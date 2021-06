Para Marc

Ha muerto de accidente a los setenta a帽os Marc Tomsin, un compa帽ero de larga trayectoria y gran cultura, muy querido por quienes le frecuentaron. Su carrera debut贸 en Mayo del 68 y tuvo sus mejores o m谩s visibles momentos en el sindicato de correctores de la CGT, la editorial Ludd, el Comit茅 de Solidarit茅 avec les peuples de Chiapas en lutte, la editorial Rue des Cascades y la p谩gina divulgadora La Voie du Jaguar. Atraido por el movimiento libertario griego, se instal贸 en aquel pa铆s. Su 煤ltimo acto fue la participaci贸n en la liberaci贸n del centro ocupado La Rosa Nera, en la Canea (isla de Creta). Bail贸 y celebr贸 el 茅xito en la fiesta que continu贸 hasta dar un mal paso y caer por las escaleras, sufriendo un golpe mortal. Nada se pudo hacer. Su amigo Raoul Vaneigem, con quien permaneci贸 en contacto hasta casi ese d铆a, 5 de junio, le dedic贸 estas palabras de despedida y homenaje.

Miguel Amor贸s

Querido Marc,

Tu nunca has formado parte y nunca lo har谩s de los muertos vivientes que perpet煤an la larga agon铆a del viejo mundo. Por eso me dirijo a ti en nombre de esa vivacidad que jam谩s te abandon贸 y que continuar谩 estando presente entre nosotros. Pues como legatarios de los insurrectos e insurrectas del pasado sentamos las bases de una verdadera internacional del g茅nero humano. Escoger el bando de la vida es en lo sucesivo el 煤ltimo recurso contra los que siembran la muerte en toda la tierra. Fue el combate que tu escogiste y tu irradiadora amistad a menudo tuvo m谩s eficacia que muchas diatribas. Tu erudici贸n y atenci贸n como editor nos proporcionaron escritos raros e impactantes. Como infatigable responsible de la Voie du Jaguar preparaste la inminente llegada de los zapatistas, que como portadores de un mundo nuevo desembarcaron en la vieja Europa que tanto se esforz贸 en reducirles a la esclavitud. En todas las fiestas del futuro ser谩 la sombra del personaje ausente.

Mas no quiero caer en la oraci贸n f煤nebre.

Marc era ante todo un amigo. La magia 铆ntima de las afinidades electivas hizo que nos aproxim谩ramos. Me ha alegrado saber que la muerte te pill贸 en la exaltaci贸n de la 鈥淩osa Nera鈥 otra vez libre, pero eso no me convence de que una muerte feliz exista.

A煤n est谩bamos como quien dice conversando en el momento en que te golpe贸 esa chispa de entusiasmo. Me gustar铆a ver en ese intenso fulgor -f煤nebre para nosotros, gozoso para ti- un llamamiento a no desesperar ni de la propia existencia ni de este mundo por m谩s malogrado que nos pueda parecer.

Siempre poseiste el arte de persuadir sin dar lecciones.

Gracias Marc