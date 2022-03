–

Prostetaban para repudiar la aprobaci贸n del proyecto de acuerdo con el FMI. La represi贸n intent贸 hacer replegar la protesta pero las organizaciones volvieron a la zona. Las movilizaciones se replicaron en todo el pa铆s. A las 14hs comenz贸 la sesi贸n que aprobar铆a la media sanci贸n del acuerdo enviado por el gobierno nacional del Frente de Todos.

S贸lo tres sectores con argumentos contrapuestos votaron en contra: Avanza Libertad y el Frente de Izquierda Unidad. Para el primero el acuerdo 鈥渃astigar谩 al sector privado鈥 concentrado y para el troskismo el pacto implicar谩 mayor ajuste para los y las trabajadoras, reforma laboral, previsional y una profundizaci贸n del modelo extractivista para pagar una deuda, que afirman fraudulenta. Tambi茅n dentro del oficialismo, tres diputados que responden a Juan Grabois adelantaron que votar谩n en contra con los mismos argumentos del troskismo. En horas del mediod铆a, el presidente de la C谩mara de Diputados, Sergio Massa, neg贸 el ajuste y afirm贸 鈥渆sta sesi贸n va a quedar marcada en la historia鈥, en una sesi贸n que seg煤n anuncian durar谩 m谩s de 10 horas.

M谩s all谩 de la represi贸n y la detenci贸n de dos manifestantes a poco de iniciarse la sesi贸n con el objetivo de dispersar la convocatoria, las organizaciones volvieron a concentrarse. Las manifestaciones se sucedieron a lo largo del todo el d铆a hasta el cierre de la sesi贸n

Un proyecto de Acuerdo con el FMI a la medida de la oposici贸n

Como estaba prevista, a las 14 se dio comienzo a la sesi贸n especial con el Qu贸rum de 129 diputados y diputadas. Trascendi贸 que durar谩 m谩s de 10 horas. Y es que el texto que se debate hoy en el Congreso logr贸 consenso ayer a las 22hs en la Comisi贸n de Presupuesto de la C谩mara. El acuerdo lleg贸 luego de que el Frente de Todos accediera a eliminar el art铆culo 2 que compromet铆a al Congreso a avalar el programa econ贸mico presentado por el Ministro de Econom铆a, Mart铆n Guzm谩n.

El presidente de la Comisi贸n de Presupuesto y Hacienda de la C谩mara de Diputados, Carlos Heller, hab铆a anticipado que votar铆a a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y reconoci贸 que al igual que otros dirigentes del Frente de Todos que har铆a 芦con la nariz tapada禄 y expres贸: 芦Hay un tema clave que es que no se est谩 negociando un acuerdo, sino renegociando el acuerdo que dej贸 vigente la gesti贸n anterior禄.

El pedido de eliminar el segundo art铆culo fue realizado por Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas. De esta manera, el proyecto de ley del acuerdo qued贸 a la medida de la oposici贸n, con tres art铆culos. El primero dice: 鈥淎pru茅banse, de acuerdo a lo estipulado en el art铆culo 75 inciso 7 de la Constituci贸n Nacional y en los t茅rminos del art铆culo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de cr茅dito p煤blico contenidas en el 鈥淧rograma de Facilidades Extendidas鈥 a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelaci贸n de los vencimientos del 鈥淎cuerdo Stand By鈥 oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario鈥.

La polic铆a reprimi贸 a las organizaciones que se expresan contra el acuerdo con el FMI.

En di谩logo con la prensa, la diputada troskista Bregman afirm贸 que Alberto Fern谩ndez le 芦puso firma a la estafa macrista禄 y sostuvo que 芦El acuerdo es eso: sometimiento a los dictados del Fondo. A lo que hay que sumarle, adem谩s, el cogobierno que eso implica, ya que no solamente se exige ajuste, sino que habr谩 un monitoreo por parte del organismo de todos los aspectos de la pol铆tica del pa铆s禄.

En la 煤ltima sesi贸n de la comisi贸n de Finanzas, Bregman hizo un repaso por los aspectos jur铆dicos y critic贸 que la exposici贸n del Ministro Guzm谩n y los dem谩s funcionarios. La diputada de izquierda dijo que presentan al proyecto de acuerdo 芦casi como un tr谩mite administrativo, una planilla de excell que reemplaza a otra, en un tono tranquilo nos van relatando c贸mo van a hipotecar el pa铆s en los pr贸ximos a帽os, como el FMI vuelve y se queda, pero de golpe nos acordamos del gobierno de Alfons铆n, del megacanje que hizo De la R煤a y de otros pa铆ses como Grecia y decimos esto no es tr谩mite, lo que traen es algo muy gravoso, ilegal e ileg铆timo. Adem谩s, habr谩n 10 revisiones trimestrales que hace que la pol铆tica argentina cada tres meses se vea sometida a la daga del fondo monetario que va a decir qu茅 es lo que se puede o no se puede禄. Adem谩s, la referente de los DD.HH. expres贸 que aunque en su bloque participaron de todas las comisiones 芦sabemos que esto lo deciden dos o tres personas en una mesa chica en la Casa Rosada禄.

Por otra parte, dentro del oficialismo no lograron convencer a toda la bancada y los tres diputados que responden a Juan Grabois votaron en contra del proyecto. En conferencia de prensa acompa帽ado por el MTE, el Frente Dar铆o Santill谩n y Nuestraam茅rica, el referente expres贸: 鈥渜ue prioricen la deuda interna. Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. Estuvimos dispuestas a reconsiderar nuestra decisi贸n si se implementaba como contrapeso un salario b谩sico universal para que en el pa铆s no haya indigentes, pero nada de eso fue evaluado.鈥 Ahora resta saber c贸mo se presentar谩 la veintena de diputados de La C谩mpora que dieron qu贸rum mientras su referente, M谩ximo Kirchner, no lo hizo, como hab铆a adelantado cuando renunci贸 a la presidencia del bloque del Frente de Todos.

Luego de la represi贸n las organizaciones volvieron a concentrar en las afueras del Congreso.

芦La deuda es con el pueblo禄

Las organizaciones que se concentraron en el Congreso vienen protagonizando numerosas manifestaciones en los 煤ltimos meses denunciando que el acuerdo implicar谩 mayor ajuste para los y las trabajadoras y reforma laboral y previsional. 鈥淓ste acuerdo consuma la estafa organizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, adem谩s del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. El s贸lo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de poner al pa铆s nuevamente 鈥榙e rodillas鈥 ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una p茅rdida de soberan铆a intolerables. Rechazamos asimismo la impunidad que este acuerdo garantiza a los responsables y fugadores, as铆 como la amnist铆a cultural, simb贸lica y pol铆tica que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la regi贸n鈥, afirmaron en un comunicado.

