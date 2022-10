–

De parte de Indymedia Argentina October 21, 2022 268 puntos de vista

Seis familias fueron echadas de su vivienda sin una orden judicial. El argumento fue un supuesto 鈥減eligro de derrumbe鈥 del inmueble.

Por Mart铆n Su谩rez. Fotos: FM Riachuelo.

La ola de desalojos en la Ciudad de Buenos Aires no para. Seis familias fueron echadas de su vivienda sin una orden judicial, argumentando un supuesto 鈥減eligro de derrumbe鈥 del inmueble. El hecho ocurri贸 alrededor de las 22:30 de anoche, en medio de la lluvia y en el barrio de La Boca, uno de los sectores m谩s postergados de la Ciudad. En el edificio ubicado en la calle Su谩rez al 200, habitaban alrededor de 20 personas de las cuales 12 eran menores, entre los que se encontraban beb茅s, ni帽os, ni帽as y adolescentes. Qui茅n determin贸 sacar a las familias fue la Direcci贸n General de Guardia de Auxilio y Emergencias, a cargo de Walter G贸mez Diz; organismo dependiente del ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

鈥淓ste desalojo est谩 por fuera de causas judiciales porque fue uno de tipo administrativo, que se da producto de una clausura que hace la 鈥榞uardia de auxilio鈥 en el lugar, y argumentando un inminente riesgo de derrumbe鈥, cont贸 a este medio Natalio Quinto, referente del movimiento La Boca Resiste Y Propone (LBRP), una organizaci贸n que nuclea a varias agrupaciones barriales que luchan por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio.

鈥淓se inminente peligro de derrumbe el gobierno porte帽o lo conoce desde por lo menos hace 3 o 4 a帽os, aproximadamente, cuando intentaron hacer este desalojo a plena luz del d铆a y no pudieron. Esto quiere decir que el gobierno de la Ciudad tuvo todo ese tiempo para hacer un desalojo ordenado y reubicar a las familias en diferentes lugares. Pero la decisi贸n fue sacarlos de un momento a otro鈥, agrega Quinto.

Finalmente, la administraci贸n porte帽a concret贸 anoche el desalojo de las familias, y fue cerca de las 23 horas en horario nocturno, situaci贸n que no les permiti贸 a las familias poder acceder a cobrar el subsidio habitacional para pasar la noche en alg煤n hotel. Muchos de los vecinos y vecinas de la zona, aseguran que el gobierno porte帽o quiere tirar abajo ese inmueble para construir un nuevo edificio y volcarlo al negocio inmobiliario.

鈥淓l desalojo comenz贸 con un supuesto allanamiento que ten铆a como objetivo buscar a dos personas y, seg煤n la fiscal铆a, en dos hechos que son aislados pero coincidentes en el tiempo. En el momento que transcurre el allanamiento se hace presente la guardia de auxilio para verificar las condiciones de habitabilidad, declara que est谩n en un alto peligro de derrumbe y ordena la clausura del inmueble y el desalojo de las familias鈥, detalla la referente social.

Las familias desalojadas no pod铆an asistir a los paradores de la Ciudad por dos razones: estaban colapsados y, adem谩s, deb铆an despojarse de sus pertenencias y dejarlas en la calle, dado que s贸lo pod铆an ingresar con una bolsa con ropa. Estos operativos se realizan sin depositarios, por lo que las familias no tienen d贸nde dejar sus objetos personales, muebles, mascotas, etc.

鈥淣osotros en el a帽o 2019 empezamos una acci贸n de amparo, donde la justicia porte帽a el mes pasado, orden贸 al gobierno de la ciudad presentar un protocolo para los casos de desalojos con programas espec铆ficos para el barrio de La Boca, porque est谩 declarado en emergencia ambiental y urban铆stica, en lo que hace a vivienda y h谩bitat鈥, cuenta Quinto. La l铆der social se帽ala que la justicia ha dado claras indicaciones sobre que es necesario generar un protocolo para acompa帽ar a las familias, porque La Boca se encuentra en una situaci贸n de emergencia, en comparaci贸n a otros barrios del distrito. 鈥淧ero el gobierno porte帽o lo que ofrece es un subsidio habitacional como 煤nica herramienta de acompa帽amiento a las familias desalojadas鈥.

Reci茅n en horas de la tarde de este jueves, las familias fueron llamadas para ir a buscar el subsidio de desalojo: 鈥渓es dieron un cheque fuera del horario bancario, quiere decir que esta noche van a volver a dormir en las calles鈥, termina Quinto.

Casi doscientas familias podr铆an terminar en la calle

La semana pasada, Tiempo alert贸 que en los pr贸ximos d铆as, m谩s de 100 familias podr铆an ser desalojadas de un edificio de Parque Patricios. Son un total de 106 familias que viven en un inmueble ubicado de Parque Patricios sobre la calle Santa Cruz 140, en la unidad funcional 15 de la manzana de la ex f谩brica Selsa, una hilander铆a abandonada que fue transformada en una cooperativa de viviendas. La justicia determin贸 que el gobierno porte帽o ten铆a 90 d铆as para ofrecerles una alternativa habitacional a las familias, pero jam谩s lo hizo. Esta situaci贸n se suma a las 70 familias de un hotel de Constituci贸n ubicado en la calle Sol铆s, un desalojo que, por ahora, la justicia porte帽a suspendi贸.

Fuente: https://www.tiempoar.com.ar/informacion-general/en-medio-de-la-noche-y-la-lluvia-la-ciudad-desalojo-bebes-ninas-ninos-y-jovenes-de-una-casa-de-la-boca/