevamos de pandemia nos hemos topado con multitud de proyectos que se ofertaban dando curro, pero sin ofrecer remuneración alguna.

La situación en el mundo cultural no era bueno, ni de lejos, antes de iniciarse la pandemia, y en la actualidad la cosa no mejora, entre cierres parciales y totales, en un sector que ya era de por sí intermitente.

Con la pandemia, sobre todo en los últimos meses del año 2020 y principios del 2021, hemos detectado un incremento en estas ofertas de trabajo que intentan sacar adelante proyectos pero sin pagar nada de nada a quienes lo curran y lo hacen posible, es lo que denominamos proyectos ‘By the face’, y no es porque se anuncien en el facebook, que muchos lo hacen, sino porque se intentan llevar a cabo con mucha cara dura por parte de quienes los dirigen. Y ahí nos podemos encontrar desde pequeñas productoras, muchas partiendo de la base de trabajadoraes/as autónomos/as que intentan sacar ganancias de otras trabajadoras, pero también lo vemos en proyectos medianos y grandes, donde el tejido empresarial cuenta incluso con cierto recorrido.

Desde la CNT en Canarias hemos tenido que contactar con todos los proyectos que hemos visto hasta la fecha donde se anunciaban ofertas sin remunerar, que aunque no son el planteamiento general, han resultado ser casi una docena. De esos proyectos hemos incluso tenido que paralizar al menos tres de ellos: un spot publicitario, un corto y un largometraje. El común denominador no sólo han sido la no remuneración, en la mayor parte de los casos de los puestos de figuración, pero también de maquillaje, axiliares de fotografía y hasta operadores con dron, donde «el dron lo traes de casa» ¡sí, sí,! de casa.

También hemos reclamado que se cumplan las condiciones de prevención de riesgo específicas de cada categoría profesional en los proyectos, máxime cuando tenemos que hacer frente a la COVID19, exigiendo que se lleve a cabo formación a las plantillas y se cumplan extrictamente las condiciones sanitarias.

Reclamamos desde CNT que se cumplan los convenios colectivos subsectoriales existentes, que haberlos los hay, como son el convenio colectivo estatal de salas de fiestas, baile y discotecas, el convenio colectivo estatal de publicidad, y el convenio colectivo estatal de proyectos audiovisuales, tanto de técnicas/os como de artistas, pendientes de ¡que se regulen YA! las tablas salariales correspondientes a la figuración.

Ejercer nuestra profesión también es ponerla en valor, reclamar nuestros derechos, e incluso luchar juntas por mejorarlos. Necesitamos reclamar nuestros salarios, nuestra seguridad e integridad en el trabajo frente a los riesgos y la COVID19. Por lo que, organizarnos en CNT es la clave.

#CuentaConCNT

Coordinadora del Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT en Canarias