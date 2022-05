–

Presentación del libro Los brotes negros: en los picos de la ansiedad (Anagrama, 2021). Con Eloy Fernández Porta, Almudena Sánchez, autora de Fármaco, y Jaime R. Zavaleta, autor de Sólo quedamos nosotros.

Un autorretrato roto, un cuaderno del sufrimiento psíquico que describe sin ambages los síntomas e intensidades de un trastorno de ansiedad prolongado, y su oscura floración. ¿Qué queda de una persona cuando escribe «mi cabeza es mi enemiga»? Un autorretrato roto, un cuaderno del sufrimiento psíquico o el recuento de la vida de un ex: ex adicto al trabajo, ex pareja y ex miembro del Club de los Mentalmente Sanos. Los brotes negros, que podría titularse asimismo Los buenos lagrimales, describe sin ambages los síntomas e intensidades de un trastorno de ansiedad prolongado, y su oscura floración: las fases de desesperanza, los episodios de ira, las ideaciones suicidas.Algo más o algo menos que un individuo, lo que en sus líneas se dibuja es un sujeto experimental ?«veamos si esta otra píldora hace efecto»? cuyos biorritmos, alterados hasta el colapso, somatizan la velocidad exaltada de la producción, la profesión y el capital.

Eloy Fernández Porta (Barcelona, 1974) ha publicado Los minutos de la basura, Caras B, Golpes (con Vicente Muñoz Álvarez), Afterpop, Homo Sampler y ?®O$, Premio Anagrama y libro de no ficción más innovador del año según Notodo. Traducido al inglés, francés y portugués, está considerado un «fino analista pero también gran escritor» (Maxence Grugier, Première), un «ensayista de lujo» (Santi Balmes, Rolling Stone), «brillante, hilarante y locamente accesible» (Céline Ngi, Fluctuat). Reconocido como «una de las propuestas más contundentes del spoken word en España» (Eduard Escoffet), actúa, con Agustín Fernández Mallo, en el dúo Afterpop Fernández & Fernández. «Lidera una nueva generación de estudiosos que miran la cultura pop con el rigor de la investigación universitaria» (Carlos Sala, La Razón) y «ha inventado una forma de pensar que impresiona por su libertad y mordacidad» (Nils C. Ahl, Le Monde).