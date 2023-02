–

Virginia Ayala, vecina de Tigre y miembro del Pueblo Moqoit, visit贸 el territorio de Punta Querand铆 por primera vez para la ceremonia de 脩emongara铆 y resalt贸 que es un lugar de encuentro entre hermanos y hermanas. M谩s de un centenar de personas compartieron la ceremonia de bendici贸n de los frutos maduros en el territorio de la Comunidad Ind铆gena Punta Querand铆, un espacio de lucha que logr贸 la protecci贸n del sitio sagrado de los pueblos originarios ubicado en el epicentro de los barrios privados responsables de la destrucci贸n de enterratorios ancestrales y de miles de hect谩reas de humedales continentales. La celebraci贸n tuvo una destacada participaci贸n de mujeres mbya, de distintos sectores de la gran Naci贸n Guaran铆 y de miembros de los Pueblos Qom, Kolla, Quechua, Moqoit y Mapuche. Un acontecimiento donde confluyeron distintas lenguas, cantos y danzas aut贸ctonas, folkl贸ricas y tradicionales: desde el tangar谩 ceremonial al chamam茅, chacarera, zamba, tinku, morenada, pim pim y muchas m谩s. Por Punta Querand铆.



En un anterior informe, compartimos impresiones de varios protagonistas de la jornada, tanto m煤sicos como representantes de organizaciones y comunidades que tomaron el micr贸fono. En esta oportunidad queremos destacar a otras personas con un rol m谩s silencioso, pero que su mirada aporta claves para entender la fortaleza de Punta Querand铆 como espacio de empoderamiento ind铆gena y el valor de estas celebraciones para reunir al movimiento de pueblos originarios de la regi贸n.

Virginia Ayala vive en el Municipio de Tigre desde 2008, proveniente de la Comunidad Moqoit El Pastoril de la provincia de Chaco, y vino a Punta Querand铆 con sus hijos Bruno y Carlos y su hija Lucero, todos ellos nacidos en Buenos Aires.

芦Fue nuestra primera experiencia, disfrutamos mis hijos y yo, fue muy emocionante escuchar diferentes lenguas鈥, se帽al贸 Virginia. 鈥淣os sentimos re c贸modos, como en casa, me hizo acordar a mi ni帽ez, viv铆amos en el monte禄, expres贸 la mujer, quien conoci贸 a integrantes de Punta Querand铆 y de la Uni贸n de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar a trav茅s de algunas mujeres de la Comunidad Moqoit del Delta, provenientes del mismo lugar que ella.

芦Jam谩s particip茅 ni en una reuni贸n, ac谩 no me animaba por miedo a la discriminaci贸n, pero en Punta Querand铆 me olvid茅 de todo: dije que lindo porque no te miran con ojos de rechazo禄, agreg贸 Virginia y ampli贸: 芦Mis hijos volvieron con una tremenda alegr铆a y le contaban a su pap谩, le dec铆an: Paa, es re lindo, porque la gente no te mira, solamente se acerca para preguntarte si la est谩s pasando bien, ten茅s que acompa帽arnos la pr贸xima vez鈥.

Vecina de la localidad de Rinc贸n y hablante de su idioma materno, Virginia inscribi贸 a sus hijos en el curso de lengua moqoit, financiado por el Municipio de Tigre y con la coordinaci贸n del profesor intercultural biling眉e Cristian Santos de El Pastoril. Antes, se sum贸 a la Campa帽a 鈥淪oy de Ra铆ces Ind铆genas鈥 de la Uni贸n de Pueblos Originarios de cara al Censo 2022, a trav茅s de un posteo sencillo que alcanz贸 una repercusi贸n nunca antes lograda desde las redes de Punta Querand铆. 鈥淩econoc茅 a tus ancestros con orgullo鈥, era el mensaje.

Finalmente, el domingo 22 de enero junto a su familia se animaron a venir por primera vez a Punta Querand铆 aprovechando el micro gratuito para la celebraci贸n de 脩emongara铆: 鈥淒e los 20 a帽os que estuve con el pap谩 de mis hijos, esa fue mi primera experiencia en estar con personas que son iguales que yo鈥, expres贸 Virginia con sencillez.

Cada uno de estos encuentros ratifican la fortaleza del sitio sagrado y renuevan las energ铆as para continuar la lucha por los derechos de los pueblos originarios.

