March 27, 2021

EN RECUERDO DE KIKE GAVI脩O – MILITANTE DE LA CNT-AIT DE

PUERTO REAL

El d铆a 27 de Marzo de 1992 a las 22 horas dej贸 de existir

uno de los m谩s j贸venes militantes de nuestra organizaci贸n confederal, compa帽ero

Kike Gavi帽o Mosteiro, nacido en Puerto Real y con 21 a帽os de edad y cuatro a帽os

de militancia activa en el sindicato de Puerto Real, fue Secretario de Prensa y

Propaganda del Comit茅 Regional Andaluc铆a de CNT-AIT (Octubre 90 鈥 Octubre 91)

destacando como militante con una fuerza moral inconmensurable.

Compaginaba a la vez su afici贸n al teatro con las labores

cotidianas de la Federaci贸n Local. He aqu铆 nuestro m谩s fraternal recuerdo a

este gran compa帽ero:

Aquella ma帽ana primaveral y forzosamente festiva parec铆a no

faltar nadie. En cambio, se respiraba consternaci贸n, impotencia, irresistible

angustia, profunda tristeza, dolor a rabiar y, sobre todo, ausencia, una

terrible y hueca sensaci贸n de vac铆o que se resist铆a tercamente a sacarnos de

ninguna manera de lo que nos hab铆a reunido all铆 a los que insospechadamente

convers谩bamos en casa aquel 煤ltimo domingo del mes de Marzo, como si de una

secta misteriosa que guardara en celoso secreto el asunto que les congregaba

all铆 se tratara. Era el final de un mes, el 煤ltimo d铆a de la semana. El cambio

horario hab铆a acelerado aun mas esa sensaci贸n de despedida que humeaba en la

habitaci贸n: de nuestras conversaciones se descifraba, ineludible, la palabra

鈥渁di贸s鈥. El comienzo de la primavera se hab铆a traslucido en un repentino,

chocante desenlace: la estaci贸n de las flores apenas hab铆a durado una semana:

fue el 28 de Marzo cuando el tiempo sufri贸 una palabra desoladora que nos dej贸

at贸nitos y nos quit贸 el sue帽o鈥.

Te has marchado. Quiz谩s deber铆a comenzar maldiciendo el

motivo que hoy me impulsa a escribir estas l铆neas, porque jam谩s me hab铆a

resistido tanto a reconocer algo que cae por su propio peso鈥. Dijiste que te

ibas de camping. Y ciertamente te fuiste, sin llevarte equipaje. Saliste de

casa dando un estruendoso portazo, algo inhabitual en ti. Tu mochila colgaba

vac铆a en el armario, 驴Qui茅n te llamaba que ni siquiera tuviste el tiempo de

descolgarla? Nos ha dado con la puerta en las narices y eso no se le hace a los

amigos: nos quedamos ensordecidos, anonadados y, la verdad, un tanto enojados

contigo: ni un comentario, ni siquiera un breve saludo鈥. Nada. 驴por qu茅 no

dijiste 鈥渉asta luego鈥, 鈥渘os vemos鈥 o 鈥渕e abro t铆os鈥, e incluso 鈥溌ierda隆鈥,

鈥溌abronazos隆鈥 鈥溌a leche隆鈥? Habr铆amos intuido el momento minutos o segundos

antes de que llegara. Pero nada, te quedaste mudo y para siempre.

T煤 que rebosabas bondad por los cuatro costados. Amigo Kike,

entra帽able compa帽ero. Eras, como un d铆a de si mismo dijo el poeta, en el buen

sentido de la palabra, bueno. Bondad que se presiente casi sin querer: tus

colegas, tus compis del sindicato a quienes soportaste una y mil bromas y de

quienes, no es broma, recogiste el verdadero significado de palabras tan

universales como Solidaridad, Libertad, Justicia Social, conceptos que tu

llevabas ya muy dentro, acurrucados en tu coraz贸n, inmenso coraz贸n, enorme como

t煤 mismo. Nos quedaras tal como eras, pleno de entusiasmo en las tareas del

sindicato, compa帽ero incansable de viajes e infinitas reuniones, sin peros ni

nones鈥.. y los ni帽os. Los ni帽os tambi茅n lloraron por ti, compa帽ero.

Tus ultimas horas las dedicaste a ellos, para quienes

trabajar contigo era seguir jugando, seguir so帽ando, con ese ni帽o grandote que

les inspiraba amistad y protecci贸n. Nos quedar谩 tu apesadumbrado, vacilante

caminar, tu sonrisa f谩cil e inocente鈥 y un gran vac铆o.

Pues s铆. Aquella ma帽ana ya casi de Abril te ech谩bamos de

menos a ti: eras t煤 nuestro misterioso secreto, un secreto a voces, a gritos, a

horas enteras de silencio llanto. La puta tramposa hab铆a cogido por un atajo

para llegar m谩s pronto a ti. Hab铆a escondido un as debajo de la manga para

darse cuenta, ya tarde, que desconoc铆as las reglas del p贸ker鈥. Querido Kike,

amado compa帽ero, la parca contigo se ha tirado un farol. Te ha ganado la

partida, nos ha vencido a todos. De un fugaz, certero zarpazo, cruel como ella

misma, te arranc贸 tu luz, porque 鈥渘o sabe andar despacio y acuchilla/ cuando

menos se espera su turbia cuchillada鈥 (Miguel Hern谩ndez).

Es esta una hora triste y quiz谩s, por qu茅 no, esperanzadora

para los que nos quedamos aqu铆 alimentando tu recuerdo. En nuestro universo

interior brillar谩 incesante una lucecita, signo inequ铆voco de que te mantendr谩s

siempre vivo en nuestros corazones.

Con la primavera te fuiste, compa帽ero,

En tu primavera nos dejaste, compa帽ero,

Compa帽ero del alma, compa帽ero.

Que la tierra te sea leve.

Siempre estar谩s en

nuestros corazones

Sindicato Oficios

Varios CNT-AIT y Biblioteca 鈥淛os茅 Luis Garc铆a R煤a鈥

Puerto Real Marzo

2021