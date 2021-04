–

De parte de La Haine April 10, 2021 23 puntos de vista

M.H.: Pr贸ximas elecciones el 11 de abril en tu pa铆s, en Per煤, luego de que en noviembre de 2020 el Presidente Vizcaya fuera apartado por el caso Odebretch. Son 23 candidatos, de acuerdo a las encuestas solamente 3 o 4 tienen posibilidades, Yohny Lescano, Ver贸nika Mendoza, Rafael L贸pez Aliaga, George Forsyth. Pero con los indecisos, el 31% encabezando estas encuestas y a lo que habr铆a que agregar el 鈥渧acuna gate鈥.

R.N.: Vamos a tratar de explicar esto que parece tan confuso, porque un pa铆s en el que se postulan 23 candidatos, donde el que mayor voto convoca solamente llega al 12%, donde no se sabe qu茅 pasar谩 con el 30% ni con las ausencias, a pesar de que en Per煤 se castiga fuertemente a quien no vota, es obligatorio y hay multas muy altas por no hacerlo.

Esto que est谩 ocurriendo en Am茅rica Latina y ya es casi aburrido enumerarlo pa铆s por pa铆s, Chile, los problemas de Ecuador, hay una especie de servicio a la ciudadan铆a de cosas que parecen incomprensibles. Pero en Per煤 lo m谩s importante no es la elecci贸n del 11 de abril, sino que hay que decir abiertamente que esos 23 candidatos indican algo, en Per煤 no existen m谩s partidos pol铆ticos org谩nicos, inclusive esto pasa de manera similar ac谩, los partidos son referencias, sin embargo, ac谩 existen en relaci贸n de referencia entre el votante y el candidato, el partido Radical o el Peronista que se sienten de una misma memoria hist贸rica, en Per煤 no existe eso.

Los 23 candidatos son casi todos provincianos, los partidos de derecha han desaparecido, el APRA desapareci贸 con Alan Garc铆a y en Per煤 se da un caso de una especie de provincialismo atrasado donde las provincias al ver este vac铆o de representaci贸n institucional nacional se expresan directamente y presentan sus candidatos que la mayor铆a son personajes de segunda, oportunistas, como es la vida pol铆tica del pa铆s a partir de Fujimori y otros.

No olvidemos que en Per煤 hay seis presidentes encausados legalmente por delincuencia, por ladrones, algunos por centenares de millones de d贸lares otros por miles, un caso inaudito tambi茅n para tener en cuenta. En estas condiciones se va a hacer este acto electoral en Per煤.

Citaste el caso de Vizcarra, que fue el 煤ltimo presidente defenestrado, y tambi茅n est谩 acusado de haber recibido coimas cuando era gobernador de la provincia de Moquegua por un hospital y una obra de desag眉e que se iba a realizar ah铆.

Est谩 encausado y se presenta en una lista de un ex fujimorista para tratar de tener inmunidad parlamentaria. Estos son episodios menores. El hecho es por qu茅 se da esta realidad en Per煤, as铆 como en otros lugares. Y ac谩 hay que ver algo que ya he mencionado muchas veces, en Per煤 el 60% de la gente es pobre y marginal. Pero no desde ahora, secularmente.

De tal manera que el pa铆s oficial de las estad铆sticas es el 30 o 40% de la poblaci贸n. Se dec铆a de Per煤, al igual que Chile, que cre铆a al 5% y que eran pa铆ses de punta, ahora se sabe que en Chile prima la desigualdad y la miseria, y que eso era una farsa. En Per煤 es peor porque las cifras estad铆sticas oficiales son para un 30% y no se cuenta al resto de la poblaci贸n que es marginal.

Hace unos a帽os un investigador escribi贸 un libro que se llama El otro sendero donde dijo que la econom铆a informal contribuye m谩s al PBI que la econom铆a formal. Hay que ver cu谩les son las consecuencias de este dicho, que el 60%, que es marginal y que vive en la econom铆a informal en diferente grado, tenemos un pa铆s que no parece nada de un desarrollo capitalista medio, es la realidad.

Yo lo suelto para que quien lea vea que esta es una expresi贸n en un momento, agravado por la crisis econ贸mica, pol铆tica y por la pandemia de lo que es esta miseria de la pol铆tica de esos pa铆ses que se llaman 鈥渄emocr谩ticos鈥 y capitalistas. Eso es lo que est谩 ocurriendo en Per煤. Por eso esto no se trata solamente de una perversidad pol铆tica ocasional, sino que es la consecuencia de todo un proceso de decadencia de un pa铆s como Per煤 donde se degrad贸 todo.

No hay que olvidar que Fujimori le daba un mill贸n de d贸lares a cada Coronel que ascend铆a a General y que 茅l, que est谩 acusado de apropiarse de 40.000 millones de d贸lares con Montesinos, degeneraron al pa铆s de manera tal que todo el mundo era c贸mplice de la justicia y no pod铆a vivir 茅l en esas condiciones de un dominio autoritario, y una corrupci贸n como la de 茅l si no captaba las FF AA y policiales a la burocracia y no impon铆a un sistema de 茅tica perversa en el pa铆s.

Ese es el pa铆s donde se van a realizar estas elecciones para que en julio asuma el nuevo presidente, que no se sabe cu谩l va a ser, se sabe que va a haber segunda vuelta, no se sabe cu谩l va a ser el comportamiento electoral final y nadie puede predecir una victoria. Lo que s铆 puedo decir es que salvo Ver贸nika Mendoza que es una centrista de izquierda, como se califica ahora a los progresistas dentro del sistema, el resto son todos defensores del orden capitalista incluso con las alas diversas, fascistas, liberal conservadora, etc. No podemos esperar nada.

Ver贸nika Mendoza ser铆a casi un milagro que llegue a la segunda vuelta. Su caso es particular porque habiendo oportunidades para una posici贸n progresista, que muchos llaman populista en el pa铆s, ella es una candidata que como se form贸 como profesional en Europa, no tiene o铆do para captar lo que piden los de abajo con las movilizaciones 煤ltimas que terminaron siendo factores como en Chile, de la realidad peruana, y como no tiene sensibilidad en ese tipo, se est谩 impidiendo de llegar a esos sectores populares que est谩n pidiendo un cambio radical en el pa铆s para obviamente enriquecer su candidatura con la opci贸n de ser presidenta de la rep煤blica.

M.H.: Mencion茅 el 鈥渧acunagate鈥 y te quiero pedir un an谩lisis, dado que integraste como senador la Comisi贸n de salud.

R.N.: Durante cinco a帽os. El problema de Per煤 es como Argentina agravado por veinte, pensando que Argentina es un pa铆s privilegiado en relaci贸n a realidades como la de Paraguay, Per煤 o Ecuador. El problema central en Per煤 es que todos los elementos de degeneraci贸n social y pol铆ticos producto de la desigualdad y una dominaci贸n de tipo olig谩rquica secular en el pa铆s, con el problema pol铆tico 茅tico de 7 presidentes ladrones en el pa铆s, y por eso cit茅 a Fernando de Soto quien afirma que la econom铆a es informal, para que se hagan una idea, en Per煤 el 60% de la poblaci贸n, desde m铆 茅poca no ten铆an asistencia m茅dica. Y en mi libro yo cito, que cuando le ped铆 al Primer Ministro postas m茅dicas en la Sierra Central para dar asistencia elemental a 3 millones de personas, me dijo que no pod铆a ser porque esas personas no tributaban nada. O sea, la concepci贸n de los gobiernos liberal-conservadores de tipo salvaje, donde si no tributas no tienes ning煤n servicio, no solo educaci贸n sino salud.

Esta es una referencia real que yo viv铆, que cito para mostrar que aunque el gobierno este que ya se va quisiera y hubiera presupuesto, no hay infraestructura, no hay m茅dicos, enfermeros ni hospitales y los marginales que son el 60% no han tenido pr谩cticamente asistencia m茅dica, a ellos se los deja morir. Es imposible un servicio m茅dico. Por eso es que Per煤 proporcionalmente a su poblaci贸n es uno de los pa铆ses m谩s tocado por el Coronavirus. A eso se suma la desigualdad que est谩s insinuando, porque la salud es m谩s privada que ac谩, porque se ha convertido en un negocio formidable, y la preocupaci贸n a los asociados de esas organizaciones de ese r茅gimen privado que existe en el Per煤 privilegiadamente, y las desigualdades van por escalones, el que tiene algo, el que tiene menos y los que no tienen nada.

De tal manera que lo 茅tico, que ya cit茅 que es fundamental, de los 7 Presidentes ladrones, con una moral sucia en todo el pa铆s, agravado por la desigualdad, llevan a que el que trata de conseguir una vacuna se la pone como se ha acusado al ex presidente Vizcarra que vacun贸 a escondidas a su mujer, se vacun贸 茅l y a sus conocidos. Si lo hace el Presidente, lo hacen los Ministros y todos los que tienen poder, obviamente esto que est谩 ocurriendo en otras partes, que aparecen como privilegios menores, en Per煤 es la expresi贸n de una moral nacional, producto de los que tienen arrasan con todo y creen que tienen el derecho y los privilegios sin que nadie los controle, inclusive en este momento dram谩tico. Por eso se vacuna quien puede a escondidas, comenzando por el ex Presidente que vacun贸 incluso a su portero.

M.H.: El mismo 11 de abril, segunda vuelta en Ecuador. 驴C贸mo ves el panorama pol铆tico de ese pa铆s?

R.N.: Esa es una pregunta para responder a lo largo de un a帽o entero, pero voy a tratar de hacerlo. Andr茅s Arauz va a competir con el banquero Guillermo Lasso, es su cuarta presentaci贸n y no es solamente banquero, como cualquier banquero de cualquier pa铆s que adem谩s son terratenientes, son exportadores, incluso mineros, por lo tanto, es una figura fundamental.

M.H.: Ligado a las finanzas tambi茅n.

R.N.: Por supuesto, es sobre todo banquero, pero con propiedades m煤ltiples. Y Arauz es un profesional joven, corre铆sta, que obviamente va a dar la batalla en las peores condiciones, porque todo el mundo sabe que han dejado fuera a Correa, le han hecho todas las trampas posibles, le han dificultado, ha habido una total persecuci贸n y, sin embargo, sali贸 primero y va a enfrentar a Guillermo Lasso.

Lo novedoso es el fen贸meno Pachakutik, o sea la CONAIE, que es una poderosa organizaci贸n de campesinos e ind铆genas y todo aquel que forme parte de las comunidades ecuatorianas que han tenido un papel muy fuerte en la historia. Algunos sectores primero dijeron incre铆blemente que apoyar铆an a Lasso, ya lo hab铆an hecho antes en la otra elecci贸n, que no apoyan a Correa y que como salieron terceros, han llamado a una especie de abstenci贸n. Otros apoyan sin fisuras a Arauz.

Pero la pregunta es por qu茅 estos grupos no votan por un candidato que aparece largamente a la izquierda de Guillermo Lasso. Hay que recordar que Correa tuvo problemas con ellos, al principio cont贸 con el apoyo de las fuerzas populares, sobre todo con el apoyo de la CONAIE o sea los campesinos organizados en defensa del derecho de sus comunidades sobre todo ante las agresiones de las mineras.

Y como la econom铆a de Ecuador es dolarizada, oblig贸 a Correa a reemplazar los ingresos que fallaban, porque el precio del petr贸leo hab铆a bajado y las remesas de los ecuatorianos que est谩n en el exterior que son el 30% del aporte al fisco, tampoco llegaban, y como la econom铆a est谩 dolarizada se dio una coyuntura desfavorable, entonces Correa se vi贸 obligado a pactar con la inversi贸n minera china y comenz贸 a aplicarla.

Y como ninguna inversi贸n china o no china es limpia, obviamente esa inversi贸n atac贸 intereses de estas comunidades que protegen sus tierras, el agua, defienden su espacio f铆sico. Entonces se cre贸 un conflicto y de ser aliados pasaron a ser adversarios y como Correa mantuvo una posici贸n dura, ellos se convirtieron en fuertes opositores de Correa.

Lo que sucede es que no se sabe es si los votantes que est谩n bajo la disciplina de esos sectores de la CONAIE y algunos movimientos sociales van a acatar esta especie de voto principista y en cambio votar铆an por Arauz. Es una inc贸gnita. Lo digo y reflejo este hecho para que se comprenda por qu茅 un sector que parece radicalizado y progresista, no es corre铆sta y llama a votar en su contra.

Estas son las razones, econ贸micas y pol铆ticas por las que tanto Correa como el corre铆smo perdi贸 el apoyo de una parte de este importante sector de las luchas sociales y pol铆ticas en el pa铆s y que ahora se traducen en consecuencias imprevistas electorales, porque no se sabe realmente cu谩l ser谩 el voto de los de abajo, si van a acatar la disciplina de sus dirigentes o le dan la posibilidad a Arauz de elegirse Presidente de la Rep煤blica en segunda vuelta.

La Haine