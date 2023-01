–

Han aprobado la Ley Trans, y quer铆a hacer un comentario, porque en una conversaci贸n me dicen (con absoluto convencimiento) que la gente se hace trans 芦por moda禄. No pretendo ofender a nadie, ni entrar en una discusi贸n interminable. Se trata de una simple opini贸n personal, basada en mi min煤scula experiencia. Quer铆a comentar algo de un conocido que hizo el cambio de mujer a hombre, o sea, un trans-hombre por resumir.

La persona a la que me refiero, a la que llamo Nick Cravat, antes del tr谩nsito, era una persona que sufr铆a mucho. Pero que mucho. No se aceptaba, verse ante el espejo le resultaba insoportable, lo pasaba fatal, estaba de los nervios. Yo no lo entend铆a. Me parec铆a absurdo. Pero el sufrimiento era muy real. Y es que el sufrimiento ajeno, es siempre eso: ajeno. Entenderlo es complejo. As铆 que le acompa帽茅 en esa especie de pista americana de obst谩culos que es la Seguridad Social.

Este es el resumen de lo que le pasa una mujer cuando quiere hacer la transici贸n a var贸n:

Fuerza la menopausia con las hormonas masculinas. Y la menopausia es una 茅poca bastante molesta para algunas: se me ocurren sofocos, nerviosismo, sudor nocturno, insomnio, sequedad vaginal, mal humor, engorde鈥 Como tengas mala suerte, la menopausia es muy pesada. Habr谩 mujeres que lo pasen bomba, no digo que no, pero otras me temo que no.

A continuaci贸n las grasas se le distribuyen por el abdomen. He visto a trans-hombres que tienen una pinta de hombres gordos con granos en la cara, que no son precisamente modelos de alta costura. Los que se cuidan, se pasan la vida haciendo dietas y deporte o en el gimnasio. All铆 tienen que ir con tiento por la cosa del pudor. Mientras que todos los t铆os se duchan en pelotas o entran en bolas en la sauna, ellos tienen que ir con ba帽ador, ya que la reconstrucci贸n del pene鈥 No es nada aconsejable. De momento as铆 es.

En fin, resumo, con las hormonas masculinas: menopausia, humor de perros a veces. Incremento de la posibilidad de tener un c谩ncer de ovarios (mortal en general). Osteoporosis. Fracturas, problemas dentales鈥 Se te va la regla, pero te pueden aparecer alteraciones en la vagina. Por un lado te crece el cl铆toris. Pero por otro te puede aparecer sequedad vaginal, sangrado tras coito, dolor vaginal, prurito genital, sensaci贸n de ardor al orinar, urgencia en las ganas de hacer pip铆, tener que ir al bate montones de veces o tener infecciones de orina una y otra vez. No necesariamente, pero puede pasar. Tienes que cuidarte la vagina, tratarla con ung眉entos y probi贸ticos, la vulva que se puede atrofiar, o sea, que hay que cuidarse, los huesos, los dientes, la vulva, la vagina, etc. 鈥↙legado a este punto la persona trans tiene el aspecto de un hombre, y luego si da el paso siguiente para la cirug铆a, viene la lista de espera para hacerse la histerectom铆a y la mastectom铆a. Eso puede tardar a帽os, porque como la transexualidad no es una enfermedad, s贸lo puede hacerse en la Seguridad Social como profilaxis: prevenci贸n de trastornos peores, como c谩ncer de ovario, de 煤tero, de mama, o una depresi贸n de camello. Ya pasaba antes, pero el COVID impuso, o digamos que la Administraci贸n hizo que, cualquier programa preventivo que no fuera de demostrada eficacia (como la vacunaci贸n en ni帽os), pasaba a la cola de todo: los programas contra la hipertensi贸n, vejez saludable, hasta la vacuna del papiloma se est谩 dejando de poner.

En resumen, que yo no conozco ni a un solo trans-hombre, ni directamente ni casos que me hayan mencionado, que sea menor de edad y se haya operado por moda. Todos ellos son adultos mayores de edad. Y alguno ha tomado la decisi贸n con m谩s de cincuenta a帽os.

驴Y a qu茅 viene esto? Cuando a m铆 me dicen que hay ni帽as v铆rgenes que quieren hacer la transici贸n a hombre por capricho o por moda鈥 Ponerte un pircin, vale. Horadarte el cl铆toris, vale. Te帽irte de verde, vale. Tatuarte al Camar贸n en el abdomen, vale. Pero: tomar testosterona, sufrir la menopausia, pasar por el campo de minas de la Seguridad Social para operarte, hacerte la histerectom铆a y la mastectom铆a, tomar el aspecto de hombre y seguir con la vagina鈥

Eso que se dice de que es 芦por moda禄鈥 La verdad, no s茅 yo, me parece. Me parece que no es cosa de moda, y que hay que estar sufriendo mucho para tomar esas decisiones.