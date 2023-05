–

El 19 de abril de 2023, 3 anarquistas murieron en una batalla cerca de Bakhmut: un estadounidense llamado Cooper “Harris” Andrews, un irlandés llamado Finbar Cafferkey ( Heval Çîya) y un ruso llamado Dmitry Petrov, conocido hasta entonces como Ilya Leshy. Las personas en nuestras redes han compartido compromisos con estos 3 camaradas a lo largo de los años.

Puedes leer sobre las motivaciones de Cooper en sus propias palabras aquí y consultar un elogio de sus camaradas aquí . Puede aprender sobre el activismo de toda la vida de Finbar aquí , leer una entrevista con él aquí y escuchar una canción suya aquí. En el siguiente elogio, exploramos la vida de Dmitry Petrov, quien también recibió los noms de guerre Ilya Leshy y Fil Kuznetsov. Como antecedentes, debe comenzar leyendo las declaraciones de sus camaradas en la Organización de Combate Anarco-Comunista, el Comité de Resistencia y los Colectivos de Solidaridad, así como la declaración de ultratumba de Dmitry, todos los cuales están disponibles aquí.

Unas semanas antes de que comenzara la guerra, Dmitry participó en una entrevista que incluimos en nuestra cobertura de la situación en desarrollo. El primer día de la invasión rusa, en lo que debieron ser condiciones desafiantes, Dmitry se tomó el tiempo para hablar con nosotros sobre cómo estaban respondiendo los anarquistas. A lo largo de nuestros intercambios durante el año siguiente, nos impresionó su humildad, la seriedad con la que abordaba sus esfuerzos y su sincero deseo de crítica.

Cuando Dmitry fue asesinado, sus camaradas revelaron que había estado involucrado en algunas de las iniciativas anarquistas más importantes en la Rusia del s. XXI, incluida la co-fundación de la Organización de Combate Anarco-Comunista. Aquí, brindaremos una descripción general de sus esfuerzos como una instantánea de las últimas 2 décadas de lucha en el mundo postsoviético, concluyendo con una traducción de su texto, “La misión del anarquismo en el mundo moderno”.

Nadie en nuestro colectivo cree que el militarismo de estado pueda crear el mundo en el que deseamos vivir. Estamos divididos internamente sobre el tema de los anarquistas que participan en la resistencia militar a la invasión rusa de Ucrania. Algunos de nosotros creemos que servir en una formación militar estatal nunca puede hacer avanzar la causa anarquista. Otros creen que la decisión de hacerlo solo puede entenderse en vista de la brutal autocracia que prevalece en Rusia, en la que anarquistas comprometidos como Dmitry habían intentado prácticamente todos los demás enfoques. Si rechazamos el militarismo estatal, es una pregunta abierta cómo responder a las invasiones imperialistas, y estaremos mejor equipados para abordar esa pregunta si entendemos la trayectoria de vida de los anarquistas rusos como Dmitry. Para un debate sobre las complejidades de formular una estrategia desde la teoría anarquista contra la guerra que no ceda espacio al militarismo de estado, se puede empezar aquí .

Volodya Vagner escribe : “Tomé esta foto de Dmitry un día de primavera de 2018, mientras me mostraba las oficinas de Moscú de la representación del PKK en Rusia. Había pasado tiempo allí desde la batalla de Kobanê en 2014, estudiando Kurmanji y organizando eventos sobre la revolución en Rojava… Me pareció amable y modesto, un pensador agudo comprometido con poner en práctica sus convicciones”.

Según uno de nuestros contactos en el movimiento anarquista ruso, Dmitry participó activamente en las actividades anarquistas en Moscú desde que era un adolescente, ya en 2004. Se hizo conocido por otros camaradas como Ekolog (“ecólogo”) a causa de su ambientalismo, organizándose contra la construcción de incineradores y por la defensa del Parque Bitsevski en Moscú. También participó en Food Not Bombs, el sindicato anarquista MPST (“Unión de Trabajadores Interprofesionales”), y una variedad de otras iniciativas.

Mientras Dmitri se volvía más activo en el movimiento anarquista, los fascistas y la policía aumentaban su violencia contra él. Habían comenzado a mutilar y matar a activistas y periodistas e incluso a sus abogados; Fedor Filatov, Ilya Borodayenko, Timur Kacharava y Anna Politkovskaya fueron solo algunas de las muchas bajas. En enero de 2009, el abogado Stanislav Markelov y la periodista y ecoactivista anarquista Anastasia Baburova fueron asesinados en el centro de Moscú. El verano anterior, Dmitry había luchado junto a Anastasia Baburova para defender a los refugiados georgianos de Abjasia que se alojaban en Yasnyi proezd en Moscú.

Al mes siguiente, Dmitry participó en una acción clandestina reivindicada bajo el nombre de People’s Retribution. Según un relato , este fue un evento histórico en Rusia:

El 1er incendio provocado contra la policía de una nueva generación de rebeldes anarquistas tuvo lugar la noche del 19 al 20 de febrero de 2009. Al día siguiente, se publicó un video en Internet en nombre del grupo People’s Retribution, que mostraba a personas anónimas arrojando Molotov. cócteles en los coches de policía. “People’s Retribution” anunció la destrucción de 2 autos y llamó a “toda persona que se precie… a enfrentarse a la arbitrariedad y el despotismo de la policía, los servicios secretos y la burocracia”.

Posteriormente, Dmitry participó en el establecimiento de una plataforma anónima para informar tales acciones clandestinas, Black Blog , que comenzó a publicarse en mayo de 2010 . Cuando los editores anónimos anunciaron el fin del Black Blog en marzo de 2019, aludieron a la quema de los coches policiales el 19 de febrero de 2009: “Han pasado más de 10 años desde que lanzamos nuestro primer cóctel molotov a la policía”.

Uno de los puntos álgidos del conflicto alrededor de Moscú en ese momento era el bosque de Khimki, que los anarquistas y los activistas ecológicos defendían contra los funcionarios corruptos y los madereros y fascistas a su servicio. El 28 de julio de 2010, la lucha por Khimki llegó a un punto crítico cuando cientos de anarquistas y antifascistas marcharon hacia las oficinas municipales locales en respuesta a un ataque fascista. No sabemos cuál fue la participación precisa de Dmitry en estos eventos. El informe anónimo que recibimos de los anarquistas rusos parece ser obra de una mano conocida; pero en una entrevista, un representante anónimo de Black Blog negó haber participado en la manifestación en las oficinas municipales.

Durante los meses siguientes, las autoridades detuvieron y torturaron a más de 500 anarquistas y antifascistas. Varios se vieron obligados a huir del país. Sin embargo, esto no fue suficiente para reprimir lo que en ese momento era un movimiento poderoso. Según el relato antes mencionado,

“2009-2012 fue el pico de la resistencia anarquista en la historia de la región postsoviética de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Algo sucedía casi todos los días, especialmente en la región de Moscú, de día y de noche”.

Para el verano de 2012, se habían producido más de 100 ataques incendiarios contra estaciones y vehículos de policía, oficinas de alistamiento militar, automóviles pertenecientes a funcionarios estatales y equipos de construcción destinados a destruir bosques. The Black Blog informó sobre muchas de estas acciones, incluidas algunas reclamadas por grupos adicionales en los que supuestamente participó Dmitry, como Anti-Nashist Action (contrarrestando al grupo juvenil pro-Putin, Nashi) y ZaNurgaliyeva (probablemente una referencia irónica al entonces Ministro de Interior Rashid Nurgaliyev, ex funcionario de la KGB).

El 7 de junio de 2011, por ejemplo, un artefacto improvisado explotó junto a un puesto de la policía de tránsito en el km. 22 de la carretera de circunvalación de Moscú. El grupo Guerrillero Anarquista se atribuyó la autoría con un video de la explosión en el Black Blog. Según la Organización de Combate Anarco-Comunista, Dmitry participó en esta acción.

En una entrevista posterior, los participantes en el incendio del puesto policial describieron la acción en detalle con pseudónimos. Aquí hay un extracto:

DENIS: Estamos descendiendo del cruce sobre la carretera de circunvalación de Moscú. Es casi al alba ahora. Algún jubilado ya está aquí paseando a su perro. Debo decir, según nuestra experiencia de salidas nocturnas, esta categoría de ciudadanos es una de las primeras en aparecer en las calles de la ciudad por la mañana. Dicen que en la vejez la gente duerme muy poco. Aunque nuestros rostros están cubiertos, todavía siento ansiedad, después de todo, un testigo puede recordar algo. Por supuesto, esto es una completa locura: volver a una bomba fallida, e incluso a la luz, a la vista de todo el vecindario. Pero se ha invertido tanto esfuerzo que es imposible irse sin nada. Volvamos a la publicación. Todo está igual que cuando salimos: una palangana con carbón y un cilindro se interponen entre la cerca y la caseta. Alexei se acerca al borde de la zanja de cemento, enciende una cerilla de fósforo y la arroja a la palangana. No pasa nada. ¿Se ha quemado la gasolina? Desanimados, caminamos lentamente de regreso al puente. “Escucha, ¿definitivamente viste caer el fósforo en el lavabo?” Le pregunto a Alexei. “Sí, eso parecía”. “¿Pero no puedes decirlo con seguridad?” “No, no estoy seguro”. Último intento. Volvemos, trepo por encima de la zanja, me acerco a la valla, enciendo una cerilla, la tiro directo a la palangana y… una llama azulada se extiende sobre el carbón. ¡Ocurrió! Ahora estamos corriendo, nuestros corazones están latiendo, ¿y si la explosión nos atrapa en un lugar visible? Pero la alegría del éxito ahoga la ansiedad. BORIS: Empezaba a clarear. Noté un movimiento incomprensible detrás de la cabina. Miré de cerca, me di cuenta que era el reflejo del fuego en los árboles. ¡Estaba ardiendo! Pero de repente, un automóvil entró rápidamente en el estacionamiento, iluminando la cabina con sus faros. Un policía de tránsito salió corriendo del automóvil, sacó un extintor y comenzó a apagar las llamas. Sin éxito Por el contrario, parecía que el fuego se extendía cada vez más. El policía de tránsito corrió hacia el puesto y salió con otro extintor, uno más grande. De nuevo, fracaso: la llama sólo ardía más y más. Aparentemente, habiendo decidido no arriesgarse, el policía de tránsito regresó a su puesto. Mientras tanto, la llama se elevó por encima de la cabina, pero aún no hubo explosión. La cámara que estaba usando dejó de grabar por 2ª vez; Presioné “grabar” de nuevo. Los coches de policía empezaron a llegar al puesto. Y luego hubo una explosión. Todo fue iluminado por un destello, una llama naranja brillante se disparó unos 15 metros. Continuamos filmando. Los autos comenzaron a alejarse del puesto de la policía de tránsito, y en ese momento nuestros camaradas regresaron. Alexei gritó nerviosamente: “¡Qué estás haciendo, nos persiguen!”

Sin embargo, el relato concluyó con una advertencia característica de los escritos posteriores de Dmitry:

No se puede tomar el poder e imponer la anarquía a la gente desde arriba. No se puede hacer una revolución por ellos y obligarlos a vivir en una nueva sociedad. Los ideales anarquistas solo triunfarán cuando las personas se den cuenta de su fuerza y ​​asuman la responsabilidad de sus propias vidas y las de los demás. Por lo tanto, lo principal es restaurar la fe de las personas en su propia fuerza.

Las mismas tensiones sociales expresadas en estas acciones clandestinas terminaron por estallar en eventos masivos de participación. En toda Rusia, cientos de miles de personas participaron en el movimiento de oposición de 2011-2012. El 6 de mayo de 2012, la “Marcha de los Millones” terminó con enfrentamientos con la policía en la Plaza Bolotnaya de Moscú. Una vez más, según la Organización de Combate Anarco-Comunista, Dmitry Petrov participó en los eventos en la Plaza Bolotnaya, junto con el anarquista Alexei Polikhovich y otros que posteriormente fueron encarcelados por intentar defender a los manifestantes de la policía antidisturbios blindada.

Podría decirse que ese fue el punto culminante de la posibilidad política en Rusia. Durante los años que siguieron, el gobierno de Putin logró establecer un dominio absoluto sobre el país, destruyendo o asimilando sistemáticamente todas las formas de oposición. Cuando entrevistamos a la Organización de Combate Anarco-Comunista en agosto pasado, rastrearon el comienzo del proceso que finalmente llevó a la invasión rusa de Ucrania a la derrota de ese movimiento:

Quizás, en teoría, la crisis política de 2011-2012 podría haber acabado con el gobierno de Putin, si todas las fuerzas de la oposición hubieran actuado de forma más cohesionada y radical. Los anarquistas intentaron radicalizar la protesta, pero nuestras fuerzas no fueron suficientes y las autoridades decidieron lanzar las primeras oleadas serias de represión.

Después de los enfrentamientos en la plaza Bolotnaya, Dmitry siguió participando tanto en la acción clandestina como en la organización pública. Como nos relata la Organización de Combate Anarco-Comunista en la citada entrevista,

“Conocemos ejemplos en los que algunos compañeros han logrado equilibrar la actividad pública y la clandestinidad durante bastante tiempo, y ser bastante activos en ambas”.

En 2013, estalló un movimiento de protesta contra el gobierno pro-Putin de Ucrania, que culminó con la Revolución Ucraniana de febrero de 2014. Aunque los nacionalistas expulsaron a codazos a los anarquistas y otros antiautoritarios para ocupar un lugar destacado en estos eventos, ese resultado no estaba predeterminado; las cosas podrían haber sido diferentes si los anarquistas hubieran sido más numerosos y estuvieran mejor preparados . El movimiento de los chalecos amarillos de 2018-2019 en Francia ofrece un ejemplo de un movimiento social en el que los nacionalistas inicialmente tenían una ventaja, pero anarquistas y antifascistas lograron desbordarlos.

Mientras el resultado del levantamiento ucraniano aún estaba en el aire, Dmitry Petrov viajó a Kiev para participar en la lucha en Maidan, la plaza central de la capital de Ucrania. Según Vladímir Platonenko,

En febrero de 2014, Ekolog [Dmitry] pasó unos diez días en Maidan, habiendo venido a Ucrania específicamente para esto. Participó en la organización de Ukrdom [la “casa ucraniana”, un punto de escala para anarquistas y antifascistas durante el levantamiento, que fue incendiada el 18 de febrero], entregando comida a las posiciones, e incluso en la batalla del 18 de febrero. Pero al mismo tiempo, constantemente trató de desarrollar un componente anarquista en el movimiento general de protesta popular, complejo y heterogéneo del Maidan. Participó en un intento de crear la“Centuria de Izquierdas”, creó un “regimiento anarquista” (con literatura anarquista) en la biblioteca del Reino Unido, contó a los participantes de Maidan sobre las protestas a favor del levantamiento que habían tenido lugar en Moscú y sobre los motivos de la derrota de los manifestantes. No se dejó llevar por la corriente; más bien, participó en la determinación del flujo de eventos lo mejor que pudo.

La situación en Ucrania nunca fue sencilla. En la entrada final del Black Blog, con fecha de febrero de 2015, los editores describen los debates entre ellos sobre si los incendios provocados en Ucrania que se informaron en su plataforma representaban una actividad genuina contra el estado o una actividad autoritaria a favor de Putin. En lugar de presentar una narrativa fácil o aséptica, los autores resumieron ambos puntos de vista para que los lectores pudieran sacar sus propias conclusiones, pero esa fue la última actualización del Black Blog. Este debate presagió las controversias posteriores sobre cómo los anarquistas deberían posicionarse en la guerra entre los gobiernos de Rusia y Ucrania.

En los años posteriores a su participación en el levantamiento ucraniano, Dmitry mantuvo un diario en línea en el que relataba sus viajes a sitios de belleza natural e interés histórico, incluidos parques, bosques y museos de Rusia. Obtuvo un doctorado en historia y participó en estudios antropológicos como investigador en el Centro de Estudios Civilizacionales y Regionales del Instituto Africano de la Academia Rusa de Ciencias.

Inspirado inicialmente por un artículo escrito por David Graeber , Dmitry fue a Rojava mientras la guerra contra el Estado Islámico estaba en su punto más feroz. Allí pasó seis meses. Posteriormente, en 2017, contó sus experiencias en esta entrevista y participó en el proyecto de investigación Hevale: Revolution in Kurdistan , del que se publicaron múltiples libros.

Más tarde, contribuyó con artículos al sitio de izquierda ucraniano Commons sobre el impacto de COVID-19 en Rojava y el conflicto entre modelos confederales e imperiales en Kurdistán.

Según los antifascistas ucranianos , “Estudió profundamente la experiencia revolucionaria de los kurdos y, aunque fue crítico, la respetó y trató sinceramente de transmitir sus lecciones más valiosas”. Según su propio relato , Dmitry pretendía “no solo contarle a la izquierda rusa sobre la revolución social en Kurdistán, sino también compartir la cosmovisión antiautoritaria con los propios kurdos”.

Dmitry sirvió como enlace entre el movimiento anarquista ruso y el experimento social en Rojava.

En 2018, Dmitry se fue de Rusia. En ese momento, el régimen de Putin había domesticado el violento movimiento fascista de la década anterior y pasó a aplastar a todos los demás movimientos sociales. Se estaba convirtiendo en una práctica estándar para el Servicio de Seguridad Federal de Rusia reunir a los presuntos anarquistas y antifascistas y torturarlos mediante descargas eléctricas y otros métodos horribles para obligarlos a firmar confesiones falsas admitiendo participar en “redes terroristas” inventadas.

Como Dmitry le dijo más tarde al sitio de noticias Doxa ,

Evité salir del país tanto como pude, pero lo hice cuando supe que las fuerzas de seguridad estaban interesadas en mi modesta persona.

Eligió Ucrania como su punto de destino, considerando que su gobierno era el autoritario con menos éxito de los países postsoviéticos. En la entrevista de Doxa, describió sus actividades al llegar allí:

En Ucrania tuvimos iniciativas entre emigrantes anarquistas de Rusia y Bielorrusia, una especie de diáspora. Y así fueron muchas cosas diferentes: desde el cine club y las discusiones hasta las acciones callejeras. Pero lo principal era establecer lazos y un intento de formar estructuras operativas sistemáticamente.

Como hemos señalado en otro lugar , se está volviendo cada vez más importante encontrar formas de centrar la agencia de los refugiados a medida que las guerras, la represión estatal, las catástrofes ecológicas y las crisis económicas obligan a millones de personas a exiliarse. Sin embargo, al mismo tiempo que se ubicaba en Ucrania, Dmitry debe haber continuado organizándose con anarquistas en Rusia desde lejos. El canal de Telegram Combatiente Anarquista apareció ese mismo año, en 2018.

En 2019, los editores de Black Blog anunciaron la conclusión del proyecto. Habían pasado 4 años desde que apareció la última publicación. Hicieron hincapié en que seguían convencidos del valor de la estrategia que habían adoptado en 2009:

Hemos sembrado nuestras semillas y ya estamos viendo brotes. Nuestros enemigos, los opresores y sus secuaces dentro de las “estructuras de poder”, no pudieron detenernos, sin importar cuánto lo intentaron. No hacemos estas cosas para alimentar nuestros egos. Todo lo que hacemos, no lo hacemos por ambición personal, sino para avanzar en la lucha por la libertad y la justicia. Estamos convencidos de que lo hemos conseguido. Y ahora, 10 años después, les declaramos, como lo hicimos antes, que creemos que nuestras ideas antiautoritarias son correctas y que el camino radical que hemos elegido es correcto. La lucha continúa.

El 10 de junio de 2020, en el punto álgido del levantamiento de George Floyd en los Estados Unidos y en respuesta a la violencia policial en Ucrania, los anarquistas incendiaron el Departamento de Investigación del Ministerio del Interior en Kiev, enviando un comunicado que apareció en el sitio web del Combatiente Anarquista. Esto debería abordar cualquier duda persistente sobre si Dmitry buscó hacer las paces con las autoridades ucranianas.

Ese verano, cuando estalló un levantamiento en Bielorrusia, Dmitry cruzó ilegalmente la frontera para participar. Según los anarquistas bielorrusos,

Durante su estancia en Minsk, participó en docenas de marchas, ayudó a organizar un bloque anarquista en las manifestaciones e incluso logró arrojar a los policías sus propias granadas de aturdimiento. Por la noche, cuando muchos bielorrusos descansaban, Leshy [Dmitry] y otros camaradas salieron a las calles de Minsk y destruyeron las cámaras de vigilancia que desempeñaban un papel importante en la infraestructura de la represión… En el otoño de 2020, preparó varios materiales para nuestro sitio web. Si alguna vez has marchado por Minsk junto a una columna anarquista, lo más probable es que hayas caminado hombro con hombro con este hombre increíble.

El levantamiento en Bielorrusia finalmente fue aplastado; muchos de los anarquistas que participaron permanecen en prisión hoy, lo que subraya los riesgos considerables de la actividad insurreccional en la esfera postsoviética. En septiembre de 2020, apareció una publicación de blog de la Organización de Combate Anarco-Comunista (BOAK): un comunicado de una acción partidista clandestina en Bielorrusia.

Examinando esta trayectoria, es posible interpretar el camino de Dmitry desde Black Blog a través de los levantamientos de 2012, 2014 y 2020 hasta la Organización de Combate Anarco-Comunista como el desarrollo continuo de una estrategia única. Combinando la actividad pública y la organización clandestina, buscó crear un modelo adecuado a las condiciones volátiles y peligrosas de los países postsoviéticos, un modelo que pudiera servir tanto para aprovechar los momentos de posibilidad como para sobrevivir a los períodos de intensa represión. A medida que se intensifican la violencia estatal y la vigilancia, los activistas en otras partes del mundo pueden descubrir que necesitan algo similar.

Comenzando antes de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, Dmitry se unió a los anarquistas ucranianos y bielorrusos para intentar armar una unidad militar explícitamente anarquista y antiautoritaria. Una de las funciones de tal unidad era asegurar que los participantes no tuvieran que luchar codo con codo con los fascistas, que de hecho están presentes en el ejército ucraniano. Además, Dmitry vio el participar en la defensa de Ucrania como una oportunidad para ganar credibilidad para las ideas anarquistas a los ojos del público en general en Ucrania y para continuar su propia lucha de larga data contra el régimen de Putin.

Durante la 1ª fase de la invasión rusa, Dmitry y sus camaradas participaron en la defensa territorial de la región alrededor de Kyiv, integrándose como una unidad independiente en las Fuerzas de Defensa Territorial. Después de esto, su “pelotón antiautoritario” se vio envuelto en la burocracia militar, poniendo el estatus de los miembros no ucranianos en el limbo y manteniendo a toda la unidad alejada de los combates.

En julio de 2022, Dmitry escribió un análisis de los primeros 4 meses del “pelotón antiautoritario”, analizando su estructura interna y evaluando sus éxitos y fracasos. Este es un documento histórico importante para aquellos que sienten curiosidad por saber hasta qué punto el modelo militar desarrollado en Rojava puede reproducirse en otras circunstancias. Será instructivo para cualquiera que quiera discutir la participación anarquista en asuntos militares, ya sea que busquen mejorarla o criticarla.

Dmitry y otros en el pelotón estaban ansiosos por llegar al frente. Finalmente, el pelotón se disolvió y lograron ir al frente en una formación diferente. La última vez que supimos de él, nos dijo que estaba a punto de dejar esa unidad, con la esperanza de tratar una vez más de establecer algún tipo de unidad explícitamente antiautoritaria.

Dejaremos que otros debatan si los intentos persistentes de Dmitry de establecer una unidad militar anarquista representan la continuación honorable de su proyecto anarquista de toda la vida, una desviación equivocada de él, un error que surge de algún defecto preexistente dentro de él, o un valiente intento de abordar con una situación casi imposible. Aquellos que deseen escuchar sus propios pensamientos sobre el asunto pueden elegir entre una serie de entrevistas . No hay que olvidar que además de luchar en Ucrania, siguió apoyando el sabotaje y otras formas de actividad subversiva en Rusia a través de la Organización de Combate Anarco-Comunista, y siguió enfatizando la importancia de la autonomía, la horizontalidad y la acción directa para la lucha anarquista.

La sinceridad de su esfuerzo, en cualquier caso, está fuera de toda duda.

Mis queridos amigos, camaradas y familiares, pido disculpas a todos aquellos a quienes lastimé con mi partida. Aprecio mucho su calidez. Sin embargo, creo firmemente que la lucha por la justicia, contra la opresión y la injusticia es uno de los sentidos más dignos que el ser humano puede llenar en su vida. Y esta lucha requiere sacrificios, hasta el completo sacrificio de uno mismo. El mejor recuerdo para mí es si continúas luchando activamente, superando las ambiciones personales y las luchas dañinas innecesarias. Si sigues luchando activamente por conseguir una sociedad libre basada en la igualdad y la solidaridad. Por ti y por mí y por todos nuestros compañeros. El riesgo, la privación y el sacrificio en este camino son nuestros compañeros constantes. Pero asegúrese de que no sean en vano. –Declaración final de Dmitri Petrov

Dmitry Petrov (izquierda), en Moscú en la presentación del libro Life Without a State: Revolution in Kurdistan, el 2º libro que ayudó a publicar sobre el tema.

En una entrevista publicada en diciembre de 2017, Dmitry dijo: “En general, casi todo lo que es creado por manos humanas es fruto del trabajo de innumerables personas”. Con ese espíritu, no buscamos presentar a Dmitry como una figura ejemplar. Más bien, su vida nos permite vislumbrar la vida de muchos anarquistas rusos, iluminando su coraje y los desafíos que han enfrentado.

Sobre todo, la vida de Dmitry es un testimonio de cuánto es posible incluso en las condiciones más difíciles. Bajo una dictadura brutal, enfrentado a una adversidad creciente, en repetidas ocasiones encontró formas de continuar organizándose y luchando por el futuro que deseaba.

Nada de esto tiene la intención de glorificar la muerte en la batalla. A medida que avanza el s. XXI, la vida se vuelve cada vez más barata: observe cómo el Grupo Wagner ha utilizado intencionalmente a los prisioneros como carne de cañón. Los anarquistas no deberían tener especial prisa por arriesgar sus vidas; muy pronto, habrá muchas posibilidades de morir al servicio de una variedad de causas, o sin causa alguna. En lugar de buscar probar nuestro compromiso con nuestra muerte, expresemos nuestra pasión por la libertad en la forma en que vivimos cada momento de nuestras vidas.

Sin embargo, a medida que aumenta el autoritarismo en todo el mundo y la guerra se extiende de Siria a Ucrania, de Ucrania a Sudán, es posible que también nosotros tengamos que responder las preguntas que enfrentó Dmitry cuando Rusia invadió el país al que había huido. Si vamos a estar preparados para esa situación, especialmente si queremos proponer otras respuestas a esas preguntas, necesitamos estudiar lo que ha sucedido en Rusia. Puede ser que todavía haya tiempo para que las cosas resulten de manera diferente en otras partes del mundo, si actuamos con suficiente audacia, pero el tiempo se está acortando.

Cuando muere un anarquista, nos corresponde a los que sobrevivimos poner las experiencias de ese compañero a disposición de las generaciones futuras. No podemos saber con certeza qué perspectivas necesitarán más quienes nos sucedan. Buscando hacer nuestra parte, hemos traducido el siguiente artículo que Dmitry publicó el 17 de junio de 2020 a través del canal Anarchist Combatant Telegram, en el que explica lo que él vio como “La misión del anarquismo en el mundo moderno”.

Dmitry Petrov, o alguien cercano a él, eligió originalmente ilustrar este artículo con este dibujo clásico de un disco de la banda danesa de punk anarquista Paragraf 119, que coloreamos en 2021.

No es una idea nueva que hoy los grandes proyectos de reconstrucción del mundo estén en declive. En el s. XX, poderosos movimientos movilizaron a millones de personas para asaltar los cielos, políticamente hablando, y llevar a cabo “grandes construcciones” [en el sentido de los proyectos de la era soviética destinados a reinventar la sociedad]. Pero a lo largo del siglo pasado, uno tras otro, fueron quebrando tanto ética como prácticamente y pronto perdieron relevancia. Aquí, en 1er lugar, vienen a la mente el fascismo y el comunismo de la variedad leninista. Incluso el proyecto liberal aparentemente triunfante, de hecho, simplemente se disolvió en el sistema capitalista global y el juego geopolítico, en el que la mecánica difícilmente es liberal.

De los ideócratas ambiciosos que se atreven a reconstruir el mundo de acuerdo con sus convicciones, quizás la voz de los yihadistas sea la única que resuene hoy con fuerza. Sin embargo, el fundamentalismo islámico obviamente no es el tipo de proyecto que una persona con una visión anarquista del mundo pueda respaldar.

Los nefastos planes globales de fines del s. XX generaron un profundo pesimismo y parálisis en torno a la idea de transformación. Sin embargo, las primeras décadas del nuevo siglo han mostrado claramente que el “fin de la historia” se cancela. Se ha manifestado una creciente inestabilidad, rebeldía e ingobernabilidad. El número de manifestaciones antigubernamentales bajo una variedad de lemas y banderas ha aumentado en varios órdenes de magnitud en comparación con la era anterior.

Al mismo tiempo, existe una gran necesidad de un cambio fundamental en la escala territorial más amplia posible. Todavía necesitamos un mundo nuevo, tal como lo hacíamos antes. Casi todo lo que existe en la sociedad es inaceptable y no puede servir de marco para el presente o el futuro.

Pero, ¿cómo será la realidad transformada? Hay profecías poco prometedoras de un “mundo feliz” gobernado enteramente por élites de la poshumanidad o, por el contrario, de un nuevo feudalismo y un gran cisma acompañado de una oleada de crueldad brutal. Estas imágenes van acompañadas de la perspectiva de una catástrofe ecológica global. Pero paralelamente a estas variedades de tristeza, una tendencia diferente se hace cada vez más evidente: el deseo de democracia directa, de colectividad igualitaria, de erradicación de la desigualdad y la opresión, de una coexistencia armoniosa con la naturaleza. Esta tendencia todavía está “salpicada” a través de muchas corrientes sociales diferentes, que aún no se han formado en una corriente unida. Sin embargo, trae de vuelta la relevancia del anarquismo.

En un momento en que todos los demás misioneros se han mostrado mentirosos o maníacos, ha llegado el momento de que los anarquistas recuerden su misión y reafirmen su proyecto global. ¿Cuáles podrían ser sus características comunes?

Desmontar la Megamáquina

La sociedad de masas moderna se hacina en gigantescas aglomeraciones urbanas. La mayor parte de la vida humana está controlada y dirigida por las leyes de los estados, así como por las relaciones capitalistas en la esfera de la producción, el intercambio y el consumo. Como resultado, el hombre moderno se encuentra en la posición de un objeto manipulado por fuerzas gigantescas similares a máquinas. Al mismo tiempo, estamos inmersos en una agitación constante. El mundo moderno se caracteriza por el sueño de la razón y la supresión de los sentimientos profundos, reemplazados por deseos momentáneos controlados externamente. Este estado es repugnante a la naturaleza humana; provoca insatisfacción, seguida de un anhelo por algo diferente.

Pero la escala monstruosa del Estado nos llena de miedo y duda: ¿podremos salir alguna vez de debajo de su talón de hierro? El interminable comprar y vender que llena nuestra vida cotidiana a lo largo de un millón de vectores diferentes agrava nuestra dependencia y, lo que es peor, nos corrompe y retuerce como desde dentro.

Sin embargo, el curso mismo de la vida empuja a una persona a rebelarse, y una gran cantidad de evidencia histórica muestra que incluso los sistemas sociales aparentemente más omnipotentes eventualmente se derrumban como un castillo de naipes, a veces de manera bastante inesperada. Estos son los puntos de partida de nuestra lucha contra el orden imperante. Aplastar y desmantelar la megamáquina es la ambiciosa tarea que tiene ante sí el movimiento anarquista.

Nueva comunidad

Hoy asistimos a una progresiva atomización y debilitamiento de los lazos colectivos. Los vecinos se conocen cada vez menos y, a veces, se evitan por completo. Las reuniones familiares ruidosas son cada vez más raras y forzadas.

Las causas de esto son complejas y no es fácil señalar las principales. Está la creciente esfera del entretenimiento individual, la tendencia general hacia la comodidad individual, que siempre se ve amenazada por la intimidad “excesiva”, y el notorio egoísmo, orgánico de la sociedad de mercado capitalista, que transforma cualquier relación en una interacción temporal entre 2 consumidores para el beneficio mutuo. beneficio. La palabra “socio” se está volviendo cada vez más convencional; en ruso, sugiere alienación, funcionando como una especie de antónimo de términos como amado, amigo, camarada…

Consideramos la crisis de la colectividad, de la existencia conjunta de las personas, como una de las consecuencias más catastróficas del capitalismo y del poder estatal. Además de una moralización de carácter puramente ético, la revolución anarquista también cuenta con instrumentos institucionales concretos para crear lo que podríamos llamar una “nueva comunalidad”. Estos incluyen asambleas populares, reuniones, órganos colectivos de autogobierno y entidades económicas. Cuando el parásito del sistema, que ha penetrado profundamente en el tejido social y nos ha separado unos de otros, sea arrancado del cuerpo de la sociedad, estaremos frente a la necesidad de restablecer cálidos lazos horizontales y conectarnos en lazos de solidaridad. .

La creación colectiva de la vida social contrastará marcadamente con las prácticas sociales contemporáneas. Solo mire la iniciativa actual de las autoridades rusas para organizar la votación por correo: ahora incluso la imitación de la elección no atraerá a una multitud de extraños en las urnas.

Sí, planeamos reunirnos para tomar decisiones, preparar la comida en cocinas abarrotadas y ruidosas en lugar de recibirla en bolsas estériles, presentar a nuestros hijos a sus compañeros en la calle en lugar de simplemente sentarlos a ver unos dibujos solos… La degradación de la humanidad que se está desarrollando ante nuestros ojos puede detenerse. Debe ser detenido.

La economía

Gestionar a las personas con el fin de obtener ganancias personales, percibir todo en el mundo, tanto vivo como inanimado, como materia prima con la que obtener ganancias, el lujo patológico de una pequeña minoría a expensas de las privaciones de la gran mayoría: estos son solo algunas de las ilustraciones más llamativas que caracterizan el modelo económico moderno. Su esencia es diametralmente opuesta a lo que consideramos justo y correcto. Todas las razones para rechazar el capitalismo se pueden resumir en dos tesis principales: 1) Este sistema económico es poco ético, injusto y degradante; 2) No proporciona un nivel de vida digno para todos.

Las relaciones de efectivo y mercancías, el trabajo asalariado, las inversiones, los préstamos bancarios y las tasas de interés están tan profundamente arraigados en nuestra vida cotidiana que a veces parece que sería imposible deshacerse de ellos, como si sin ellos hubiera una hambruna inmediata y declive.

Pero sí tenemos algo que oponerles: es la fuerza de trabajo humana (muchos miles de personas hoy desperdician su trabajo en trabajos inútiles, haciendo lo que se llama “trabajos de mierda”); es la experiencia laboral de los trabajadores, lo que les permitirá mantener una economía libre de patrones; es la tecnología, la que permitirá a la sociedad regular su sistema de producción y distribución de acuerdo con sus necesidades y valores… Esto debería ser suficiente para transferir la economía de manos de la élite al control de la sociedad en su conjunto, para asegurar la gestión equitativa de la producción por parte de los trabajadores y realizar el principio “De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad”.

La misión del movimiento anarquista es enraizar en la sociedad, de palabra, obra y ejemplo, la comprensión de los principios de la justicia económica y, habiendo derrocado al estado y a los capitalistas, “despejar un espacio”—crear el espacio social y político condiciones para su realización.

La eliminación de la discriminación

La sociedad moderna está llena de discriminación por una variedad de motivos. Las personas experimentan discriminación sobre la base de una amplia gama de atributos y características. Las razones de esto incluyen prejuicios, ya sean antiguos o nuevos; el principio de responsabilidad colectiva; y la forma en que las personas están alienadas unas de otras en un mundo impregnado de relaciones capitalistas. Los prejuicios y la responsabilidad colectiva son hábilmente manipulados por políticos sin escrúpulos.

La opresión de género es una de las formas de discriminación más antiguas y dañinas. Aunque en Europa del Este, así como en el “Mundo Occidental”, la situación ha cambiado significativamente en comparación con el pasado abiertamente patriarcal, las mujeres siguen oprimidas. Así lo confirman los datos sobre violencia doméstica, sexual y de género y la diferencia de ingresos medios. Las prácticas y patrones de comportamiento que denigran a la mujer conservan su vigencia. Tomemos, por ejemplo, la actitud de que “La política no es asunto de mujeres”. Hay muchos obstáculos culturales invisibles en nuestra realidad social que impiden que las mujeres exploren todo su potencial.

Y hay otro detalle que muchas veces pasa desapercibido, aunque es uno de los más importantes. Las relaciones entre todas las personas en general están envenenadas por los estereotipos de género y la actitud de consumo mutuo y el egoísmo arraigado en ellos. Debido a esto, incluso las conexiones aparentemente más íntimas causan dolor e infelicidad a las personas. La cosmovisión capitalista y autoritaria impide que surja una verdadera intimidad.

La misión del anarquismo es lograr una genuina hermandad/fraternidad entre las personas por encima de cualquier identidad de grupo. Tenemos una variedad de herramientas a nuestra disposición para lograr esto:

1) la práctica colaborativa de construcción y gestión de la sociedad, que requiere la cooperación igualitaria y la calidez mutua entre todos los participantes en el proceso;

2) una cultura política revolucionaria, que requiere la participación activa y consciente de los representantes de todos los grupos oprimidos en el esfuerzo social conjunto;

3) finalmente, un programa de educación y desarrollo de la alfabetización, que ayuda a las personas a dejar atrás los prejuicios.

Así, la ambición del proyecto anarquista es, eliminando la discriminación, mejorar las relaciones interpersonales y, por ingenuo que parezca, traer de vuelta el amor al prójimo a nuestras vidas. El capitalismo y el autoritarismo se interponen en el camino, pero no son obstáculos insuperables.

Resolución de conflictos nacionales

Desde tiempos inmemoriales, la sociedad humana se ha visto sacudida y aterrorizada por enfrentamientos violentos motivados por diferencias culturales étnicas o nacionales. Se han inventado y agregado criterios adicionales junto con esos, incluidas las diferencias religiosas y raciales. Los conflictos internacionales e interétnicos alcanzaron una nueva intensidad en la era de los estados-nación, que siguen siendo la principal forma de organización política hasta el día de hoy. Con su surgimiento, la cuestión de qué nación tiene el derecho legítimo de gobernar un estado en particular comenzó a surgir con extrema urgencia. ¿Qué tierra “pertenece legítimamente” a qué grupo nacional? El resultado ha sido el sufrimiento inconmensurable de millones de personas inocentes: asimilación forzada, deportaciones masivas y, finalmente, brutales actos de asesinato masivo. Sin embargo, después de todo esto, los conflictos nacionales siguen estallando en todo el mundo.

Casi ninguna otra contradicción imaginaria en la historia de la humanidad ha tenido consecuencias tan terribles como el conflicto étnico. Los conflictos nacionales a menudo se basan en los intereses de las élites políticas y económicas nacionales y las burocracias estatales, así como en los prejuicios más ignorantes y las ideas distorsionadas sobre sus propios vecinos: el Otro, representantes de otros grupos nacionales.

En la raíz de la idea de conflicto nacional se encuentra la pregunta: “¿Nosotros o ellos?”. El anarquismo ofrece una alternativa: “Tanto nosotros como ellos, juntos y como iguales”. Al rechazar el Estado-nación, que no es más que un instrumento de opresión e injusticia, los anarquistas abren el camino a la confederación: la cooperación igualitaria de los pueblos en todos los territorios. Una misma tierra puede ser serbia y albanesa, armenia y azerbaiyana… la lista es interminable. La igualdad y el autogobierno, pilares sociales del anarquismo, son las condiciones indispensables para un diálogo fructífero y mutuamente beneficioso entre las culturas. La necesidad de este diálogo no ha disminuido, por el contrario, se ha intensificado en el siglo XXI.

Rearmonización con la Naturaleza

Durante mucho tiempo ha sido un lugar común que el capitalismo en particular y la economía y el consumo en constante expansión en general tienen un efecto extremadamente destructivo sobre la naturaleza. Asimismo, la comprensión de que este vector de desarrollo amenaza con destruir a la humanidad y al planeta que llamamos hogar.

Nos gustaría echar un vistazo más profundo al problema. La cosmovisión antropocéntrica que domina hoy y el modo de vida condicionado por ella es un caso particular de una actitud jerárquica hacia el mundo y hacia el ser como un todo. La naturaleza es “el taller del Hombre”… Esta visión no es natural, ética o aceptable. La verdadera emancipación de la humanidad no puede tener lugar a menos que superemos nuestra alienación de la naturaleza y encontremos armonía con ella.

¿Qué medidas ecológicas puede ofrecer el anarquismo? La tecnología moderna debe reorientarse desde la maximización de las ganancias hasta la conservación y restauración de la naturaleza, así como la provisión de condiciones materiales de vida dignas para todos. Idealmente, deberíamos poner fin a la amplia expansión de la influencia destructiva humana sobre la naturaleza. Los conocimientos y capacidades que ha acumulado la humanidad deben permitir cumplir con esta tarea, o al menos avanzar hacia su cumplimiento.

Es de suma importancia reorganizar el espacio habitable, deshaciéndose de la monstruosa megalópolis como forma de vivienda humana. El acuerdo debe ser proporcionado a la persona, sin importar cuán subjetivo pueda sonar. El paisaje antropogénico sin vida, que separa a las personas de los procesos naturales, debe dar paso a la inclusión armoniosa del asentamiento en el paisaje natural, el entrelazamiento de lo natural y lo humano.

Aquí y ahora

El intolerable estado de nuestra situación actual… y los contornos de un mundo renovado, como sueños proféticos, conmueven nuestra mente y nuestro corazón. Estos son los puntos de movilización que nos impiden rendirnos y aceptar. Por eso estamos dispuestos a esforzarnos, a arriesgarnos, a hacer sacrificios para crear una nueva sociedad. Una lucha revolucionaria organizada es el camino por el cual llegaremos a la meta trazada en este texto. La victoria es posible y, por lo tanto, debemos ganar.

Phil Kuznetsov [Dmitry Petrov]

Combatiente anarquista

Un libro en el que Dmitry Petrov participó sobre el experimento en Rojava.

