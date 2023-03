驴HAY UNA VENEZUELA SIN CH脕VEZ?

Por Rafael Bautista S.

鈥淓sta mi vida ya no es mi vida,

yo ya no soy yo,

soy todo un pueblo鈥

Hugo Ch谩vez

Las preguntas que ahora abundan en las cadenas medi谩ticas dan cuenta de un af谩n solapado de discontinuidad en un proceso al cual quisieran ver concluir, de una vez por todas. La sombra de Ch谩vez perturba, porque ya se intuye que no es, precisamente, una sombra inofensiva. Por eso hay una insistencia en matar medi谩ticamente al l铆der, y dejar a todo un pueblo hu茅rfano en su propia suerte. Pero el pueblo no renuncia a su l铆der, porque sabe que lo que vive en el pueblo, no muere jam谩s. En ese sentido el pueblo es sabio: el deceso f铆sico no quiere decir la muerte del l铆der; porque lo que 茅ste representa excede su sola presencia.

Entonces, 驴ser谩 cierto que los muertos est谩n muertos? Si la vida no se reduce a la pura existencia f铆sica, 驴ser谩 que la vida se acaba cuando se atraviesa el umbral de la muerte? Resulta curioso que una mentalidad dizque cristiana crea que la muerte acaba con la vida; pues todos los c谩lculos medi谩ticos y pol铆ticos que se desprenden de la supuesta 鈥淰enezuela sin Ch谩vez鈥, parten de aquel supuesto. Si el supuesto fuera cierto, entonces la realidad quedar铆a desmentida (y la fe que tanto pregona sobre todo la mentalidad conservadora). Para desmentirla se acude a la calumnia, pero la calumnia tambi茅n se enga帽a, pues no descubre nada sino ensucia todo; lo peor: no permite que la propia realidad interpele sus opacas certidumbres.

Si todo se acabara con la muerte, entonces la fe quedar铆a en nada. A prop贸sito de la reflexi贸n que hac铆an los religiosos en las exequias del presidente Ch谩vez 鈥搚 que los pol铆ticos deber铆an aprender a tematizar鈥, la muerte del l铆der de un pueblo es ahora motivo para cuestionar nuestras creencias y para limpiar la propia pol铆tica de su anti-espiritualidad. Pues el fen贸meno de la resurrecci贸n tiene que ver con el triunfo de la vida sobre la muerte, por eso dice el Evangelio (dado a los pobres): quien cree en m铆 tendr谩 vida eterna. Si eso es cierto, la muerte no es nunca el fin. Entonces, 驴c贸mo el muerto podr铆a abandonar a los vivos? 驴C贸mo un pueblo podr铆a quedarse sin su l铆der?

Venezuela no est谩 sin Ch谩vez, porque Ch谩vez est谩 ahora m谩s vivo que nunca. El pueblo as铆 lo sabe, por eso los testimonios abundan: todo el amor que ten铆a hacia su pueblo, ya no le cab铆a en el pecho, por eso se le ha desbordado, para abrazar a todos. Por eso se dice que la Iglesia verdadera est谩 en el pueblo, por eso la 鈥渂uena nueva鈥 es para los pobres, porque son ellos los 鈥渉ermanos menores鈥 que claman a los cielos por un redentor que les muestre el camino (que es siempre 鈥渃amino de vida鈥) de su liberaci贸n. Por eso hay l铆der. Porque la liberaci贸n no es s贸lo cuesti贸n de ideas sino de ejemplo de vida, y 茅ste es fundamental para que las ideas hagan carne (de lo contrario las ideas se las llevar铆a el viento).

Parte de nuestra condici贸n humana es aquella empat铆a necesaria que requieren pueblo y l铆der en esa rec铆proca constituci贸n en sujeto. Los poderes f谩cticos son conscientes de aquello, por eso denuncian todo liderazgo como caudillismo y calumnian de populista toda identificaci贸n del pueblo con su l铆der. Por eso se declaran institucionalistas, porque han perdido toda referencia humana y, en consecuencia, reducen la pol铆tica al movimiento de la inercia institucional sin sujeto. Eso tambi茅n hacen los 鈥渁nalistas鈥; se resisten a tematizar al sujeto, porque el sujeto es irreductible a su consideraci贸n abstracta (de datos y n煤meros), porque desde la neutralidad val贸rica que presumen, se les hace imposible comprometerse con la vida del sujeto. Por eso s贸lo saben hacer 鈥渁n谩lisis鈥 de la realidad, porque no saben otra forma de auscultar algo que no sea la pura disecci贸n; necesitan de la fr铆a materia muerta, quieta, sin vida, para conocer algo. Por eso el conocimiento que logran no sirve para la vida.

Por eso les conviene creer que el l铆der est谩 muerto y bien muerto, para poder estudiarlo y tasar los c谩lculos correspondientes que deducen, de acuerdo a los intereses que les apadrinan. Pero la realidad es otra, lo que se les escapa del todo. Si Ch谩vez estuviese muerto, el pueblo no estar铆a tan vivo. El acompa帽amiento todav铆a masivo al l铆der no ser铆a tan contundente. Para comprender aquello, se requiere de una aproximaci贸n m谩s acorde al evento, en consonancia con lo que significa para el pueblo el deceso de su l铆der.

Los l铆deres de ahora son los que resucitan a los l铆deres de ayer. Por eso Bol铆var vuelve con Ch谩vez para quedarse ambos, como viento en la sabana, para levantar a todo un pueblo que ha encontrado al fin su destino verdadero. De eso fuimos testigos. El deceso del l铆der dio lugar a la consolidaci贸n de la vocaci贸n de un pueblo. Por eso la muerte no fue muerte, porque la vida trascendi贸 a la misma muerte. La generosidad de la vida del l铆der es ahora la vida que alimenta la determinaci贸n de todo un pueblo hacia su propia liberaci贸n.

La resurrecci贸n no es entonces una reencarnaci贸n sino el habitar para siempre entre todos, produciendo la fraternidad anticipatoria en la que, como dec铆a Vallejo, 鈥渄esayunemos juntos al borde de una ma帽ana eterna鈥.

La sensibilidad del presidente Ch谩vez era lo que lo alejaba del pol铆tico tradicional y lo acercaba m谩s al pueblo, por eso pod铆a, de t煤 a t煤, cantar, recitar, re铆r y hasta llorar con su pueblo. Por eso el pueblo no lo dej贸 morir: 鈥渆ntonces todos los hombres de la tierra le rodearon y le dijeron 隆coraje!, vuelve a la vida鈥. Vallejo ten铆a raz贸n, el cad谩ver ya no sigui贸 muriendo sino, como viento en la sabana, se ha hecho m谩s pueblo que nunca. Ya no es 茅l sino todo un pueblo, por eso su vida es ahora la vida de ese pueblo. Por eso no hay una Venezuela sin Ch谩vez, as铆 como no hay una Venezuela sola y aislada.

Si algo le reconocer谩n hasta sus adversarios, es el posicionamiento geopol铆tico que logr贸 el presidente Ch谩vez de, no s贸lo Venezuela, sino de toda Latinoam茅rica, en el nuevo contexto multipolar. Y la vocaci贸n integracionista que disemin贸 entre los dem谩s pa铆ses nuestros, es lo que no est谩 permitiendo la balcanizaci贸n de nuestra regi贸n. Su apuesta por Maduro no pod铆a ser m谩s acertada, pues 茅l acompa帽贸 la traves铆a estrat茅gica global que protagoniz贸 Ch谩vez. En su discurso ante la Asamblea y ante su comandante ha destacado como el continuador id贸neo del ideal bolivariano: la patria grande.

Por eso, lo que nace, es la efectivizaci贸n del ideal en doctrina. La Doctrina Ch谩vez es lo que se encarna ahora como ideolog铆a nacional, lo cual nos muestra una disponibilidad potencial que nace en un pueblo destinado a radicalizar el proceso que ha inaugurado. Esta nueva disponibilidad nacional es la efectivizaci贸n del proyecto popular bolivariano. El gran legado del l铆der es precisamente devolverle al pueblo la confianza en su propia potencia. Si se dice que el pecado del l铆der es su desconfianza en su propio pueblo, el pecado del pueblo es no creer en su propia disponibilidad; por eso dec铆a Fidel: cuando el pueblo crea en s铆 mismo, se habr谩 producido la revoluci贸n. Ahora podemos decir: el esp铆ritu habr谩 acontecido en cuanto pueblo.

Por eso el verdadero l铆der es el que se encuentra en ese m谩s all谩 en el que ya se encuentra el pueblo, aunque el pueblo no se d茅 todav铆a cuenta de ello. Por eso el l铆der es maestro, porque es primero disc铆pulo. Su sinton铆a con el pueblo lo expresa esa empat铆a con lo mejor que contiene el pueblo. Cuando esto de suyo reconoce el pueblo en el l铆der, es cuando el pueblo empieza a reconocer su propia potencia, es cuando empieza a verse como sujeto. Por eso sufre el deceso de su l铆der. Porque lo potencial que ha destacado el l铆der en el pueblo es lo que se levanta como aquella gratitud que se prodiga en el reconocimiento p贸stumo. La responsabilidad del l铆der es ahora responsabilidad del pueblo. Ser sujeto consiste en eso, en el hacerse libremente responsable por todo y por todos. As铆 nace el justo. El que se hace cargo del sufrimiento ajeno.

Pero el hacerse cargo no es gratuito, tiene consecuencias, porque no hay otra que enfrentar a los poderes f谩cticos. Por eso son perseguidos y vilipendiados por los poderosos del mundo, porque han osado hablar por los m谩s d茅biles. Entonces, no es una apuesta inocente sino sumamente comprometida, porque en ello se arriesga la propia vida. El justo da la vida, aunque le cueste la vida. Esta m谩xima abnegaci贸n deber铆a de librarle de padecimientos, pero no; es m谩s, parece que el justo es quien m谩s sufre. 驴Por qu茅?

Es 茅sta una de las preguntas que m谩s nos conmueven: 驴por qu茅 sufren los justos? 驴Por qu茅 precisamente ellos, los que dan tanta vida, deben sufrir tanto? El llanto del pueblo pregunta algo que ninguna ciencia sabe contestar y el sufrimiento del l铆der se encarga de ahondar. Si es cierto que son ellos quienes reciben los dardos de odio y maldici贸n que profieren los poderes f谩cticos, entonces cabe comprender que no hay fortaleza f铆sica que pueda aguantar aquello; y si a eso le sumamos la decisi贸n de cargar con el dolor del pueblo y, de ese modo, ahorrarle penas futuras, se entiende su vida como un literal sacrificio.

Pero eso no nos consuela, sino que desconsuela. Y tampoco nos convence, porque el justo no vive su abnegaci贸n como sacrificio sino todo lo contrario. Para el que calcula s贸lo sus propios intereses, cualquier desprendimiento es puro sacrificio, por eso no le interesa nada que no sea su propio provecho. Por eso jam谩s entender谩 la justicia y jam谩s vivir谩 el amor en su vida. Pero entonces, si el justo vive su abnegaci贸n como lo trascendente de su condici贸n humana, 驴por qu茅 esto no le libra del sufrimiento?

Es la pregunta que le hace uno de los ladrones al crucificado. 脡ste calla y tampoco responde el otro, pues reafirma su condici贸n de inocente. Entonces la pregunta se amplifica, porque ya no es s贸lo por qu茅 el justo sufre sino por qu茅 sufre tambi茅n el inocente.

Pero, de ese modo, la pregunta devela que ya no se trata de una pregunta que pida una respuesta, sino que nos llama a nosotros a hacernos cargo, ya que el justo se ha ido. Tal vez no sea que buscamos una respuesta 鈥渟atisfactoria鈥 para semejante pregunta sino la certeza de un despertar que nos mueva a realizar nosotros la pasi贸n del justo: acabar con el sufrimiento ajeno. Hay preguntas que no buscan respuesta sino compromiso, y tal vez es mejor que as铆 sea porque, como dicen los que saben, si hay respuesta a por qu茅 sufren los dem谩s, su dolor ya no nos conmover铆a y nos volver铆amos indiferentes al dolor ajeno.

La respuesta cancelar铆a nuestra motivaci贸n a la acci贸n. Es decir, nuestra capacidad de indignaci贸n quedar铆a anulada y, con ella, nuestra sensibilidad se volver铆a insensible. Los justos morir铆an en vano.

Pero los justos no mueren porque lo que producen es el compromiso de los vivos. Parece entonces que, al no hallar respuesta al sufrimiento de los justos y los inocentes, buscamos remediar aquello y eso es lo que produce en nosotros el compromiso con los justos. Cuando clamamos a los cielos por el fin del sufrimiento, parece que la vida de los justos nos se帽ala que somos nosotros, todos, en nuestro ahora, los encargados para acabar con aquello. Por eso T煤pac Katari dec铆a al morir: volver茅 y ser茅 millones.

Por eso Ch谩vez es ahora millones. Porque los muertos no est谩n muertos si los vivos hacemos nido de su causa en nuestra vida. Ahora es nuestro turno nos dicen: No desmayen, no claudiquen, porque no est谩n solos, porque los muertos est谩n con los vivos, porque el dolor de los vivos es llanto para los muertos.

Dicen que, si los muertos no rezaran por los vivos, los vivos no vivir铆an ni un solo d铆a m谩s; entonces, 驴d贸nde que est谩n muertos? Si los injustos levantan la memoria de sus 鈥渉茅roes鈥, 驴por qu茅 los humildes no debieran hacer aquello? Ellos honran su memoria nefasta y proh铆ben que los pobres lo hagan; as铆 quieren apagar la memoria del pueblo y dejarlo abandonado a su suerte.

Por eso hay que afirmar, como nunca, que Ch谩vez vive en el amor de su pueblo (palabra repetida por Maduro, palabra tan desgastada y, sin embargo, tan necesaria, no s贸lo en momentos de alegr铆a sino, sobre todo, en momentos no tan gratos). Eso queda del m谩s vilipendiado, odiado y calumniado por la plutocracia, no s贸lo de su pa铆s, sino del planeta entero: el amor de su pueblo.

Como el crucificado, quien dio la vida por los pobres, al final s贸lo se le escuchaban palabras de amor: 鈥減erd贸nalos Padre porque no saben lo que hacen鈥. Del mismo modo, las palabras de Ch谩vez viven porque iluminan, por eso el pueblo llama a esa revoluci贸n, la 鈥渞evoluci贸n bonita鈥. Por eso, lo que queda es lo que no se ve, pero es lo que da sentido a todo lo que se har谩, de ahora en adelante; por eso, aunque ya no est茅 f铆sicamente, est谩, dice el pueblo, m谩s cerca de nosotros que antes. Porque ahora 茅l ya no es 茅l, su vida ya no es su vida, sino la vida de todo su pueblo.

La Paz, Bolivia, 11 de marzo de 2013

Autor de 鈥淓l tablero del Siglo XXI.

Geopol铆tica des-colonial de un nuevo orden post-occidental鈥.

Dirige 鈥渆l taller de la descolonizaci贸n鈥

rafaelcorso@yahoo.com