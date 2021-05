Los j贸venes del barrio Sheikh Jarrah de Jerusalen hacen vigilias nocturnas para proteger su vecindario de los desalojos del r茅gimen sionista

Todas las noches durante la semana pasada, j贸venes palestinos se han estado reuniendo en el barrio Sheikh Jarrah de Jerusal茅n Este para protestar por el inminente desalojo forzoso de familias palestinas locales. Los j贸venes rompen el ayuno de Ramad谩n juntos, cantan y se unen en una muestra de solidaridad con los residentes del barrio.

La polic铆a israel铆 ha intentado dispersar estas manifestaciones utilizando una fuerza desproporcionada, incluidas granadas paralizantes y el Skunk, un veh铆culo que dispara l铆quido p煤trido a gran velocidad. El martes, esa violencia alcanz贸 su punto m谩ximo cuando los agentes arrestaron a tres manifestantes, incluido Mahmoud El-Kurd, cuya familia se enfrenta a un desalojo. Otro manifestante, que fue inmovilizado en el suelo cuando un polic铆a se arrodill贸 sobre su cuello, estaba sangrando cuando la polic铆a lo detuvo, siendo trasladado al hospital a煤n detenido.

La polic铆a de Israel declar贸 que sus fuerzas se desplegaron en Sheikh Jarrah el martes tras una protesta en la que decenas de manifestantes violaron el orden y arrojaron piedras y botellas a los polic铆as. Tres sospechosos fueron arrestados por su participaci贸n en los disturbios. Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de la polic铆a, no hubo “violaci贸n del orden”, sino m谩s bien una reuni贸n de j贸venes palestinos que fue dispersada por la polic铆a. A lo largo de la noche, solo se arroj贸 una piedra al ca帽贸n de agua.

Durante las 煤ltimas semanas, los palestinos han protestado por el desalojo de familias del vecindario como consecuencia de una orden judicial israel铆. Las ocho familias que se enfrentan a un desalojo inminente, como todas las familias en el complejo de Karm al-Jaouni, son refugiados palestinos que fueron obligados a abandonar sus hogares en la guerra de 1948 y sus descendientes. En la d茅cada de 1950, las autoridades jordanas y la UNRWA los alojaron en esa zona, que era un espacio abierto sin edificios en ese momento. Tras la ocupaci贸n israel铆 de Jerusal茅n en 1967, las organizaciones de colonos han estado tratando de apoderarse de estas propiedades, alegando que originalmente eran propiedad de jud铆os.

La batalla legal por estas casas se ha extendido durante d茅cadas. El a帽o pasado, el Tribunal de Distrito de Jerusal茅n orden贸 el desalojo de ocho grupos familiares, lo que dejar铆a a 500 personas sin hogar. La semana pasada, el Tribunal Supremo celebr贸 una audiencia preliminar sobre una apelaci贸n de la decisi贸n del tribunal de distrito. El juez Dafna Barak-Erez orden贸 a cuatro de esos grupos familiares que decidieran antes del jueves si aceptan un acuerdo seg煤n el cual pueden seguir viviendo en sus hogares si reconocen la propiedad de los colonos sobre las viviendas.

Si las familias palestinas rechazan el trato, lo que es probable, Barak-Erez tendr谩 que decidir si pueden apelar la decisi贸n del tribunal de desalojarlos. Si su solicitud de presentar una apelaci贸n es rechazada, cuatro de las familias ser谩n desalojadas por la fuerza la pr贸xima semana.

‘Esto no es una protesta, tenemos derecho a estar aqu铆’

Para comprender la creciente frustraci贸n entre los j贸venes palestinos por el destino de Sheikh Jarrah, hay que volver a las manifestaciones frente a la Puerta de Damasco el mes pasado, cuando la protesta popular oblig贸 a la polic铆a a retirar las vallas divisorias que las autoridades israel铆es hab铆an colocado para evitar que los palestinos se sentaran en las escaleras . 鈥淟a victoria all铆 les dio poder a los j贸venes, vieron que pod铆an lograr algo y ahora, dondequiera que haya ocupaci贸n, como aqu铆, aparecen鈥, cuenta Mohammed Abu Hummos, un activista palestino de Issawiya.

Si bien los medios israel铆es describen esta muestra de solidaridad como “disturbios” o “enfrentamientos”, los j贸venes palestinos simplemente est谩n sentados fuera de las casas que est谩n en riesgo de desalojo forzoso, incluida la casa de El-Kurd, la mitad de la cual ya ha sido ocupada por colonos. El otro hogar es el de la familia Rawi, donde actualmente viven decenas de colonos despu茅s de que la familia fuera desalojada por la fuerza hace aproximadamente una d茅cada.

Los colonos, que se quejan de estas reuniones, han estado llamando a la polic铆a al lugar todas las noches. Ayer, la polic铆a ya estaba en el lugar y, a las 20.00, agentes de la polic铆a antidisturbios de Yasam y la unidad de control de multitudes estaban bloqueando la calle estrecha que conduce al 谩rea, impidiendo que los manifestantes llegaran a las casas.

鈥淣os sentamos, cantamos y hablamos, pero esto parece ser un problema para la polic铆a, y los polic铆as han estado llegando todas las noches para evacuarnos por la fuerza鈥, dijo Ahmed, uno de los manifestantes. “Esto no es una protesta, pero incluso si lo hubiera sido, es nuestro derecho estar aqu铆”.

Alrededor de las 10 de la noche, varios colonos salieron de la casa de la familia Rawi y comenzaron a discutir con los j贸venes palestinos en el lugar. Se vio a otros colonos hablando con los agentes de polic铆a de Yasam mientras se帽alaban a activistas espec铆ficos. Luego, los oficiales comenzaron a empujar a los j贸venes palestinos fuera de la calle, lo que provoc贸 una protesta alrededor de la barricada policial.

En ese momento, los hermanos Muna y Mahmoud El-Kurd regresaron a casa. 鈥淟es pedimos a los polic铆as que nos dejaran pasar, les dije ‘yo vivo aqu铆 y ustedes me conocen’, cuando atacaron a Mohammed y lo tiraron al suelo鈥, record贸 Muna.

El a帽o pasado, la revista +972 Magazine public贸 un ensayo de Mohammed El-Kurd, el hermano mayor de Mahmoud, sobre la lucha de la familia contra su despojo. En un video reciente que se ha vuelto viral en las redes sociales, se ve a Muna confrontando a uno de los colonos que ahora vive en parte de la casa de su familia. 鈥淵a’acob, sabes que esta no es tu casa鈥, se escucha decir a Muna en el video. “S铆, pero si yo me voy, t煤 no vuelves, entonces, 驴cu谩l es el problema?” responde el colono. 鈥淪i no la robo yo [la casa], otro la va a robar鈥, le responde.

鈥淧or supuesto que tengo esperanzas鈥, dijo Muna mientras esperaba a su hermano arrestado fuera de la comisar铆a en la calle Salah al-Din. 鈥淣uestras experiencias pasadas, tanto en la Puerta de Damasco como en la Puerta de los Leones [en contra de la decisi贸n de Israel de instalar detectores de metales en 2017], muestran claramente que son los levantamientos juveniles los que est谩n salvando este lugar. Es cierto que tambi茅n ha habido presi贸n diplom谩tica, pero creo que el movimiento juvenil es lo que est谩 marcando la diferencia鈥.

鈥淎l final del d铆a, nuestra protesta no es violenta, nos movilizamos en silencio, cantamos. Pero la reacci贸n de la polic铆a ha sido represiva ya que nos atacan con el Skunk, gas lacrim贸geno, hacen arrestos, allanan nuestras casas y nos atacan鈥, explica Muna. 鈥淗ace dos d铆as, Mohammed y yo fuimos a un caf茅 y nos atacaron. Es obvio que la presencia de la juventud aqu铆 nos est谩 ayudando. El problema de Sheikh Jarrah tambi茅n es su problema, nuestros hogares son sus hogares, lo que les est谩 sucediendo a los hogares aqu铆 les suceder谩 a sus hogares en el futuro. Est谩 claro que despu茅s de los acontecimientos en la Puerta de Damasco, los j贸venes se sintieron ganadores”.

Seg煤n Abdelfattah Sakhafi, de 70 a帽os, quien tambi茅n ser谩 desalojado por la fuerza de su casa, si se llevan a cabo los desalojos, aparecer谩n miles de manifestantes m谩s. 鈥淓stos ni帽os no tienen miedo, porque sienten que no tienen futuro. Van a trabajar a Jerusal茅n Occidental y los activistas de extrema derecha los atacan. Si me echan de mi casa con mis seis hijos, 驴crees que lo olvidar谩n?

‘La violencia policial engendra m谩s violencia’

La polic铆a israel铆 tambi茅n us贸 la fuerza para dispersar la demostraci贸n de unidad en Sheikh Jarrah el lunes por la noche. Los agentes arrestaron a dos j贸venes palestinos, y a uno de ellos se le vio sangrando en la cara mientras lo arrestaban.

Esa noche, la polic铆a hiri贸 a Salah Diab, uno de los l铆deres del movimiento de protesta del barrio. Los oficiales irrumpieron en su patio trasero, lo rociaron con gas lacrim贸geno y lo empujaron al suelo, rompi茅ndole la pierna. 鈥淣o hab铆a hecho nada, estaba en mi propia casa鈥, record贸 Diab. 鈥淟a polic铆a est谩 actuando tontamente, su violencia engendra m谩s violencia. La gente simplemente se est谩 reuniendo para una vigilia y son atacados, tal como lo fueron en la Puerta de Damasco “.

鈥淎 los colonos les frustra escuchar 谩rabe debajo de sus casas鈥, continu贸 Diab. 鈥淟o que se les permite hacer a ellos, a nosotros no nos dejan. En Lag B’Omer [la festividad jud铆a del fuego] hicieron hogueras, bailaron y se emborracharon. Le dije al polic铆a: 鈥楴os acusaste de cortar el tr谩fico, as铆 que nos fuimos a otro lado. 驴Ahora que?’ Dijo: ‘Esta es una fiesta jud铆a’鈥.

El s谩bado pasado, llegaron palestinos de Umm al-Fahm en el norte de Israel para protestar por los inminentes desalojos. La polic铆a confisc贸 banderas palestinas y arrest贸 a tres manifestantes. El martes organizaron una protesta solidaria a la entrada de Umm al-Fahm.

Residentes y activistas relacionan la actividad policial de los 煤ltimos d铆as con la violencia de las fuerzas de seguridad contra el diputado Ofer Cassif de la Lista Conjunta y el lanzamiento de granadas paralizantes contra los manifestantes en el vecindario el mes pasado. Parece que, como fue el caso en la Puerta de Damasco, la 煤nica forma en que la polic铆a sabe c贸mo resolver el “problema” de la unidad palestina en Sheikh Jarrah es mediante el uso de m谩s fuerza. Un grupo de colonos pidi贸 en la aplicaci贸n de chat Telegram que se congregen otros colonos para apoyar a las familias jud铆as que est谩n “sufriendo un severo acoso por parte de los 谩rabes”.

El jefe del brazo armado de Hamas, Mohammed Deif, advirti贸 ayer que “si la agresi贸n contra nuestro pueblo en el barrio de Sheikh Jarrah no se detiene de inmediato, no nos quedaremos de brazos cruzados y nuestro enemigo pagar谩 un alto precio”. Tras la declaraci贸n, cientos de palestinos salieron a las calles de Ramallah.

Sakhafi asegura que las familias se niegan a reconocer las reclamaciones de los colonos sobre sus hogares. 鈥淣o suceder谩鈥, enfatiz贸, 鈥渘os negamos a reconocer su propiedad de nuestra tierra. Esta ha sido tierra de propiedad musulmana durante m谩s de 500 a帽os. Nos arrinconaron, pero nos negamos a firmar este trato. Hemos estado luchando m谩s de 50 a帽os, si tuvieran alg煤n derecho sobre nuestra tierra, no nos habr铆an dejado quedarnos aqu铆 tanto tiempo. Si los colonos dicen que es su tierra, 驴por qu茅 nos ofrecen 10 millones de shekels [tres millones de d贸lares]? Hemos vivido en esta casa toda nuestra vida, solo la idea de tener que ser desalojados es inaceptable鈥.

972mag.com. Traducci贸n: Enrique Garc铆a para Sinpermiso