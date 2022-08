–

Compa帽eros, compa帽eras, compAs:

Primero que todo, un afectuoso abrazo liberto y un deseo de aguante y alegr铆a en estos tiempos del capital.

En relaci贸n a la actividad, ojal谩 el conversartorio termine en una minuta de las reflexiones y discusiones en torno a este tema, tan contingente para los territorios bajo el estado-naci贸n de chile, mas aun si hay una ley que nos obliga a no quedar ajenos, por mas que propongamos el abstencionismo, y seamos lxs mismxs abstencionistas de siempre.

Ya desde el comienzo de cualquier relato constituyente, el anarquismo cuestiona la figura del estado, cuestiona la gesti贸n de la seguridad social, cuestiona el pensamiento extractocenista que promueve el desarrollo de las naciones, y tal como esto mismo marca sus fronteras y l铆mites, un precedente hist贸rico de desuni贸n entre los pueblos que habitan la tierra. todo esto lo asienta la nueva propuesta de constituci贸n del estado de chile.

Me parece que est谩 claro, esta batalla dial茅ctica no es nuestra, no nos representa ni socava lo que hemos identificado como la fuente de todos los males, el estado.

Solo para continuar la reflexi贸n, me parece que el anarquismo contemporaneo tiene que ser refugio para tantos y tantas de nuestros amigxs que ponen esperanzas en las v铆as reformistas y representativas de este proceso, por mas que aboguen por un entendimiento de mundo que nos reprime por cuestionar el status quo, ya que lo que deber铆amos estar celebrando 鈥 con la alegr铆a que nos caracteriza 鈥 es este escenario de discusi贸n pol铆tica, sin caer en la reducci贸n reflexiva de una elecci贸n clientelista del sistema pol铆tico. sugerir铆a que ya no basta con decir que los dem谩s son tontxs porque no operan desde un paradigma antiestatista, o que est谩n tan sumidos en la confusi贸n 鈥渁narcomarxista鈥, en que confunden t谩ctica con estrategia y terminan siendo adoradores del poder, ya que como anarquistas, y rememorando la historia pasada y algunas reflexiones otrxs compa帽erxs de la idea, el anarquismo debe ser el primero en la defensa y garant铆a de la voluntad colectiva, por mas que est茅 manipulada y sesgada por un solo imaginario futuro, ya que este mismo es terreno f茅rtil para propagar nuestras ideas, nuestras formas y nuestra acci贸n. desde aqu铆 saltan las preguntas de siempre: 驴Quienes somos nosotrxs para imponer la utop铆a anarquista?, 驴Cuanto da帽o nos han hecho para que no se pueda desafiar el status quo capitalista y estatista? 驴Es este nuestro momento?

Esta batalla democr谩tica representativa, tiene toda la fuerza del simbolismo de una historia reciente, de un territorio que ha estado sumido en la sangre de la violencia sistem谩tica y la represi贸n del estado, y esta forma de acci贸n pol铆tica, est谩 forma representativa, no satisfacer谩 las necesidades de este territorio, solo es parte de un proceso de transformaci贸n del capitalismo, otro mas, que bien comentaba Schumpeter y Bakunin con la afirmaci贸n de 芦la destrucci贸n creativa禄, es otro marco de acci贸n para la vida de la propiedad privada y la explotaci贸n.

Si bien, todo esto puede ser digno de tristeza y desagravio, no nos importunemos, manteng谩monos alerta, sensibles, reflexivos, expongamos nuestras ideas (mutualistas, municipalistas libertarixs, federalistas, colectivistas, insurrecionalistas, etc.) generemos puentes de comunicaci贸n, la anarqu铆a es para todas y todos, y la forma de extirpar el cancer estatista y esparcir la idea, es el anarquismo, con la alegr铆a de traer al presente la anarqu铆a a nuestras vidas. No nos restemos, dialoguemos, discutamos, expongamos nuestras ideas, nuestra imaginaci贸n y nuestra sensibilidad. nuestras proclamas por la deconstituci贸n del estado, fueron y siguen siendo tan validas como antes, pero no nos enga帽emos en la contingencia, esta consulta republicana no nos representa, por lo que cada cual, en solitario o en bloque, haga lo que su moral y su autoeducaci贸n anarquista le dicte de hacer.

Yo me abstengo, ni un cent铆metro ni al poder y ni al estado.

salud y revoluci贸n social

crisxyz

