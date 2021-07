–

Este domingo 1 de agosto, Día de la Pachamama, se estrena de manera virtual el documental «En el nombre del litio» – dirigida por Tian Cartier y Martín Longo, y producida por Calma Cine y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -, sobre la lucha de las comunidades originarias de los salares del norte para evitar que sus salares, que contienen una de las mayores reservas de litio del mundo, se conviertan en una «zona de sacrificio» como medida para la reducción del cambio climático. La película, que podrá verse online y gratuita del 1 al 9 de agosto en el sitio www.enelnombredellitio.org.ar, sigue a Clemente Flores, de la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades intentan organizarse para evitar y resistir el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, el «nuevo oro blanco». Por ANRed.

«En el nombre del litio», con dirección y guión de Tian Cartier y Martín Longo, y la producción de Calma Cine y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), es una película documental que relata la lucha de las comunidades originarias del norte para evitar que sus salares, que contienen una de las mayores reservas de litio del mundo, se conviertan en una «zona de sacrificio» a favor de la reducción del cambio climático.

La forma de mostrar esta problemática y resistencia de las comunidades de la zona es a partir de la figura de Clemente Flores, que vive en la comunidad El Moreno, en Salinas Grandes, Jujuy, donde las comunidades originarias intentan evitar el inminente desembarco de mineras multinacionales para extraer litio, considerado en la actualidad como «el nuevo oro blanco».

En este marco, «en busca de respuestas frente a su acallado reclamo de ser incluidas en las decisiones, Clemente se embarca en un viaje revelador, para regresar y organizar, junto a las otras comunidades del salar, una acción de resistencia en defensa de su territorio y el equilibrio de la Pachamama«, sostienen los directores, cuya obra se estrenará este domingo 1 de agosto y podrá verse online y gratuita en www.enelnombredellitio.org.ar.

« ‘En nombre del Litio’ es la última voluntad de las comunidades originarias de los salares del norte argentino de ser escuchadas y respetadas – sostienen – Sus tradiciones ancestrales están amenazadas por la civilización moderna y la civilización moderna está amenazada por sus tradiciones ancestrales. Este documental refleja el conflicto entre su cosmovisión y los intentos desesperados del mundo moderno por encontrar en el litio una alternativa a los combustibles fósiles. Los avances tecnológicos nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida, pero el espectador debe comprender cuáles son nuestras responsabilidades con el medio ambiente y otras formas de vida, así como qué comportamientos sociales, políticos y económicos debemos modificar pensando en las generaciones futuras. Las salinas son casi infinitas. Y así debe ser nuestra búsqueda del equilibrio en la humanidad», remarcan.

Desde Calma Cine hace más de 10 años realizan proyectos audiovisuales, gran parte de ellos en formato documental, con una búsqueda permanente de nuevas formas de lenguaje. En el 2016, en conjunto con FARN, quienes investigan la temática del litio y trabajan junto a las comunidades originarias del norte desde hace varios años, comenzaron a desarrollar el proyecto y conseguir fondos para realizarla y visibilizar la problemática. «Cinco años después, estamos felices de poder estrenarla», expresan desde la productora, de la cual se puede saber más en sus cuentas de Instagram y de Facebook.

«Nos vamos al extremo de liquidar esto, para salvar esto otro. ¿A quién? Si es la misma humanidad«, sentencia en un momento Clemente Flores, protagonista del documental. Una breve reflexión que sintetiza la razón de existir de esta producción audiovisual y que invita a pensar sobre este problemática el día que se celebra la existencia de la Madre Tierra, en forma de agradecimiento por los frutos que brinda.

