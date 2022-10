–

La estrella espa帽ola del 驴pop?-驴flamenco?-驴alternativo? Rosal铆a realiz贸 una gira por Argentina para presentar su 煤ltimo 谩lbum Motomami y fue imposible no enterarse. Las redes vibraron al sonido de cada uno de sus hits y la puesta en escena fue de los hechos m谩s comentados de la noche. El historiador e investigador Ezequiel Gatto realiza en esta nota una posible analog铆a (o un juego de las diferencias) con The Wall, pel铆cula emblem谩tica de principios de los 80鈥, que narra el show del protagonista Pink en clave nazifascista. Psicolog铆a de las masas, un di谩logo intergeneracional y el pop como arma de an谩lisis. Por Ezequiel Gatto (Tierra Roja).

Se creen especial como un a帽o en Miami que nieva

Como una autopista sin flecha鈥

Como una utop铆a sin brecha鈥

Yo quiero ver la mariposa鈥 suelta鈥

Rosal铆a, CUUUUuuuuuute (Motomami, 2022)

He visto ese rostro antes

Rosal铆a camina encorvada, en modo zombie, hasta el centro del escenario. Como los bailarines que la acompa帽an, tiene puesto un casco de moto con luces. A Rosal铆a se la distingue por el dise帽o y los colores de su vestuario. Los cascos son los de Saoko, primer tema de su 煤ltimo disco.

Unos instantes despu茅s de alcanzar el centro, Rosal铆a se quita el casco. Ella y los bailarines se enderezan. Empieza a sonar ese primer tema. Noto que en el show, a diferencia del videoclip en el que los cascos est谩n presentes durante toda la canci贸n, Rosal铆a y los bailarines se los quitan enseguida, con los primeros compases, y no se los vuelven a poner. Podr铆a decirse que dan la cara.

Pero existen m煤ltiples modos de dar la cara y m煤ltiples formas del rostro. El de Rosal铆a, que es el que aqu铆 m谩s nos importa, est谩 maquillado de una manera que, apenas la veo, me recuerda a alguien. M谩s bien p谩lida, casi borrado el hueco de los ojos, sin cejas. Si bien es un maquillado no tan infrecuente -que me hace pensar en una modelo m谩s que en una artista pop- en ese rostro, en ese g茅nero, en un escenario, me hace pensar en otro m煤sico. Un m煤sico que s贸lo existi贸 en la ficci贸n (a diferencia de los m煤sicos que, como Rosal铆a, existen no s贸lo en la ficci贸n).

Pop transhumanista

En The Wall se cuenta la historia de Pink, un ni帽o ingl茅s criado durante la Segunda Guerra Mundial, hu茅rfano, que acaba siendo una estrella del pop. La pel铆cula se puede ver, se ha visto, como una novela psicol贸gica, compuesta de simbolismos y psicoan谩lisis freudiano en los que el presente se explica por el pasado, el presente se estructura como un pasado pasando ahora.

Tambi茅n se la puede leer como una cr铆tica a las l贸gicas industriales, t茅cnicas, sociales y econ贸micas de la modernidad. Es, simult谩neamente, una exposici贸n de la cr铆tica a la estetizaci贸n de la pol铆tica que caracteriz贸 a los totalitarismos del siglo XX, y una exposici贸n de la m煤sica pop como un fen贸meno que testimonia la p茅rdida del aura est茅tica que signa a las obras de arte en la era de la reproductibilidad t茅cnica.

Es decir, en The Wall convergen ambas dimensiones: la p茅rdida del aura que produjo la emergencia de la modernidad t茅cnica -que reproduce, masifica y serializa a las obras, las priva de autenticidad, al tiempo que altera la percepci贸n y recepci贸n de las mismas-; y la estetizaci贸n (t茅cnica) de la pol铆tica totalitaria los cuales aparecen como procesos interrelacionados. El devenir l铆der-nazi de la estrella pop Pink podr铆a leerse como un modo tan谩tico de reclamar una singularidad en las condiciones hist贸ricas de la masificaci贸n moderna. De esa manera, la historia de Pink conjugar铆a la psicolog铆a del totalitarismo con la psicolog铆a de las estrellas del pop. En efecto, The Wall no s贸lo cuestiona la industria musical como un proceso de mercantilizaci贸n serializada de la creaci贸n art铆stica que propicia y modula sensibilidades est茅tico-sociales que reproducen (como la t茅cnica) la racionalidad del capital, sino que tambi茅n postula un v铆nculo posible entre nazismo y m煤sica pop.

Ese v铆nculo, que se va configurando a lo largo de la vida de Pink, tiene un momento expresivo en una operaci贸n que el m煤sico hace sobre su propio cuerpo. Antes de salir a escena como estrella pop/l铆der nazi, Pink, solo en un departamento, despu茅s de mirar mucha televisi贸n, se afeita el vello, el cabello y las pesta帽as. Al tiempo que el pelo corto, como expresi贸n capilar del orden militar higienista, es un elemento ligable al nazismo, eliminar el pelo tambi茅n puede remitir a un control total de un factor propio de nuestra condici贸n animal. El discurso biologicista eugen茅sico del nazismo promov铆a una raza superior. Con su decisi贸n est茅tica, Pink parece ir por el camino de una transhumanizaci贸n, y no de mera deshumanizaci贸n, de modo tal que ciertos s铆mbolos de los l铆mites de lo humano dan cuerpo a su devenir nazi-pop: el robot (un aut贸mata antropom贸rfico que expresa una hiper-racionalidad), el al铆en (una inteligencia no humana) y el esqueleto (en tanto vida que ya no existe). Lo lampi帽o autoproducido, que de por s铆 recurre a herramientas t茅cnicas modernas (como la Gillette) para ser realizado, termina siendo una manera pop de presentar la fuerza letal del totalitarismo.

Resumamos. En The Wall encontramos esta idea: la m煤sica pop y el totalitarismo tienen ra铆ces o condiciones comunes en la racionalidad t茅cnico-instrumental capitalista que someter铆a, y pervertir铆a, las obras y los fines humanos (y humanistas) y condicionar铆a los procesos de subjetivaci贸n en sentidos letales. La estrella de hoy es el l铆der de ayer, el l铆der de hoy es la estrella de ayer. Fronteras porosas, vaivenes.

Volvamos a Motomami.

La gran bella pop

Lo dicho: cuando Rosal铆a camina como arrastr谩ndose hasta el centro del escenario, acompa帽ada por sus bailarines, que caminan de la misma forma que ella, y se quita el casco, su cara parece tan rob贸tica, alien铆gena, esquel茅tica como la de Pink (tal vez que pink, en espa帽ol, signifique rosa, sea una casualidad productiva). El maquillaje le alisa las facciones hasta darle una continuidad crom谩tica y le quita las sombras. Al aplicar esa misma base sobre las cejas, 茅stas se vuelven imperceptibles. Hasta la paleta de colores de Motomami se asemeja a la de The Wall: rojo, blanco y negro (salvo que en ella prima el rojo por sobre los otros dos).

La pregunta se me vuelve inevitable. 驴Motomami invoca The Wall? Creo que s铆.

驴Para imitarlo? No, Motomami me parece una deriva. Una deriva reflexiva. Casi una respuesta, un poco como se le responde a otrx durante una conversaci贸n. Despu茅s de haber visto el show completo, dir铆a que la conversaci贸n que Rosal铆a, genia de la mezcla, capaz de combinar elementos hiperheterog茅neos como Bach, Daddy Yankee, el techno industrial, el flamenco, las Chicas superpoderosas y The Wall, propicia es una conversaci贸n en torno algo que llamar铆a el concepto de humano en el pop y a sus posibilidades antifascistas. En otros t茅rminos, si el nazismo fue un transhumanismo, Motomami se pregunta qu茅 hacer.

Como en una conversaci贸n, un proceso abierto y secuencial en el que se va recuperando lo previo para decir algo que a su vez incidir谩 en lo por decir (tal el sentido original de dial茅ctica), Motomami parece retomar (la conversaci贸n) no donde The Wall la dej贸 (porque eso implicar铆a el final de la pel铆cula) sino en el problema de la relaci贸n entre pop y totalitarismo.

El maquillaje transhumano con el que Rosal铆a comenz贸 el show se va desintegrando con el correr de los temas. Para el cuarto o quinto tema, Rosal铆a transpir贸 y se sec贸 con una toalla lo suficiente como para que su propio sudor vaya empujando al maquillaje fuera de su cuerpo y el pa帽o lo termine de eliminar. En un momento, antes de tocar Hentai en un piano de cola, despu茅s de secarse, dijo 鈥淓s que yo prefiero estar sin maquillaje鈥. Esa limpieza facial, que parec铆a sacarle un peso de encima, le quit贸 todos los rasgos de Pink que hab铆a tenido hasta entonces. De all铆 en adelante, el rostro de Rosal铆a estuvo a cara lavada.

驴Por qu茅 Motomami ser puede pensar en contrapunto a The Wall? Porque si 茅sta 煤ltima expon铆a los rasgos totalitarios y totalitarizantes del pop (podr铆a decirse, un pop-ulismo de ultraderecha) nacido en la cultura t茅cnica moderna, Motomami es un proceso de desmaquillaje, destranshumanizaci贸n, desmontaje. Pero no de destecnificaci贸n: hay un rostro intervenido pero no es transhumanista. El liderazgo nazipop -aislado, solipsista, mec谩nico pero intensamente emocional- que aparece en The Wall se desactiva en Motomami. A diferencia de Pink, Rosal铆a no se aleja, sino que se acerca; tiende a confundirse, no a la alteridad total. No distribuye la muerte, sino una vitalidad de la que forma parte pero no le es exclusiva. De pronto, aparece una lecci贸n posible: la totalitarizaci贸n no es solo un fen贸meno colectivo de indistinci贸n y homogenizaci贸n sino un fen贸meno social de hiperindividualizaci贸n casi suprahumana de un sujeto. Pero aqu铆 el 煤nico artista es Dios: Rosal铆a se ofrece como una primus inter pares y no como excepcionalidad.

Keep it cute, manito, keep it cute

La idea de estrella para dar a entender una relevancia cultural tiene una larga historia y refiere al hecho de que es una posici贸n inalcanzable y a la que, gracias a esa distancia, todos pueden mirar y admirar. Como afirmaban los situacionistas en los a帽os sesenta (movimiento est茅tico- pol铆tico referido a la Internacional Situacionista (1957-1972) cuyo planteamiento central era la creaci贸n de 芦situaciones禄 organizadas como experiencia sensibles y est茅ticas de emancipaci贸n pol铆tica; y que hicieron converger al marxismo con las vanguardias art铆sticas), el espect谩culo es un proceso industrial que no s贸lo produce im谩genes, sino tambi茅n la separaci贸n entre la imagen vista y la vida experimentada que hace posible a las im谩genes espectaculares. Es la acumulaci贸n originaria de Marx convertida en im谩genes y consumo de im谩genes. Y como la acumulaci贸n, que exige trabajar por un salario para poder vivir, en la sociedad del espect谩culo para poder vivir habr谩 que consumir im谩genes. La estrella (a la que Guy Debord define como vedette en su libro) es una de esas im谩genes con mucho valor.

Pero el valor se genera en el circuito producci贸n-circulaci贸n-consumo. Durante el siglo XX el broadcasting fue el modo de transmisi贸n (es decir, de circulaci贸n de las im谩genes) que propici贸 el estrellato, en tanto era un punto del cual irradiaba la informaci贸n para alcanzar una multiplicidad de puntos. En el broadcasting todos los receptores, que no transmiten, miran a la estrella (que puede verlos) pero no se miran entre s铆. La informaci贸n potencial producida por la relaci贸n entre receptores es casi irrelevante para el broadcasting.

Rosal铆a es una estrella del pop. Irradia. En Motomami todxs la miramos, ella nos mira. Pero, 驴qu茅 sucede con la mirada entre receptores? Aqu铆 es donde Rosal铆a, o mejor dicho, la Rosal铆a de Motomami, deja de ser una estrella cl谩sica broadcastera. Si mantengo la met谩fora c贸smica, tengo que decir que se convierte en una estrella fuerza gravitacional: atrae, mantiene cerca, condiciona los movimientos. Rosal铆a hace participar al p煤blico muy activamente. No pide que la gente cante los temas, que aplauda o grite tal o cual cosa. No es una animadora, no induce la participaci贸n a partir de las canciones o de s铆 misma. Rosal铆a hace preguntas, lee los carteles, dialoga, invita a cantar con ella, invita a algunos al escenario a bailar. Incluso improvisa a partir de lo que llega del p煤blico (ese tal Nicol谩s que cumpl铆a a帽os el d铆a del recital en Buenos Aires se llev贸 de regalo el Feliz cumplea帽os cantado por Rosal铆a y el p煤blico).

Pausa.

Volvamos por un momento a The Wall. A la c茅lebre escena en la que el concierto de Pink se vuelve indistinguible de un acto nazi. Indistinguible porque no se trata de que el concierto pop se convierte en un acto nazi, sino en que no se perciben diferencias entre el concierto pop y el acto nazi. Al ingresar al escenario, rapado y sin cejas, luego de besar beb茅s y abrazar se帽oras, lo primero que hace la estrella pop/l铆der nazi es purgar a su p煤blico, expulsando a los que les resultan indeseables (negro, gays, jud铆os, sucios, fumadores de marihuana). Acto seguido, cuando comienza la canci贸n, los seguidores de Pink van perdiendo el rostro, sus facciones distintivas. En lugar de caras diferentes tienen unas m谩scaras toscas, sin gestos, id茅nticas. El lampi帽o autoproducido y singularizado se alimenta de una multitud indistinguible, que lo promueve y a la que produce.

Fin de la pausa.

Volvamos a Motomami.

A diferencia de Pink, para quien la participaci贸n del p煤blico solo consiste en la adhesi贸n y la obediencia, Rosal铆a envuelve en su estrellato, lo comparte, lo utiliza para que unos asistentes conozcan a otros asistentes. Rosal铆a ya no hace broadcasting, construye mediaciones, redes. Es una estrella del pop de la era de internet, pero no s贸lo porque coincide su carrera con la existencia de internet o porque tiene muchos seguidores en las redes, sino porque configura su recital y su estrellato como una red. Ah铆 est谩 su antifascismo. Motomami no habla el idioma de The Wall pero inventa un lenguaje capaz de desarticularlo.

Lo Moto de MotoMami

驴Es Motomami de Rosal铆a una apelaci贸n nost谩lgica a un humanismo de la cultura y tecn贸fobo? En otros t茅rminos, 驴la propuesta de Rosal铆a dice que el rechazo al fascismo, el antifascismo, es una negaci贸n de la t茅cnica y, por ende, del pop? Ampl铆o: 驴es el concepto de humano del pop propuesto por Rosal铆a una figura que rechaza la t茅cnica?

No. Para empezar, el show lleva por nombre algo que invoca lo cyborg: una moto y una mami. El pop de Rosal铆a no es folk, ni folkl贸rico. De hecho, el show no s贸lo est谩 montado sobre bases tecnol贸gicas fuertes sino que incorpora las est茅ticas de redes sociales en su centro. El propio escenario lo muestra: vac铆o de estructuras que no sean provisorias (las estructuras estables son im谩genes maqu铆nicas proyectadas en las pantallas); pareciera que al espacio lleno y estable de The Wall (lleno de signos tecnofascistas), Motomami le responde con una estructura m铆nima en la que lo que no est谩 en movimiento o en uso directo no existe. Si el fascismo es una articulaci贸n del pasado (como tradici贸n, origen o fuente) y el futuro (como el tiempo de la consumaci贸n de su promesa) en la que el l铆der es una suerte de medium que organiza los pasajes de un tiempo al otro, en Motomami, no quedan restos de lo que hubo ni hay indicios de lo que habr谩. Entonces, 驴es un presentismo puro, un presente continuo? 驴Carece de memoria y anticipaci贸n? Es otra cosa, que se puede entender transportando la magistral rese帽a de Motomami de Jaime Altozano. Este analista musical dice que es un disco de sustracciones, y que Rosal铆a habr铆a buscado alcanzar una est茅tica hecha con lo m铆nimo posible, en un trabajo que parece llevar los g茅neros a su expresi贸n minimalista y los silencios tienen un valor decisivo. En efecto, el escenario parece replicar esa operaci贸n. Despojado, es un soporte elemental. Y tiene una temporalidad que parece expresar eso de que ser una pop star nunca te dura. No es m铆nimo por avaricia sino por generosidad y porque no se propone como exhaustivo sino como sugestivo. Motomami es una operaci贸n para hacer espacio, para ventilar, para dosificar la hiperestimulaci贸n. No es una fantas铆a de totalidad sino una exploraci贸n de los l铆mites.

Rosal铆a no apela a ninguna humanidad pretecnol贸gica. No propone ret贸ricas de lo aut茅ntico o lo natural. En todo caso, propone una ret贸rica de fidelidad a lo que moviliza. Y lo que moviliza siempre es una mezcla (por eso dice Latour que nunca fuimos modernos, porque no hemos logrado jam谩s separar lo que se presenta mezclado, porque no hemos cumplido nunca el sue帽o anal铆tico, porque somos seres sint茅ticos). Rosal铆a no es moderna, en todo caso es posmoderna en el sentido no de la ausencia de significaciones o el avance de la insignificancia sino por la producci贸n de lo mezclado a partir de lo mezclado. Su striptease, que empieza con una Pink sin cejas, no termina en el primitivismo o el folklore. Termina en un cuerpo hecho de otros cuerpos: instrumentos, c谩maras, otros humanos, p煤blico. Es fiel al pop, a su artificialidad expuesta, a sus artificios a plena luz del d铆a, a su teatralidad, lo on铆rico, los ilusionismos. Excesivo y fantasioso como una moto hecha de humanos. Contra aquella hip贸tesis de The Wall, de intimidad entre t茅cnica, nazismo y pop, en Motomami m谩s que un devenir cyborg de los humanos, se propone un devenir humano de lo cyborg. Una rob贸tica sensible, un ludismo (no un luddismo). Un ensayo sobre las posibilidades no fascistas de la invenci贸n en condiciones de tecnolog铆as digitales.

Fuente: https://tierraroja.com.ar/the-wall-motomami/