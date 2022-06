–

El fr铆o que entra por cualquier rendija o enfr铆a los cristales hasta entrar en la casa y te cala en los huesos. As铆 es la pobreza, entra por cualquier lado y cala en cualquier 谩mbito de la vida, humana y no. En esta 芦cuenta de la vieja禄 se va a hablar de una pobreza muy espec铆fica, mir谩ndola desde y en el territorio donde nace este peri贸dico. Hoy vengo a presentaros la pobreza digital en Andaluc铆a.

Quiz谩s, hay quien piense que la gente que estudia la sociedad tiene esa man铆a de ponerle nombres raros a las cosas y acompa帽arlas de datitos. Pero hay tres cosas que siempre digo que hacen que algo exista:

Ponerle nombre: lo que no se nombra, no existe.

Darle un dato: si no sabemos cu谩ntos o qui茅nes, nunca sabremos el porqu茅.

Visibilidad en los medios y redes (internet, televisi贸n, prensa, etc.): si un 谩rbol cae en el bosque pero nadie est谩 para escucharlo, 驴ha ca铆do?

Este t茅rmino tan contempor谩neo no tiene una definici贸n 煤nica, se est谩 construyendo poco a poco aunque sus consecuencias se ven desde hace tiempo. S铆 que existe cierto acuerdo en que esta pobreza no es solo econ贸mica (que ya est谩 bien de que todo el peso lo tenga la econom铆a, 驴no?). Seguro que al leer pobreza digital has pensado que significa no tener acceso a dispositivos digitales por una cuesti贸n de los dineros. Pues, siento decirte, que te has quedado solo con una parte de este fen贸meno. La pobreza no solo est谩 en eso, tambi茅n se encuentra en el que tiene acceso pero no sabe usar los medios digitales o quien, directamente por una cuesti贸n geogr谩fica, vive en uno de esos lugares donde no llega internet o es muy dif铆cil poder comprar estos dispositivos (porque s铆, en ciertas zonas la globalizaci贸n no ha arramblado con todo). El problema es que lo digital es algo que hemos convertido en esencial para nuestro d铆a a d铆a, desde tr谩mites burocr谩ticos hasta comunicarnos con la gente que queremos, incluso durante la pandemia ir al cole o al centro de salud depend铆a de un dispositivo. Sin embargo, es una realidad de lujo, la t铆pica dicotom铆a entre derecho contra privilegio. Cabe entonces no solo hablar de pobreza, sino de exclusi贸n digital.

No toda la palabra pobreza, sea digital o no, es monopolio del Sur global. En Andaluc铆a se ha hecho una foto de la situaci贸n gracias a la Encuesta Social 2021 del Instituto de Estad铆stica y Cartograf铆a 鈥攕铆, queridxs andalucistas, tenemos un Instituto de Estad铆stica propio鈥. Para empezar, pensemos a nivel provincial. Ja茅n es la regi贸n que m谩s pobreza digital tiene, las jienenses son quienes menos correos env铆an, participan en redes sociales, realizan gestiones bancarias, compran, descargan pel铆culas o ven programas de televisi贸n por internet, entre otras actividades. No es que tengan una diferencia demasiado amplia con el resto de comunidades (siempre entre el 5 y el 10% con la que m谩s), pero s铆 que muestran esa tendencia. Tambi茅n quienes menos poseen m贸viles, tablets, ordenadores, consolas o menos usan internet. Aqu铆 se identifica una clara cuesti贸n geogr谩fica, incluso dentro de las fronteras andaluzas. Tambi茅n hay diferencia entre la poblaci贸n rural y la de ciudad. Cuando se trata de tr谩mites y solicitar informaci贸n a la Administraci贸n p煤blica, lo hacen, en mayor medida, las personas que viven en la ciudad (67%) frente a las del entorno rural (54%), pese a que las primeras tienen mucho m谩s acceso f铆sico a la Administraci贸n. Esta diferencia entre grupos sociales aumenta cuando se mira el nivel de estudios, donde solo un 29% de las personas analfabetas o con educaci贸n primaria usan internet para comunicarse con la Administraci贸n frente al 61% de media del conjunto de la poblaci贸n. Estas mismas personas suelen ser las que tienen menos ingresos. Cuando trabajaba en una ONG de barrio, todos los d铆as ven铆an al menos dos personas con ese perfil para que le pidiera cita para cualquier cosa de la Administraci贸n, incluso para tener una cita con su trabajadora social. Es una verg眉enza c贸mo la Administraci贸n no est谩 respondiendo y pone barreras electr贸nicas a las necesidades de quienes m谩s dependen de ella.

Siguiendo con esta foto de la pobreza digital andaluza, pensemos en la gente que no tiene conocimiento o competencias digitales. Por supuesto, las personas mayores son m谩s excluidas digitales que el resto. Un tercio de los hombres mayores de sesenta y cinco a帽os no han usado internet en los 煤ltimos tres meses, mientras que sus hom贸logas mujeres no lo han hecho en un 28%. Ese porcentaje se reduce a cero en el caso de la gente de diecis茅is a venticinco a帽os. Luego est谩n, por supuesto, los dineros. Hay una diferencia de trece puntos en el uso de internet entre la gente que m谩s ingresos tiene y la que menos en Andaluc铆a. Aunque en los 煤ltimos dos a帽os esa brecha se ha reducido once puntos. Pero el perfil m谩s excluido cuando se cruzan los datos con las caracter铆sticas sociales de cada persona, quien menos tiene, quien menos usa y menos conf铆a en las nuevas tecnolog铆as, es el de menos nivel educativo. Variable que se correlaciona de forma directa con tener menos ingresos y mayor edad. La interseccionalidad, otra vez, explic谩ndonos situaciones de exclusi贸n.

La covid-19 nos ha hecho a煤n m谩s dependientes de las tecnolog铆as. Para verles las caras a familiares que estar铆amos meses sin ver por los cierres perimetrales, para pedir el certificado de vacunaci贸n o cualquier tipo de cita en todos los organismos de la Administraci贸n p煤blica, hace falta pasar por internet. Como ya se ha dicho antes, durante la pandemia, el alumnado deb铆a estar conectado para seguir sus estudios. La Red de Apoyo Mutuo de Sevilla, Ramuca, denunci贸 en numerosas ocasiones la necesidad que ten铆an muchos hogares con menores tanto de dispositivos como de acceso a internet. El Ayuntamiento del mismo municipio apenas dio ordenadores ni puso soluci贸n al problema de acceso a internet para las y los menores, como s铆 hicieran Ayuntamientos como el de Vera (Almer铆a). Mientras, Ramuca consigui贸 donaciones de dispositivos para ni帽xs y crearon un sistema para compartir WIFI con lxs vecinxs que lo necesitaran. Una vez m谩s, 芦solo el pueblo salva al pueblo禄. Pero yo me pregunto, 驴qui茅n nos salvar谩 de esta dependencia incontrolada a las TICS y cu谩nta gente m谩s se quedar谩 fuera del mundo, tanto online como offline?