–

De parte de Todo Por Hacer May 2, 2022 170 puntos de vista

Llega la primavera, el buen tiempo, algunas lluvias y el fin de la obligaci贸n de llevar mascarillas en interiores y, con ella, como si fueran flores silvestres, empiezan a florecer conflictos laborales. Las medidas excepcionales para hacer frente a la pandemia van decayendo, pero el recorte de derechos laborales que sufrimos durante estos 煤ltimos a帽os parece que se mantiene, sobre todo en sectores como el del teletrabajo. A esto hay que sumarle que varias sindicalistas han sido condenadas en el 煤ltimo mes por ejercer su militancia en defensa de los derechos de la clase trabajadora.

Es evidente que condenas que atentan contra el derecho a la libertad sindical se ven amparadas por el contexto social de avance de la extrema derecha en el que nos encontramos sumidas y, en consecuencia, de evidente retroceso en el discurso de los derechos de las trabajadoras. Esto se evidencia con reivindicaciones surrealistas como el de los caseteros de la Feria de Abril, que ped铆an libertad para explotar a gusto y que fue acogido de buen grado por una buena parte de nuestra sociedad.

Urge recuperar un discurso de clase, que defienda los derechos m谩s b谩sicos de las trabajadoras, y que cale en la sociedad. De contrario, nos encontraremos con m谩s casos de explotaci贸n laboral y de represi贸n contra quienes luchen contra la misma.

En la Feria de Abril, explotaciones mil

El mes de abril comenz贸 con una pol茅mica un tanto inesperada, por lo terriblemente gratuita y surrealista que es su origen: los caseteros de la Feria de Abril anunciaron la convocatoria de un paro durante las famosas fiestas sevillanas porque la reforma laboral, aprobada por el Gobierno y parte de sus socios el pasado mes de diciembre , hac铆a 鈥渋nviable鈥 su actividad durante las ferias.

En primer lugar, justificaron su postura en que la reforma laboral impon铆a la jornada diaria de 8 horas e imped铆a los 鈥渉orarios prolongados鈥 que requieren las fiestas. Esto, por supuesto, es m谩s falso que un billete de tres euros. Primeramente, porque la jornada de 8 horas no es una novedad de la 煤ltima reforma de turno, sino una conquista social que se logr贸 hace 103 a帽os, tras 44 d铆as de una intensa huelga en la f谩brica de La Canadiense . Y, por otro lado, porque el Estatuto de los Trabajadores regula que entre una jornada de trabajo y otra deben mediar, al menos, 12 horas de descanso, desde nada menos que 1980. Es decir, esto tampoco se trata de una novedad introducida por Yolanda D铆az.

En segundo lugar, los caseteros alegaron que la reforma laboral tampoco les permite contratar temporalmente al personal que trabaja en las ferias. Una vez m谩s, esto es una falsedad como la copa de un pino, pues si existe una causa de temporalidad, el Estatuto de los Trabajadores permite la contrataci贸n temporal. Y esto tampoco es algo nuevo: los contratos se presumen indefinidos, salvo que exista una causa de temporalidad, desde hace 40 a帽os.

Lo que las palabras de los se帽oritos andaluces hiperprivilegiados que cuentan con una licencia para operar una caseta de la Feria de Abril nos muestran es que en esta festividad hispalense no solo sufren todos los a帽os la explotaci贸n los pobres corceles que participan a la fuerza del Paseo de Caballos y los toros que mueren en La Maestranza; sino que tambi茅n son duramente explotadas las trabajadoras y los trabajadores de las casetas.

Los se帽oritos mostraron su indignaci贸n porque la ley no les permite obligar a sus trabajadoras a currar durante m谩s de 8 horas (otra cosa es que las partes, de mutuo acuerdo, puedan pactar algunas horas extra, siempre que se respeten los periodos de descanso) y, en vez de contratar a m谩s personal para partir los turnos, aprovecharon para echar sus excrementos sobre el Gobierno progre al que odian. Y esto nos lleva a las anarquistas, que hemos criticado m谩s duramente que nadie la aprobaci贸n de la reforma laboral que se ha pactado entre los partidos progresistas, la patronal, los sindicatos y parte de la derecha liberal, a tener que se帽alar que no es cierto, que estos se帽ores est谩n aprovechando que el Guadalquivir pasa por Sevilla para hacer pol铆tica y tratar de hundir al Ejecutivo en base a titulares anunciando que 鈥渓a izquierda quiere cargarse la Feria de Abril鈥.

Como no pod铆a ser de otra manera, la extrema derecha de Vox 鈥 un partido compuesto por jueces, abogados del Estado y otros altos funcionarios que conocen perfectamente la legislaci贸n laboral 鈥 no tard贸 ni dos horas en comprar el relato a los caseteros, arremeter contra la reforma de Yolanda D铆az y asegurar que nuestras sagradas fiestas tradicionales corren peligro con el Gobierno de Perro S谩nchez.

Por supuesto, al final no hubo ning煤n paro y los sevillanos pudieron beber fino y rebujitos a gusto. Muchos caseteros viven pr谩cticamente todo el a帽o de lo que ganan en la semana que dura la Feria y no pensaban poner en riesgo sus jugosas ganancias por una absurda reivindicaci贸n pol铆tica. En cualquier caso, lograron su cometido y convencieron a algunas personas que las reformas sociales de la 鈥渋zquierda鈥 (con muchas comillas) suponen la p茅rdida de puestos de trabajo.

Pero m谩s lamentable que la actitud de los caseteros, fue la de los medios de comunicaci贸n, que de manera acr铆tica difundieron el bulo, sin contrastar la informaci贸n, de que la reforma laboral no permitir铆a el libre desarrollo de la actividad de las casetas. Incluso los medios supuestamente afines al Gobierno no hicieron su trabajo y repitieron como papagayos el mensaje de la ultraderecha. 脷nicamente TVE rectific贸, cinco d铆as despu茅s, y reconoci贸 que no hab铆a contrastado la informaci贸n. Pero tan solo lo hizo en un tuit, cuando todo el da帽o ya estaba hecho y la fake news se hab铆a diseminado.

Lamentamos el error cometido en esta informaci贸n. La obligatoriedad del descanso m铆nimo de 12 horas entre jornadas viene incluida en el Estatuto de los Trabajadores y data de 1980. No tiene ninguna relaci贸n con la reforma laboral. 鈥 Telediarios de TVE (@telediario_tve) April 5, 2022

Se confirma la condena de prisi贸n de seis militantes de CNT Xix贸n

A medidados de abril, la Audiencia Provincial de Asturias ratific贸 la condena de prisi贸n de tres a帽os y medio de prisi贸n contra seis sindicalistas de la Confederaci贸n Nacional de Trabajo (CNT) de Xix贸n que hab铆an sido condenadas por los delitos de coacciones graves y obstrucci贸n a la justicia en el marco de un conflicto sindical frente a la pasteler铆a La Suiza . Otros dos militantes han resultado absueltos.

El origen del conflicto nos lo relataron las propias compa帽eras asturianas el a帽o pasado en una entrevista que les realizamos en este mismo peri贸dico : 鈥Comenz贸 como un conflicto m谩s. En principio una trabajadora quer铆a calcular las cantidades que se le deb铆an en concepto de horas extras y vacaciones, y tambi茅n quer铆a finalizar la relaci贸n laboral, se qued贸 con ella y nos encontramos a una persona machacada y aterrada por la idea de tener que volver a incorporarse a su puesto (estaba de baja por maternidad). Al margen de la deuda econ贸mica generada por las jornadas interminables y el no disfrute de vacaciones, el trato era insoportable, con comentarios humillantes e indecorosos sobre su cuerpo, sobre su maternidad, con insinuaciones para despu茅s subestimarla鈥 Una situaci贸n que era inaceptable y que, arm谩ndose de valor y con el apoyo del sindicato, la compa帽era decidi贸 afrontar.

El primer paso fue intentar comunicarse con el empresario para plantearle una salida digna de la empresa, que no era otra cosa que se le pagase a la compa帽era lo que se le deb铆a. El di谩logo fue pr谩cticamente imposible, con insultos, actitud amenazante y prepotente鈥 En vista de la imposibilidad de comunicaci贸n decidimos sacar el conflicto a la calle y comenzaron las concentraciones y los repartos de octavillas informando del conflicto鈥.

Ahora, a帽os despu茅s de estos hechos, nos encontramos con que quienes se solidarizaron con la trabajadora y decidieron hacer p煤blico el conflicto han sido condenadas (y la condena ha sido ratificada por la AP) en una sentencia que sienta un precedente terriblemente peligroso para la libertad sindical. Si concentrarse frente a un puesto de trabajo para informar sobre las pr谩cticas laborales de la empresa y llamar al boicot se considera constitutivo de un delito de coacciones, la posibilidad de acci贸n de los sindicatos queda reducida a la nada.

En respuesta a esta nueva sentencia, las sindicalistas anunciaron que recurrir铆an ante el Tribunal Supremo y publicaron un comunicado que, entre otras cuestiones, explicaba lo siguiente: 鈥Estamos aqu铆 por ser mujeres que cuidan de mujeres. Por ser apoyo, por sostener, por no callar. Estamos aqu铆 porque el sistema nos condena al olvido, a la alteridad, y nosotras no nos conformamos. Estamos aqu铆 por dar voz a las silenciadas, por decirle a un Estado y a una justicia patriarcal que si no nos defienden, nos defendemos solas. Estamos aqu铆 por ser la cara y las manos de las otras. Estamos aqu铆 por no abandonar a ninguna compa帽era, ni en la lucha ni en el dolor de la derrota. Estamos aqu铆 por decir que nuestro cuerpo y nuestra dignidad no est谩n en venta. Estamos aqu铆 porque, aun con miedo, no retrocedemos.

Estamos aqu铆 por ser obreras. Por saber que la 煤nica manera de sobrevivir es organizarse. Estamos aqu铆 por saber que juntas sumamos, que si tejemos, unidas y desde abajo, las redes son irrompibles. Estamos aqu铆 porque nos tienen miedo. Estamos aqu铆 como ejemplo: ellos quieren que lo seamos de lo que no hay que hacer, por eso nos reprimen. Nosotras queremos ser el ejemplo de la solidaridad, el hilo que cose el movimiento obrero.

Seguiremos aqu铆: acuerp谩ndonos igual que hicimos con nuestra compa帽era cuando nos necesit贸, igual que seguiremos haciendo con todas las que nos necesiten鈥.

CGT denuncia que no se cumplen los derechos de las teletrabajadoras

La Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) public贸 un comunicado a principios de abril para informar que la Direcci贸n General del Trabajo, tras una consulta del sindicato, le confirm贸 que las personas que se encuentren en la modalidad de teletrabajo (trabajo a distancia) deben regirse por la Ley 10/2021 de Trabajo a Distancia y no por las medidas excepcionales de contenci贸n sanitaria frente al Covid-19 鈥 que se siguen aplicando en muchos casos 鈥, que son m谩s restrictivas de derechos.

En el mismo comunicado, la CGT denunci贸 que, entre otros, en el sector del Contact Center (Telemarketing), existen casi 100.000 personas en esta modalidad de teletrabajo, sin regularizar los derechos y garant铆as m谩s b谩sicos. Estas personas, trabajadoras de uno de los sectores m谩s precarios, no tienen garantizado el abono de los gastos necesarios para compensar esta modalidad y explicaron la importancia de que se realicen inspecciones de trabajo en este sector.

La lucha es el 煤nico camino: la CNT-CIT de Barakaldo como ejemplo

Queremos terminar este art铆culo con buen sabor de boca y recordar que, pese a las adversidades, luchando se conquistan derechos. Y si no, que se lo digan a la Secci贸n Sindical de la CNT en Lombide (una empresa de limpiezas de Portugalete) que, tras un intenso conflicto sindical porque no se respetaban los derechos de las trabajadoras, logr贸 que el TSJ del Pa铆s Vasco condenara a la empresa y restituyera sus derechos . Ojal谩 cunda el ejemplo. Nos va mucho en ello.

_____________________

Sobre la reforma laboral del Gobierno de UP y el PSOE, en enero de 2022 publicamos el art铆culo 鈥La Reforma Laboral: Una derrota para la clase trabajadora, un regalo para la patronal鈥.

Sobre esta lucha laboral, hace tres a帽os publicamos un art铆culo sobre el centenario de la Huelga de La Canadiense.

En 2018 nos hicimos eco de la acusaci贸n formulada contra el sindicato por su labor en defensa de los derechos de la clase obrera y explicamos brevemente el origen del conflicto.

En el mes de agosto de 2021, entrevistamos a CNT Xix贸n precisamente a ra铆z de la condena inicial que dict贸 el Juzgado de lo Penal.

El recurso de casaci贸n anunciado ante el Supremo aumenta los gastos legales del sindicato. Para hacer frente de manera colectiva a los mismos, iniciaron una campa帽a de venta de garrafas de aceite solidario, donado por una cooperativa andaluza vinculada al SAT. Puedes comprar el aceite haciendo click aqu铆.

Aceite solidariu. Puedes escribinos a gijon@cnt.es, al 695 23 55 37 o por redes sociales (Twitter: @XixonCnt, Instagram: @cnt.xixon, Facebook: cntgijon) pa facer ped铆os individuales na zona de Xix贸n. pic.twitter.com/YpYQBUjsw0 鈥 CNT Xix贸n (@XixonCnt) July 2, 2021

M谩s informaci贸n sobre este conflicto en la web de CNT-CIT.