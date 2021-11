–

Los compas del 27-F en libertad bajo fianza (10 de noviembre 2021)

Los seis compa帽eros anarquistas que permanecieron los 煤ltimos 8 meses en prisi贸n preventiva cerca de Barcelona (C.P. Brians 1) fueron liberados bajo la obligaci贸n de pagar 40.000鈧 de fianza… 隆cada unx!, acusadxs de asociaci贸n il铆cita y de actuar de forma coordinada para la ejecuci贸n de acciones violentas, como quemar un furg贸n policial en la Rambla durante los 10 d铆as de disturbios de febrero en Barcelona en las protestas por la liberaci贸n del rapero pol铆tico Pablo Hasel.

El 煤ltimo comunicado del magistrado dice que la antigua acusaci贸n de ‘intento de asesinato’

(el polic铆a dentro de la furgoneta) ya no es en realidad porque algunos bomberos-expertos declararon

que el peligro del l铆quido ardiente fuera de la furgoneta para el polic铆a dentro era muy peque帽o.

El partido de ‘izquierda-radical’ CUP, que organiz贸 la manifestaci贸n del 27 de febrero, no ha

presionado al actual gobierno catal谩n (del que forma parte) para liberar a lxs compa帽erxs,

ni siquiera hicieron ning煤n llamamiento de solidaridad por su parte.

27-F compas free on bail (10th Nov.2021)

The six anarchist comrades who stayed the last 8 month in preventive prison near Barcelona

were liberated under obligation to pay 40.000鈧 bail each one! Accused of criminal association,

and to act coordinated with violent actions i.e. burning a police-van at the Rambla during

the 10-days-disturbs last February in Barcelona for the liberation of the political rapper Pablo Hazel.

The last communication of the Magistrary says that the former accusation ‘intent to kill’

(the cop inside the van) isn麓t anymore actual because some fireman-experts found out

that the danger of the burning liquid outside the van for the cop inside were very small.

The leftwing party CUP who had organized the demonstration on 27 February didn’t any

pressure to the actual catalan gouvernment (which they form part) to liberate the six comrades,

not even did any solidarity act from them!