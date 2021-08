–

De parte de La Haine August 24, 2021 84 puntos de vista

Sergio Go虂mez Reyes (Adelante), teniente de alcalde de Marinaleda: 鈥淓n Marinaleda hemos construido una pol铆tica real de izquierdas y muchos poderes, incluido los medios de comunicaci贸n, no soportan que hagamos frente al sistema capitalista鈥

鈥淗emos sido capaces de hacer cosas que otros sitios no se han hecho: construir m谩s de 350 viviendas p煤blicas, donde el inquilino paga pr谩cticamente 15 euros de alquiler鈥

鈥淪omos el pueblo de la provincia de Sevilla con menos porcentaje de paro de los municipios menores de 10.000 habitantes鈥

鈥淟a trabajadora despedida est谩 echando un pulso al Ayuntamiento en beneficio del partido de la oposici贸n鈥

鈥淕anamos las elecciones por 44 votos a Avanza, partido municipalista, que aglutina a simpatizantes del PSOE, PP, incluso de Vox鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

Algunos medios de comunicaci贸n y la oposici贸n a Jos茅 Manuel S谩nchez Gordillo, que encabez贸 hace ya 42 a帽os, la transformaci贸n y revoluci贸n de Marinaleda, aprovechan cada momento para intentar derrotarle y romper su trabajo en defensa del pueblo desde una pol铆tica real de izquierdas, como nadie lo ha hecho en el Estado espa帽ol. Se valen de que est谩 enfermo para lanzar una nueva campa帽a contra un pueblo que es ejemplo y utilizan un despido de una trabajadora para alimentar a la oposici贸n que hace pi帽a entre PSOE, PP y Vox, y algunos m谩s. Quieren acabar con ese lema popular de 鈥淎ndaluc铆a entera como Marinaleda鈥, porque las manos capitalistas y quienes les amparan y fortalecen no pueden meter baza.

Oscar Reina, portavoz Nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadoras (SAT), ha escrito que 鈥渢odo vale contra Marinaleda鈥 y lamenta que 鈥渆s imperdonable para el sistema que haya un pueblo que durante m谩s de 40 a帽os haya sido capaz de demostrar con todas las dificultades e impedimentos, que hay otra manera de hacer las cosas, que haya demostrado que 鈥榣o p煤blico sirve鈥, donde todav铆a, pese a todo, se puede palpar que luchar por el bien com煤n todav铆a tiene sentido鈥.

Hablamos con Sergio G贸mez Reyes, teniente de alcalde por Adelante, que admite que 鈥渆st谩 claro que quieren dar el 鈥榞olpe de estado鈥 para quitaros de en medio definitivamente aprovechando que S谩nchez Gordillo est茅 afectado por una enfermedad鈥. Sin embargo, admite que 鈥渟eguimos trabajando bien y con quince o diecis茅is proyectos encima de la mesa para mejorar nuestro pueblo鈥. Nos explica lo que pas贸 con el despido y afirma que 鈥渆st谩 judicializado鈥, por lo que acatar谩n la decisi贸n. Marinaleda es el pueblo de Sevilla con menos paro.

驴Qu茅 est谩 pasando en Marinaleda con el despido de una trabajadora del servicio de ayuda a domicilio?

La trabajadora es simple. Para poner en contexto, el servicio de ayuda a domicilio es muy particular. Hay el trabajo que hay, en parte la Junta de Andaluc铆a paga una cantidad de dinero por prestar el servicio y nosotros ten铆amos un sistema de rotaci贸n en el cual las trabajadoras que llevaban m谩s tiempo trabajando, las m谩s antiguas por decirlo de alguna manera, ocupaban gran parte de ese trabajo, el noventa por ciento. No obstante, se abri贸 una bolsa en la cual las chicas que llevaban menos tiempo de trabajo o, incluso, no ten铆an experiencia trabajaban trabajaban un par o tres meses al a帽o m铆nimo, cubr铆an vacaciones, fines de semana鈥otal, incluso nosotros en la pr谩ctica, les est谩bamos pagando a las trabajadoras 37,5 horas y media por el contrato que ten铆an establecido, pero que en la pr谩ctica estaban haciendo 20,25 horas.

Es decir, el servicio de ayuda a domicilio tu sabes que se trata de personas mayores, que por desgracia fallecen, mientras que cualquier otra empresa privada, fallece un usuario y esa relaci贸n termina. Nosotros, aunque falleciera el usuario o usuaria y ellas trabajaran menos horas, nosotros les pag谩bamos como si esas horas las trabajaran. Es decir, siempre mirando en beneficio de las trabajadoras. Incluso cuando una trabajadora daba a luz y se le agotaban los cuatro meses de baja maternal, pues directamente nosotros, si la trabajadora lo ped铆a, le dej谩bamos el tiempo que necesitaba y le respet谩bamos el puesto de trabajo. No la oblig谩bamos a incorporarse.

Otro beneficio que ten铆an era que cuando les llamaban del hospital, para trabajar en el hospital romp铆an el contrato con el ayuntamiento y el ayuntamiento digamos que compromet铆a a readmitirla en cuanto esa trabajadora se le acabara el contrato en el hospital. Hab铆a dos o tres trabajadoras que funcionaban as铆. Hac铆an su jornada en el ayuntamiento y en verano les llamaban para el servicio del hospital, romp铆an el contrato y a los dos o tres meses cuando lo solicitaban ten铆an el puesto. Digamos que el Servicio de Ayuda a Domicilio ha funcionado bastante bien porque sal铆amos ganando todos. El Ayuntamiento sal铆a ganando en cuanto daba trabajo, es decir repart铆a un poco el escaso trabajo que hay, a las trabajadoras se les trataba con mucha sensibilidad a la hora de los requisitos y 铆bamos todos para adelante. Es decir, un servicio que debiera de estar cubierto con ocho o nueve trabajadoras, al final trabajaban doce o trece trabajadoras.

Iba funcionando muy bien hasta que unas trabajadoras, unas cinco o seis del total de unas veintipico de la bolsa de trabajo, deciden romper ese mecanismo y empiezan a reclamar una serie de derechos que supuestamente por ley les pertenecen. Nosotros en el momento que ya empiezan, Tu sabes que las leyes unas veces te benefician y otras te perjudican. Es cierto que nosotros ten铆amos todo sujeto a ley, pero siempre mirando en favor de las trabajadoras y siempre mirando un poco el reparto del trabajo. Qu茅 quiero decir, que una vez que ellas empiezan a decir que quieren derechos, el sistema de rotaci贸n se rompe, muchas trabajadoras evidentemente, no apoyan las movilizaciones que por cinco o seis trabajadoras est谩n llevando a cabo. Lo que est谩n viendo la mayor铆a de trabajadoras es que va en perjuicio de su trabajo. Todo se ha enconado.

驴Es cierto que la trabajadora se cogi贸 15 d铆as m谩s de vacaciones sin decirlo a nadie, por su cuenta?

Te lo explico. En el tema del despido, la trabajadora solicita 15 d铆as de vacaciones, como cualquier otra trabajadora solicita sus primeros 15 d铆as de vacaciones, desde el 17 de julio al 3 de agosto. Entonces, el 4 de agosto esta trabajadora deber铆a de incorporarse al puesto de trabajo. No lo hace ni el 4, ni el 5, ni el 6 y se incorpora el 17 de agosto. Est谩 claro que a las trabajadoras les corresponde un mes de vacaciones y est谩 claro que no pueden cogerlas cuando les venga en gana y m谩s un servicio tan sensible, porque nosotros los primeros quince d铆as, no tenemos un problema de que se vaya vacaciones. En este servicio, por quincena a penas se pueden ir dos trabajadoras para no dejar el servicio al descubierto.

No es el hecho de que se vaya el resto de los quince d铆as hasta completar el mes, no. Es que se va sin comunicarlo a la empresa, se va sin respetar el compa帽erismo. Porque si ella se va de vacaciones, otra no ha podido irse. Esta trabajadora lo hace precisamente para tensar la cuerda, para echarle un pulso al Ayuntamiento y claro cuando ya vuelve de vacaciones le preguntamos qu茅 ha pasado si tendr铆as que haber estado el d铆a 4. Se le abre expediente, se le da la oportunidad de que esta mujer alegue y presente la documentaci贸n.

Sinceramente, tambi茅n soy trabajador de Educaci贸n p煤blica y no se me ocurrir铆a llegar 15 d铆as m谩s tarde de lo que la empresa o la Administraci贸n me ha concedido.

Por lo menos ella tendr铆a que haberlo comunicado aunque sea de manera verbal que le di茅semos 15 d铆as m谩s, que voy a completar el mes. Nosotros hubi茅ramos dicho pues s铆 o no, porque hay otra compa帽era que est谩 esperando.

驴A qu茅 viene entonces todo esto?

Viene porque ella, ahora mismo hay un partido pol铆tico en Marinaleda, Avanza, que presiona. Nosotros ganamos las elecciones por 44 votos. Este partido municipalista ha aglutinado a simpatizantes del PSOE, PP, incluso a simpatizantes de Vox que hay en Marinaleda, que han aunado fuerzas para expulsarnos a nosotros del Equipo de Gobierno.

Esta trabajadora desde el primer momento, desde el inicio del foll贸n, ha empezado a echar el pulso al Ayuntamiento. Est谩 en clara sinton铆a con ese partido. No es casualidad. Este partido le estaba asesorando e impulsando y, de hecho, en el reportaje televisivo dos de esos concejales salieron defendiendo a la trabajadora, aunque saben que no lleva la raz贸n les interesa desde el punto de vista pol铆tico.

Es consecuencia un poco de la situaci贸n en Marinaleda, que est谩 con el alcalde, Jos茅 Manuel Sanchez Gordillo, bajo de salud. Marinaleda siempre ha estado en el punto de mira de la prensa digamos, por ser o tener un modelo alternativo de pol铆tica. Ahora han encontrando la coyuntura id贸nea para aunar fuerzas contra nosotros.

驴Este tema del despido est谩 judicializado, en espera de juicio?

S铆. Ella se ve en fuera de juego porque no tiene ni documentaci贸n ni argumentos para presentar. Alega que su madre falleci贸, que es cierto, pero en sus primeros quince d铆as de vacaciones. Es decir, pretend铆a sumar los cuatro d铆as que le pertenecen por la muerte de un familiar a sus vacaciones. No es as铆. Si se muere en vacaciones no se suma en vacaciones, porque se entiende que has podido estar en el duelo de esa persona.

Esto ha sido un pulso en toda regla que esta trabajadora, que fue concejala nuestra hace unos a帽os, y como ahora pol铆ticamente hab铆a girado hacia el partido nuevo es un pulso que nos est谩 echando, como se est谩 viendo en los medios de comunicacion para trasladar el mensaje de que nosotros somos tal o que echamos a los trabajadores. En 40 a帽os no se ha echado a ning煤n trabajador. Digo yo, qu茅 hay que hacer si tu te presentas a tu trabajo quince d铆as despu茅s.

驴Ese partido est谩 aunando la contra del proyecto vuestro en Marinaleda?

Si tu buscas en internet los resultados municipales de 2019 o los 煤ltimos estatales, vas a ver que las auton贸micas y estatales hay votos del PSOE, PP y de simpatizantes de Vox y que en las municipales lo que hicieron fue aunar fuerzas en contra del alcalde de Marinaleda.

驴Est谩n haciendo la 鈥榗ontrarrevoluci贸n鈥, por as铆 llamarla, en Marinaleda?

Exacto.

驴C贸mo est谩 Jos茅 Manuel S谩nchez Gordillo?

Bueno, desde que le dio un ictus f铆sicamente no est谩 bien, por el hecho de que tiene dificultades a la hora de hablar, de moverse, pero sicol贸gicamente y mentalmente est谩 bien. No tiene secuelas.

驴Va al Ayuntamiento?

Suele ir poco. Est谩 informado de primera mano lo que ocurre en el Ayuntamiento. Tenemos reuniones internas y es conocedor de todo y, al final, es el alcalde el que toma la 煤ltima decisi贸n.

Llev谩is 42 a帽os a帽os, desde 1979, y 驴en qu茅 ha cambiado Marinaleda respecto a resto de Sevilla, Andaluc铆a y el Estado espa帽ol?

El hecho de que Marinaleda siempre ha sido el punto de mira de la prensa y de aquella gente con una linea pol铆tica de derecha es porque siempre hemos sido capaces de hacer cosas que otros sitios no se han hecho: construir m谩s de 350 viviendas p煤blicas, donde el inquilino paga pr谩cticamente 15 euros de alquiler; el hecho de arrancarle al Duque del Infantado 60 hect谩reas para crear cooperativas donde todo el pueblo trabaja, el hecho de tener unos impuestos muy baratos de cara a que el vecino se beneficie.

Es decir, hemos construido una pol铆tica real de izquierdas y muchos poderes, incluido los medios de comunicaci贸n, no soportan que hagamos frente al sistema y que hagamos la pol铆tica totalmente alternativa a la que se hace dentro del sistema capitalista. Siempre est谩 claro que con nuestros defectos y con nuestras virtudes. No podemos hacer lo que nosotros quisi茅remos hacer. Muchas veces nos encontramos con trabas burocr谩ticas que nos impiden desarrollar nuestras intenciones en beneficio del pueblo. Creo que esa es la clave de que un pueblo de algo m谩s de 2.600 habitantes de que hemos sabido hacer una pol铆tica de izquierdas y eso no nos perdonan.

驴Quieren dar el 鈥榞olpe de estado鈥 para quitaros de en medio definitivamente aprovechando que S谩nchez Gordillo est茅 afectado por esa patolog铆a?

Est谩 claro. Siempre ha habido en Marinaleda opositores y gente en desacuerdo con el proyecto. No el 100% de Marinaleda ha estado de acuerdo con S谩nchez Gordillo. Ha habido gente que no, pero ahora est谩n aprovechando la coyuntura de su enfermedad y el desgaste pol铆tico en general y est谩n intentando subvertir el proyecto que tenemos.

驴Eres el sucesor de S谩nchez Gordillo?

No me gusta la palabra sucesor porque tiene una connotaci贸n de dinast铆a. Simplemente de cara a las siguientes elecciones tendremos que escuchar al pueblo, como siempre lo hemos hecho, y si quiere que sigamos con este proyecto, o si quieren que nuestra formaci贸n siga gobernando o quieran dar un giro desde el punto de vista pol铆tico lo decidir谩 el pueblo. Esperemos que la gente siga apoy谩ndonos.

Siempre desde la oposici贸n intentan hacernos ver que somos una especie de dictadores, de gente que gobernamos a nuestro antojo cuando esa no es la realidad. Aqu铆 la mayor铆a de las decisiones se han tomado desde el punto de vista asambleario. Ahora, es verdad que con el Covid-19 no podemos hacer las asambleas que nos gustar铆a, pero las decisiones se han adoptado en asambleas masivas. No se puede esperar m谩s de un gobernante que escuche al pueblo y lleve a cabo lo que la asamblea decide.

驴C贸mo ves el futuro inmediato en estos casi dos pr贸ximos a帽os?

La verdad es que nosotros estamos trabajando bien. A parte del proyecto, tambi茅n hay una tensi贸n casi personalizada evidentemente cuando asiste el vecino que quiere respuestas inmediatas y, en ese sentido, estamos trabajando bien. Adem谩s tenemos sobre la mesa quince o diecis茅is proyectos que vamos a llevar a cabo este a帽o, porque los tenemos pr谩cticamente aprobados.

Tenemos un proyecto, por ejemplo, de inversi贸n de 2,6 millones en la casa cultura para finalizarla. Tenemos tambi茅n 24 viviendas de autoconstrucci贸n en pie. Estamos en la tercera fase. Estamos elaborando much铆simos proyectos que esperemos que la gente le animen de cara a unas futuras elecciones. Siendo realistas, la cosa es complicada. Pero, lo mismo, si dentro de nuestra organizaci贸n hay una renovaci贸n profunda, pues lo mismo la gente conf铆a en los j贸venes que estamos al frente del Ayuntamiento y damos un impulso.

Porque, al final, cuando una persona se tira tantos a帽os gobernando, cosa que es muy dif铆cil en un sistema donde cada cuatro a帽os hay elecciones, es verdad que desgasta mucho. Cuando la gente viene al ayuntamiento y no se le puede garantizar lo que esa persona viene buscando, al final, crea malestar. Muchos de los disidentes actuales son porque el alcalde no ha podido dar una licencia porque la ley no le permite o no se puede hacer. Un gobernante no puede hacer lo que quiera, est谩 sujeto a la ley. Muchas veces algunos vecinos no lo entienden. Quiero decirte con esto que aunque hayamos ganado por 44 votos, si dentro de dos a帽os presentamos dentro de nuestro proyecto o de nuestro partido una renovaci贸n de gente joven con ganas, lo mismo ganamos por muchos m谩s.

驴Cuanto paro hay en Matinaleda?

La tasa de paro est谩 entre el 9% y el 10%. Somos el pueblo de la provincia de Sevilla con menos porcentaje de paro de los municipios menores de 10.000 habitantes.

Al final, ha subido un poco. Est谩bamos en un 7-8%. Estando una cooperativa que trabaja en el campo todo el a帽o, donde los mismos productos se recolectan y se llevan a una industria agroalimentaria, tambi茅n municipal, y donde todo el mundo que quiera trabajar pueda hacerlo, te da garant铆as. Es verdad que en pocos sitios de Europa o del Mundo se logra.

驴Crees que este camino recorrido desde inicios del SOC (Sindicato de Obreros del Campo) hace m谩s de 42 a帽os se mantendr谩?

Las generaciones van cambiando, los l铆deres van cambiando y est谩 claro que nosotros, la gente joven, nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Porque hay motivos de sobra para seguir luchando, est谩 claro que las necesidades de hace treinta a帽os no son las mismas que las actuales. Convencer a la gente de un proyecto en pleno siglo XXI es mucho m谩s dif铆cil, que convencerla en los a帽os ochenta, que s铆 se pasaba verdadera hambre. Hoy con las primeras necesidades cubiertas en este pueblo, como el derecho a la vivienda, etc, la gente se acomoda y se desv铆a del proyecto.

Si quieres a帽adir algo, est谩s a tiempo

Que estamos con muchas ganas de trabajar, que tenemos muchas esperanzas en nuestro proyecto de futuro. Todos los ataques de los medios de comunicaci贸n y de la derecha est谩 claro que no son nuevo. Les haremos frente.

Dices derecha, pero 驴tambi茅n le incluyes al PSOE?

S铆, claro. Es que el PSOE siempre est谩 en clara sinton铆a con la tendencia a la derecha. Esta claro.

https://sareantifaxista.blogspot.com/2021/08/hemos-sido-capaces-de-hacer-cosas-que.html