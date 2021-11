–

De parte de Indymedia Argentina November 13, 2021 91 puntos de vista

Así lo manifestó el dirigente de la Asociación Agentes de Propaganda Médica, Ricardo Peidro, sobre el anuncio del Gobierno para retrotraer y congelar los precios de los medicamentos hasta enero. “No alcanza con el congelamiento, los laboratorios deberían explicar su estructura de costos”, afirmó.

“Más allá de los controles que se puedan realizar sobre la industria farmacéutica, lo que no hay es control sobre la salida del precio de un medicamento”, asegura Ricardo Peidro, Secretario General Adjunto de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM) y Secretario General de la CTA Autónoma.

Las declaraciones se dan en el marco del acuerdo sellado entre el Gobierno y la industria farmacéutica para retrotraer los precios de los medicamentos a los vigentes el 1 de noviembre y mantenerlos hasta el 7 de enero.

El anuncio se hizo oficial ayer por la tarde, en una conferencia de prensa brindada desde Casa Rosada por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el secretario de Comercio, Roberto Feletti, y Eduardo Macchiavello, CEO de Laboratorios Roemmers y presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentino (CILFA) en representación del sector privado. Allí, Feletti puso el acento en que el acuerdo apunta a tener “consumos esenciales garantidos para asegurar una buena expansión de la economía en la salida de la pandemia”.

Días antes, el Secretario de Comercio había asegurado que el consumo de medicamentos normalmente gira en torno de 500 productos, pero que en el congelamiento de precios entrarían todos, lo que fue confirmado en la conferencia por el propio Macchiavello: “No es una canasta, sino que son todos los medicamentos”.

Luego, el empresario aseguró: “No fueron dos años fáciles para la industria (farmacéutica). Y cuando nos citan y nos piden un esfuerzo estamos siempre dispuestos a apoyar y lo estamos haciendo. Esperamos que nuestro esfuerzo también sirva para que la economía empiece a crecer”.

Sin embargo, es poco lo que se sabe sobre las reales ganancias o pérdidas que experimenta esa industria debido a la opacidad de su estructura de costos.

“En los países centrales hay una referencia del precio de salida que está relacionado con la estructura de costos del medicamento: si es una innovación, qué ventajas tiene sobre otro producto. Se establece eso para entrar en el circuito del sistema de salud pública o del sistema de seguros de salud. Y en ningún lugar del mundo fundió la industria farmacéutica porque se la controle. Acá no hay ningún control. Los laboratorios deberían explicar cuál es esa estructura de costos”, sostiene Peidro consultado por Canal Abierto.

Para el representante de los trabajadores popularmente conocidos como “visitadores médicos”, ni el anuncio del congelamiento ni el eventual control sobre los precios de salida al mercado de los medicamentos, “va en contradicción con las reivindicaciones laborales de su gremio”.

“El nuestro es un sector con un básico de convenio que tiene muy poca influencia sobre el costo de los productos, no es el salario de los trabajadores y las trabajadoras lo que hace que aumenten los medicamentos. Por eso creemos que no va en contradicción con nuestro trabajo que haya un control –sostiene Peidro–. Nosotros planteamos una política activa del Estado en el Ministerio de Salud. Tiene que ser una política global, no solamente con los medicamentos sino con los alimentos: actuar sobre los formadores de precios. No alcanza con el congelamiento”.

Fuente: https://ctaa.org.ar/en-ningun-lugar-del-mundo-la-industria-farmaceutica-fundio-porque-se-la-controle/