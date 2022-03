–

Numerosas organizaciones concentran en el Congreso para repudiar la aprobación del proyecto de acuerdo con el FMI. Hace instantes una represión intentó hacer replegar la protesta pero las organizaciones volvieron a la zona. Las movilizaciones se replican en todo el país. A las 14hs comenzó la sesión que aprobaría la media sanción del acuerdo enviado por el gobierno nacional del Frente de Todos. Ayer se logró un texto consensuado con la oposición y obtuvo el dictamen de la Comisión de Presupuesto. El artículo del acuerdo debatido fue el segundo que comprometía al Congreso a avalar el programa económico del Gobierno, presentado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Sólo dos sectores con argumentos contrapuestos votarán en contra: Avanza Libertad y el Frente de Izquierda Unidad. Para el primero el acuerdo “castigará al sector privado” concentrado y para el segundo el pacto implicará mayor ajuste para los y las trabajadoras, reforma laboral, previsional y una profundización del modelo extractivista para pagar una deuda, que afirman fraudulenta. También dentro del oficialismo, tres diputados que responden a Juan Grabois adelantaron que votarán en contra. En horas del mediodía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, negó el ajuste y afirmó “esta sesión va a quedar marcada en la historia”, en una sesión que según anuncian durará más de 10 horas. Por ANRed. Fotos: Osiris Marti 

Una masiva movilización concentra en estos momentos en el Congreso de la Nación, al igual que en otros puntos del país para seguir expresando el rechazo al acuerdo del gobierno con el FMI. Más allá de la represión y la detención de dos manifestantes a poco de iniciarse la sesión con el objetivo de dispersar la convocatoria, las organizaciones volvieron a la zona. Las manifestaciones se sucederán a lo largo del todo el día y en CABA afirman se quedarán hasta el cierre de la sesión

Un proyecto de Acuerdo con el FMI a la medida de la oposición

Como estaba prevista, a las 14 se dio comienzo a la sesión especial con el Quórum de 129 diputados y diputadas. Trascendió que durará más de 10 horas. Y es que el texto que se debate hoy en el Congreso logró consenso ayer a las 22hs en la Comisión de Presupuesto de la Cámara. El acuerdo llegó luego de que el Frente de Todos accediera a eliminar el artículo 2 que comprometía al Congreso a avalar el programa económico presentado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, había anticipado que votaría a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y reconoció que al igual que otros dirigentes del Frente de Todos que haría «con la nariz tapada» y expresó: «Hay un tema clave que es que no se está negociando un acuerdo, sino renegociando el acuerdo que dejó vigente la gestión anterior».

El pedido de eliminar el segundo artículo fue realizado por Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas. De esta manera, el proyecto de ley del acuerdo quedó a la medida de la oposición, con tres artículos. El primero dice: “Apruébanse, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75 inciso 7 de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2 de la Ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el “Programa de Facilidades Extendidas” a celebrarse entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la cancelación de los vencimientos del “Acuerdo Stand By” oportunamente celebrado en 2018 y para apoyo presupuestario”.

Dos sectores con argumentos contrapuestos anunciaron que votarán en contra

Por un lado el espacio Avanza Libertad, liderado por Javier Milei, quien en diálogo con Estudio Abierto, por Radio Rivadavia, expresó para afirmar su voto negativo: “Tendría que ajustarse el sector público, pero lejos de eso aumenta el gasto público en términos reales y le reasigna el ajuste al sector privado. Es una vergüenza esto de seguir castigando al sector privado en favor de los parásitos. Este acuerdo con tal de evitar el default te convierte en un esclavo del Estado».

Por su parte, el Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU) y sus diputados Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y Alejandro Vilca, también rechazarán el proyecto. En diálogo con la prensa, la diputada Bregman afirmó que Alberto Fernández le «puso firma a la estafa macrista» y sostuvo que «El acuerdo es eso: sometimiento a los dictados del Fondo. A lo que hay que sumarle, además, el cogobierno que eso implica, ya que no solamente se exige ajuste, sino que habrá un monitoreo por parte del organismo de todos los aspectos de la política del país».

En la última sesión de la comisión de Finanzas, Bregman hizo un repaso por los aspectos jurídicos y criticó que la exposición del Ministro Guzmán y los demás funcionarios. La diputada de izquierda dijo que presentan al proyecto de acuerdo «casi como un trámite administrativo, una planilla de excell que reemplaza a otra, en un tono tranquilo nos van relatando cómo van a hipotecar el país en los próximos años, como el FMI vuelve y se queda, pero de golpe nos acordamos del gobierno de Alfonsín, del megacanje que hizo De la Rúa y de otros países como Grecia y decimos esto no es trámite, lo que traen es algo muy gravoso, ilegal e ilegítimo. Además, habrán 10 revisiones trimestrales que hace que la política argentina cada tres meses se vea sometida a la daga del fondo monetario que va a decir qué es lo que se puede o no se puede». Además, la referente de los DD.HH. expresó que aunque en su bloque participaron de todas las comisiones «sabemos que esto lo deciden dos o tres personas en una mesa chica en la Casa Rosada».

Intervención de Myriam Bregman en la votación:

Por otra parte, dentro del oficialismo no lograron convencer a toda la bancada y los tres diputados que responden a Juan Grabois adelantaron que votarán en contra del proyecto. En conferencia de prensa acompañado por el MTE, el Frente Darío Santillán y Nuestraamérica, el referente expresó: “que prioricen la deuda interna. Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. Estuvimos dispuestas a reconsiderar nuestra decisión si se implementaba como contrapeso un salario básico universal para que en el país no haya indigentes, pero nada de eso fue evaluado.” Ahora resta saber cómo se presentará la veintena de diputados de La Cámpora que dieron quórum mientras su referente, Máximo Kirchner, no lo hizo, como había adelantado cuando renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos.

En horas del mediodía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa celebraba el acuerdo con la oposición. «Lo central de este tema es comprender que todas las fuerzas políticas prima el criterio de unidad en la diversidad. Hoy va a ser una sesión histórica” expresó y negó el ajuste y las reformas: «Estamos discutiendo un acuerdo que si uno mira los últimos 20 acuerdos firmados por diferentes países, es la primera vez que no exige reformas estructurales, ni reformas jubilatorias, de impuestos, ni laboral”.

«La deuda es con el pueblo»

Las organizaciones que hoy se encuentran en el Congreso vienen protagonizando numerosas manifestaciones en los últimos meses denunciando que el acuerdo implicará mayor ajuste para los y las trabajadoras y reforma laboral y previsional. “Este acuerdo consuma la estafa organizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, además del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. El sólo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de poner al país nuevamente ‘de rodillas’ ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una pérdida de soberanía intolerables. Rechazamos asimismo la impunidad que este acuerdo garantiza a los responsables y fugadores, así como la amnistía cultural, simbólica y política que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la región”, afirmaron en un comunicado. La votación llegará pasada la media noche, mientras las organizaciones seguirán apostadas en las afueras del Congreso.