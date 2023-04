–

S贸lo

en estos estados extremos, que son a un tiempo de m谩ximo peligro y

de m谩xima exaltaci贸n de la vida, le es posible al hombre establecer

con sus semejantes y con el resto de los seres una relaci贸n que no

sea de utilidad econ贸mica ni de dependencia pol铆tica, sino de

compasi贸n, es decir, de participaci贸n o comunicaci贸n existencial.

Pero aquello que los seres anhelan comunicar o compartir es la

irreductible diferencia que les singulariza, la desgarradura que les

separa a unos de otros, la impotencia que les impide trascender su

propia finitud. As铆, lo que se da a comunicar es la imposiblidad de

la comunicaci贸n. Lo que se pone en com煤n es la ausencia de

comunidad. He aqu铆 la tragedia. He aqu铆, no obstante, lo 煤nico que

puede reunir a los hombres; lo 煤nico que puede incitarles a vivir

soberanamente, “sin padre, sin patria y sin patr贸n”; lo

煤nico, en fin, que puede hacerles arder en com煤n hasta el l铆mite

de la muerte.

(Antonio

Campillo, 鈥淕eorges Bataille: la comunidad infinita鈥)

En

ese mismo texto, acerca de la figura de Georges Bataille dec铆a

Antonio Campillo que 鈥渘o es extra帽o que ahora, treinta a帽os

despu茅s de su muerte, cuando el cielo de la historia vuelve a

cubrirse de negros nubarrones, los escritos de Bataille adquieran una

actualidad inesperada鈥.

La

utilidad de leer a Georges Bataille

Siento

que convivo en una 茅poca de aceleradas transformaciones, que suceden

en todos los campos de la actividad humana, pero que experimentamos

principalmente en: 1.el paso hacia una sociedad de la informaci贸n

(que ya es un capitalismo de datos) sustentada en internet y su

promesa de inteligencia artificial; 2. en la masiva migraci贸n de

masas humanas empobrecidas hacia las ricas sociedades que alcanzaron

su bienestar al coste de la pobreza de esas masas hoy forzadas a

emigrar; y 3. el agotamiento de un modelo econ贸mico insostenible,

basado en el falso supuesto de un crecimiento ilimitado logrado a

partir de la disponibilidad de energ铆as f贸siles 鈥渂aratas鈥 e

鈥渋nacabables鈥, obtenidas -no se olvide- con violencia.

Si

algo m谩s caracteriza a esta 茅poca, si hay algo m谩s que la haga

completamente singular, es su m谩s tr谩gica herencia del siglo XX, es

el exterminio met贸dico. Por costumbre, nos viene a la

memoria el holocausto jud铆o, pero este tenebroso paradigma lo

expres贸 mejor que nadie, con meridiana claridad, aquel oficial

norteamericano que al mando de un pelot贸n asesin贸 a toda una

poblaci贸n (My Lai) en la guerra de Vietnam y que ante un tribunal

declar贸 despu茅s que 鈥渘o hab铆a ido a la guerra para usar el

sentido com煤n, sino para cumplir 贸rdenes鈥…y que,

adem谩s, 茅stas estaban justificadas, porque 茅l no fue all铆 para

matar a vietnamitas, sino a su ideolog铆a, y que no los mat贸

personalmente, no, 鈥減orque yo estaba all铆 representando

a los Estados Unidos de Am茅rica, mi pa铆s鈥. No se puede

expresar mejor la banalidad del mal que caracteriza a esta 茅poca.

Podr铆amos

resumir todo ello en un in茅dito paradigma 茅tico, propiamente

鈥渕oderno鈥, caracterizado por un sistema de valores propio de las

sociedades desarrolladas entre la desaparici贸n de los bloques capitalista/comunista y los a帽os finales del siglo XX, un sistema

de valores con fundamento en las ideolog铆as (liberalismo,

socialismo, comunismo, fascismo y anarquismo) surgidas de la

Ilustraci贸n y asentadas en la burguesa revoluci贸n industrial. En

el tr谩nsito a una sociedad posindustrial, el peso de esa herencia

ideol贸gica ahonda en el desconcierto por las novedades de esta nueva

茅poca que no acaba de llegar,en la que asistimos a profundas transformaciones, de las que

vemos emerger un nuevo sistema social carente de valores estables y

de ideolog铆as propias, como anestesiado y excitado por momentos,

abocado a una deriva que unos ven como anuncio de colapso y otros

como oportunidad de revoluci贸n.

Por

ahora, esta crisis sist茅mica no permite vislumbrar otra forma de

vida alternativa que no consista en ganarle tiempo al tiempo, en una

huida hacia adelante guiada por una 茅tica materialista que haga

posible una ilusoria pr贸rroga de un 鈥渆stado de bienestar鈥 que en

el tr谩nsito, a no sabemos d贸nde, vemos agotarse a la par que el

petr贸leo de cuyas rentas vivi贸.Y como

en todo periodo de grandes cambios, cuando las sociedades entran en

crisis el miedo aflora por todas partes: miedo a lo porvenir y

desconocido, a la inseguridad que ello conlleva, miedo a la p茅rdida

y, en definitiva, miedo a la muerte; una muerte que hasta ahora ten铆amos

relegada al olvido y que una pandemia de obligada inmunidad

(aislamiento) nos ha actualizado, sobrevenida, como anuncio de ese

incierto futuro al que histri贸nicamente hubo quien denomin贸

鈥渘ueva normalidad鈥, o sea: m谩s aislamiento por sistema, m谩s

carencia de comunidad…que a unos debilita y a otros excita.

El

miedo ejerce sus particulares modos de expresi贸n identitaria, como

autodefensa del sujeto frente a la p茅rdida de identidad que supone

el aislamiento y desarraigo normalizados en la modernidad y ahora decretados por la “nueva” normalidad. De

ah铆 la efervescencia de m煤ltiples identidades por todas partes,

cuyo culmen son, sin duda, las nuevas formas de fascismo, a帽orantes de

comunidad, dispuestas a reeditar la 鈥渘aci贸n鈥, el mayor invento

del Estado moderno, esa 鈥渃omunidad鈥 artificial creada a su

medida y que emparenta para siempre al Estado con el fascismo.Dec铆a

Georges Bataille que 鈥渓a vida exige hombres reunidos y los

hombres s贸lo se re煤nen por un caudillo o por una tragedia鈥 (1).

Tal es la confusi贸n que cabe

pensar si, por la

reuni贸n de ambas causas, no

acabar谩n siendo

sacrificados

la mayor parte de los

hombres.

Sabemos,

por experiencia hist贸rica, que en el movimiento de masas estos

miedos se expresan en forma de intolerancia y xenofobia, de

insensibilidad, insolidaridad y aislamiento radical, buscando un

refugio identitario que compense la carencia de comunidad, pero

tambi茅n la impunidad que concede el anonimato en medio de las

multitudes. La

ausencia de valores y de memoria hist贸rica est谩n favoreciendo este

rebrote de nuevos fascismos asociados a espacios identitarios de

todo signo, ganando terreno en las democracias liberales que hasta

ahora ven铆an siendo capitalizadas exclusivamente por las clases

medias.Y

el miedo es el mecanismo com煤n al que recurren ambos frentes, en la

creencia de avanzar en direcciones contrarias, lo que s贸lo sucede en

su apariencia y para el marketing. Hay miedo para todos: a los

efectos del cambio clim谩tico, a los grandes desastres naturales, a

una pr贸xima guerra mundial en ciernes, al fin del petr贸leo y a la

ausencia de energ铆as realmente alternativas, al desempleo y al exceso

de trabajo, a la sobrepoblaci贸n urbana y a la despoblaci贸n rural,

al machismo y al feminismo, al internet del Gran Hermano y al apag贸n

tecnol贸gico…

No

es del todo cierta la novedad de esta 茅poca, que tanto se parece a

la del auge del fascismo y el estalinismo en la Europa del siglo XX,

por eso he rescatado el pensamiento de alguien que dedic贸 su vida a

actuar y reflexionar comprometidamente en medio de una sociedad

convulsa, no menos que la nuestra, sumida en la deriva hacia estados

totalitarios. Me refiero a Georges Bataille (2), quien durante el

auge del fascismo y el estalinismo en Europa supo, como nadie,

plantear un l煤cido an谩lisis de aquella situaci贸n de inevitable

deriva hacia estados totalitarios, junto a una respuesta

personal comprometida. Acabo de leer 鈥淟o que entiendo por soberan铆a鈥,

de cuya introducci贸n es autor Antonio Campillo, profesor de

filosof铆a de la Universidad de Murcia. Este libro es descargable

mediante este enlace:

Lo que entiendo por soberan铆a

Y para quien todav铆a no se haya acercado al pensamiento de G.Bataille

traigo aqu铆 un texto que me parece una magn铆fica introducci贸n, de

la que es autor el mismo Antonio Campillo:

GeorgesBataille: la comunidad infinita

Notas:

(1)

De 鈥La representaci贸n de Numancia鈥, Georges Bataille, en

“Cr贸nica nietzscheana”)

(2)

Georges Bataille (1897-1962) ejerci贸 de bibliotecario en la

Biblioteca Nacional de Par铆s y en la municipal de Orleans. Mantuvo

tormentosas relaciones con los movimientos pol铆ticos, literarios y

filos贸ficos de su tiempo: el comunismo, el surrealismo y el

existencialismo. Heidegger dijo de 茅l que era la mejor cabeza

pensante de Francia. En G. Bataille confluyen ideas de Hegel, Marx,

Niestzsche, Weber, Durkhein, Mauss y Freud. Su obra ha ejercido una

gran influencia en autores como Foucault, Derrida y Baudrillard.

