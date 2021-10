–

Ayer finaliz贸 el Segundo Encuentro Plurinacional Regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries y transmasculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada. Organizado sobre la plaza San Mart铆n, participaron 3000 personas en los dos d铆as, se realizaron 23 talleres, una feria autogestiva, el festival cultural pluridisidente y se estren贸 la pel铆cula: 鈥淐on la fuerza del r铆o鈥. El s谩bado se realiz贸 una asamblea transfeminista con m谩s de 40 oradoras y luego una movilizaci贸n de 5000 personas. Mir谩 la cobertura con fotos y transmisiones en vivo de la jornada transfeminista. Por ANRed

El 煤ltimo Encuentro Plurinacional de mujeres, travestis, y disidencias fue en La Plata antes de la pandemia de covid 19, donde asistieron m谩s de 500 mil personas. Este fin de semana largo, dos a帽os despu茅s, la ciudad se volvi贸 a llenar de organizaci贸n feminista con una impronta regional, por la aparici贸n de Tehuel de la Torre, justicia por Johana Ramallo, la Moma, la Chicho, Soraya, y todas las mujeres, travestis y trans asesinadas, y en contra de las medidas represivas de la Intendencia de Julio Garro. A su vez, estuvo atravesado por el debate en torno a construir 芦juntas y juntes las estrategias comunes para hacer efectivo el 35 Encuentro Plurinacional de MLTTBNB en San Luis 2022禄

芦En La Plata, Berisso y Ensenada, nos encontramos en las calles, organizades y en lucha por nuestras muertas y desaparecidas, contra el C贸digo de (in) convivencia que el poder local quiere aprobar, un c贸digo que criminaliza el uso del espacio p煤blico y la protesta social. Nos llamamos a defender el r铆o y sus humedales禄 expresaron en el documento de apertura luego de la presentaci贸n de Hijas de su madre, malambo el viernes al mediod铆a.

鈥淗ay muchas compa帽eras que vinieron a participar. Esto evidencia la necesidad que tenemos de encontrarnos. Que a pesar de la pandemia hemos seguida organizadas, hemos seguido en la calle, hemos denunciado los femicidios en el marco de la cuarentena鈥 dijo Natalia de la Campa帽a Somos Plurinacional entrevistada por ANRed. M谩s de 3000 personas pasaron por la plaza el 8 y 9 de octubre. A su vez, la Campa帽a impuls贸 m谩s de 15 encuentros plurinacionales y regionales en varios puntos del pa铆s de cara a la organizaci贸n del Encuentro Plurinacional de mujeres, travestis y disidencias 2022 en San Luis.

Todo el encuentro se realiz贸 sobre la Plaza San Mart铆n y cont贸 con una feria autogestiva. Las manteras organizadas, que fueron desalojadas de esa plaza en 2019 por orden de la Municipalidad se hicieron presentes y participaron durante todo el encuentro con su feria y con una muestra fotogr谩fica que recorri贸 su lucha.

芦Es la primera vez que participamos del encuentro como organizaci贸n. Hace a帽os que venimos peleando por una feria americana regularizada en mejores condiciones. Nunca fuimos competencia para los negocios porque vendemos ropa de segunda oportunidad, que ya ha pasado por IVA, somos recicladoras y queremos un espacio para la feria americana禄 dijo Gladys durante la Asamblea Transfeminista del s谩bado 9. 芦Estamos juntas podemos m谩s, saber que no estamos solas, que hay un mont贸n de chicas que est谩n organizadas y otras que no, que est谩n como nosotras empezando y por supuesto que vamos por m谩s el pr贸ximo encuentro estaremos presentes tambi茅n禄 agreg贸 D茅bora.

Tambi茅n participaron del Encuentro Plurinacional Regional la Red de Mujeres y Disidencias en Instituciones Deportivas. ANRed dialog贸 con referentas de San Lorenzo, Boca, River, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Estudiantes, entre otros clubes que piensan estrategias para lograr avanzar hacia clubes deportivos libres de violencia machista.

Como en los Encuentros Plurinacionales que se hacen a nivel federal, este encuentro regional cont贸 con 23 talleres que se realizaron a lo largo de la tarde del viernes sobre la plaza. Los ejes fueron Transfeminismos y estrategias de organizaci贸n, Transfeminismo antirrepresivos, Transfeminismos y salud, y otros como Taller por Lucho, Santiago Cancinos y Tehuel de la Torre.

El viernes despu茅s de los talleres comenz贸 el festival pluridisente con artistas regionales de la m煤sica, circo, teatro y batucada. Tambi茅n se estren贸 芦Con la fuerza del R铆o禄 la opera prima de la Colectiva Audiovisual Feminista.

Asamblea Transfeminista: 芦En pie de rebeld铆a para continuar la lucha feminsita y transfeminista禄

El Encuentro Plurinacional Regional continu贸 el s谩bado con la Feria Autogestiva, Cirqueres, y la Asamblea Transfeminista que cont贸 con 40 oradoras que dieron cuenta del proceso emancipatorio, colectivo y de articulaci贸n, politizaci贸n e intervenci贸n de las situaciones de cada territorio. Una de las invitaciones y llamamientos que se repiti贸 a lo largo de la asamblea fue adherir a realizar una concentraci贸n con corte de la rotonda de autopista en 120 y 32 el mi茅rcoles 13 de octubre por la aparici贸n con vida de Tehuel de la Torre.

Entre ellas intervinieron manteras organizadas, la UTT, y Vecinas y vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La Plata, Vecinxs Autoconvocados por el Humedal G茅nova de Berisso. Natalia Penda expuso la contaminaci贸n que sufren de Copetro, la municipalidad de Berisso y la necesidad de articulaci贸n. 芦Todas las pol铆ticas son de extractivismo, tenemos que despertarnos ahora y no permitir m谩s que sacrifiquen nuestros territorios y nuestros cuerpos para pagar una deuda que no nos corresponde禄.

Tambi茅n particip贸 en la Asamblea Transfeminista Quimey Ramos, activista travesti y trabajadora del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). 芦Me pregunto, ser谩 que no somos mercanc铆as, que no han podido comprar nuestros activismos, desde ah铆 decimos no nos conformamos con ning煤n ministerio, con secretarias, no podemos esperar nada m谩s de este gobierno, en los primeros 3 meses de pandemia aument贸 un 40% las denuncias por violencia, que nos vengan a dar respuestas, tenemos que inundar las calles y salir del lugar com煤n, seguir disputando禄

芦Volvimos a ocupar las calles para denunciar que la otra pandemia, el capitalismo patriarcal, no ha terminado: cada 30 horas se comete un femicidio o un travesticidio social es ejecutado禄

El s谩bado a las 17 comenz贸 la multitudinaria movilizaci贸n del Segundo Encuentro Plurinacional Regional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales, no binaries y transmasculinidades de La Plata, Berisso y Ensenada.

La marcha recorri贸 la calle 1, 芦zona roja禄 de La Plata y denunci贸 la convivencia estatal policial en la desaparici贸n y femicidio de Johana Ramallo, en el travesticidio de la Moma, as铆 como la insistencia en la aparici贸n con vida ya de Tehuel de La Torre.

Repudiaron el C贸digo de Convivencia Urbano de Julio Garro y la marcha sigui贸 hasta Plaza Moreno frente a la Municipalidad de La Plata y la Catedral para denunciar que a煤n no se efectiviz贸 la implementaci贸n de la Ley de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo.