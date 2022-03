–

Desde hace mucho tiempo que el pueblo wich铆 de Salta viene denunciando el abandono de personas, la marginaci贸n y el olvido por parte de las autoridades que deben velar por un trato igualitario y contra toda forma de discriminaci贸n y racismo. Duraci贸n: 13:35 鈥 12 Mb / Para descargar hace click derecho aqu铆 y eleg铆 鈥済uardar enlace como鈥

Pero lamentablemente cada vez hay m谩s situaciones que se denuncian, en este caso por parte de personal sanitario hacia las personas de distintas comunidades wich铆. En la zona del Chaco salte帽o, por ejemplo, hubo varios casos de fallecimiento de ni帽os por falta de atenci贸n m茅dica, por falta de medicinas, por deficiencias en los traslados, etc., etc.

Ha habido denuncias hacia profesionales del hospital de Tartagal, pero amenazas como la utilizada por el Dr. C茅spedes del Hospital Juan D. Per贸n de esa ciudad, no hab铆amos escuchado hasta el momento.

Modesto Rojas, cacique de la Comunidad wich铆 Kil贸metro 5 de Tartagal, nos cont贸 que el a帽o pasado a ra铆z de un corte de ruta para pedir trabajo y mejores condiciones de vida, varias comunidades de la zona cortaron la ruta 34 a la altura de Cu帽谩 Muerta, tambi茅n jurisdicci贸n de Tartagal. En esa oportunidad y a ra铆z del corte fueron amenazados de muerte por dicho profesional, que entre otras cosas dijo que:鈥淯stedes los caciques ind铆genas, son sucios, vagos, matacos. Queremos ver cuando ustedes van al hospital; no, no los queremos ver, yo me encargo de matarlos uno por uno. No queremos ver a ning煤n ind铆gena; cuando yo mato a un mataco, wich铆, nadie sabe, porque yo soy doctor鈥︹

Hace unos d铆as el mismo m茅dico al encontrarse con el cacique Modesto lo volvi贸 a amenazar de muerte, pero esta vez a 茅l personalmente.

Y no es la primera vez que se conocen hechos de violencia por parte de personal m茅dico de ese Hospital 鈥 que no son todos, hay que aclararlo, ya que hay honrosas excepciones-, en desmedro de hermanos y hermanas ind铆genas de la zona. Y esa violencia es tambi茅n no prestarles la debida atenci贸n, hacerlos esperar horas antes de brindarle sus servicios, no buscar un traductor cuando se requiera para que comprendan cu谩l es su dolencia, etc., etc. A ello se suma esta situaci贸n de amenaza, intimidaci贸n y racismo brutal como lo demuestra abiertamente este Dr. C茅spedes.

En esta oportunidad, Kay Pacha cuenta con el testimonio del cacique Modesto Rojas, quien dice estar cansado de estas situaciones de injusticia y discriminaci贸n.

