En nuevo decreto, México cede a presión de EEUU sobre la prohibición de maíz transgénico

–

De parte de Avispa Midia February 18, 2023 244 puntos de vista

En portada: Productor de ma铆z. Foto: Eduardo Miranda

El presidente de la Rep煤blica de M茅xico, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, public贸 en el Diario Oficial de la Federaci贸n (DOF), el 13 de febrero, un nuevo decreto que establece nuevas acciones en materia de glifosato y ma铆z gen茅ticamente modificado. En diciembre de 2020, el presidente public贸 un primer decreto, que queda abrogado, en el cual decidi贸 eliminar gradualmente el ma铆z transg茅nico y el herbicida glifosato para el 2025.

La nueva publicaci贸n fue la respuesta al ultim谩tum que Estados Unidos dio a M茅xico al solicitar los fundamentos cient铆ficos frente a la prohibici贸n del ma铆z gen茅ticamente modificado y el glifosato, consider贸 Malin J枚nsson, coordinadora de la Fundaci贸n Semillas de Vida, en entrevista para Avispa Midia.

La publicaci贸n fue difundida un d铆a antes de la fecha solicitada por el nuevo jefe de comercio agr铆cola de Estados Unidos, Doug McKalip, y el Subsecretario de Comercio y Asuntos Agr铆colas Exteriores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USTR), Alexis Taylor, para que el gobierno mexicado presentara explicaciones sobre su decisi贸n de prohibici贸n.

Te puede interesar 鈥 EEUU intimida a M茅xico para permitir uso de glifosato y siembra de ma铆z transg茅nico

En el reciente decreto se mantiene la prohibici贸n de sembrar ma铆z gen茅ticamente modificado, as铆 como su utilizaci贸n en la alimentaci贸n humana en el sector de la masa y la tortilla.

Lo anterior, 鈥渘o representa afectaci贸n alguna al comercio ni a las importaciones, entre otras razones鈥, sostuvo la Secretaria de Economia en un comunicado a la prensa.

El nuevo decreto quita el plazo para prohibir el ma铆z transg茅nico en la alimentaci贸n animal e industrial de alimento humano. En el comunicado, la Secretar铆a de Economia explica que 鈥渆n cuanto al uso de ma铆z gen茅ticamente modificado para el forraje y la industria, se elimina la fecha l铆mite para prohibir su uso, quedando sujeto a que exista suficiencia en el abasto. Se instalar谩n mesas de trabajo con el sector privado nacional e internacional para lograr una transici贸n ordenada鈥.

Adem谩s, se recorre la fecha para dejar de importar glifosato y sustituirlo por alternativas agroecol贸gicas, de enero a marzo de 2024.

En el comunicado de prensa, la Secretar铆a de Econom铆a sostuvo que 鈥淐ofepris (Comisi贸n Federal para la Protecci贸n contra Riesgos Sanitarios) realizar谩 investigaciones cient铆ficas en torno a los posibles impactos en la salud de las personas del ma铆z gen茅ticamente modificado. Tales estudios se realizar谩n con agencias sanitarias de otros pa铆ses鈥. Con eso, 鈥淢茅xico reitera su compromiso de cumplir el T-MEC, seg煤n el cual las decisiones fitosanitarias deben estar basadas en evidencia cient铆fica鈥.

T-MEC

El gobierno de EEUU amenaza M茅xico con recurrir a medidas formales apegadas al Acuerdo Comercial de Am茅rica del Norte (T-MEC), antes TLCAN. Para las organizaciones que integran la campa帽a 鈥淪in Ma铆z no Hay Pa铆s鈥, la pol茅mica muestra que los tratados de libre comercio ponen en riesgo la soberan铆a de los pa铆ses cuando alguna de las partes est谩 en situaci贸n de desventaja.

Te puede interesar 鈥 EEUU usar谩 T-MEC para derribar prohibici贸n de ma铆z transg茅nico en M茅xico

Sin embargo, como argumenta J枚nsson, en el T-MEC existen art铆culos que protegen la soberan铆a de los pa铆ses, es decir, M茅xico puede prohibir el uso productos de tecnolog铆a moderna u organismos gen茅ticamente modificados (OGM).

Obrador y Biden reunidos en EEUU. El gobierno de Estados Unidos se declar贸 鈥渄ecepcionado鈥 ante el decreto de este lunes 13 de febrero.

鈥淣o hay una obligaci贸n del T-MEC para admitirlas (las denuncias de EEUU). Podemos ocupar esos argumentos que tenemos, hay much铆simos estudios que est谩n mostrando el da帽o que provocan a la biodiversidad, a la salud, a la vida鈥, agreg贸 J枚nsson y dijo que, incluso, se puede poner fecha de cierre de frontera para la importaci贸n.

Queda Corto

Existen varios estudios sobre harinas de ma铆z contaminadas con transg茅nicos y glifosato. 鈥淪e est谩n mezclando los dos鈥, dijo J枚nsson.

Incluso, investigaciones de la Universidad Aut贸noma de M茅xico (UNAM) y la Asociaci贸n de Consumidores Org谩nicos mostraron hallazgos de glifosato y transg茅nicos en las tortillas. Y de estar usando ma铆z amarillo para este alimento, habr铆an fallado los controles por parte del gobierno.

鈥溌緾贸mo vamos a eliminar el consumo de harinas contaminadas que tenemos actualmente?, 驴c贸mo lo vamos a implementar realmente el decreto?, 驴c贸mo vamos a asegurar que no lo estamos consumiendo?, 驴qu茅 se ha hecho para garantizar que no estamos consumi茅ndolo directamente?鈥, cuestion贸 Malin J枚nsson. Como hay varios problemas, 鈥渜ueda un poco corto el decreto鈥, porque no los resuelve.

La investigadora de Semillas de Vida record贸 que el ma铆z es modificado gen茅ticamente para resistir al herbicida, 鈥渧an de la mano鈥. Es as铆 como la aplicaci贸n del glifosato acaba con otras plantas. 鈥淐ontrola, pero mata todas las otras vidas, mata la biodiversidad鈥.

Los considerandos del nuevo decreto presidencial reconocen las investigaciones cient铆ficas que alertan sobre los efectos nocivos del herbicida en la salud de los seres humanos, el medio ambiente y la diversidad biol贸gica. Adem谩s, reconoce como probable carcinog茅nico, como lo establece la Agencia Internacional de Investigaci贸n de C谩ncer.

La Comisi贸n Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Gen茅ticamente Modificados (Cibiogem), dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog铆a (Conacyt), public贸 un amplio expediente al respecto. Pero, a decir de las organizaciones mexicanas, ni el gobierno estadounidense ni las empresas consideran v谩lidos estos estudios. 鈥淣os quieren llevar a un callej贸n sin salida鈥.

Es una situaci贸n sumamente compleja, insisti贸 J枚nsson, tambi茅n por los intereses de grandes capitales de las transnacionales que controlan el comercio del glifosato y la producci贸n de los ma铆ces transg茅nicos como la empresa Bayer- Monsanto, Syngenta, entre otras.

鈥淩ealidades incompatibles鈥

M茅xico es centro de origen y diversificaci贸n constante del ma铆z. Es el resguardo gen茅tico vivo m谩s grande en el mundo de los ma铆ces. Los pueblos originarios llevan unos diez mil a帽os guardando, seleccionando y mejorando las semillas, destac贸 la investigadora.

Te puede interesar – Semillas en peligro

Existe el registro de 59 razas nativas, pero existen millones de variedades de ma铆ces como esencia de la cultura alimentaria de M茅xico, que lo domestic贸 desde hace m谩s de 7 mil a帽os. En cambio, en Estados Unidos el ma铆z es una mercanc铆a y un insumo para forraje, para elaborar productos ultraprocesados y para generar agrocombustibles.

鈥淪on dos realidades distintas e incompatibles鈥, coincidi贸 la investigadora. 鈥淧ero venimos de un modelo econ贸mico neoliberal donde no se ha apoyado nada la poblaci贸n campesina, se ha dejado que entre el ma铆z transg茅nico鈥, dijo.

Las organizaciones hacen hincapi茅 en la autosuficiencia de M茅xico en la producci贸n del ma铆z que consume. 鈥淧or ello es indispensable establecer pol铆ticas p煤blicas congruentes y transversales con su respectivo presupuesto, que garanticen que en un plazo perentorio habr谩 autosuficiencia permanente de ma铆z no transg茅nico para la cadena alimenticia en su conjunto鈥, dijo.

Reacci贸n

El martes 14 de febrero, el secretario de Agricultura estadounidense destac贸 que est谩n revisando cuidadosamente los detalles del nuevo decreto 鈥測 tenemos la intenci贸n de trabajar con la USTR para asegurar que nuestro compromiso basado en la ciencia y las reglas se mantenga firme鈥.

Fernando Bejarano, de la Red de Acci贸n sobre Plaguicidas, considera que las dependencias y entidades de la Administraci贸n P煤blica Federal deber谩n realizar las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustituci贸n gradual del glifosato hasta llegar a su prohibici贸n en marzo de 2024.

Destac贸 el art铆culo octavo del decreto 2023 que habla del protocolo de investigaci贸n conjunta que integrar谩 la Comisi贸n Federal para la Protecci贸n contra Riesgos Sanitarios y las instancias equivalentes de otros pa铆ses en un estudio sobre el consumo del ma铆z gen茅ticamente modificado y los posibles da帽os a la salud.

Las organizaciones que integran la campa帽a nacional convocaron a las personas a unirse a los prop贸sitos, para que se establezcan leyes y reglamentos que incluyan sanciones.

En la actualidad se importan alrededor 17 millones de toneladas de ma铆z transg茅nico a M茅xico, debido al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canad谩.