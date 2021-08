–

La Subdirectora General de Administraci贸n del Agua de la Comisi贸n Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoci贸 en un foro realizado en el Senado de la Rep煤blica que el sistema de gesti贸n de agua en M茅xico no funciona porque fue dise帽ado para no funcionar. 鈥淔ue dise帽ado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua鈥, dice.

Stuck admiti贸 que 鈥渟i una comunidad ind铆gena o rural quiere la seguridad jur铆dica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua鈥.

No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. 鈥淓l sistema de concesiones se impuso en M茅xico como condici贸n para la firma del Tratado de Libre Comercio de Am茅rica de Norte (TLCAN). Exigi贸 a M茅xico tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesi贸n, adem谩s que la concesi贸n fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricci贸n鈥, explic贸 la funcionaria.

Tanto es as铆 que fue creada 鈥渆n la subdirecci贸n general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estr茅s h铆drico鈥.

El n煤mero de concesiones para la explotaci贸n de agua se increment贸 considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constituci贸n de 1917 y hasta la aprobaci贸n de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se hab铆an otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado m谩s de 518 mil concesiones. Y todav铆a hay un rezago de 174 mil. 鈥淓n muchos pa铆ses, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno ind铆genas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta鈥, dijo Burns.

La Ley de Aguas Nacionales permiti贸 el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. 鈥淐orri贸 la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros c煤bicos de agua al a帽o, con la intensi贸n de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios鈥, explic贸.

Adem谩s, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dict谩menes de disposici贸n de agua.

Concesiones, por mayoreo

En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entreg贸 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislaci贸n.

La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el tr谩mite de concesi贸n dentro de 60 d铆as a cualquier particular que haga la solicitud. 鈥淵 eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el pa铆s ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 d铆as鈥, sostuvo la funcionaria de ese organismo.

A los tribunales no les importa si hay veda, si hay da帽os a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. 鈥淓n estos momentos Conagua est谩 otorgando concesiones por mayoreo. Se est谩 otorgando concesiones en acu铆feros y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesi贸n, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitaci贸n y prisi贸n鈥.

Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga m谩s. 鈥淓n grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garraf贸n para suplir necesidades m铆nimas de agua鈥, sostuvo Burns.

La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gesti贸n de agua en el pa铆s y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidi贸 cambios en la legislaci贸n del agua en M茅xico. Uno de ellos es la aprobaci贸n de una nueva ley de aguas que lleve en consideraci贸n el derecho humano al agua y el derecho ind铆gena.