La estad铆stica aportada por la doctora Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), aparece como una nueva prueba de la efectividad de la vacunaci贸n, ya que el porcentaje de personas no vacunadas a nivel nacional es bajo, pero aun as铆 ese porcentaje comprende el 52% de las internaciones graves. Balasini particip贸 del programa radial O铆d Mortales. Por La Retaguardia.

Entrevista: Cristina Varela/Luis Angi贸. Redacci贸n: Juli谩n Bouvier. Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero.

La pandemia del coronavirus ha puesto sobre la mesa la situaci贸n de las terapias intensivas y tambi茅n las condiciones en las que trabajan los y las profesionales de la salud. La doctora Carina Balasini, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), habl贸 del rol de esta 谩rea: 鈥淟a terapia intensiva se dio a conocer hace dos a帽os. Creo que hasta ese momento gran parte de la sociedad no sab铆a lo que era. Y no sab铆a que exist铆an profesionales de la terapia intensiva. Hasta que apareci贸 la pandemia y parece que ah铆 empezamos a ser relevantes. En 2009, cuando hubo otra pandemia (la de la gripe A H1N1), tuvimos un papel muy importante, porque tambi茅n hubo pacientes grav铆simos, que sus vidas fueron salvadas en la terapia intensiva鈥.

Adem谩s, cont贸 cu谩l es la situaci贸n actual de las terapias intensivas: 鈥淎hora estamos cursando la tercera ola del Covid-19 y lo que vemos es menor cantidad de pacientes que durante la primera y segunda ola. Lo que pasa es que de a poco van entrando m谩s pacientes y tienen una larga permanencia. Est谩n en terapia intensiva 20 d铆as, un mes, incluso hay pacientes que estuvieron cuatro meses internados. El tema es que se empiezan a ocupar las camas al aumentar los casos, pero no se desocupan r谩pidamente. Los pacientes van a seguir internados y las camas van a estar ocupadas. Ahora, nosotros hacemos una encuesta nacional, que se hace una vez por semana desde la SATI, y este relevamiento nos muestra que tenemos en este momento una ocupaci贸n de camas de terapia intensiva del 85% totales (es decir, no solo pacientes Covid). Y en las terapias intensivas pedi谩tricas es del 64% totales. La ocupaci贸n de camas por covid es del 34% y en las pedi谩tricas un 12%. Esta cifra se va elevando exponencialmente, porque en diciembre hab铆a muy pocos pacientes internados por Covid y con la variante 脫micron desde enero subi贸 mucho. Entonces se reorganizaron los hospitales. Se redujeron aquellos pacientes que pueden esperar, para darle lugar a estos pacientes que estaban cada vez m谩s complicados. Se pospusieron las cirug铆as programadas, no de todos los pacientes, pero s铆 de los no oncol贸gicos, porque en esos casos el c谩ncer no espera. Entonces ellos no pueden retrasar esa cirug铆a. Y las cirug铆as de emergencia tambi茅n se hacen. Pero las cirug铆as programadas, por ejemplo las de pacientes con operaci贸n de ves铆cula que quiz谩 pueden esperar un mes o dos, eso se retrasa y entonces esas camas van a ser ocupadas para que aquellos pacientes Covid tengan el lugar y puedan ser atendidos. Todo esto hasta que volvamos a bajar la cantidad de pacientes Covid y volvamos a tener m谩s pacientes no Covid鈥.

鈥斅緾u谩l es el n煤mero de personas vacunadas y no vacunadas en terapia intensiva?

鈥擡n el relevamiento de la semana pasada hab铆a un 52% no vacunados, o con vacunaci贸n incompleta, y un 48% con vacunaci贸n completa. Llamamos vacunaci贸n completa, por la definici贸n del Ministerio de Salud, a pacientes con tres dosis, o con dos dosis que hayan sido aplicadas, al menos, en menos de cinco meses. Lo que pasa es que hay much铆simos pacientes con vacunaci贸n completa. Entonces, la mitad van a ocupar las camas de terapia intensiva. Pero en el pa铆s son una minor铆a las personas con vacunaci贸n incompleta, y la mitad est谩n ocupando las camas de terapia intensiva. Entonces, lo bueno ser铆a que se vacunen para ocupar la menor cantidad de camas y que los pacientes m谩s vulnerables puedan tener camas. 驴Es lo mismo estar vacunado o no? No, no es lo mismo. Los pacientes vacunados cursan una internaci贸n de menor gravedad, asintom谩ticas, o con s铆ntomas leves. Lo que juega un papel fundamental son las caracter铆sticas del paciente, las comorbilidades. Los pacientes a帽osos, diab茅ticos, oncol贸gicos, cuando est谩n en terapia intensiva si no est谩n vacunados obviamente les va peor. Y si est谩n vacunados, tambi茅n son pacientes graves y que hay que cuidar. Pero esa es a la primera poblaci贸n a la que apunta la campa帽a de vacunaci贸n.

鈥擧ablamos de camas de terapia intensiva, 驴de hospitales p煤blicos o tambi茅n del sector privado?

鈥擡s una mezcla. Del 煤ltimo registro de terapias intensivas, 55 eran privadas y 45 p煤blicas. La Sociedad manda un link y las unidades que pueden contestar, contestan. Siempre son arriba de 100, y nuestros datos son muy importantes. Porque hablamos de cosas que no suele hablar la gente. Por ejemplo, esta semana preguntamos el estado de vacunaci贸n y de mortalidad. Preguntamos cu谩ntos pacientes hab铆an fallecido en los 煤ltimos 15 d铆as. Y hab铆an fallecido 327 pacientes. Nosotros analizamos esos n煤meros, porque a veces escuchas un n煤mero y no sabes qu茅 contiene. Ese n煤mero pensamos que pod铆an ser pacientes grandes. Y no, la media de pacientes fallecidos nos dio 54 a帽os. O sea que son pacientes j贸venes, de mediana edad. El 60% masculinos, el 91% ten铆a comorbilidades. O sea, enfermedades previas, que eso es lo que decimos que pesa. Y a煤n cuando est谩n vacunados, tener los antecedentes de c谩ncer o de inmunodepresi贸n, para la gente que no tiene buenas defensas, eso influye de sobremanera para el diagn贸stico. Ten铆amos un 63% que ten铆a vacunaci贸n incompleta o nula, y el 85% presentaba distr茅s respiratorio, que es un compromiso pulmonar muy importante que hace que oxigene poco la sangre.

