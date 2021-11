–

Compartimos entrevista a Gustavo Lahoud, Licenciado en Relaciones Internacionales y Magister en Defensa Nacional. En ella habla sobre el avance de la causa contra Mauricio Macri por el espionaje a familiares de las 44 v铆ctimas del ARA San Juan; del conflicto con las comunidades mapuche en R铆o Negro, en medio del intento de expansi贸n de negocios inmobiliarios y forestales a trav茅s de ventas fraudulentas de tierras fiscales; y sobre la apropiaci贸n de Lago Escondido por parte del empresario ingl茅s Joe Lewis, que construy贸 una pista de aterrizaje que permite el desembarco de aviones de guerra en tierras que deber铆an ser protegidas por el Estado nacional porque hacen a la seguridad como Naci贸n en los l铆mites con Chile. Por Mario Hern谩ndez.

Mario Hern谩ndez (M.H.): El juez del Tribunal oral en lo criminal y correccional 29, en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Mart铆n Ramos Padilla, sostiene que una parte del Poder judicial es una especie de mafia que se ha apoderado del poder judicial. 驴Qu茅 opinas sobre esta afirmaci贸n?

Gustavo Lahoud (G.L.): La primera observaci贸n a lo que dice el juez Ramos Padilla me lleva indudablemente a instancias concretas de la justicia federal. Si vos ves por un lado el panorama de lo que est谩 en los medios estos d铆as, y que es tan preocupante, el ir y venir sobre las declaraciones indagatorias al ex presidente Macri en el marco de lo que ha sido el per铆odo transcurrido desde noviembre del 2017 en adelante, sobre todo hasta buena parte del a帽o 2019, en ocasi贸n del siniestro del ARA San Juan y todo lo que ha ocurrido respecto del seguimiento y el monitoreo, vigilancia y control de los familiares de nuestros 44 h茅roes del ARA San Juan.

Eso a m铆 me indica que hay un punto en el cual la din谩mica de la justicia federal ha llegado a un punto de no retorno respecto de este tr铆pode del que uno viene hablando permanentemente y que hace al modo que el Estado ha funcionado las 煤ltimas d茅cadas en la Argentina.

Me refiero a las redes del poder pol铆tico circunstancial, a las tramas del Poder judicial, b谩sicamente en todo lo que tiene que ver con la petitoria de la justicia federal y las din谩micas propias; como tercer eje central las fuerzas de seguridad co-aliadas muchas veces con este aut茅ntico poder en las sombras del que el actual presidente Fern谩ndez habl贸, incluso en el contexto de asunci贸n como presidente, el 10 de diciembre de 2019.

Ah铆 ves c贸mo se han dado respecto de este asunto, que a m铆 me preocupa mucho, el del ARA San Juan, que por lo menos en este 煤ltimo corte de temporalidades del 1掳 de octubre en adelante con las indagatorias fallidas, el modo en el que el ex presidente Macri pudo rehuir la instancia judicial, lo que ocurri贸 cuando ante la requisitoria de la indagatoria la misma queda anulada por el hecho de que no hab铆a sido relevado del secreto y confidencialidad que la propia Ley de inteligencia establece en su art铆culo 16.

A m铆 esto me gener贸 una situaci贸n de bastante preocupaci贸n adicional porque el tr谩mite deb铆a ser resuelto por el Poder Ejecutivo y no por la AFI y esto se sab铆a, dada la relevancia del cargo de ex primer mandatario. Y, sin embargo, se hab铆a llegado al jueves 28 de octubre con una situaci贸n en la que finalmente este tr谩mite menor no se pudo obtener. Se public贸 el decreto despu茅s y luego el juez Bava llama a una nueva indagatoria.

En el medio aparece este otro fen贸meno en donde una instancia superior como era la C谩mara Federal de Mar del Plata interviene y en las 煤ltimas horas, de un modo u otro, le ha dado lugar a la defensa de Macri, en manos del ex fiscal Lanusse, para librar una producci贸n de medidas que hab铆a solicitado la defensa de Macri, pero que creo que todo est谩 vinculado a tratar de ver c贸mo se hace en definitiva para correr al juez Bava que lleva adelante esta causa y es un juez subrogante.

Ah铆 te doy otro dato que tiene que ver con este descalabro, esta destrucci贸n concreta del aparato de administraci贸n de justicia que va entre la excepcionalidad, la provisoriedad, y esta convivencia entre los tres ejes.

Otro aspecto en relaci贸n a esto que me preocupa much铆simo no tiene que ver solamente con el entramado que hoy est谩 en los diarios y est谩 ligado a la situaci贸n de las comunidades mapuches en buena parte de nuestros territorios, con centralidad en el caso de R铆o Negro. La situaci贸n desesperante que se est谩 viviendo en Rosario, ligada al narcotr谩fico, y ah铆 hay una situaci贸n en la que qued贸 engrampado el ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sa铆n, que tambi茅n parte de una situaci贸n muy compleja con parte del entramado pol铆tico de la provincia que remite de una manera u otra a muchas de estas situaciones que nosotros estamos viendo tambi茅n.

M.H: M谩s all谩 de las chicanas de las cuestiones procesales, Macri neg贸 haber ordenado las escuchas o haber recibido informes. Yo tengo entendido que el jefe de los servicios de inteligencia es el presidente de la Naci贸n, es m谩s, he le铆do algunos libros y materiales donde, por ejemplo, consignan que el ex presidente Menem la primera recepci贸n que 茅l ten铆a como mandatario eran los informes de inteligencia. 驴C贸mo puede ser que el ex presidente Macri no haya tenido ning煤n tipo de intervenci贸n en esta situaci贸n?

G.L: La respuesta te la podr铆a dar en dos planos. La primera, por un lado Macri, como ex presidente, debi贸 haber tenido acceso a un tipo de informaci贸n que est谩 ligada a la producci贸n de inteligencia estrat茅gica nacional, que en caso de haber existido, siempre ten铆a que estar en relaci贸n al intento de prevenir posibles amenazas de origen externo que se ciernen sobre nuestro Estado y la propia supervivencia como comunidad.

El problema que todos hemos visto con la degradaci贸n del aparato de inteligencia bajo el macrismo es que justamente aquellas sospechas que ten铆amos sobre el hecho de que ese aparato estaba siendo utilizado para realizar acciones, y ac谩 est谩 el otro eje de la respuesta, totalmente re帽idas con lo que la Ley de inteligencia permite, es decir, acciones vinculadas a maniobras de inteligencia interna.

Que es lo que dejan traslucir en el panorama del ARA San Juan las declaraciones de la abogada Valeria Carreras, que esto lo tienen muy en claro parte de las patrocinantes de las familias. En estos 煤ltimos 4 a帽os han podido acceder a informaci贸n y adem谩s tambi茅n entre 9 y 10 personas que han sido citadas por el juez Bava, incluso un personaje de contrainteligencia que deber铆a declarar en una ampliaci贸n de indagatoria y habr铆a que ver qu茅 datos aporta.

Lamentablemente en l铆nea con esta distorsi贸n aberrante que hemos vivido en el gobierno de Macri, ese aparato de inteligencia ha funcionado como en los peores tiempos de la 煤ltima dictadura y como en los peores tiempos de la d茅cada del 90 extendida al ex gobierno de De la R煤a.

Ese aparato nunca funcion贸 en el contexto de un orden democr谩tico establecido. Esta es la situaci贸n de fondo que tenemos que poner sobre la mesa. Es un aparato que ha sido intervenido por distintas 鈥渂andas鈥 vinculadas a los poderes pol铆ticos de turno, algunas de las cuales en su momento pudieron sobrevivir durante d茅cadas generando situaciones que han ido desde la posibilidad de que sus elementos sean utilizados para maniobras de desestabilizaci贸n y de estigmatizaci贸n desde personalidades hasta grupos activados de militantes pol铆ticamente, hasta la intervenci贸n vinculadas al negreo como decimos generalmente en la pol铆tica, recursos que van y vienen a partir de lo que ha sido en buena medida el secreto de presupuestos que se han administrado en buena parte de los treinta y pico de a帽os que estamos hablando.

Si se quiere durante el per铆odo del kirchnerismo esto se pudo poner en discusi贸n en el contexto de la reforma inicial con la intervenci贸n del organismo durante el 煤ltimo a帽o del gobierno de Cristina que puso una luz sobre esto, pero lamentablemente me parece que ac谩 no ha habido una voluntad pol铆tica como para poner blanco sobre negro la discusi贸n sobre este aparato que ha funcionado del modo que hemos visto. Ac谩 est谩 el asunto.

Las precisiones que daba el abogado de Macri me resultan ins贸litas cuando est谩 la verdad que se sabe, incluso uno podr铆a decir la idea de solicitar la cuesti贸n de la eximici贸n del compromiso del secreto puede estar vinculada a informaci贸n que desde la primera magistratura sea manejada desde noviembre del 2017 en adelante y esto es lo que resulta inadmisible, imposible de entender en el funcionamiento de un aparato de inteligencia en pleno marco democr谩tico.

驴Para qu茅 debi贸 haber servido esta maquinaria? Entre otras cosas para prevenir en t茅rminos estrat茅gicos la existencia de potenciales amenazas a nuestros intereses nacionales y ah铆 ten茅s lo que nos ha pasado en nuestro Atl谩ntico Sur que a煤n hoy no tenemos informaci贸n concreta sobre las razones que derivaron en la p茅rdida de la 煤nica arma que garantizaba capacidad de vigilancia, acecho y control sobre cualquier posibilidad de intrusi贸n brit谩nica o de alg煤n otro pa铆s en nuestros mares del sur.

No se ha producido inteligencia, no hay registros que uno pueda conocer sobre esto y esta es la peor verg眉enza que debe ser expuesta. Si para algo tiene que servir un organismo de esta caracter铆stica es para salvaguardar el inter茅s nacional y es lo que no hace este aparato.

芦En R铆o Negro nos est谩n queriendo instalar una falsa conflictividad para dejar bajo total impunidad la apropiaci贸n de tierras estrat茅gicas禄

M.H: Nombraste el conflicto con la comunidad Mapuche, se ha hablado de terrorismo, se ha hablado de una zona de guerra, por otro lado, se ha hablado de negocios inmobiliarios y forestales y tambi茅n, supongo yo, se podr铆a hablar de terrorismo de Estado. 驴Qu茅 opini贸n ten茅s sobre este conflicto, sobre la recuperaci贸n del campo fiscal en Cuesta del Ternero al norte de la localidad de El Bols贸n?

G.L: Ah铆 hay un punto que me pareci贸 importante que lo expuso muy claramente la ex senadora Magdalena Odarda que dirige el Instituto Nacional de Asuntos Ind铆genas. Estamos discutiendo la pr贸rroga de la Ley 26.160 de emergencia territorial del 2006 en cuyo marco se empez贸 a regularizar la situaci贸n dominial de muchos territorios que hab铆an sido hist贸ricamente reclamados por comunidades a lo largo y ancho del pa铆s.

En estos 煤ltimos a帽os se han ido publicando resoluciones que han dado cuenta de la materializaci贸n de los convenios que tienen distintas provincias que hab铆an adherido a esta ley nacional que hab铆an concertado las comunidades en las distintas jurisdicciones.

Resulta que R铆o Negro, lo vuelve a denunciar Magdalena Odarda, es la provincia que est谩 en la peor situaci贸n hist贸ricamente en t茅rminos de reconocimiento del escenario de emergencia territorial de varias de las comunidades Mapuches que est谩n en su territorio.

M.H: Yo tengo el dato que no tiene una sola comunidad con t铆tulo comunitario.

G.L: Ese es el dato que me parece m谩s relevante.

M.H: Y voy a agregar otro dato. Entre el 2005 y 2012 una Comisi贸n investigadora parlamentaria de la provincia de R铆o Negro descubri贸 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hect谩reas de tierras fiscales. Lago Escondido era parte de esta situaci贸n y un tema de seguridad nacional.

G.L: 驴Para qu茅 est谩n nuestros aparatos de inteligencia? Para producir inteligencia estrat茅gica sobre el modo de operaci贸n de ciertos entramados empresariales y p煤blicos territoriales. Porque ac谩 la Intendencia de El Bols贸n hasta el gobierno provincial en manos del ex gobernador o la actual gobernadora, personajes como el Sr. Pichetto y compa帽铆a han aparecido permanentemente como una justificaci贸n permanente de un accionar que ellos atribu铆an a esta locura que se hab铆a impuesto en pleno gobierno de Macri con el caso de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en donde lo que claramente ve铆amos es que si vos cruzabas esta situaci贸n que estamos hablando que tiene que ver con la apropiaci贸n de tierras estrat茅gicas para distintos usos por parte de factores de poder econ贸mico ligada a la connivencia pol铆tica, accionar que la justicia tambi茅n ignora como ha pasado con el caso de Lago Escondido en donde permanentemente la posibilidad de garantizar seriamente un acceso p煤blico al lago, en el marco de nuestro propio ordenamiento jur铆dico nacional, es totalmente vulnerado a partir de la accionar de estas bandas.

Si vos ves todo el panorama y lo terminamos de cruzar este 煤ltimo dato que vos diste de casi 500.000 hect谩reas en esta situaci贸n hay que ponerlo en el contexto de qu茅 est谩 pasando desde el 2012 en adelante con el cumplimiento o no de lo que est谩 enmarcado en la Ley nacional de tierras que tiene un registro de tierras rurales que funciona en el marco del ministerio de Agricultura, Ganader铆a y Pesca y del ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene que ser responsable por generar una informaci贸n permanente y actualizada en t茅rminos de las registraciones catastrales de la tierra.

Y te agrego como hecho al periodista Sebasti谩n Premici, ligado al asunto de Panama Papers, que trabaj贸 parte de esta cuesti贸n vinculada con la aparici贸n de miles de hect谩reas que figuraban bajo la titularidad de empresas que estaban en para铆sos fiscales.

En definitiva, en este caso de R铆o Negro, que es grav铆simo por este triste r茅cord, nos est谩n queriendo instalar una falsa conflictividad para poder dejar bajo cobertura absoluta lo que hace a帽os bajo total impunidad est谩 ocurriendo que es la apropiaci贸n de tierras estrat茅gicas en manos de este tipo de alianzas.

Ahora me preocupa que la media sanci贸n que le dio el Senado a esta ley pueda obtenerse cuanto antes en Diputados y ese asunto a mi parecer es muy serio. Entre el 22 y 23 de noviembre, cuando venza esta legislaci贸n, pueden darse adem谩s situaciones de posibles desalojos en tierras donde no se haya alcanzado alg煤n acuerdo transitorio y eso realmente nos habla de una preocupaci贸n potencial que tal vez podr铆a ser utilizada lamentablemente por estos sectores retr贸grados para seguir avanzando, ech谩ndole combustible a estas estrategias de intervenci贸n que son totalmente irracionales.

M.H: Lo del sur es muy preocupante porque est谩n claros los negocios inmobiliarios y forestales que se est谩n jugando, pero yo voy un poco m谩s all谩 porque creo que ah铆 hay una cuesti贸n de soberan铆a nacional, en el caso particular de Lago Escondido es manifiesto, ah铆 el empresario ingl茅s Joe Lewis ha hecho una pista que permite el aterrizaje de aviones de guerra. El ex presidente Macri no desconoc铆a esta situaci贸n porque era asiduo visitante de ese lugar. Ah铆 hay un problema m谩s all谩 porque Lewis no explota ese terreno como una cuesti贸n econ贸mica en el sentido de un negocio, creo que ah铆 hay otra problem谩tica.

G.L: Esta dimensi贸n que vos le das es muy importante que la traigas porque la verdad est谩 en el sustrato del problema y hace a un aspecto que hubiera demandado la intervenci贸n preventiva de todo el aparato de inteligencia nacional, lo cual incluye el 谩rea de inteligencia criminal en seguridad y ni que hablar todo lo que tiene que ver con el propio aparato de inteligencia, y esto hace a帽os que debiera haber ocurrido.

M.H: Inclusive la causa que hab铆a contra Joe Lewis por Lago Escondido prescribi贸 hace muy poco. Entonces la tenencia de esas tierras por el momento ha quedado firme, pero son tierras que deben ser protegidas por el Estado nacional porque hacen a nuestra seguridad como Naci贸n en los l铆mites con Chile.

G.L: Por un lado vos ten茅s la llamada zona de seguridad fronteriza que es una legislaci贸n que existe desde hace d茅cadas en la Argentina, se remonta incluso a mediados de la d茅cada del 40. Y justamente a fines del 2011 hab铆a una preocupaci贸n relacionada con el estatus que las zonas fronterizas entre 50 y 100 kil贸metros de la zona de frontera en caso de nuestra regi贸n lim铆trofe con Chile y ah铆 dir铆amos es donde yo te voy a comentar algo; es necesario que hagamos el mayor esfuerzo posible para saber, porque esto no lo sabemos adecuadamente, en qu茅 estatus est谩n todos los territorios en la ampl铆sima zona de frontera de norte a sur que tenemos con Chile en el marco de lo que establece la Ley de tierra y esta es una cuesti贸n que hay que ponerle el foco principalmente porque sinceramente por ah铆 se va una parte relevante de nuestra propia capacidad de articulaci贸n y consolidaci贸n territorial en cuanto capacidad de dominio y de soberan铆a en t茅rmino de lo efectivo.

Nuestra comunidad a trav茅s de instrumentos adecuados sea capaz de garantizar las capacidades para hacer sobre su territorio las efectivas tareas de gobierno. Eso nos est谩 poniendo ante un grav铆simo panorama en donde las condiciones de la gobernabilidad presente y futura se ponen en riesgo.

M.H: Analizando el conflicto con la comunidad Mapuche tanto La Naci贸n como Infobae en tres d铆as publicaron 36 art铆culos. Es m谩s, TN ha mandado un corresponsal que se ha instalado en la zona y esto es una cuesti贸n de cortina de humo porque incluso en el tema de Lago Escondido cuando en alguna oportunidad se ha querido establecer nuestra soberan铆a, nuestra posibilidad de llegar a la zona, Lewis ha tenido la protecci贸n de nuestra Gendarmer铆a y Prefectura; es grav铆simo, incomprensible.

G.L: Y adem谩s de un cuerpo de seguridad privado en convivencia con el accionar p煤blico.

M.H: Es muy preocupante y se ha generado tambi茅n toda esta situaci贸n con la comunidad mapuche que de alguna manera act煤a como una cortina de humo que esconde estas situaciones que son grav铆simas.

G.L: Lo cierto es que la cuesti贸n estrat茅gica territorial ni siquiera ocup谩ndonos del tema de la Ley 26.160, de la gravedad y urgencia que tiene esto. Ese es un enfoque que es importante hacerlo pero tiene que ser enmarcado en una cuesti贸n de orden superior que tiene que ver con este enfoque geoestrat茅gico territorial.

M.H: Aparte hay un tema m谩s all谩 de toda discusi贸n, por ah铆 voy a decir algo que no corresponde, pero creo que es pertinente hacerlo, la comunidad mapuche no es un peligro militar para la Argentina, tenemos otros temas m谩s delicados. La 煤ltima vez estuvimos discutiendo y conversamos sobre reclamos que hace Chile sobre nuestro territorio. Entonces me parece que tenemos que centrarnos en las cuestiones de fondo a menos que consideremos que las comunidades mapuches son un peligro desde el punto de vista militar para la soberan铆a de nuestro pa铆s.

G.L: Lo que pasa, haciendo una breve referencia a esto, estos sectores reaccionarios instalados en la opini贸n p煤blica y en las dirigencias, por ejemplo, en R铆o Negro, pretenden instalar el t铆pico esquema seguritista y militarizado que existe del otro lado de la frontera que ya ha habido antecedentes de implementaci贸n del marco de la legislaci贸n terrorista heredada del pinochetismo a las comunidades mapuches.

M.H: No seamos tontos, por no decir otra cosa. No puede ser que nosotros estemos considerando como un enemigo a las comunidades mapuches y nos hagamos los tontos que Joe Lewis, ciudadano ingl茅s, ha hecho una pista de aterrizaje en Lago Escondido que permite el desembarco de aviones de guerra de 煤ltima generaci贸n. Y para peor prescribi贸 la causa que cuestionaba la posesi贸n de esas tierras. Lo estamos viendo como un problema casi vinculado al ministro An铆bal Fern谩ndez pero yo creo que ac谩 deber铆an intervenir el ministro de Defensa, Taiana, que no dice nada, hasta inclusive el ministro de Relaciones Exteriores, que posiblemente no lo hace debido a su inexperiencia, se lo concedo, pero no a Taiana.

G.L: Yo dir铆a que Relaciones Exteriores, Defensa y si tuvieras, que este es el drama argentino, un aparato de inteligencia nacional estrat茅gico.

M.H: El aparato lo ten茅s para escuchar a los familiares del ARA San Juan y no para estos temas centrales que hacen a la defensa nacional.

G.L: Por eso si esto funcionara seriamente en el marco institucional y lo que la propia legislaci贸n establece, vos ah铆 ten茅s el tr铆pode Canciller铆a, Defensa e Inteligencia estrat茅gica nacional. Si nosotros no reconstituimos ese entramado, incluso para dejar de considerar o desvirtuar estas fant谩sticas e infames cortinas de humo que nos generan, estamos fritos.

Creo que tenemos que tratar de generar estado de opini贸n permanentemente para instalar esto y que el problema es de orden estrat茅gico territorial, tiene que ver con nuestra integridad como Estado nacional y, en 煤ltima instancia, con conspirar contra la vida y bienes que es lo que defiende la Ley de defensa nacional de nuestros propios habitantes, de accionar de personajes como estos, Lewis y todos los que han podido ser en todos estos a帽os ante los ojos imp谩vidos que miran con disimulo absoluto de toda la dirigencia pol铆tica.