February 10, 2023

En el art├şculo anterior manifestaba mi extra├▒eza por el mantenimiento en el r├ęgimen de aislamiento de Alfredo Cospito, so pretexto de que a sus ├│rdenes e inspiraci├│n anda un vasto grupo de anarquistas deseosos de destruir el mundo. Hoy en cambio me gustar├şa mostrar lo que es el R├ęgimen de Aislamiento, o m├ís bien, los efectos que produce en los presos, sin demagogia, sin estridencias, a trav├ęs de una Sentencia del Tribunal Supremo. Esto pasa en el Reino de Espa├▒a.

Se trata de un matrimonio que a├║n no lleg├│ a los cuarenta a├▒os de edad. ├ël tiene un buen empleo y ella trabaja en asistencia domiciliaria. Dos hijos de uno y cuatro a├▒os. A principios de 2016 la Audiencia Nacional (nada menos) mete primero a ├ęl y luego a ella en prisi├│n provisional en R├ęgimen de Aislamiento FIES-3, reservado a los terroristas y asesinos de pel├şcula. Se les separa de sus hijos, la Justicia bloquea sus cuentas, y se ven completamente indefensos, engolletados por el delito de ┬źenaltecimiento terrorista┬╗. El hombre se pasa 1.044 d├şas en prisi├│n preventiva (casi tres a├▒os) y en aislamiento total. La mujer pasa en prisi├│n preventiva un total de 333 d├şas, tambi├ęn en aislamiento total.

┬┐Cu├íl fue el error de este matrimonio? Proclamar a los cuatro vientos su inocencia, e insistir en ello a pesar de las advertencias del fiscal. Junto a ellos se detuvo a otras tres personas que aceptaron los hechos que les imputaban de enaltecimiento etc., para evitar una condena m├ís dura. El matrimonio como aseguraba no tener nada que ver con esa cosa, y negaban tajantemente colaborar con organizaci├│n terrorista alguna, tuvo que esperar llegar a juicio, y la fiscal├şa, el juez y resto de la banda, para ablandarles, les meti├│ el r├ęgimen reservado para los que plantean dificultades, en este caso, afirmar que son inocentes. Y esto es m├ís frecuente de lo que se piensa: como te acusen de algo y digas que no tienes ni idea de lo que te hablan, te vas a tragar tu condena a pulso, sin visitas, sin talleres, sin salidas, hasta el ├║ltimo d├şa.

Total, que llega el juicio en 2018, y al hombre le condena la Audiencia Nacional (compuesta por Jueces de elevado prestigio) a seis a├▒os por ┬źadoctrinamiento activo terrorista┬╗, y a su esposa a un a├▒o de prisi├│n por ┬źenaltecimiento del terrorismo┬╗. Dos delitos legislados por el Parlamento con amplio consenso.

El matrimonio apela al Tribunal Supremo, que ordena repetir el juicio ya que la Audiencia Nacional hab├şa utilizado a los tres acusados que llegan al acuerdo con el fiscal, para condenar al matrimonio. El Tribunal Supremo, considera que el matrimonio sufri├│ indefensi├│n y fue condenado ┬źsin garant├şas┬╗. Se repite el juicio por tanto a finales de 2019 y la Audiencia Nacional admite que no hay pruebas que vinculen al matrimonio con organizaciones terroristas, y que los textos que publican no incitan ni al odio, ni a levantamientos armados, ni ensalzan asesinatos, etc. Por lo tanto, les absuelven de mala gana.

Y aqu├ş viene lo del r├ęgimen de aislamiento. Tras tres a├▒os aislado en una prisi├│n espa├▒ola, el hombre tiene reconocida una discapacidad del 76%. O sea, est├í hecho polvo y es incapaz de llevar la vida normal que ten├şa anteriormente. Padece un “trastorno mental delirante o depresivo”, un “trastorno de la afectividad”, una “alteraci├│n de la conducta” y un “trastorno cognitivo┬╗. La Audiencia Nacional reconoce que son da├▒os psiqui├ítricos muy graves, irreparables e irreversibles. La mujer que pas├│ 333 d├şas en prisi├│n aislada, padece un trastorno del sue├▒o y de la alimentaci├│n, as├ş como trastornos de ansiedad. Los ni├▒os, por supuesto, est├ín fatal porque la familia ha sido destrozada. El buen nombre del matrimonio, estigmatizado. El Estado condenado a pagar una indemnizaci├│n de medio mill├│n de euros, que jam├ís resarcir├í los da├▒os sufridos a manos de la Justicia. Si es que pagan, que ya se ver├í.

Bueno, pues estas son las cosas a las que conduce meter a una persona en una jaula tres a├▒os, no digamos de por vida. Y otro d├şa saco el tema de alternativas a esta locura carcelaria.