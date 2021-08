En reconocimiento a los 10 a帽os de la FAGC. La presencia y la vitalidad de las anarquistas y de todas las que luchan





Son un s铆ntoma, un gran sntoma de como las formas de lucha anarquistas: la acci贸n directa, la propaganda por el hecho, la autoorganizaci贸n de la gente afectada. La lucha decidida en la defensa del derecho a la vivienda mediante la ocupaci贸n de bloques de pisos creando comunidades autogestionadas que funcionan, saben defenderse y construir desde la gente com煤n, la m谩s desfavorecida. Son una alegr铆a para quienes nos reclamamos del anarquismo. Mediante el ejemplo dan 谩nimos, en la practica son 煤tiles y actualizan y construyen ese anarquismo de barrio.

Pero sabemos que no son los 煤nicos, que hay miles de personas, colectivos, grupos, sindicatos que diariamente luchan y construyen de la misma manera, de diferentes formas pero con la mismas ideas y practicas. Que nos apoyamos, que practicamos el apoyo mutuo y la solidaridad. No son tan visibles como la FAGC, quiz谩s no tan bien organizadas pero est谩n en todos los barrios, en todas las luchas y eso da mucha alegr铆a.

Tambi茅n hay muchas que sin llamarse anarquistas, est谩n por la labor. Lo hacen de forma asamblearia, rehuyen ser dirigidas por partidos pol铆ticos, vanguardias y sindicatos dirigistas. Saben como hacer y diariamente practican la 芦gimnasia revolucionaria禄, la que ense帽a lo que funciona y lo que no. La que nos hace aprender, sumar y defendernos a la gente y al planeta.

Esas redes infinitas son nuestra posibilidad, nuestra fuerza. La posibilidad de confrontar a este sistema de muerte. Gracias a la FAGC por ser como son, gracias a la gente que lucha. Sus peque帽as victorias, son nuestras peque帽as victorias, nos dan aire y 谩nima y cuando nos golpean, nos permiten resistir.

Saludos y 谩nimos.