–

De parte de Kurdistan America Latina April 14, 2021 12 puntos de vista

Continúan las amenazas del gobierno central iraquí, el Partido Democrático de Kurdistán (PDK) del Kurdistán del Sur (Bashur, norte de Irak) y el Estado turco contra la región autónoma yezidí de Shengal.

Zehrê Şemo, del Movimiento de Liberación de las Mujeres Yezidíes (Tevgera Azadiya Jinên Êzidî, TAJÊ), afirmó que la población de la región no se doblegará. Recordó el genocidio y feminicidio cometido por el Estado Islámico (ISIS) en agosto de 2014, y dijo que la masacre fue posible gracias a la retirada de las tropas del PDK. El año pasado, el PDK y el gobierno iraquí firmaron un acuerdo sobre la división de la región de Shengal. Este acuerdo, respaldado entre otros por Turquía, debe aplicarse ahora, alertó Şemo.

La integrante del TAJÊ explicó que “hace cuatro meses instalamos una tienda de resistencia frente a la Asayîş Êzîdxanê (fuerzas de seguridad del autogobierno). Turquía, el ejército iraquí y el PDK nos amenazan cada día. Con el apoyo de la familia Barzani, el Estado turco ataca Shengal con tanques y artillería, pero no les tenemos miedo. Erdogan, la familia Barzani e incluso el Papa nos piden que dejemos las armas”.

“¿Por qué deberíamos deponer las armas? –se preguntó Şemo-. Si abandonamos las armas, nos volverán a masacrar, intentarán islamizarnos o quemarán nuestras casas. Quieren que todo vaya como ellos quieren y que seamos esclavos. Nunca lo aceptaremos. Las tropas iraquíes y los Peshmerga del PDK estaban aquí en 2014, pero cuando los mercenarios de ISIS atacaron, nos vendieron. En ese momento había aquí tropas iraquíes, del PDK y de Hashd al-Shaabi. Todos nos abandonaron y huyeron. Todo el mundo pudo ver lo que les pasó a las mujeres yezidíes durante el genocidio”.

Respecto al acuerdo entre Irak y el PDK sobre el futuro de Shengal, Şemo manifestó: “Llevamos cuatro meses buscando conversaciones con el gobierno iraquí, pero ignoran nuestras demandas. Nunca cederemos a la presión. No aceptaremos ningún acuerdo que no haya sido ratificado por el pueblo, y especialmente por las mujeres de Shengal”.

“El Papa, Erdogan y Barzani deberían pedir disculpas a las mujeres yezidíes –remarcó-. Las mujeres yezidíes no permitirán más genocidio. Hoy tenemos nuestras instituciones, tenemos nuestras unidades de defensa, tenemos las YBŞ. Las mujeres yezidíes están luchando ahora en todas las áreas”.

Şemo añadió que el gobierno iraquí había dado a los activistas frente a la Asayîşa Êzîdxanê hasta el 1 de abril para desalojar la plaza. “El 1 de abril la población se levantó y se fue a las montañas. No pudieron hacer nada contra la resistencia del pueblo y sobre todo de las mujeres. Nêçîrvan Barzanî y el primer ministro iraquí Mustafa al-Kadhimi volvieron a hablar hace unos días. Cada día se hacen algunos planes para Shengal”.

“De momento hay paz en Shengal –relató la representante del TAJÊ-. Nos defendemos y gobernamos nosotros mismos. Las mujeres yezidíes tenían miedo de las armas antes de los asesinatos en masa, pero hoy tenemos la fuerza para luchar, resistir y defendernos”.

Şemo agregó que “la carretera hacia el sur ha sido bloqueada. La gente no puede ni siquiera ir al médico. De este modo, Hewlêr (capital del Kurdistán iraquí) y Bagdad quieren presionarnos, poner la región bajo su control y disolver nuestras fuerzas de seguridad. Pero nosotros apoyamos a la Asayîş, y el pueblo de Shengal está hoy al lado de nuestras fuerzas de seguridad e instituciones. Que el otro bando deponga las armas, ya que nosotros no lo haremos”.

Además, Şemo afirmó que el Estado turco utiliza al Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) como pretexto para realizar un ataque a Shengal. “Sin embargo, no hay PKK en Shengal –aseveró-. Están las fuerzas internas, las YBŞ y las YJŞ. Estos son nuestros hijos. Nuestras hijas e hijos defienden a su pueblo y sus tierras. Tenemos nuestras propias fuerzas de defensa, no necesitamos a nadie de fuera. Hay que apoyarnos para no volver a caer en manos del ISIS. En cambio, todos se unen contra nosotros, poniendo así en peligro a Shengal. Lo diré de nuevo: no tenemos miedo de nadie”.

“Hago un llamamiento a los yezidíes de las cuatro partes de Kurdistán: que preserven sus creencias y su dignidad. Shengal está luchando actualmente por su existencia. Soportaremos cualquier desafío y derrotaremos al enemigo. Estamos en deuda con Rêber Apos (Abdullah Ocalan) hasta la muerte. Él creó conciencia en nosotros y nos iluminó. Él y el PKK no están físicamente en Shengal en este momento, pero nos defendemos con su filosofía e ideología”, finalizó.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>