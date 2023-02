–

January 31, 2023

A prop贸sito del reciente atentado en Algeciras donde muri贸 una persona en una iglesia, por parte de un tipo de origen magreb铆 machete en ristre, y al parecer vociferando en nombre de Allah, las necedades interesadas no han dejado de o铆rse. Hay que aclarar que no est谩 muy claro a d铆a de hoy si el homicida en cuesti贸n actu贸 por fanatismo religioso o por problemas psiqui谩tricos, y uno se pregunta si ambos factores no est谩n estrechamente relacionados, disculpad el razonamiento obvio. El caso es que la inicua ultraderecha patria, arrimando miserablemente el ascua a su sardina, ha insistido en la represi贸n sobre inmigrantes (芦ilegales禄, claro); mientras, el l铆der de la derecha oficial del Partido Popular, no muy distante de ese engendro escindido llamado Vox y al conocer bien a los votantes por los que compite, ha asegurado que los cristianos hace siglos que no matan en nombre de su deidad. Ahora entraremos en eso, pero adelantamos que una vez m谩s se resucita el fantasma amenazador de una supuesta organizaci贸n terrorista, de creencias e ideolog铆as adecuadas a los nuevos tiempos, ya que sabemos o deber铆amos saber a estas alturas que los poderes f谩cticos necesitan y moldean a su gusto. Sobre el fanatismo religioso, algo que considero una especie de pleonasmo, dir茅 que no suelo entrar en si tal o cual creencia sobrenatural es m谩s propicia a ello o en nombre de la cual se ha asesinado m谩s a lo largo de la historia. Lo que ocurre es que, al menos en este inefable pa铆s que llamamos Reino de Espa帽a, supuesto Estado aconfesional (donde se favorece a esa instituci贸n arcaica llamada Iglesia Cat贸lica), pues algunos lo hacen evidenciando su propio inter茅s y/o fanatismo.

A las declaraciones del l铆der de la derecha cabe espetar que en este indescriptible pa铆s, hace menos de un siglo, y algo que condiciona al presente, hubo una cruzada (cristiana, obviamente), donde un golpe de Estado desencaden贸 una sangrienta guerra civil, as铆 como un r茅gimen dictatorial de casi cuatro d茅cadas; las v铆ctimas se contaron por cientos de miles, asesinados directa o indirectamente muchos de ellos en nombre de un dios benefactor. Claro, la intolerable argumentaci贸n es que todo aquello fue necesario, entre otros motivos reaccionarios, para defenderse de los ataques contra una instituci贸n eclesi谩stica, siempre aliada de los poderes f谩cticos, y en franco retroceso ante el devenir de los tiempos. El general铆simo Francisco Franco, un asesino cuantitativamente mayor que cualquier otro yihadista contempor谩neo, compart铆a creencias religiosas con tantos personajes actuales que insisten en que hace siglos que no se mata en nombre del dios judeo-cristiano. No deber铆a hacer falta aclarar, pero inevitablemente hay que hacerlo, dados estos tiempos tan poco proclives para la profundizaci贸n intelectual y la honestidad moral, que conozco gente estupenda cristiana, al igual que musulmana o adscrita a cualquier otra fantas铆a ultraterrena. Lo que ocurre es que la historia, el pensamiento y la moralidad parecen habernos ense帽ado que existe alguna suerte de mecanismo para que todas esas creencias absolutistas, sin que podamos denominar de otra manera a querer portar una verdad con may煤sculas legitimada en un ser sobrenatural todopoderoso, conduzcan en algunos a realizar las peores iniquidades sobre el pr贸jimo.

Como dije, no voy a entrar en cu谩l religi贸n es m谩s inicua, algo dif铆cil de valorar ante todo el entramado de intereses de poder (muy terrenales) que las circundan en sus derivaciones institucionales de uno u otro tipo. Persisten a d铆a de hoy reg铆menes teocr谩ticos intolerables, fundados muchos de ellos en el Islam, pero que se explican muy bien por intereses pol铆ticos y econ贸micos. Occidente, compuesto de supuestas potencias liberales y democr谩ticas, muestra su cinismo, crueldad e hipocres铆a al declarar la guerra a algunos de ellos, mientra apuntala a otros; en ambos casos, siempre por motivaciones, no humanitarias, sino econ贸micas y geoestrat茅gicas. Volvamos al cristianismo, manifestaci贸n cultural e ideol贸gica que, como cualquier otra, alg煤n d铆a sera historia (esperemos que sustituida por algo mejor); entre sus imperativos morales, entre otros desvar铆os abstractos, se encuentran el 芦no robar谩s禄 y el 芦no matar谩s禄. Son algo denominado con el eufemismo de pecados, pero que traducido a la lucha de clases se convierten en delitos para los pobres, mientras que los poderosos suelen adquirir la absoluci贸n de una u otra manera. La muy cristiana Iglesia cat贸lica, que auspici贸 al muy cristiano dictador Franco, posee tierras y propiedades en este pa铆s desde hace siglos, m谩xime desde el cruento conflicto civil que llamaron 芦cruzada禄; estaremos de acuerdo en que eso s铆 que es robar a manos llenas. Sin contar a los genocidas generales golpistas, todos ellos muy cristianos, la propia Iglesia apoy贸, de una u otra manera en la posguerra, la ejecuci贸n de miles de personas que no comulgaban con sus creencias. Si todo esto no es matar, que venga alg煤n inexistente dios y lo vea.

Juan C谩spar