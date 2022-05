–

La Revoluci贸n de Rojava es conocida mundialmente como una revoluci贸n de las mujeres. Mientras las im谩genes de las combatientes derrotando al Estado Isl谩mico (ISIS) dieron la vuelta al mundo, las mujeres tambi茅n construyeron sus estructuras aut贸nomas en todas las 谩reas de la sociedad y ahora juegan un papel de liderazgo en el norte y el este de Siria.

Esto tambi茅n se aplica al desarrollo de una econom铆a democr谩tica. La autoorganizaci贸n es promovida por el Consejo de Econom铆a del Autogobierno y el Comit茅 de Econom铆a del movimiento de mujeres Kongreya Star. Unas 60 cooperativas aut贸nomas de mujeres producen en la actualidad.

Antes de la revoluci贸n, el norte y el este de Siria era una colonia de facto gobernada por el r茅gimen del partido Baath, y explotada como granero. Las mujeres kurdas, en particular, fueron excluidas de la vida econ贸mica en todas las 谩reas. Solo las mujeres 谩rabes, con buenas conexiones con el r茅gimen, fueron empleadas como funcionarias por el Estado. En regiones como Raqqa y Tabqa, las mujeres trabajaban en los campos, pero no ten铆an formas de producci贸n propia. A excepci贸n de un peque帽o n煤mero de mujeres kurdas que fueron explotadas como mano de obra barata en los campos, casi todas estaban confinadas en sus hogares.

A partir de 2011, a medida que aumentaron los preparativos para la Revoluci贸n de Rojava, las mujeres comenzaron a participar m谩s en la vida pol铆tica, social, militar y econ贸mica. La revoluci贸n trajo, entonces, un gran avance. Las mujeres carec铆an de experiencia econ贸mica y estaban en desventaja. Por ello, era urgente el planteamiento de la administraci贸n aut贸noma de representaci贸n igualitaria y acci贸n afirmativa, especialmente en el 谩mbito econ贸mico. El Comit茅 de Econom铆a tambi茅n se estableci贸 con una representaci贸n igualitaria de mujeres y ha trabajado sobre esta base desde su creaci贸n. La mitad de los puestos de trabajo creados por esta comisi贸n son sido ocupados por mujeres.

Las mujeres ocupan su lugar con igual representaci贸n en la Comisi贸n General de Econom铆a de la Administraci贸n Aut贸noma y en todas las comisiones vinculadas a ella. De las 20 cooperativas establecidas por el Comit茅 de Econom铆a, 13 son de mujeres. En las siete restantes, las mujeres son mayor铆a. El Comit茅 de Econom铆a de la Administraci贸n Aut贸noma tambi茅n apoya a las mujeres que desean establecer su propio negocio o iniciar una cooperativa brind谩ndoles pr茅stamos, empleos, tierras y equipos, y alentando a las mujeres a participar en la producci贸n.

Integrar la vida econ贸mica de las mujeres

Kongreya Star, la organizaci贸n paraguas de mujeres -fundada en 2003-, fue pionera en la integraci贸n en la vida econ贸mica de las mujeres marginadas por el sexista y desp贸tico r茅gimen baazista. Kongreya Star desempe帽贸 un papel importante en la construcci贸n de un sistema social y administrativo sensible a la liberaci贸n de la mujer y democr谩tico, y en la democratizaci贸n de las relaciones entre hombres y mujeres.

A trav茅s de las pol铆ticas de la organizaci贸n, las mujeres asumieron un papel de liderazgo en todos los campos, incluida la econom铆a. Lucharon por la representaci贸n igualitaria de la mujer en todas las estructuras de la Administraci贸n Aut贸noma y por la vigencia de la acci贸n afirmativa por derecho propio. Kongreya Star, sin embargo, no se limit贸 a garantizar que la econom铆a en general se desarrolle de una manera que libere a las mujeres, sino que trabaja desde 2015 para construir una econom铆a femenina aut贸noma.

La construcci贸n de la econom铆a aut贸noma

En declaraciones a la agencia de noticias de ANF, Dicle Amed, integrante de la coordinaci贸n del Comit茅 de Econom铆a de la Mujer de Kongreya Star, se帽al贸: 鈥淐omo movimiento de mujeres, luchamos por democratizar el sistema en general, las relaciones entre hombres y mujeres en el sistema y en la sociedad. Se trata de devolver las relaciones entre ambos sexos en la base de la libertad y la igualdad. Sin embargo, y m谩s importante a煤n, tenemos el enfoque ideol贸gico de construir un sistema de mujeres independiente鈥.

鈥淎s铆 como Kongreya Star, como sistema, se organiza de manera aut贸noma e independiente, todos los sectores tambi茅n deben estructurarse de manera aut贸noma 鈥搃ndic贸-. Esto es lo que es realmente relevante para nosotras como Comit茅 de Econom铆a de mujeres. Nuestra orientaci贸n ideol贸gica y organizativa apunta a asegurarnos sin depender demasiado del sistema general, organiz谩ndonos as铆 y garantizando nuestra libertad. Estamos tratando de sacar a relucir las habilidades de las mujeres, emplearlas y convertirlas una vez m谩s en una fuerza productiva independiente del exterior鈥.

Mujeres y revoluci贸n

En el contexto de la exclusi贸n de las mujeres del sector econ贸mico por parte del r茅gimen de Al Assad, se necesitaron a帽os para tener un impacto como Kongreya Star, detall贸 Dicle Amed, y agreg贸: 鈥淯n trabajo que deber铆a hacerse en un a帽o a veces puede llevar tres o cuatro a帽os. Tanto la ense帽anza como el aprendizaje est谩n organizados por mujeres, y la estructura de este proceso es completamente aut贸noma. Una tiene que partir de una estructura en Rojava en la que las mujeres estaban completamente encerradas en sus hogares y utilizadas como trabajadoras para el empleo dom茅stico. En este sentido, la integraci贸n de la mujer en la vida econ贸mica es una revoluci贸n. Es una revoluci贸n real pero invisible鈥.

鈥淎ntes de la revoluci贸n, las mujeres no participaban en la vida econ贸mica. A lo sumo, solo un cierto n煤mero de mujeres trabajaba en la agricultura con salarios bajos 鈥搑ecord贸-. Con la revoluci贸n, decenas de miles de mujeres comenzaron a trabajar en la vida econ贸mica tanto en el sector p煤blico, en el sector de servicios, en la agricultura y en el sector industrial. Adem谩s, se construy贸 una econom铆a dirigida solo por mujeres y en el que solo trabajaban mujeres. En este trabajo hemos aprendido y, al mismo tiempo, construido las estructuras econ贸micas adecuadas. En consecuencia, nuestros subcomit茅s tambi茅n organizaron sus sesiones educativas semanales. Lo primero que ten铆an que hacer las comisiones era aprender a trabajar, para luego poder ense帽谩rselo a otras mujeres. Planeamos construir una academia de econom铆a para mujeres. Una gran parte de los cursos de la academia se basar谩n entonces en la pr谩ctica鈥.

Cooperativas de mujeres

El Comit茅 de Organizaciones de Mujeres tiene subcomit茅s en todos los cantones y distritos de las regiones aut贸nomas del norte y el este de Siria, incluidos 艦ehba y Sheikh Maqsoud, en Alepo. Con la ayuda de estos comit茅s, se alienta a las mujeres a participar directamente en la vida econ贸mica. Los comit茅s ofrecen a las mujeres asesoramiento sobre la creaci贸n de empresas y ayuda con la financiaci贸n, el establecimiento de instalaciones de producci贸n y la adquisici贸n de medios de producci贸n. El objetivo es fortalecer la autosuficiencia y, por lo tanto, la independencia de las mujeres y expandir el comunalismo en la regi贸n. En este sentido, se prioriza la constituci贸n de cooperativas. Hay 6.000 hect谩reas de tierra agr铆cola cultivada en el norte y el este de Siria. De esto, 3.000 hect谩reas se han puesto a disposici贸n de cooperativas agr铆colas de mujeres. En el norte y el este de Siria, ahora se han establecido 60 cooperativas de mujeres solo con la ayuda de Kongreya Star.

De acuerdo con la situaci贸n en el pa铆s, la actividad econ贸mica en el norte y el este de Siria significa operar una econom铆a durante la guerra. Esto se aplica tanto a la Administraci贸n Aut贸noma en general como a Kongreya Star. As铆, la econom铆a se basa en asegurar el abastecimiento b谩sico de alimentos, vestimenta, etc. para la poblaci贸n. En este contexto, la agricultura es de particular importancia. Las cooperativas son el modelo para desarrollar y apoyar la producci贸n comunitaria. Al apoyar y promover las cooperativas en las 谩reas donde hay oportunidades de desarrollo para las mismas, se crean oportunidades de trabajo incluso en 谩reas donde el desarrollo es lento, permitiendo que las regiones se fortalecen a s铆 mismas. El 谩rea m谩s grande aqu铆 es la agricultura. Alrededor de 1.000 mujeres son miembros de las 30 cooperativas agr铆colas que trabajan alrededor de la mitad de la tierra agr铆cola cultivada en el noreste de Siria. Para esta 谩rea de 3.000 hect谩reas, las propias mujeres tambi茅n est谩n trabajando para construir sistemas de riego. La agricultura en todos los aspectos aqu铆 es realizada solo por mujeres. Realizan y gestionan todo el trabajo. De esta forma, las aproximadamente 1.000 mujeres de las cooperativas tienen sus propios ingresos y contin煤an desarrollando la agricultura en la regi贸n.

La base es la autosuficiencia

Las 30 cooperativas de mujeres restantes producen productos enlatados, administran panader铆as, cr铆an ganado o trabajan en el sector de servicios. Veintis茅is de las cooperativas producen pan y productos horneados. 90 mujeres trabajan en estos proyectos. En Hesek锚 y Dirb锚siy锚, 60 mujeres trabajan desde hace cuatro a帽os en dos cooperativas productoras de mermeladas y conservas. Se han abierto tiendas adscritas a las cooperativas para llevar los productos al mercado.

Dicle Amed afirm贸 lo siguiente sobre las cooperativas: 鈥淎 pesar de los problemas actuales con el suministro de harina, las panader铆as de mujeres son las cooperativas que mejor funcionan. La sociedad tambi茅n est谩 muy contenta con ellas. Queremos reunir de tres a cinco mujeres en cada pueblo para cooperativas que hacen agricultura a peque帽a escala. En la literatura de izquierda, esto se llama una econom铆a de necesidades. As铆 es como lo vemos tambi茅n. Estamos tratando de desarrollar un formato de producci贸n que no est谩 directamente orientado al dinero y no se basa en el desarrollo de grandes monopolios de producci贸n, pero satisface las necesidades de la sociedad y proporciona autosuficiencia. Eso es lo que estamos haciendo. No obtenemos ganancias con estas cooperativas y no somos accionistas. La gente produce y se vende, y comparte las ganancias. Tratamos de ayudarlos abriendo tiendas y ayudando a las cooperativas a encontrar el capital que necesitan para comprar maquinaria e iniciar el trabajo鈥.

FUENTE: Beritan Sarya / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

