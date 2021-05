–

De parte de Red Nacional De Medios Alternativos May 5, 2021

Turqu铆a es un pa铆s a los ojos de los estados naci贸n, con una 鈥渄emocracia parlamentaria鈥. Cuenta con el aval de la Uni贸n Europea ya que, a pesar de todas las atrocidades que comete contra los pueblos que viven en ese territorio, es el pa铆s no miembro de la UE que m谩s euros recibe en calidad del acuerdo de refugiados. Y con el de la OTAN, pues es el segundo ej茅rcito m谩s fuerte y uno de los que m谩s ganancias genera a la industria armamentista, principalmente europea. Aplasta a la oposici贸n pol铆tica, la encarcela, la mata, y la masacra. Y en segundo lugar, ese ataque apunta a toda la prensa libre. Es uno de los pa铆ses con m谩s periodistas tras las rejas y con condenas de muchos a帽os, incluso, cadenas perpetuas. Un informe de Press in Arrest Journalist Prosecutions lo deja demostrado una vez m谩s.

Decir en Argentina #ComunicarNoEsDelito, podr铆a aplicarse en Turqu铆a donde el avance contra la prensa se justifica con 鈥渓a lucha contra el terrorismo鈥 avalada por una ley antiterrorista similar, aunque un poco m谩s dura, a la sancionada en nuestro pa铆s una d茅cada y media atr谩s. Cubrir cualquier noticia contrario a los intereses del estado turco es motivo de acusaci贸n de terrorismo. Lo mismo sucede con los medios de prensa: los impresos son allanados y sus editores enjuiciados y encarcelados 鈥 como es el caso del peri贸dico kurdo Ozgur Gundem (Prensa Libre) 鈥 y los medios digitales son constantemente prohibidos y bloqueados. El estado turco se ampara en una la ley de telecomunicaciones, que tiene un esquema similar a la ley que propon铆a el macrismo en Argentina hace solo tres a帽os atr谩s y que fue discutida en comisi贸n parlamentaria de varias provincias y unidades acad茅micas.

Esta semana se present贸 en Turqu铆a el informe Anatom铆a de la persecuci贸n a los periodistas en Turqu铆a. El detallado an谩lisis resulta del trabajo desde 2018, donde Press in Arrest revis贸 y monitore贸 casi 600 audiencias judiciales en 240 casos que procesaron a 356 periodistas y almacen贸 sus datos cualitativos, cuantitativos y narrativos, de manera sistem谩tica en su base de datos. Haciendo uso de estos datos, el informe de Press in Arrest expone el uso sistem谩tico de medidas de derecho penal contra periodistas, dirigidas a sus actividades leg铆timas. El informe, elaborado y escrito por la abogada y experta en derecho internacional y derechos humanos Ayse Bingol Demir, tambi茅n determina que Turqu铆a est谩 incumpliendo sistem谩ticamente sus obligaciones en virtud del derecho internacional.

Anatom铆a de la persecuci贸n a los periodistas en Turqu铆a se centra en cuatro 谩reas principales que se han identificado como los motivos comunes (pero no excluyentes) que generan violaciones sistem谩ticas de los derechos de los periodistas en ese pa铆s:

鈥 El uso arbitrario del derecho penal y la legislaci贸n antiterrorista para atacar a los periodistas: los datos muestran que varias disposiciones del C贸digo Penal y la Ley de Prevenci贸n del Terrorismo se utilizan sistem谩ticamente para atacar a los periodistas. Es evidente que numerosos art铆culos de estos son demasiado amplios y vagos, y se aplican de una manera que no cumple con las normas internacionales de derechos humanos.

鈥 Detenci贸n arbitraria de periodistas: los datos recopilados dejan en claro que el uso arbitrario de arrestos y prisi贸n preventiva se ha convertido casi en una regla general utilizada para frenar la oposici贸n real o percibida a los gobernantes y las cr铆ticas al gobierno. Esto a pesar que, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, la privaci贸n de libertad de los periodistas por sus actividades period铆sticas s贸lo puede justificarse en casos extremos y excepcionales.

鈥 Incumplimiento del debido proceso y el derecho a un juicio justo en los enjuiciamientos de periodistas: el informe destaca que una serie de derechos al debido proceso garantizados por el derecho internacional, como el derecho a una audiencia p煤blica, los principios de igualdad de armas y la presunci贸n de inocencia est谩n siendo violadas constantemente en casos contra periodistas.

鈥 Falta de independencia e imparcialidad del poder Judicial: El informe encuentra que la composici贸n del Consejo de Jueces y Fiscales (CJP) 鈥 instituci贸n responsable del nombramiento y promoci贸n de jueces y fiscales, as铆 como de sus destituciones y sanciones disciplinarias- est谩 dise帽ado de tal manera que no puede ser verdaderamente independiente. Las enmiendas realizadas a la Constituci贸n en 2017 superaron ampliamente el control del Ejecutivo sobre el CJP, sometiendo a煤n m谩s al organismo a las fuerzas pol铆ticas y socavando su independencia.

Para acceder a la versi贸n completa del informe: Press in Arrest: Anatomy of Journalist Prosecutions in Turkey. Tambi茅n puedes acceder a la secci贸n 鈥淟ibertad de Prensa鈥 de la Agencia FIrat News ANF en Espa帽ol, donde se informan peri贸dicamente los ataques a sitios de noticias en Turqu铆a y la situaci贸n judicial y arrestos de la prensa en ese pa铆s.