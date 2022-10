–

Quer铆a empezar con un poema. Entonces vi que el poema eras t煤. Las sonrisas se desbordaban mientras hablabas, tus palabras parec铆an ramas florecidas. Gracias a ti, s茅 lo que se siente al vivir la vida po茅ticamente. Resulta que no es tan abstracto despu茅s de todo. Tus palabras fueron un viaje que hace temblar el coraz贸n, te pone la piel de gallina, acelera los latidos y te lleva lejos del dolor, la injusticia y la fealdad. Ahora desear铆a haber grabado esas conversaciones. 驴Es el humano un ser ingrato? 隆La de veces que sal铆 de pozos aparentemente sin fondo aferr谩ndome a tus palabras! Tus palabras llanas y sencillas me hicieron comprender una y otra vez el sentido, la filosof铆a y la belleza de la lucha. Qu茅 bonito fue respirar la vida en el sabor de la poes铆a.

隆Nuestra querida hortensia!

Ahora tomo prestadas tus palabras para describirte como eres. Perder es algo tan eterno. Es tan sin espacio y sin hogar. Tan interminable y sin l铆mites. Es una verdad que nunca se puede capturar, aunque te encuentres con ella mil veces, un mill贸n de veces. Los d铆as, los meses, las horas, es decir, la medida superficial del tiempo se suspende cuando se trata de la p茅rdida. Recordando tu creencia en la energ铆a del universo, intento captar tu ausencia. Y tu existencia鈥 No puedo medir lo ocurrido en la escala del tiempo. Este es el final y el principio del tiempo.

Me pregunto: 驴puede el mal detener el flujo del agua? No pueden. T煤 eras un flujo de agua. Un flujo que se filtra a trav茅s de tu lengua, cuerpo, coraz贸n y conciencia. Como los r铆os que fluyen en primavera, destru铆as las fronteras colocadas entre tu mente, emoci贸n y conciencia. Eras un arroyo silencioso que se aferraba a su suelo cada vez que prevalec铆an el dolor y la p茅rdida. Suavemente, sin herir el suelo, eras un flujo, tan delgado que estaba a punto de secarse y, sin embargo, tan decidido a sobrevivir. Cuando tu objetivo era renovar, crear, empezar algo, construir, te convert铆as en una cascada que se abre paso partiendo monta帽as en primavera. Y cuando se trataba de ense帽ar, eras una suave llovizna de lluvia primaveral. Cada vez que el anhelo se volv铆a insufrible, cada vez que las ciudades te parec铆an demasiado estrechas, cada vez que la fealdad te sofocaba, cada vez que la soledad parec铆a insoportable, corr铆as hacia las monta帽as. Entonces eras una repentina lluvia de verano.

Siempre flu铆as. Qu茅 bien te sientan tus dos apellidos. Antes de elegir un apellido en la lucha, era Akarsel (en turco: arroyo que corre/fluye). Cuando te uniste a nuestra lucha, te llamaste Su (en turco: agua). Resumiste tu prop贸sito en dos letras, encajaste tu postura en la lucha en dos letras. En dos letras, explicaste que la mentalidad que te asesin贸 nunca tendr谩 茅xito. Fluyes y te mantienes como el agua.

Dijiste: 鈥淣inguna labor se pierde en el universo, yo lo creo鈥. Estoy aplicando estas palabras a mi herida, palabras que dijiste para reconfortarme hace apenas unos d铆as. Me resulta muy dif铆cil describirte. Me digo que debo describirte. No quiero que ellos hagan sucumbir al tiempo y al espacio, los recuerdos, las ense帽anzas, la belleza que desborda de ti, la bondad que fluye de ti hacia todos. Busco palabras llanas, profundas, filos贸ficas, conocedoras y significativas como las tuyas. Espero poder mezclar y unir las palabras tan bien como lo haces t煤. En cada uno de los art铆culos que escribiste para la Revista Jineoloj卯, nos mostraste c贸mo mezclar magistralmente el conocimiento, la emoci贸n y el pensamiento. Has tocado la vida y nuestras almas con tus conocimientos鈥

驴C贸mo pudiste hacerlo con tanta habilidad? Porque eras una mujer enamorada de su lucha. Ten铆as unos ojos lo suficientemente agudos como para reconocer, con una sola mirada, los valores creados por las luchas, las posiciones que alcanz谩bamos. All谩 donde ibas, interiorizabas todo lo que ve铆as. En Afrin, consideraste una ense帽anza hist贸rica el hawar (lamento) de una anciana madre. En las academias donde ense帽abas, convert铆as la chispa de los ojos de un joven combatiente, la agilidad de su mente, en una fuente de esperanza. Te maravillabas de los y las combatientes cansadas en medio de la brutalidad y la velocidad de la batalla. Hablar铆as con admiraci贸n. Dir铆as: 鈥淓sto es la revoluci贸n鈥. Les tend铆as otro espejo, convert铆as a todos en h茅roes y hero铆nas, como se merec铆an. Cada individuo que dio aliento a esta revoluci贸n ten铆a un valor inmenso para ti. Admirabas a todos y todas las revolucionarias. No era envidia. Estabas preparada para cualquier tarea que requiriera la revoluci贸n. Dabas un paso al frente sin contemplaciones, despreocupada, sin miedo. Como las mariposas que corren hacia el fuego, ir铆as a donde fuera necesario, para crear algo, para hacer posible lo imposible. Ir铆as sin demora, sin refugiarte en las excusas, sin quejarte. Tampoco te olvidar铆as de evaluar tus resultados. Ver las distancias recorridas no era un motivo de autocomplacencia; al contrario, era el heraldo de nuevos caminos que recorrer. Ser creadora y testigo de revoluciones dentro de la revoluci贸n te sentaba muy bien.

No s茅 hasta qu茅 punto has alcanzado el poder del significado y la definici贸n gracias a Jineoloj卯, 隆pero ser 鈥渏ineologista鈥 te sentaba muy bien!

R锚ber Apo (Abdullah 脰calan) dijo que la valent铆a en una lucha requiere algo m谩s que tomar las armas. Dec铆a que para desafiar las formas de pensar avanzadas por el Estado, los hombres y el sistema, hace falta mucho m谩s valor. Cu谩nto coraje se necesita para calentar los corazones congelados, para guiar a un camino diferente a aquellos que quieren aprender la fluidez, la delicadeza y la profundidad de nuestra lucha a trav茅s de f贸rmulas r铆gidas, para transformar a aquellos que arrancan el conocimiento de su alma, para desafiar las formas en que la academia quiere mantenernos dentro de sus propios l铆mites. Hemos hablado mucho de estos desaf铆os. Y de los costes que conllevan鈥 Resulta que este coste inclu铆a las balas disparadas en tu cuerpo. Sab铆amos que nos enfrent谩bamos a este sistema mis贸gino que apunta a todos y todas las que se oponen a la mentalidad de la civilizaci贸n estatista y clasista. Y que utilizar铆a todos los medios necesarios. Pero, de nuevo, tal vez nos arrepentimos de no haber sido tan h谩biles como t煤. Tenemos que establecer el v铆nculo entre el saber, el sentir y el comprender. Tu nos ense帽aste c贸mo hacerlo. Esto es lo que escribiste en el 煤ltimo n煤mero de la Revista Jineoloj卯.

Necesitamos una voz que resuene a trav茅s de la cascada de emociones y pensamientos de nuestra 茅poca鈥 Una voz que describa el presente tanto como se haga eco del pasado arcaico y antiguo. Una palabra que nos haga sentir que no estamos solos y solas en el universo y que complemente nuestra energ铆a. Necesitamos una s铆laba que no separe la emoci贸n del pensamiento, el esp铆ritu de la raz贸n, la intuici贸n del conocimiento, la materia de la energ铆a, la vida de la muerte, la luz de la oscuridad y la filosof铆a de la sociolog铆a. Una voz que lleve el paradigma espiritual e intelectual del tiempo y el espacio鈥

En este momento, necesitamos desesperadamente esa palabra que nos haga sentir que no estamos solos y solas en el universo. Y mientras viajabas con nosotras, nos susurraste esas palabras al o铆do de alguna manera. Esto es lo que escuch茅鈥

Todo en el universo es parte de un todo. Tu alegr铆a de vivir se enfrenta al dolor que quieren causar los que te asesinaron. Frente a los que quieren romper nuestra esperanza, est谩 la esperanza de esta lucha de la que estabas enamorada y que lideraste a帽adiendo sentido a cada momento tuyo. Tu bondad, que nunca pudo herir a ning煤n ser vivo, tiene poder frente a los terribles males infligidos por los colonizadores, el enemigo. En este mundo en el que el desamor, la insensibilidad y el sinsentido quieren establecer una presencia, t煤 tienes un amor desprejuiciado e incondicional que se crea cada d铆a. Frente a los que ignoran los 谩rboles, las piedras, los lobos, los p谩jaros o los colores, tu mirada radiante lo atraviesa todo en el universo, desde los ojos hasta el alma. Frente al poder, del que R锚ber Apo dice que es 鈥渓o suficientemente insidioso como para filtrarse por las grietas sociales鈥, estaba tu identidad revolucionaria, que hac铆a hincapi茅 en compartir, repartir equitativamente el trabajo y servir a tus compa帽eras. En este planeta, tan cansado que se olvida de imaginar, tus sue帽os hacen que la gente ame imaginar. Para los que caen en las garras de la injusticia y la traici贸n y, por tanto, no pueden dar sentido a su existencia en el universo, hay una mano amiga que les alcanza. Tuviste una fe lo suficientemente profunda como para abrazar todas las diferencias en el mundo incoloro de los que quieren erradicar las diferencias. La verdad clara y llana que tratas de iluminar se alza ante los que quieren oscurecer el futuro de las mujeres. Dice: las mujeres cambiar谩n el mundo.

FUENTE: Zilan Diyar / Academia de Modernidad Democrática

