Soy Conrado Garc铆a Napal. Natural y vecino de Larraga (Nafarroa).Tengo 63 a帽os de los cuales 39 fui militante de la llamada Izquierda Abertzale,o movimiento de liberaci贸n nacional y social vasco. Tal como nos domin谩bamos. Yo sigo si茅ndolo de sentimiento aunque ya hace a帽os que dej茅 de militar en esa formaci贸n. Concejal en mi pueblo por Herri Batasuna 麓麓en los a帽os del plomo麓麓 tambi茅n Concejal ilegalizado con las siglas de A.N.V. Miembro de la infraestructura de esta formaci贸n y representante de mi pueblo en el eskualde,麓zon谩麓 de Tafalla.

Creo, que al menos tendr茅 algo de informaci贸n al respecto y sabr茅 de lo que hablo.

Debo decir que toda esa verborrea de izquierda, social dem贸crata, liberal… etc etc a m铆 me dice muy poco. Y debo recordar que en aquellos a帽os, en tiempos de Argala E.T.A. sexta asamblea…nos denomin谩bamos marxistas leninistas.Y siempre fuimos asamblearios, o eso es lo que yo cre铆.

Lo que realmente interesan son los hechos y a los hechos me voy a referir.

Cuando se crea Sortu, algunos militantes detectamos la deriva pol铆tica e ideol贸gica,a la que se encaminaba. Y viendo que era imposible luchar desde dentro 麓麓los reformistas hab铆an copado el poder麓麓y no hab铆a margen de maniobra. Todo ven铆a impuesto de arriba hacia abajo, linea pol铆tica,listas para representantes etc,etc .

Un breve ejemplo;Yo solicit茅 informaci贸n de l@s militantes que hab铆a liberados y que cantidad de dinero cobraban,隆 la que se arm贸隆 nadie quer铆a decir nada, y eso que yo como dije antes, formaba parte de la estructura y esa petici贸n era de mi pueblo, y que, adem谩s ven铆a recogido en los estatutos de Sortu. Al final no con pocas discusiones no tuvieron otro remedio que decirlo. Se hab铆an puesto un salario de 1600 euros y de 3000.Esto l@s liberados. Como digo sin contar no ya con la militancia, ni con la infraestructura.. Todo esto en tiempos de una terrible crisis econ贸mica donde hubo muchas familias que lo pasaron mal,mal de verdad . Propuse un salario digno en torno a 1200 euros que era mas o menos un salario que pod铆a ser perfectamente lo que cobraba la clase trabajadora, y tambi茅n propuse que el resto de esos sueldos se utilizaran para ayudar a estos necesitados. De eso nada de nada. 驴Alguien puede creer en un proyecto pol铆tico donde en su creaci贸n no se hable para nada de gesti贸n econ贸mica.? Nadie sab铆amos nada a donde iban a parar todos los euros que se recaudaban, Y descubrimos esta patra帽a.

Ya fuera de Sortu el se帽or Pernando Barrena nos denomina 麓麓los disidentes no son de la izquierda abertzale篓麓Por lo visto este se帽or tiene el poder para decidir quien es de la izquierda abertzale, Y el se帽or Otegui afirma que 麓麓estan anclados en el pasado y que defienden la lucha armada篓麓Poni茅ndonos al pi茅 de los caballos..

En cuanto a pol铆ticas de presos, Sortu ya desde su creaci贸n abandona la defensa de la amnist铆a y pasa a proponerles la v铆a del arrepentimiento. Si alguien tiene dudas de las maniobras al respecto. puede poner en Google 麓麓carta de Patxi Ruiz (preso pol铆tico ) a la Erakunde E.T.A. Explica muy bien todo el proceso. Todo aquel que no acate lo que han impuesto, lo dejan sin ayuda econ贸mica, judicial etc.

El dirigente de A.N.V. Antxon G贸mez es expulsado por discrepar de la l铆nea pol铆tica y lo dejan tirado en la causa contra 35 militantes y miembros de Batasuna,P.C.T.V. Y A.N.V. Le dicen que se busque abogado cuando faltan muy pocos d铆as para e juicio. .No s贸lo lo dejan sin abogado tambi茅n tratan de que no tenga ninguno de E.H. Se puede acceder a todo esto en Google. De esto yo, 麓麓insisto麓麓 estando en la infraestructura me entero por la prensa. Y cuando pregunto me intentan enga帽ar y mentir. Como se v茅 democracia participativa si, pero para los dirigentes.

La entrega de armas por parte de Sortu en Baiona, 茅stos lo denominan como acto de insumisi贸n. Insumisi贸n 驴a que? Por recordar la entrega de armas fue a cambio DE NADA.O sea vencidos y sumisos. Recordar que los presos pol铆ticos siguen aun despu茅s de 10 a帽os sin lucha armada dispersos y salen TODOS con la condena cumplida. Gracias a estos pol铆ticos y sus pol铆ticas jam谩s este pueblo fue tan sumiso,jam谩s.

La felicitaci贸n por parte de Sortu, al mayor terrorista de los 煤ltimos a帽os el se帽or Trump es como poco, sonrojante. Yo me pregunto 驴a Rajoy tambi茅n le felicitaron?

La felicitaci贸n en el congreso de los diputados espa帽ol a las fuerzas de seguridad del estado cuando los atentados en Catalu帽a lo mismo.

El derribo y tirarlo a la escombrera el monolito en Etxarri Aranaz a los gudaris caidos de ese pueblo.Esto lo hace Bildu Sortu

El poner un pa帽uelo a un miembro de la guardia civil, vestido de militar, en Gares por parte de Bildu Sotu .

Esas fuerzas de ocupaci贸n y represivas implicadas en actos de torturas y asesinatos tan nefastas para nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora, ahora son felicitadas por Bildu Sortu.

Otegui 麓麓el profeta麓麓, lloriqueando porque la patronal no le llamaba a las reuniones, esa patronal responsable de la esplotacion de la clase trabajadora.

Ahora afirma que Felipe Gonzalez es la x del G.A.L. Pero que no quiere que vaya a la c谩rcel, o sea borr贸n y cuenta nueva , lo mismo se hizo en la transici贸n. No se que pensaran las victimas que genero este individuo.

El aprobar los presupuestos junto al P.S.O.E. Recientemente (sus votos no eran decisivos) a煤n as铆 los votan. Votan exclusivamente subir el salario a la casa real un 7 por ciento al tren de alta velocidad, cuando aqu铆 en Euskal Herria afirman estar en contra.etc,etc.

Cuando Bildu Sortu acceden al poder juntos de la mano de Geroa Bai o P.N.V. al Gobierno de Nafarroa Dejan tirados y abandonados a TODOS los movimientos sociales y con ello sus luchas y reivindicaciones.

Se comportan mucho peor que la derechona rancia que hemos padecido aqu铆 siempre y eso que el lema era 麓麓por el cambio麓El cambio si, pero de chaqueta.

Se puede preguntar y acceder al blog de Sustrae Erakuntza que ejerce de coordinadora de todos los movimientos sociales que hay en Nafarroa, y ver谩n que les responden .

Se hace pi帽a pol铆tica y social con el capitalista vasco de Ayerdi (P.N.V)y pasan de utilizar los movimientos sociales para su beneficio pol铆tico, a denostarlos y enviarlos al ostracismo.

La represi贸n ejercida por la polic铆a aut贸noma comandada por la Beaumot puesta por BilduSortu como cargo de interior.

Apale贸 a l@s estudiantes de la universidad p煤blica, a l@s trabajador@s del campo en las huertas de Peralta.asi como al@s j贸venes de los gaztetxes ( centros de j贸venes autogestionados) en todo Iru帽ea. NO, no hizo de mediadora entre trabajadores y patronal se comport贸 como siempre se ha comportado el capitalismo.Exactamente igual.

Si todo esto que afirmo, 麓麓que no es opini贸n, sino hechos consumados麓麓, es ser de izquierdas. Yo reniego de esta izquierda, yo soy ora cosa , yo me muero como viv铆, como dec铆a el trovador y combatir茅 a estos tiranos hasta el 煤ltimo aliento de mi vida. Y a煤n mas que al@s que se autodefinen de derechas ya que 茅stos son los que han robado la ilusi贸n y las ganas de luchar a muc@s, estos son los que me han enga帽ado y se han servido de la lucha el sacrificio de much@s para ahora ocupar poltronas.