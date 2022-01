El 27 de enero de 2010 falleci贸 Howard Zinn, historiador anarquista estadounidense. Recordamos sus contribuciones a la elaboraci贸n de una historia desde abajo

Entrevista con Keeanga-Yamahtta Taylor

Su forma de transmitir sus ideas m谩s all谩 de la academia y su participaci贸n activa en los movimientos sociales hacen que siga siendo un modelo para los intelectuales de izquierda. Mientras ense帽aba en Spelman, instituto de humanidades para mujeres negras de Atlanta, Zinn ayud贸 a organizar el movimiento estudiantil de sentadas por los derechos civiles. Durante la guerra de Vietnam viaj贸 a Han贸i a recibir a los prisioneros estadounidenses derribados por los vietnamitas del norte. Y adem谩s public贸 La otra historia de los EEUU (https://lahaine.org/bJ6U), libro que llev贸 a muchos lectores a descubrir por primera vez las mentiras que esconde el mito fundacional de inocencia y meritocracia de los EEUU.

Como escribi贸 Eric Foner en un obituario del Nation, 芦Pocos historiadores lograron alcanzar una audiencia no acad茅mica tan amplia. Quienes lo hacen suelen escribir historia monumental, esas obras que celebran a los grandes hombres o los acontecimientos heroicos del pa铆s. La historia de Zinn era distinta. […] El p煤blico de Zinn aprendi贸 sobre las luchas cotidianas de los estadounidenses que se movilizaron por justicia, igualdad y poder禄. Sigue Foner,

Siempre me sorprende la cantidad de estudiantes de historia que terminan destac谩ndose y que encontraron la primera chispa de su pasi贸n por el pasado en la lectura de Howard Zinn. Est谩 claro que a veces su interpretaci贸n tend铆a a una visi贸n maniquea, un relato demasiado simplificado de la lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Pero La otra historia… contiene una ense帽anza estimulante y saludable: que a pesar de tanta represi贸n, si EEUU tiene una historia que celebrar, debemos buscarla en los movimientos sociales que lo convirtieron en un pa铆s mejor.

Keeanga-Yamahtta Taylor, profesora de Estudios afrodescendientes en la Universidad de Princeton, escribi贸 el pr贸logo a la nueva edici贸n de You Can’t Be Neutral on a Moving Train, autobiograf铆a de Zinn. Daniel Denvir convers贸 con Taylor sobre la vida y el legado del historiador en su podcast the Dig.

En tu pr贸logo escribiste, 芦El poder de Howard Zinn como escritor eclips贸 la fascinante historia de su participaci贸n en esos grandes movimientos sociales禄. 驴Qu茅 destacar铆as de los distintos roles que Zinn jug贸 en tantas d茅cadas de izquierda estadounidense?

Es probable que los dos episodios m谩s interesantes, y tal vez los m谩s importantes en su formaci贸n, hayan sido su participaci贸n en el Movimiento por los derechos civiles y su compromiso con el movimiento en contra de la guerra de Vietnam, que en cierto sentido fue una conclusi贸n de su desempe帽o como piloto de bombardero en la Segunda Guerra Mundial. El primer episodio tal vez sorprenda a mucha gente, pues Zinn suele ser reconocido por haber escrito La otra historia… Pero en realidad, todo el marco te贸rico de ese libro –estudiar la historia desde abajo– viene de su participaci贸n en aquel movimiento.

Zinn fue parte del trabajo cotidiano y de base del movimiento sure帽o, muchas veces opacado cuando ensalzamos la figura de Martin Luther King, las grandes marchas y las confrontaciones espectaculares de la 茅poca. Nuestro historiador estuvo involucrado en muchas confrontaciones que no tuvieron tanta prensa. Su libro nos ense帽a justamente que el movimiento se mantuvo unido por las acciones de esos activistas comunes y corrientes, personas que estaban dispuestas a perder todo (incluso su vida), pero que aprendieron en el proceso y lograron sobreponerse a los altibajos que afectan a todos los movimientos sociales. De ese modo, no solo transformaron la realidad del Sur, sino que tambi茅n se transformaron a s铆 mismos.

Pasado cierto tiempo, el Sur fue incapaz de conservar la legislaci贸n de Jim Crow porque las personas negras se negaron a ser gobernadas as铆. Zinn nos brinda una cartograf铆a detallada del proceso a trav茅s del cual estas personas pasaron del miedo a la conciencia de que eran las 煤nicas capaces de transformar sus condiciones de vida. Todo eso conlleva una importante cuota de sacrificio, pero tambi茅n de hero铆smo, adem谩s de muchas ense帽anzas importantes para quienes abordan en la actualidad la cuesti贸n de los movimientos sociales, sus m茅todos de trabajo y su posible efectividad.

Aunque las historias de Zinn efectivamente eclipsaron su historia personal, escribiste que su obra y su vida se reflejan una en la otra, en el sentido de que su vida fue un modelo de esas vidas comprometidas que retrat贸 en sus libros. Dijiste que su libro m谩s famoso es La otra historia de los EEUU. 驴C贸mo lleg贸 a convertirse en un libro tan popular?

El eje que puso en la vida cotidiana de las personas no solo brinda una perspectiva m谩s compleja de la historia, sino que tambi茅n desmitifica el eterno dilema que enfrentamos quienes interrogamos la realidad del mundo: 芦驴C贸mo es posible que algo cambie?禄. Zinn quita el velo de ese misterio y desmiente los mitos fundamentales de la historia de EEUU, es decir, que el motor de cambio son las acciones de los hombres blancos y de las instituciones que reinan en nuestra gran democracia.

No basta con decir, 芦Bueno, eso no es tan as铆禄 o 芦La historia es m谩s compleja禄. Zinn da vuelta el esquema y pone en el centro las vidas de esos millones de personas comunes que suelen ser invisibles en los libros de historia, como un modo de mostrar que el cambio es complejo y dif铆cil, pero que las capacidades y la inteligencia de la gente com煤n hacen que siempre sea posible. No es un milagro y no es magia. Son todas esas luchas peque帽as las que a veces logran convertirse en luchas m谩s grandes. En muchos casos fracasan, incluso nos hacen retroceder. Pero la presi贸n constante que ejercen las condiciones sociales sobre las vidas de las personas siempre las fuerzan a avanzar.

En 煤ltima instancia, eso hace posible que ciertos militantes m谩s radicalizados decidan organizarse, aprender del pasado, estudiar la historia como un modo de aportar al desarrollo de sus estrategias y t谩cticas en el marco de los movimientos sociales. Por eso el libro de Zinn, siendo tan din谩mico y vital, suele tener mucho m谩s sentido que las historias t铆picas que nos cuentan de arriba y que siempre est谩n cubiertas por un velo de misterio. Zinn plantea una ruptura n铆tida con todos esos enfoques.

Tambi茅n escribiste que Zinn no solo convierte a las personas comunes en protagonistas de su historia, sino que otorga mucha importancia a los acontecimientos corrientes. En un momento leemos que su historia aborda el impacto de las acciones pol铆ticas de un modo no convencional. Por ejemplo, la forma en que analiza el 芦fracaso禄 del Movimiento por los derechos civiles en Albany (Georgia) en 1961-1962 y la decepci贸n de las primeras movilizaciones contra la guerra de Vietnam de 1965. 驴Qu茅 pensaba Zinn de estos movimientos de izquierda aparentemente 芦fallidos禄?

En primer lugar, hay que entender la importancia de esa observaci贸n, pues muchas personas no tan familiarizadas con la organizaci贸n pol铆tica, por causas ajenas a su voluntad, no saben que los intentos fallidos suelen ser los que impulsan las victorias m谩s importantes. Las grandes movilizaciones –esto tambi茅n vale para los a帽os 1960– no caen del cielo. Deben ser construidas y organizadas.

A veces solemos perder de vista este hecho, sobre todo cuando intervienen fundaciones que bajan mucha plata y gestionan muchos recursos. Pero el problema es siempre el mismo: si eso no est谩 conectado con una organizaci贸n o con un proceso real, aun si tal vez sirva para llamar la atenci贸n sobre un tema particular, no generar谩 los medios para solucionarlo y no lograr谩 perdurar.

Zinn est谩 intentando hacer dos cosas. Una es sintetizar el modo en que se desarrolla la conciencia. El caso de Albany siempre es presentado como un ejemplo de fracaso del Movimiento por los derechos civiles por no haber promovido el tipo de espect谩culo sobre el que se apoyaba Martin Luther King para convocar a la prensa y llamar la atenci贸n del gobierno federal, siempre con el fin de presionarlos, en 煤ltima instancia, para que forzaran a las autoridades del Sur a adecuarse a las leyes federales. En Albany, el sheriff detuvo a todo el mundo sin provocar mayores disturbios y fue elogiado por no golpear a los activistas locales.

Por ese motivo suele ser considerada una campa帽a infructuosa en comparaci贸n con Selma, Birmingham u otras victorias bien conocidas. Pero como participante del movimiento de Albany, Zinn plante贸 otra perspectiva: reconoci贸 que la participaci贸n local en las actividades del movimiento, que implicaba superar el miedo enorme, a veces incapacitante, que infund铆an los sectores pol铆ticos, legales y econ贸micos dominantes de esa ciudad, sin llegar a ser una 芦victoria禄, conllev贸 la transformaci贸n de sus protagonistas. Superaron el miedo. Y eso los colocaba a medio camino de la victoria. Porque la mantenci贸n del statu quo promovida por los sectores pol铆ticos dominantes de esa ciudad y del Sur depend铆a de ese miedo, cultivado durante largas d茅cadas de violencia. Vencer el miedo y darse cuenta de que era realmente posible transformar la realidad: eso fue una victoria.

Entonces, la pregunta m谩s importante es, 驴c贸mo hacen las personas para sobreponerse a esa reticencia que surge de la idea de que es imposible transformar sus propias condiciones de vida? Ese es el elemento fundamental de la conciencia: esa voluntad, no solo de participar en una que otra marcha, sino de involucrarse completamente en un movimiento social y en un proyecto pol铆tico que apunta a transformar la realidad.

En el caso de Vietnam, Zinn relata la frustraci贸n de las primeras manifestaciones, que no lograron convocatorias amplias. Unos cuantos cientos de personas en la calle no eran suficientes para desafiar la m谩quina de guerra estadounidense. Entonces, hace avanzar a los lectores por dos caminos.

En primer lugar, muestra que, durante cierto tiempo, los militantes pueden realizar actividades que contribuyen a generar un proceso de organizaci贸n m谩s efectivo. La gente aprende a hacer correr la voz antes de emprender una acci贸n particular. Con el tiempo, se desarrollan relaciones que posibilitan llegar a una audiencia m谩s amplia que al principio.

Pero tambi茅n hay en juego factores sociales que no tienen nada que ver con la experiencia organizativa. Pensar que solo los militantes son capaces de convocar a la existencia grandes movilizaciones de masas es pecar de voluntarismo. Esos movimientos toman forma en funci贸n de fuerzas que est谩n fuera de todo control.

Howard Zinn en Los Angeles, en el a帽o 2000.

Pero esa es la utilidad del libro de Zinn. Explica que el cambio social es una combinaci贸n de factores objetivos y subjetivos. Y el cambio es posible solo cuando nos ponemos en una posici贸n que permite aprovechar las circunstancias, aunque eso no siempre depende de nosotros.

Por ejemplo, la aceleraci贸n de la guerra de Vietnam es un factor que impuls贸 el crecimiento del movimiento antiguerra. Pero si fue posible aprovechar esa situaci贸n, fue a causa de que exist铆an militantes y activistas comprometidos desde el principio. Tuvo que haber alguien dispuesto a organizar las conclusiones que hab铆an sacado esos movimientos de los que particip贸 Zinn. De esa manera, vemos todos los elementos distintos que entran en juego cuando se trata de generar las condiciones de un movimiento efectivo.

Zinn pudo haber escrito una autobiograf铆a de mil p谩ginas. Pero opt贸 por escribir un libro modesto, de doscientas p谩ginas. En esas p谩ginas pone el eje en todas estas campa帽as que estamos comentando. Porque no escribe para ensalzar su propia figura: escribe para transmitir su experiencia a una nueva generaci贸n de activistas, de personas que tarde o temprano se movilizar谩n y llegar谩n a preguntarse, 芦驴Qu茅 hacemos? 驴C贸mo hacemos?禄. No existe ninguna prescripci贸n ni mapa certero que permita construir un movimiento exitoso, pero la historia de las organizaciones nos ense帽a ciertas cosas, sobre todo, nos muestra c贸mo cambia la conciencia y c贸mo la convergencia de muchos factores es capaz de crear las condiciones para que un movimiento de gente com煤n y corriente re煤na suficiente poder como para transformar una situaci贸n.

Durante el per铆odo en que particip贸 del movimiento de Albany, Zinn fue profesor en Spelman, una instituci贸n de humanidades para mujeres negras. Fue un modelo de intelectual p煤blico de izquierda comprometido con el mundo pol铆tico. Veo que es una posici贸n que decidiste adoptar. 驴Qu茅 podr铆as decirnos de tu rol de intelectual p煤blica y qu茅 aprendiste de Zinn?

芦Intelectual p煤blico禄 es un t茅rmino equ铆voco. Zinn fue participante activo de un movimiento social y ense帽贸 en un instituto de mujeres negras del Sur en un momento en que las estudiantes buscaban medios de participaci贸n efectivos. Entonces, decidi贸 comprometerse, en las aulas y a nivel m谩s general, a tal punto que perdi贸 su trabajo. Lo despidieron de Spelman. Cuando fue a la Universidad de Boston y empez贸 a hablar y a organizarse en contra de la guerra, John Silber, presidente de la universidad, tambi茅n intent贸 echarlo.

En fin, es un nivel de compromiso y de sacrificio raro entre esas personas que solemos definir como 芦intelectuales p煤blicos禄. Zinn utiliz贸 su posici贸n de profesor para escribir art铆culos que publicaba en el New York Times y en el Nation y que contribu铆an a visibilizar la pol铆tica del movimiento y a encuadrarla en un momento en que el discurso dominante sosten铆a que los activistas por los derechos civiles estaban pidiendo demasiado.

En su libro cuenta lo que les dec铆a a sus estudiantes: que 茅l no era una persona neutra, que no todas las ideas tienen el mismo peso y que los niveles de injusticia y desigualdad del mundo exig铆an un posicionamiento firme. Ese posicionamiento deb铆a estar anclado en los hechos, en la historia. Pero la vida es demasiado corta como para ser tibios. Es necesario tomar posici贸n y luchar.

Yo creo que esa es una ense帽anza muy importante. Es la 茅tica con la que entro al aula. Tenemos que confrontar respetuosamente nuestras ideas, pero la historia tambi茅n est谩 hecha de puntos de vista. Todo el tiempo estoy tratando de responder, junto a otros compa帽eros, a las mismas preguntas: 驴C贸mo podemos ganar? 驴Cu谩l es el m茅todo m谩s efectivo para que ganen los oprimidos, la clase obrera, los negros, los inmigrantes, es decir, los nuestros? 驴C贸mo hacemos para triunfar en la lucha por la supervivencia del planeta?

Cuando uno entiende los intereses que est谩n en juego, es muy dif铆cil mantenerse en una posici贸n neutra. Estamos hablando de la supervivencia del planeta y de nuestra especie. Eso implica una respuesta urgente. Me gustar铆a que, mientras todav铆a estoy dando clases, surja un movimiento de peso, suficientemente importante y amplio, en el que pueda participar activamente.

Sin embargo, despu茅s de la marcha de mujeres, citaste a Zinn para decir que los militantes m谩s radicalizados no deber铆an agarr谩rselas con los liberales por la tibieza de sus m茅todos. Aclaraste que fue la experiencia de confrontaci贸n con la polic铆a en una marcha la que termin贸 radicalizando a Zinn.

Es una ense帽anza clave. Zinn cre铆a que todos eran capaces de llegar a conclusiones radicales, y que no se puede descartar a nadie, porque cada uno llega a esas conclusiones en funci贸n de su experiencia personal.

Hay personas que leen a Zinn y dicen, 芦Perfecto, esto tiene sentido. Soy socialista禄. Probablemente no sean pocas. Pero por cada persona que hace esa experiencia, hay cientos que ni siquiera leen el libro, que todos los d铆as intentan dar lo mejor de s铆 mismas en su vida cotidiana y que solo llegan a posiciones radicales cuando identifican una brecha entre las posibilidades que supuestamente ofrece este pa铆s y la realidad. En esa brecha emerge la cuesti贸n de la disparidad entre la idea de que este es el mejor pa铆s del mundo si uno se esfuerza y el hecho de que much铆simas personas se esfuerzan y no son exitosas. Entonces, no se puede descartar a nadie.

La mayor parte de las personas que terminan adoptando posiciones de izquierda m谩s radicalizadas –si no todas– empiezan siendo liberales. Comienzan teniendo ilusiones liberales en la capacidad de las instituciones estatales estadounidenses para solucionar los problemas del pa铆s. Es solo a trav茅s de la experiencia del fracaso repetido de esas instituciones que empiezan a plantearse cuestiones m谩s profundas. 驴Por qu茅 todav铆a tenemos que luchar contra una polic铆a que asesina negros? 驴Por qu茅 hubo tanta especulaci贸n y pol茅mica cuando hubo que definir si Jason Van Dyke hab铆a matado a Laquan McDonald? Todos vimos que el tipo dispar贸 diecis茅is veces sobre el cuerpo del ni帽o, pero dud谩bamos sobre si deb铆a ser acusado o no del crimen. As铆 que es ese fracaso permanente de nuestras instituciones lo que abre la posibilidad de pensar el cambio de otra forma.

Si simplemente descartamos a todas esas personas porque no llegan a las conclusiones a las que llegamos nosotros, no estamos hablando de construir un movimiento de masas. Estamos hablando de un grupo de amigos que piensa lo mismo y que est谩 dispuesto a poner toda su energ铆a en el cambio social. Pero las cosas no suceden de esa manera. Si estamos hablando de transformar la sociedad estadounidense en una sociedad democr谩tica, eso implica un movimiento de masas, y un movimiento de masas implica transformar la conciencia y las ideas de las personas.

El cuestionamiento profundo de la organizaci贸n de la sociedad estadounidense est谩 despleg谩ndose ante nuestra mirada. Podemos se帽alar el levantamiento de Ferguson, el levantamiento de Baltimore, los trece millones de personas que votaron por el socialista declarado Bernie Sanders y el notable crecimiento de Democratic Socialists of America. Son muchos los factores que apuntan a la existencia de una radicalizaci贸n en curso en los EEUU. En ese movimiento hay muchas personas que sol铆an tener ilusiones liberales. Esas ideas tambi茅n cambian.

Si nosotros, que pensamos mucho este tema y llegamos a conclusiones distintas, nos contentamos con descartar a esas personas por no haber llegado a tiempo a las mismas ideas, entonces nunca construiremos ni desarrollaremos el tipo de movimiento necesario para transformar realmente los EEUU, y no solo remedarlo en tal o cual punto.

jacobinlat.com. Traducci贸n: Valent铆n Huarte.