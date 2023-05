En memoria de Dmitry Petrov

DENIS: Estamos descendiendo del cruce sobre la carretera de circunvalación de Moscú. Es casi al alba ahora. Algún jubilado ya está aquí paseando a su perro. Debo decir, según nuestra experiencia de salidas nocturnas, esta categoría de ciudadanos es una de las primeras en aparecer en las calles de la ciudad por la mañana. Dicen que en la vejez la gente duerme muy poco. Aunque nuestros rostros están cubiertos, todavía siento ansiedad, después de todo, un testigo puede recordar algo. Por supuesto, esto es una completa locura: volver a una bomba fallida, e incluso a la luz, a la vista de todo el vecindario. Pero se ha invertido tanto esfuerzo que es imposible irse sin nada.

Volvamos a la publicación. Todo está igual que cuando salimos: una palangana con carbón y un cilindro se interponen entre la cerca y la caseta. Alexei se acerca al borde de la zanja de cemento, enciende una cerilla de fósforo y la arroja a la palangana. No pasa nada. ¿Se ha quemado la gasolina? Desanimados, caminamos lentamente de regreso al puente. “Escucha, ¿definitivamente viste caer el fósforo en el lavabo?” Le pregunto a Alexei. “Sí, eso parecía”. “¿Pero no puedes decirlo con seguridad?” “No, no estoy seguro”.

Último intento. Volvemos, trepo por encima de la zanja, me acerco a la valla, enciendo una cerilla, la tiro directo a la palangana y… una llama azulada se extiende sobre el carbón. ¡Ocurrió! Ahora estamos corriendo, nuestros corazones están latiendo, ¿y si la explosión nos atrapa en un lugar visible? Pero la alegría del éxito ahoga la ansiedad.

BORIS: Empezaba a clarear. Noté un movimiento incomprensible detrás de la cabina. Miré de cerca, me di cuenta que era el reflejo del fuego en los árboles. ¡Estaba ardiendo!

Pero de repente, un automóvil entró rápidamente en el estacionamiento, iluminando la cabina con sus faros. Un policía de tránsito salió corriendo del automóvil, sacó un extintor y comenzó a apagar las llamas. Sin éxito Por el contrario, parecía que el fuego se extendía cada vez más. El policía de tránsito corrió hacia el puesto y salió con otro extintor, uno más grande. De nuevo, fracaso: la llama sólo ardía más y más. Aparentemente, habiendo decidido no arriesgarse, el policía de tránsito regresó a su puesto. Mientras tanto, la llama se elevó por encima de la cabina, pero aún no hubo explosión. La cámara que estaba usando dejó de grabar por 2ª vez; Presioné “grabar” de nuevo. Los coches de policía empezaron a llegar al puesto.

Y luego hubo una explosión.

Todo fue iluminado por un destello, una llama naranja brillante se disparó unos 15 metros. Continuamos filmando. Los autos comenzaron a alejarse del puesto de la policía de tránsito, y en ese momento nuestros camaradas regresaron. Alexei gritó nerviosamente: “¡Qué estás haciendo, nos persiguen!”